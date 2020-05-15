УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10890 відвідувачів онлайн
Новини
4 800 62

Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський є противником ідеї про підтримку бізнесу під час карантину.

Про це Ольшанський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про фінансову підтримку держави для бізнесу та громадян.

"Я є противником ідеї про підтримку бізнесу. Я вважаю, що це недобре. Тому що це, по-перше, порушує чесну конкуренцію на ринку. По-друге, створює дуже високі корупційні ризики. Я завжди був противником будь-яких пільг, вільних економічних зон. Я завжди казав, що не можна побудувати комунізм в окремо взятій галузі. Що не може бути в IT добре, а в сільському господарстві погано. Так не буває", - зазначив заступник Саакашвілі.

Ольшанський вважає, що "якщо ми хочемо допомогти бізнесу, то маємо допомогти йому, спростивши йому життя або знизивши податкові ставки".

"Що і роблять в інших країнах. А якщо ми хочемо спочатку зібрати податки, а потім ці податки перерозподілити у вигляді допомоги комусь, очевидно, що це суто корупційна конструкція, корупційний конвеєр. Тоді доведеться спочатку всіх обібрати до нитки, а потім комусь вибірково роздавати", - додав він.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський

Автор: 

бізнес (2037) Саакашвілі Міхеіл (2155) Ольшанський Олександр (11)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 7702
показати весь коментар
15.05.2020 11:41 Відповісти
+15
Да мы в курсе что Хозяева Михо поставили задачу: извести средний и мелкий бизнес под корень.
Ты мог бы так открыто и не палиться.
показати весь коментар
15.05.2020 11:39 Відповісти
+14
Ахметова? 😂😂😂😂 Это же того Ахметова у которого при Зе свой премьер?))))
показати весь коментар
15.05.2020 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это про нянь ?
показати весь коментар
15.05.2020 11:38 Відповісти
Це про Косюка, Бахматюка, Ахметова та решту дотаційних друзів сивочолого гетьмана.
показати весь коментар
15.05.2020 11:40 Відповісти
Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 7702
показати весь коментар
15.05.2020 11:41 Відповісти
Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 4753
показати весь коментар
15.05.2020 12:46 Відповісти
Ольшанский - единственный здравый голос в зеленой мути рептилоидов.
показати весь коментар
15.05.2020 12:51 Відповісти
Ахметова? 😂😂😂😂 Это же того Ахметова у которого при Зе свой премьер?))))
показати весь коментар
15.05.2020 11:45 Відповісти
Какая разница - что врать про Порошенко, зелекторат, для сохранения лица, во что угодно поверит....
показати весь коментар
15.05.2020 12:06 Відповісти
"Компания Зеленского получила от Минкульта РФ 35 млн рублей. Российская компания "Грин филмс", совладельцем которой является https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html комик Владимир Зеленский , получила 35 млн рублей (более 0,5 млн долларов США) от Министерства культуры РФ на производство фильма "Вниз".

Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 2564
показати весь коментар
15.05.2020 12:33 Відповісти
Як тільки ти на український форум пролізла, кацяпська гнида?
показати весь коментар
15.05.2020 12:48 Відповісти
МЕССИЯ!!! МЕССИЯ!!!
показати весь коментар
15.05.2020 11:52 Відповісти
Св.Міхо вже обзавівся замом?
показати весь коментар
15.05.2020 11:39 Відповісти
Да мы в курсе что Хозяева Михо поставили задачу: извести средний и мелкий бизнес под корень.
Ты мог бы так открыто и не палиться.
показати весь коментар
15.05.2020 11:39 Відповісти
Цікаво як ви прийшли до такого висновку, коли людина пропонує абсолютно протилежне?
Краще знизити податки для всіх, ніж годувати особливо "обдарованих" (наближених до державних фінансових потоків).
Де ви побачили "извести средний и мелкий бизнес под корень."?
показати весь коментар
15.05.2020 11:49 Відповісти
Дело в том что спецоперация "макароно-вирус" уже закрыла как минимум половину малых бизнесов, если не две трети. Без помощи государства, они больше не откроются. Они убиты.
показати весь коментар
15.05.2020 11:51 Відповісти
З одної сторони так. Але
щоб комусь щось дати треба в кого щось забрати.

Тобто забрати в тих що ще якось працюють(тим самим їх добити) і дати тим, хто не факт що знову зможе запрацювати прибутково.

В результаті гарантовано закриються всі.
показати весь коментар
15.05.2020 11:55 Відповісти
Ничего подобного. У нас в Австралии, как только началась эта лабуда с макароно-вирусом, правительство немедленно огласило программу поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы они не погибли в период карантина. Это очень существенная поддержка.
показати весь коментар
15.05.2020 11:58 Відповісти
Австралія відносно дуже багата країна, яка може собі це дозволити.
Україна живе в борг, тому подібні виплати кинуть країну в гіперінфляцію.
показати весь коментар
15.05.2020 12:01 Відповісти
Мы тоже живём в долг; у нас он составляет около триллиона австралийских долларов.
Тем не менее, государство решило поддержать малый и средний бизнес, понимая к каким чудовищным последствиям для страны может привести коллапс этого сектора экономики.
показати весь коментар
15.05.2020 12:03 Відповісти
Щось мені підказує, що в умовах України виділена домога дуже швидко перетече в кишені олігархів, і особливо обдарованих бізнесменів(пявки на державних фінансових потоках), а розраховуватись за це будуть гіперінфляцією і держборгами всі решта.
показати весь коментар
15.05.2020 13:02 Відповісти
да не обращайте внимание на этого питуха, достаточно посмотреть на его активность на протяжении дня, что при разнице часовых поясов (а он уже утверждает что с австралии, хотя раньше рассказывал абсолютно другое) вскрывает в этом черте обычного помоечного бота который в 3 смены работает.
показати весь коментар
15.05.2020 13:55 Відповісти
Этот длинногривый чувак говорит правильные вещи, не обладая абсолютно никакими полномочиями на фоне других чуваков, обладающих всеми полномочиями и молча делающих совсем противоположное.

Он - красивая упаковка, скрывающая ядовитый продукт
показати весь коментар
15.05.2020 11:54 Відповісти
Пока что мы сами за 30 лет создали среду токсичную для среднего и мелкого бизнеса
показати весь коментар
15.05.2020 11:53 Відповісти
***
конь в яблоках и гусь в яблоках - это две принципиально разные судьбы!
показати весь коментар
15.05.2020 11:40 Відповісти
Вау! І скільки в Міхи заступників?
показати весь коментар
15.05.2020 11:41 Відповісти
Он прав!
показати весь коментар
15.05.2020 11:42 Відповісти
Он лев !
показати весь коментар
15.05.2020 11:45 Відповісти
львы, это социалистические боты пэдроси.
показати весь коментар
15.05.2020 13:56 Відповісти
Так это и делалось не ради мелкого бизнеса, а для отмывания денег.
показати весь коментар
15.05.2020 11:46 Відповісти
Этот человек все правильно говорит. В Украине ЛЮБАЯ государственная поддержка бизнеса - это коррупция.

Во-первых для того чтобы получить господдержку надо заплатить откат чиновнику, который её распределяет. Или Вы думаете, что кто-то даст вам денег просто так?

Во-вторых т.н. господдержка бизнеса это выделение 800 миллионов олигарху Косюку или другим поддонкам. Абсурд - государство обдирает НИЩИХ на каждой покупке в магазине (уплата НДС), зато ПОМОГАЕТ мультимиллиардерам. Это называется налоговый ад.
показати весь коментар
15.05.2020 11:46 Відповісти
Полунищие 20-25 миллионов населения заслужили такую жизнь. Этот абсурд длится уже 30 лет.
показати весь коментар
15.05.2020 11:48 Відповісти
А что біла до тридцять лєт тому?
показати весь коментар
15.05.2020 11:50 Відповісти
Ти про совок?
показати весь коментар
15.05.2020 11:51 Відповісти
Тогда вопщє полний порядок бил.
В магазині тіки морска капуста, мінеральна вода, і бєрьозовий сок.
Не те шо січяс - кругом одін бардак.
показати весь коментар
15.05.2020 11:58 Відповісти
Та да! І всі були рівно бідні!
показати весь коментар
15.05.2020 12:00 Відповісти
народ і партія єдіни
разлічни только магазіни
показати весь коментар
15.05.2020 12:12 Відповісти
Повна маячня. В усіх країнах в тому числі в США та ЄС держава підтримує бізнес, щоб країна вийшла з кризи.
показати весь коментар
15.05.2020 22:16 Відповісти
Все новые и новые реХормы от михи -извести от голода грузин и украинский бизнес
показати весь коментар
15.05.2020 11:46 Відповісти
Хто ця людина?
показати весь коментар
15.05.2020 11:49 Відповісти
Все реформы упираются в законы, а законы от зеленого монобольшенства мы уже видим.
показати весь коментар
15.05.2020 11:50 Відповісти
Как только услышу новость про Одесского "реформатора", так сразу песня вспоминается: "А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать....". Походу теперь как минимум двое будут отрываться.
показати весь коментар
15.05.2020 11:52 Відповісти
по крышам бегают воробьи
показати весь коментар
15.05.2020 12:02 Відповісти
Косой или босой, как говорит зеленый гидрант" да какая разница", все равно два ватных ушлепка. Я тебя со спама вытащил, чтобы твоя дурь всем форумчанам видна была. Дыбил, ты в школу ходил. Если ходил, то только чтобы букваря скурить. Птица воробей от природы не может бегать, она всю свою жизнь прыгает. И еще - это очень дорогая птица, особенно для Китая, которые сначала посчитали, их вредителями, а потом, когда они исчезли закупали за большие деньги. Это я тебе неучу небольшой курс знаний провел.
показати весь коментар
15.05.2020 14:42 Відповісти
підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики

погоджусь
Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 5178
показати весь коментар
15.05.2020 12:06 Відповісти
Та кому нужно это снижение налогов, уже Яценюк снижал до 22 процентов ЕСВ, а потом минималку с которой берут ЕСВ в 6 раз накрутили и что на выходе, только нагрузка. Нет никому веры, все обычные жулики.
показати весь коментар
15.05.2020 12:06 Відповісти
Нормально.
показати весь коментар
15.05.2020 12:09 Відповісти
Скажи это одесским фермерам, пострадавшим от засухи и от отчаяния идущих на самоубийство.
показати весь коментар
15.05.2020 12:23 Відповісти
Завтра зарегистрирую ФОП и попрошу из бюджета 200 тыс. господдержки бизнеса. А если не дадут - пойду на самоубийство. То же самое сделают все члены моей семьи, ближние и дальние родственники.

Но государство должно дать, ведь иначе будет самоубийство, а ты оплатишь эти 10 миллионов со своих налогов. Лады?
показати весь коментар
15.05.2020 12:55 Відповісти
Пожалей членов семьи, дальних и ближних родственников, ну и самого себя, не самоубивайся, живи. Всеравно государство никаких денег бизнесу не выделит.
показати весь коментар
15.05.2020 18:27 Відповісти
Я больше скажу. Государственная поддержка бизнеса не содержит НИЧЕГО кроме коррупции.
показати весь коментар
15.05.2020 12:24 Відповісти
Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 9782
показати весь коментар
15.05.2020 12:32 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 7455

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

15 Мая 10:43 76

3
На тендерах Укрзалізниці на сотні мільйонів гривень перемагає невідома офшорка

Цікаві історії від команди Зеленського, котра як відомо давно та надійно "перемогла" корупцію в Україні. Ми пам'ятаємо, що Зеленський поставив боротися з корупцією в Укрзалізниці відомого "борцуна" з квартирою від російського забудовника у центрі Києва - Сергія Лещенко. Якому кожен місяць капає у кишеню сотні тисяч гривень заробітної плати з державного бюджету. Ось вам приклад, як він та йому подібні "зелені" виконують свої обов'язки.
https://www.facebook.com/denis.pyatigorets?__tn__=%2CdlC-y.g-R&eid=ARCHOrZjSkRwmMdYfWFkOB816NxWkUqYb6yRBYZNiocJcAd-m_tg-48rXnXr9-vUdx2eNoxqXniM_MbO&hc_ref=ARR_nyZdaZuLKSBZJ4dXHr5IuWKnOihiwo8OOiF6xf2EZsxkkXExhW3FS4g6R7_ntoA&ref=nf_target Денис Пятигорец Поки ми спали, нас знову наї..ли
Вчора ввечері закінчився конкурс на відбір компанії, яка буде харчувати пасажирів в потягах Інтерсіті. Перемогу в конкурсі несподівано отримала компанії «Рога і копита», хоча ні, вона називається «Грінед». Весела компанія з корінням в британських офшорах, в якої ані персоналу, ані торгового обладнання, ані грошей - немає. А переможець має найняти більше 200 стюартів, закупити торгівельне обладнання для потягів та центральної бази в Дарниці на більш ніж 150 млн грн., і щороку платити Укрзалізниці 48 млн. грн. рентних платежів. Як думаєте, зможе компанія нонейм дістати такі гроші, коли банки не кредитують? А якщо не дістане, то чи кине вона на бабло державну компанію «Укрзалізниця»?
А тепер два «веселі» факти.
Перший!
Знаєте кого перемогла в конкурсі копанія «Рога і копита»?
- Австрійську компанію «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізної дороги;
- Компанію «Сокар-Петроліум», напевне найбагатшу в цьому списку, бо її власник «Нафтогаз Азербайджану»;
- Компанію WOG, яка є діючим оператором послуги харчування в потягах Інтерсіті.
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
А я нагадаю, що кілька тижнів тому Укрзалізниця віддала перемогу в тендері на постачання моторного масла російській компанії, яка давала ціну на 50 млн грн дорожче, аніж українська компанія, яку без пояснень бортанули з тендеру.
А боротися з корупцією на Укрзалізниці відправили Сірожу Лєщєнка, зарплата якого в лютому 2020 року склала 332 тис грн державних коштів.
Кушай-тє…
показати весь коментар
15.05.2020 12:44 Відповісти
Лучшая поддержка, это запретить любые контакты фискалов и вообще государства с микро и малым бизнесом.
показати весь коментар
15.05.2020 12:45 Відповісти
"Поддержка бизнеса"= прямая коррупция. Нужно перестать мешать ему развиваться, и все.
показати весь коментар
15.05.2020 12:52 Відповісти
Лучшая поддержка бизнеса - убрать чудовищные налоги и коррупцию, демонополизировать экономику и обеспечить конкурентную среду.

Любая господдержка бизнеса - это коррупция. Любой кто это поддерживает, является или соучастником этих коррупционных схем, или просто малоинформированным лохом.
показати весь коментар
15.05.2020 12:58 Відповісти
Судя по логике этого идиота ольшанского, все правительства западных стран ничего не понимают в экономике и только создают коррупционные риски,помогая бизнесу в трудные времена
показати весь коментар
15.05.2020 13:46 Відповісти
это вы дурачёк и ничего не понимаете
показати весь коментар
15.05.2020 14:01 Відповісти
В принципе, я с ним согласен. Поддержка бывает разная.
Снижение налогов - это и есть та самая поддержка, которая необходима всем предприяиям Украины, а не выборочная какая то по непонятному принципу.
Одновременно, это будет способствовать выведению бизнеса из тени, когда будет неинтересно играть с государством в ромашки. Хотя, определенный процент идиотов всегда будет, даже, если налоги сделать 1%.
показати весь коментар
15.05.2020 15:04 Відповісти
Відверта маячня. В усіх державах в тому числі США та ЄС держава надає підтримку бізнесу в умовах кризи. Без державної підтримки багато бізнесу розориться, люди втратять роботу. А чесної конкуренції на ринку в природі не існує. Як може конкурувати фермер з Косюком, наприклад? Хто має більший капітал, той і перемагає в конкуренції.
показати весь коментар
15.05.2020 22:21 Відповісти
Значит, когда в карантин у одних бизнес работает, а у других закрыт---это и есть СПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ???

Боже, какой идиот!
показати весь коментар
15.05.2020 22:53 Відповісти
Хоча він і виглядає як зек з американських фільмів, але, як на мене, сказав розумну річ. Сама краща підтримка бізнесменів це коли їм не мішають законно працювати. А далі подивимося за їх діями, казати і робити це різне.
показати весь коментар
15.05.2020 23:18 Відповісти
 
 