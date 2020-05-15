Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський
Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський заявив, що швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я.
Про це Ольшанський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"На жаль, вона так і не запрацювала в повному обсязі (система E-Health. - Ред.). І сьогодні, звичайно ж, всю цю історію доведеться переглядати. Але мабуть вже, судячи з наслідків пандемії, швидше за все, її доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, тому що змінюються багато підходи, які ми використовували. І навіть ті країни, які ми наводили собі за приклад, зараз будуть переглядати свої підходи. Тому що пандемія показала, що в світовому масштабі системи охорони здоров'я навіть розвинених країн виявилися неправильно влаштовані. Мовою математики це називається "переоптимізування". Вони мали дуже маленький запас міцності", - зазначив заступник Саакашвілі.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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если систему записи к семейному врачу хочет отменить
ни на что другое у него полномочий попросту нет.
обравшийся оптимизировать переопримизированноедорвавшийся до корыта
Бо при мародері знали що все одно украдуть
То, что все документы давным давно оформлены - то такое. Это для тебя сложно.
«Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года."
3 декабря 2019, 09:38
Если я заменю батарейки! (с)
А Супрун не приходилось делать реформу под возможности Украины? Правда при росте ВВП были другие возможности...
Ты не умничай фейсом, а давай электронную карточку больного, да все результаты анализов туда, да все рентгенограммы и томографии, если есть. Да и выписанные рецепты.
Перереформаторы сраные!
Это инфраструктура, дата-центы, защита персональных медицинских данных, компьютеризация больниц, клиник, аптек и т.д.
У нас в больничную кассу забирают примерно 5% от ЗП + дополнительные платные пакеты от касс + компании оплачивают дополнительные частные страховки + государственное финансирование из бюджета базового пакета мед услуг + больницы оказывают услуги мед. туристам.
ломать не строить... звиздеть...тоже не строить ! )))))
В цю систему E-health вже стільки грошей вклали, а тепер ще раз вкладуть (і поділяться)...
А потом всегда можно сказать, что сделать лучше помешали барыги, рептилоиды и тайные общества масонов.
- клоунов
- парикмахеров
- рабочих сцены
- мужей главбухш 95 квартала
И дело пойдет!
https://censor.net/ua/news/3195740/nam_potribni_v_komandu_rady_reform_yurysty_mijnarodni_eksperty_ekonomisty_i_mojlyvo_eksdeputaty_zastupnyk
Упродовж першого року президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в «Студії Квартал 95».
Про це повідомила громадська організація "Комітет виборців України".
"Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді В. Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі. Варто нагадати, що, будучи кандидатом у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих", - пише КВУ.
«Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для нової влади. Якщо врахувати призначення не лише осіб, які безпосередньо працювали в структурах 95 кварталу, а й їх знайомих, друзів, родичів, то мова йде про щонайменше три десятки осіб, які опинилися на впливових державних посадах у перший рік президентства Зеленського. Реальна цифра може виявитися ще більшою. При цьому варто розуміти, що більшість із цих людей не були пов'язані із політикою раніше і просто не опинилися б на теперішніх посадах, якби не В. Зеленський. Більше того, давні друзі і бізнес-партнери В. Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України, що безпосередньо підіймає питання їх профпридатності для виконання поставлених завдань», - зазначив голова КВУ О. Кошель.
Працюють в Офісі Президента:
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш В. Зеленського) - Керівник Офісу Президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - Перший заступник голови Офісу Президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - Заступник Керівника Офісу Президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник Президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сивохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - Голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівник прес-служби «Студії Квартал 95») - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Народні депутати України:
Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95») - народний депутат України
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - Перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука) - народний депутат України
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині) - народний депутат України
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН) - народний депутат України
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат України
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат України
Бо при мародері знали що все одно украдуть
Кто бы сомневался что одной из важнейших задач вашего режима является возвращение первичного звена в семашковский феодализм.
Ольшанский, хочешь, чтобы твои сервера сетупал и поддерживал какой нибудь врач?!
Займись своей работой лучше, где ты хоть что то соображаешь. И не лезь в политику со своими москальскими взглядами.