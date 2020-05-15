Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський є противником ідеї про підтримку бізнесу під час карантину.

Про це Ольшанський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про фінансову підтримку держави для бізнесу та громадян.

"Я є противником ідеї про підтримку бізнесу. Я вважаю, що це недобре. Тому що це, по-перше, порушує чесну конкуренцію на ринку. По-друге, створює дуже високі корупційні ризики. Я завжди був противником будь-яких пільг, вільних економічних зон. Я завжди казав, що не можна побудувати комунізм в окремо взятій галузі. Що не може бути в IT добре, а в сільському господарстві погано. Так не буває", - зазначив заступник Саакашвілі.

Ольшанський вважає, що "якщо ми хочемо допомогти бізнесу, то маємо допомогти йому, спростивши йому життя або знизивши податкові ставки".

"Що і роблять в інших країнах. А якщо ми хочемо спочатку зібрати податки, а потім ці податки перерозподілити у вигляді допомоги комусь, очевидно, що це суто корупційна конструкція, корупційний конвеєр. Тоді доведеться спочатку всіх обібрати до нитки, а потім комусь вибірково роздавати", - додав він.

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