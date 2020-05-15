Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський
Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський є противником ідеї про підтримку бізнесу під час карантину.
Про це Ольшанський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про фінансову підтримку держави для бізнесу та громадян.
"Я є противником ідеї про підтримку бізнесу. Я вважаю, що це недобре. Тому що це, по-перше, порушує чесну конкуренцію на ринку. По-друге, створює дуже високі корупційні ризики. Я завжди був противником будь-яких пільг, вільних економічних зон. Я завжди казав, що не можна побудувати комунізм в окремо взятій галузі. Що не може бути в IT добре, а в сільському господарстві погано. Так не буває", - зазначив заступник Саакашвілі.
Ольшанський вважає, що "якщо ми хочемо допомогти бізнесу, то маємо допомогти йому, спростивши йому життя або знизивши податкові ставки".
"Що і роблять в інших країнах. А якщо ми хочемо спочатку зібрати податки, а потім ці податки перерозподілити у вигляді допомоги комусь, очевидно, що це суто корупційна конструкція, корупційний конвеєр. Тоді доведеться спочатку всіх обібрати до нитки, а потім комусь вибірково роздавати", - додав він.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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Ты мог бы так открыто и не палиться.
Краще знизити податки для всіх, ніж годувати особливо "обдарованих" (наближених до державних фінансових потоків).
Де ви побачили "извести средний и мелкий бизнес под корень."?
щоб комусь щось дати треба в кого щось забрати.
Тобто забрати в тих що ще якось працюють(тим самим їх добити) і дати тим, хто не факт що знову зможе запрацювати прибутково.
В результаті гарантовано закриються всі.
Україна живе в борг, тому подібні виплати кинуть країну в гіперінфляцію.
Тем не менее, государство решило поддержать малый и средний бизнес, понимая к каким чудовищным последствиям для страны может привести коллапс этого сектора экономики.
Он - красивая упаковка, скрывающая ядовитый продукт
конь в яблоках и гусь в яблоках - это две принципиально разные судьбы!
Во-первых для того чтобы получить господдержку надо заплатить откат чиновнику, который её распределяет. Или Вы думаете, что кто-то даст вам денег просто так?
Во-вторых т.н. господдержка бизнеса это выделение 800 миллионов олигарху Косюку или другим поддонкам. Абсурд - государство обдирает НИЩИХ на каждой покупке в магазине (уплата НДС), зато ПОМОГАЕТ мультимиллиардерам. Это называется налоговый ад.
В магазині тіки морска капуста, мінеральна вода, і бєрьозовий сок.
Не те шо січяс - кругом одін бардак.
разлічни только магазіни
погоджусь
Но государство должно дать, ведь иначе будет самоубийство, а ты оплатишь эти 10 миллионов со своих налогов. Лады?
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
15 Мая 10:43 76
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На тендерах Укрзалізниці на сотні мільйонів гривень перемагає невідома офшорка
Цікаві історії від команди Зеленського, котра як відомо давно та надійно "перемогла" корупцію в Україні. Ми пам'ятаємо, що Зеленський поставив боротися з корупцією в Укрзалізниці відомого "борцуна" з квартирою від російського забудовника у центрі Києва - Сергія Лещенко. Якому кожен місяць капає у кишеню сотні тисяч гривень заробітної плати з державного бюджету. Ось вам приклад, як він та йому подібні "зелені" виконують свої обов'язки.
https://www.facebook.com/denis.pyatigorets?__tn__=%2CdlC-y.g-R&eid=ARCHOrZjSkRwmMdYfWFkOB816NxWkUqYb6yRBYZNiocJcAd-m_tg-48rXnXr9-vUdx2eNoxqXniM_MbO&hc_ref=ARR_nyZdaZuLKSBZJ4dXHr5IuWKnOihiwo8OOiF6xf2EZsxkkXExhW3FS4g6R7_ntoA&ref=nf_target Денис Пятигорец Поки ми спали, нас знову наї..ли
Вчора ввечері закінчився конкурс на відбір компанії, яка буде харчувати пасажирів в потягах Інтерсіті. Перемогу в конкурсі несподівано отримала компанії «Рога і копита», хоча ні, вона називається «Грінед». Весела компанія з корінням в британських офшорах, в якої ані персоналу, ані торгового обладнання, ані грошей - немає. А переможець має найняти більше 200 стюартів, закупити торгівельне обладнання для потягів та центральної бази в Дарниці на більш ніж 150 млн грн., і щороку платити Укрзалізниці 48 млн. грн. рентних платежів. Як думаєте, зможе компанія нонейм дістати такі гроші, коли банки не кредитують? А якщо не дістане, то чи кине вона на бабло державну компанію «Укрзалізниця»?
А тепер два «веселі» факти.
Перший!
Знаєте кого перемогла в конкурсі копанія «Рога і копита»?
- Австрійську компанію «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізної дороги;
- Компанію «Сокар-Петроліум», напевне найбагатшу в цьому списку, бо її власник «Нафтогаз Азербайджану»;
- Компанію WOG, яка є діючим оператором послуги харчування в потягах Інтерсіті.
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
А я нагадаю, що кілька тижнів тому Укрзалізниця віддала перемогу в тендері на постачання моторного масла російській компанії, яка давала ціну на 50 млн грн дорожче, аніж українська компанія, яку без пояснень бортанули з тендеру.
А боротися з корупцією на Укрзалізниці відправили Сірожу Лєщєнка, зарплата якого в лютому 2020 року склала 332 тис грн державних коштів.
Кушай-тє…
Любая господдержка бизнеса - это коррупция. Любой кто это поддерживает, является или соучастником этих коррупционных схем, или просто малоинформированным лохом.
Снижение налогов - это и есть та самая поддержка, которая необходима всем предприяиям Украины, а не выборочная какая то по непонятному принципу.
Одновременно, это будет способствовать выведению бизнеса из тени, когда будет неинтересно играть с государством в ромашки. Хотя, определенный процент идиотов всегда будет, даже, если налоги сделать 1%.
Боже, какой идиот!