У 2020 році плануємо відремонтувати близько 77 км доріг місцевого значення в кожній області, - Мінінфраструктури
За останні 2 роки завдяки створенню Державного дорожнього фонду, 35% якого йдуть на відновлення мережі доріг місцевого значення, вдалося відновити більше автомобільних доріг місцевого значення, ніж було відновлено протягом 8 років до цього.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
Заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Наталя Форсюк зазначила, що в 2010-2017 рр. щорічно ремонтувалося 0,5-17 км місцевих доріг у кожній області. Починаючи з 2018 року цей показник становив 40-45 км, а в 2020-му його планується збільшити майже вдвічі - до 77 км.
За словами Форсюк, незважаючи на на ритмічне зростання обсягів виконання робіт, обсяг фінансування територіальних дорожніх фондів й досі є недостатнім для відновлення всієї протяжності мережі місцевих доріг та реалізації масштабних проєктів розвитку інфраструктури в регіонах.
"Частково вирішити це питання можна за рахунок додаткових фінансових ресурсів, в тому числі низькопроцентних кредитів міжнародних фінансових організацій", - зазначила заступниця міністра.
Форсюк нагадала, що чинним законодавством передбачена можливість залучення місцевих зовнішніх запозичень для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, проте жорстко обмежено можливість спрямування коштів територіальних дорожніх фондів – виключно на обслуговування місцевого боргу й у розмірі не більше 10%.
"Непрогнозованність наповнення місцевих бюджетів, за рахунок яких органи місцевого самоврядування мають здійснювати погашення зовнішнього боргу, а також обмеження щодо використання коштів субвенції з Державного бюджету гальмують процес", - підкреслила заступниця міністра.
Для вирішення цього питання розроблено зміни до Бюджетного кодексу і закон "Про джерела фінансування дорожнього господарства України".
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Раніше до Охтирки з Харкова 2,5-3 години їхав, зараз за 1-1,5!
Куда вам до правительства Порошенко-Гройсмана, которые за пять лет отремонтировали всего лишь 7000 (семь тысяч) километров дорог.
Я тебя больше не задерживаю. Катись на ***.
Если и в самом деле ремонтировать 77 тысяч в год, то к концу 2021 в Украине ВСЕ дороги будут новые. Главное - верить !
Різниця яка?!
А на рахунок таких малих цифр за попередні роки, то тільки там звідки я родом легко відремонтували таку відстані місцевих доріг, а ремонти ж йшли ще в сусідніх містах. Тому там сума без ніяких проблем виходить в раз так 10 більша. І це тільки місцевих доріг.
Кто и почему саботирует выдачу разрешений на буро-взрывные работы ?
У нас почти все местные дороги после прошлогоднего "какчественного ямочного ремонта" уже в (выё..) выбоинах.
Helgi Sharp
Историческое (уже) фото.
Малороссийский художник-передвижник Володя Зе предствил спойлер своей новой концептуальной работы: "Украина в 2015-2018 годах и после".
Планируется к премьерному показу во время ******** на украинско-российской границе с последующим перемещением в художественную галерею г. Сызрань.
Холст, масло, бестолковость, украинофобия.
Off!