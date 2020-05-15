Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський заявив, що швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я.

Про це Ольшанський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На жаль, вона так і не запрацювала в повному обсязі (система E-Health. - Ред.). І сьогодні, звичайно ж, всю цю історію доведеться переглядати. Але мабуть вже, судячи з наслідків пандемії, швидше за все, її доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, тому що змінюються багато підходи, які ми використовували. І навіть ті країни, які ми наводили собі за приклад, зараз будуть переглядати свої підходи. Тому що пандемія показала, що в світовому масштабі системи охорони здоров'я навіть розвинених країн виявилися неправильно влаштовані. Мовою математики це називається "переоптимізування". Вони мали дуже маленький запас міцності", - зазначив заступник Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський

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