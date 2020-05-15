УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11407 відвідувачів онлайн
Новини
3 081 38

У 2020 році плануємо відремонтувати близько 77 км доріг місцевого значення в кожній області, - Мінінфраструктури

У 2020 році плануємо відремонтувати близько 77 км доріг місцевого значення в кожній області, - Мінінфраструктури

За останні 2 роки завдяки створенню Державного дорожнього фонду, 35% якого йдуть на відновлення мережі доріг місцевого значення, вдалося відновити більше автомобільних доріг місцевого значення, ніж було відновлено протягом 8 років до цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Наталя Форсюк зазначила, що в 2010-2017 рр. щорічно ремонтувалося 0,5-17 км місцевих доріг у кожній області. Починаючи з 2018 року цей показник становив 40-45 км, а в 2020-му його планується збільшити майже вдвічі - до 77 км.

За словами Форсюк, незважаючи на на ритмічне зростання обсягів виконання робіт, обсяг фінансування територіальних дорожніх фондів й досі є недостатнім для відновлення всієї протяжності мережі місцевих доріг та реалізації масштабних проєктів розвитку інфраструктури в регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Автомагістраль-Південь" на більшості об'єктів "Великого будівництва" працює з випередженням графіка

"Частково вирішити це питання можна за рахунок додаткових фінансових ресурсів, в тому числі низькопроцентних кредитів міжнародних фінансових організацій", - зазначила заступниця міністра.

Форсюк нагадала, що чинним законодавством передбачена можливість залучення місцевих зовнішніх запозичень для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, проте жорстко обмежено можливість спрямування коштів територіальних дорожніх фондів – виключно на обслуговування місцевого боргу й у розмірі не більше 10%.

"Непрогнозованність наповнення місцевих бюджетів, за рахунок яких органи місцевого самоврядування мають здійснювати погашення зовнішнього боргу, а також обмеження щодо використання коштів субвенції з Державного бюджету гальмують процес", - підкреслила заступниця міністра.

Для вирішення цього питання розроблено зміни до Бюджетного кодексу і закон "Про джерела фінансування дорожнього господарства України".

Автор: 

дороги (3055) ремонт (2293) Мінінфраструктури (2060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
77км це, бляха, досягнення!
показати весь коментар
15.05.2020 11:27
+8
они имели ввиду возле своих дач и домов
показати весь коментар
15.05.2020 11:30
+8
Молодцы.
Куда вам до правительства Порошенко-Гройсмана, которые за пять лет отремонтировали всего лишь 7000 (семь тысяч) километров дорог.
показати весь коментар
15.05.2020 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
77км це, бляха, досягнення!
показати весь коментар
15.05.2020 11:27 Відповісти
Ну если сравнить с прежними 500 метрами , то в масштабах страны - это капец какая перемога!
показати весь коментар
15.05.2020 11:30 Відповісти
Зєбілам вірити - себе не поважати!
показати весь коментар
15.05.2020 11:35 Відповісти
Если учесть что в 2010-17 ремонтировалось по 0,5-17 км то прогресс очевиден.
показати весь коментар
15.05.2020 11:30 Відповісти
Новое шоссе Львов-Луцк - не в счёт ?
показати весь коментар
15.05.2020 11:31 Відповісти
Полтава-Харків.
показати весь коментар
15.05.2020 11:32 Відповісти
Харків- Охтирка і далі на Суми!
Раніше до Охтирки з Харкова 2,5-3 години їхав, зараз за 1-1,5!
показати весь коментар
15.05.2020 11:46 Відповісти
они имели ввиду возле своих дач и домов
показати весь коментар
15.05.2020 11:30 Відповісти
👏👏👏👏👏Браво! Саме ці дороги належать до місцевих. А щодо попередніх років, то будівництво доріг з 2014 по 2019 рік велося інтенсивніше, ніж зараз. Правда, це не стосується доріг місцевого значення. Бо їх ремонт покладався на місцеві б'юджети, які місцева влада втрачала на інші потреби.
показати весь коментар
15.05.2020 11:37 Відповісти
Це звіздець, цілих 77 км !!)))
показати весь коментар
15.05.2020 11:31 Відповісти
Полкилометра местных дорог в каждой области это...это сильно, иначе и не скажу
показати весь коментар
15.05.2020 11:29 Відповісти
У некоторых олигархов 77 км это только дорожки по участку.
показати весь коментар
15.05.2020 11:30 Відповісти
Молодцы.
Куда вам до правительства Порошенко-Гройсмана, которые за пять лет отремонтировали всего лишь 7000 (семь тысяч) километров дорог.
показати весь коментар
15.05.2020 11:30 Відповісти
Не надо путать трассы и местные дороги.
показати весь коментар
15.05.2020 11:34 Відповісти
Я ничего не путаю. Цифра 7000 - официальная. Омелян приводил карту.
показати весь коментар
15.05.2020 11:36 Відповісти
Тим більше що траси всі бачать, а ці так звані "досягнення" ні хто!
показати весь коментар
15.05.2020 11:38 Відповісти
Вопрос? и ты по ним до сих пор ездишь? Не в обиду, ты немножко думаешь о чем пишешь? И, ты случайно не ИНОПЛАНЕТяНИН ?
показати весь коментар
15.05.2020 12:01 Відповісти
Личный наезд означает поражение в дискуссии.
Я тебя больше не задерживаю. Катись на ***.
показати весь коментар
15.05.2020 12:04 Відповісти
77 км доріг на всю Україну? Він взагалі то зрозумів що він сказав? Може 77 тис км.
показати весь коментар
15.05.2020 11:31 Відповісти
В Украине более 100 тысяч километров дорог.
Если и в самом деле ремонтировать 77 тысяч в год, то к концу 2021 в Украине ВСЕ дороги будут новые. Главное - верить !
показати весь коментар
15.05.2020 11:33 Відповісти
Это для каждой области.
показати весь коментар
15.05.2020 11:33 Відповісти
Ага, в Київській до Конча Заспи і поделили на 25!
показати весь коментар
15.05.2020 11:34 Відповісти
То не він, то вона.
Різниця яка?!
показати весь коментар
15.05.2020 11:33 Відповісти
Після таких слів то ВОНО.
показати весь коментар
15.05.2020 11:44 Відповісти
У них завжди були проблеми із математикою. Доказом цього служить 4000$ в учителів. Або 5800 міст без інтернету коли у нас їх всього 800.
А на рахунок таких малих цифр за попередні роки, то тільки там звідки я родом легко відремонтували таку відстані місцевих доріг, а ремонти ж йшли ще в сусідніх містах. Тому там сума без ніяких проблем виходить в раз так 10 більша. І це тільки місцевих доріг.
показати весь коментар
15.05.2020 11:37 Відповісти
Я планов нашіх люблю громадьйо.
показати весь коментар
15.05.2020 11:32 Відповісти
Видно эти 77 км километры на съезды перед своими элитными дачами .
показати весь коментар
15.05.2020 11:33 Відповісти
Какое убожество !
показати весь коментар
15.05.2020 11:33 Відповісти
Наташа, почему остановлено строительство метро в Днепре ?
Кто и почему саботирует выдачу разрешений на буро-взрывные работы ?
показати весь коментар
15.05.2020 11:34 Відповісти
Они в этом "уряде" все реально ё*нутые.
показати весь коментар
15.05.2020 11:35 Відповісти
Зачем тогда содержать Мининфраструктуры, если такие микроскопические объемы работ? Совсем опупели? Даже не стыдно такое в эфир выдавать - может быть, решили насмешить публику этой темой?
показати весь коментар
15.05.2020 11:46 Відповісти
Это фсьо НАНО технологии
показати весь коментар
15.05.2020 11:55 Відповісти
Какой позор.
показати весь коментар
15.05.2020 11:56 Відповісти
Таким объемом работ в совковые времена мог бы похвастаться райцентр, а не целая страна. Уж лучше бы молчали, пиарщики хреновы.
У нас почти все местные дороги после прошлогоднего "какчественного ямочного ремонта" уже в (выё..) выбоинах.
показати весь коментар
15.05.2020 12:00 Відповісти
Мда...
показати весь коментар
15.05.2020 12:20 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVL-kQywWl902j5gGLzkMDe5XpKkjAlSU7iynlPsUETwBbgHrpJTuGb6KVHy4fMWnh7lyVio4swWuHj6dXLKf2imomvb8Mp9wkmn_Docwr0ft8_8nDMxtFW4kdStsnNA1c&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
Историческое (уже) фото.
Малороссийский художник-передвижник Володя Зе предствил спойлер своей новой концептуальной работы: "Украина в 2015-2018 годах и после".
Планируется к премьерному показу во время ******** на украинско-российской границе с последующим перемещением в художественную галерею г. Сызрань.
Холст, масло, бестолковость, украинофобия.
Off!

У 2020 році плануємо відремонтувати близько 77 км доріг місцевого значення в кожній області, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2280
показати весь коментар
15.05.2020 12:39 Відповісти
77 км..да на 24 области...итого имеем 3.2 км в каждой области....это однозначно зебильная пэрэмога достойная того что бы о ней трубить во всех сми...
показати весь коментар
15.05.2020 13:51 Відповісти
ДВА ТОПОРА 77. КАЗИНО ???
показати весь коментар
17.05.2020 10:00 Відповісти
 
 