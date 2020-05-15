У 2020 році плануємо відремонтувати близько 77 км доріг місцевого значення в кожній області, - Мінінфраструктури

За останні 2 роки завдяки створенню Державного дорожнього фонду, 35% якого йдуть на відновлення мережі доріг місцевого значення, вдалося відновити більше автомобільних доріг місцевого значення, ніж було відновлено протягом 8 років до цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Наталя Форсюк зазначила, що в 2010-2017 рр. щорічно ремонтувалося 0,5-17 км місцевих доріг у кожній області. Починаючи з 2018 року цей показник становив 40-45 км, а в 2020-му його планується збільшити майже вдвічі - до 77 км.

За словами Форсюк, незважаючи на на ритмічне зростання обсягів виконання робіт, обсяг фінансування територіальних дорожніх фондів й досі є недостатнім для відновлення всієї протяжності мережі місцевих доріг та реалізації масштабних проєктів розвитку інфраструктури в регіонах.

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"Частково вирішити це питання можна за рахунок додаткових фінансових ресурсів, в тому числі низькопроцентних кредитів міжнародних фінансових організацій", - зазначила заступниця міністра.

Форсюк нагадала, що чинним законодавством передбачена можливість залучення місцевих зовнішніх запозичень для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, проте жорстко обмежено можливість спрямування коштів територіальних дорожніх фондів – виключно на обслуговування місцевого боргу й у розмірі не більше 10%.

"Непрогнозованність наповнення місцевих бюджетів, за рахунок яких органи місцевого самоврядування мають здійснювати погашення зовнішнього боргу, а також обмеження щодо використання коштів субвенції з Державного бюджету гальмують процес", - підкреслила заступниця міністра.

Для вирішення цього питання розроблено зміни до Бюджетного кодексу і закон "Про джерела фінансування дорожнього господарства України".