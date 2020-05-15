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Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський заявив, що швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я.

Про це Ольшанський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На жаль, вона так і не запрацювала в повному обсязі (система E-Health. - Ред.). І сьогодні, звичайно ж, всю цю історію доведеться переглядати. Але мабуть вже, судячи з наслідків пандемії, швидше за все, її доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, тому що змінюються багато підходи, які ми використовували. І навіть ті країни, які ми наводили собі за приклад, зараз будуть переглядати свої підходи. Тому що пандемія показала, що в світовому масштабі системи охорони здоров'я навіть розвинених країн виявилися неправильно влаштовані. Мовою математики це називається "переоптимізування". Вони мали дуже маленький запас міцності", - зазначив заступник Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Ольшанський (11) медреформа (129)


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Топ коментарі
+23
так он туда и поставлен производить впечатление.

ни на что другое у него полномочий попросту нет.
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15.05.2020 12:15
+19
почему именно пересматривать а не дорабатывать и усовершенствовать?
ломать не строить... звиздеть...тоже не строить ! )))))
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15.05.2020 12:16
+19
Умный и порядочный человек не будет работать с зелеными. Просто не сможет физически. Вывод - ольшанский зеленая мразь, как и все они там.
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15.05.2020 12:25
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Кто такой этот Залишанский? Пардон, Ольшанский?
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15.05.2020 12:10 Відповісти
ну это тот кто за Михо думает....., то же самое как Ермак думает за Зеленского...
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15.05.2020 12:12 Відповісти
Ольшанский -это здравый смысл, ум и служение народу, а не сатанизму. Таких как он во власти практически нет. Он на вес золота.
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15.05.2020 13:01 Відповісти
золотари такое "золото" взвешивают......

если систему записи к семейному врачу хочет отменить
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15.05.2020 13:50 Відповісти
А ты взвесил, что кавычки ставишь? Или тебе абы нагадить? Почитай в интернете всю реформу системы здравоохранения, которую они хотят сделать, а потом пиши.
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15.05.2020 14:03 Відповісти
Прочитал. Производит впечатление умного и порядочного человека. Но, как говорят в Одессе, - таки время покажет.
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15.05.2020 12:12 Відповісти
так он туда и поставлен производить впечатление.

ни на что другое у него полномочий попросту нет.
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15.05.2020 12:15 Відповісти
борьба популистов
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15.05.2020 12:51 Відповісти
если ты в команде сракашвили - ты по определению не можешь быть порядочным и тем более умным
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15.05.2020 12:23 Відповісти
Умный и порядочный человек не будет работать с зелеными. Просто не сможет физически. Вывод - ольшанский зеленая мразь, как и все они там.
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15.05.2020 12:25 Відповісти
А у него есть медицинское образование, чтобы говорить о реформе в системе здравоохранения?
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15.05.2020 12:34 Відповісти
і ні нада...нада пріслушивацца к савєтам лукашенка і дишать гарью...ілі пєрєгарью...
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15.05.2020 12:38 Відповісти
Согласен со всеми вами, друзья мои. Со всеми кроме ЗеДятлов.
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15.05.2020 12:39 Відповісти
Таки нет. Впрочем у нашего президента образование только среднее. И то плохое. Но он таки президент. Правда только по должности. А по знаниям и уму - паяць разьездного балагана "Квартал 95". Так чего вы требуете у айтишника иметь знания медика?
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15.05.2020 12:42 Відповісти
Очередной не знаю как сказать толерантно, ну пусть будет еврей, собравшийся оптимизировать переопримизированное дорвавшийся до корыта
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15.05.2020 12:13 Відповісти
Боюсь, что по отношению ко всем ЗЕлёным толерантно ни у вас, ни у меня не получится. У любого здравомыслящего гражданина Украины не получится толерантно.
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15.05.2020 12:40 Відповісти
сие "бендукидзе-2" украинский ЗЕ-вариант
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15.05.2020 18:19 Відповісти
О не даремно Коли затвердили Саакашвілі і Ікеа відкрилася в України!
Бо при мародері знали що все одно украдуть
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15.05.2020 12:12 Відповісти
😂😂😂👍 Ага как услышали что Михуил так сразу открылись, правда должны были раньше зайти, но как глянули кого выбрали решили онлайна пока хватит. А вы заметили потеплело за последнюю неделю, зуб даю из за того что Михуила назначили
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15.05.2020 12:17 Відповісти
це добре що поросякошалави не мають логічного пояснення
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15.05.2020 12:19 Відповісти
Не. Ну твое пояснение конечно логичное, как ни у кого.
То, что все документы давным давно оформлены - то такое. Это для тебя сложно.
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15.05.2020 12:20 Відповісти
Как ты живешь без мозга? Вообще нет у меня объяснения, чудеса. Ты забыл написать что 7 млрд. которые Газпром заплатил это достижение Бубочки деньги то зачислили при нем уже😂😂😂
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15.05.2020 12:23 Відповісти
Для альтернативно одаренных:
«Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года."

3 декабря 2019, 09:38
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15.05.2020 12:23 Відповісти
У вас в Кирово Чепецке уже давно IKEA работает)))
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15.05.2020 12:24 Відповісти
не лізьте в Україну недороси
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15.05.2020 12:48 Відповісти
Эта музыка будет вечной,
Если я заменю батарейки! (с)
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15.05.2020 12:12 Відповісти
у этого чувака есть полномочия кулер себе в офис купить ?
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15.05.2020 12:14 Відповісти
Ну якщо за свої гроші, то так
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15.05.2020 12:16 Відповісти
Нет. Он может дать предложение на покупку на так называем совете реформ. А те, у кого есть полномочия будут это рассматривать.
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15.05.2020 12:17 Відповісти
Если тот кто имеет полномочия послушает, что-то разумное, то это не так мало
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15.05.2020 12:34 Відповісти
Так-то оно так, но для этого слушающий должен быть государственником с сильным желанием реформ
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15.05.2020 15:10 Відповісти
Ось генацвале по реформам вам нареформує. Запам"ятаєте надовго.
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15.05.2020 12:14 Відповісти
Уже в Грузии так нареформил, что его уже полицейские ищут
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15.05.2020 12:38 Відповісти
Понятно, с тем, с чем мы не справились и не в состоянии справится - неправильное...
А Супрун не приходилось делать реформу под возможности Украины? Правда при росте ВВП были другие возможности...
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15.05.2020 12:14 Відповісти
О! Розвалити те, що перекриває корупційні схеми! Цей чувак найманець медичної мафії.
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15.05.2020 12:15 Відповісти
Всё слова, слова, слова...
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15.05.2020 12:39 Відповісти
Про что ты мелешь, припадочный?
Ты не умничай фейсом, а давай электронную карточку больного, да все результаты анализов туда, да все рентгенограммы и томографии, если есть. Да и выписанные рецепты.
Перереформаторы сраные!
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15.05.2020 12:16 Відповісти
А кто за это заплатит?
Это инфраструктура, дата-центы, защита персональных медицинских данных, компьютеризация больниц, клиник, аптек и т.д.
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15.05.2020 12:38 Відповісти
А ты не в курсе, что всё это было в плане реформы Супрун? Постепенно?
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15.05.2020 12:59 Відповісти
И как успехи? Без денег, это все пустые разговоры. Первостепенная задача это организация финансирования.

У нас в больничную кассу забирают примерно 5% от ЗП + дополнительные платные пакеты от касс + компании оплачивают дополнительные частные страховки + государственное финансирование из бюджета базового пакета мед услуг + больницы оказывают услуги мед. туристам.
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15.05.2020 13:17 Відповісти
НЕ воняй если не знаешь. Успехи наблюдаю ЛИЧНО - посещения без очередей и бесплатніе рецепті на телефон без посещения.
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15.05.2020 19:27 Відповісти
Все уже есть на первом уровне. ПК, ПО лицензионное, не пиратское, принтер, а также електрокардиографы портативные на кабинет, рефлекторы, зеркала смотровые, все есть.
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15.05.2020 13:21 Відповісти
Принтеры есть -0 с бумагой проблемы. Свою ношу!
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15.05.2020 19:32 Відповісти
почему именно пересматривать а не дорабатывать и усовершенствовать?
ломать не строить... звиздеть...тоже не строить ! )))))
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15.05.2020 12:16 Відповісти
Бо на цьому "можно неплохо прибарахлиться..."
В цю систему E-health вже стільки грошей вклали, а тепер ще раз вкладуть (і поділяться)...
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15.05.2020 12:42 Відповісти
(чи не поділяться)))
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15.05.2020 12:46 Відповісти
Правильно. Если уж херить медреформу, то рушить все до основания.

А потом всегда можно сказать, что сделать лучше помешали барыги, рептилоиды и тайные общества масонов.
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15.05.2020 12:18 Відповісти
Главное, в комиссию по реформированию здравоохранения не забыть пригласить побольше:
- клоунов
- парикмахеров
- рабочих сцены
- мужей главбухш 95 квартала

И дело пойдет!
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15.05.2020 12:22 Відповісти
А вони вже об'явили конкурс...
https://censor.net/ua/news/3195740/nam_potribni_v_komandu_rady_reform_yurysty_mijnarodni_eksperty_ekonomisty_i_mojlyvo_eksdeputaty_zastupnyk
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15.05.2020 12:38 Відповісти
...что ни делают зеленые клоуны - вседа получается квартал-95
Скорее всего систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 6876
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15.05.2020 12:25 Відповісти
Не удобно воровать. Поэтому нужно пересмотреть. Это понятно.
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15.05.2020 12:28 Відповісти
Ці гниди ще не приступили до роботи,а вже відкрили перший конверт (ламай старе і роби реконструкцію) Ти вишварок ,щось зробив в житті,що вже робиш такі заяви.
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15.05.2020 12:31 Відповісти
👿Та ніякого кумовства. Жаби "За рік президенства Зеленського на держпосадах опинилися понад 30 "кварталівців", - КВУ"

Упродовж першого року президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в «Студії Квартал 95».

Про це повідомила громадська організація "Комітет виборців України".

"Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді В. Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі. Варто нагадати, що, будучи кандидатом у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих", - пише КВУ.

«Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для нової влади. Якщо врахувати призначення не лише осіб, які безпосередньо працювали в структурах 95 кварталу, а й їх знайомих, друзів, родичів, то мова йде про щонайменше три десятки осіб, які опинилися на впливових державних посадах у перший рік президентства Зеленського. Реальна цифра може виявитися ще більшою. При цьому варто розуміти, що більшість із цих людей не були пов'язані із політикою раніше і просто не опинилися б на теперішніх посадах, якби не В. Зеленський. Більше того, давні друзі і бізнес-партнери В. Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України, що безпосередньо підіймає питання їх профпридатності для виконання поставлених завдань», - зазначив голова КВУ О. Кошель.

Працюють в Офісі Президента:

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш В. Зеленського) - Керівник Офісу Президента

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - Перший заступник голови Офісу Президента

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - Заступник Керівника Офісу Президента

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник Президента

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України

Сергій Сивохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ

Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - Голова Державного агентства України з питань кіно

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами

Тетяна Руденко (керівник прес-служби «Студії Квартал 95») - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України

Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ

Народні депутати України:

Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України

Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95») - народний депутат України

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України

Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України

Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України

Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України

Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - Перший заступник голови Верховної Ради України

Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука) - народний депутат України

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України

Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині) - народний депутат України

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН) - народний депутат України

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України

Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України

Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат України
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15.05.2020 12:33 Відповісти
В Украине народных депутатов тоже президент назначает?
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15.05.2020 12:41 Відповісти
Страной может править и кухарка.👿Так? Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН) - народний депутат України

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України

Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України

Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат України
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15.05.2020 12:53 Відповісти
И кто их назначил? Это избираемые должности!
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15.05.2020 12:56 Відповісти
Так від якої партії вони балотувалися?.
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15.05.2020 13:12 Відповісти
Никто не заставлял за нее голосовать. "Бачили очі що купували".
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15.05.2020 13:23 Відповісти
А як же жіжіталізація?
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15.05.2020 12:34 Відповісти
В Луганске выпустили учебник «История ЛНР с древнейших времён и до наших дней» ...

Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 2721
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15.05.2020 12:35 Відповісти
eHealth - електронна система охорони здоров'я, що забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми медичних гарантій населення.Система eHealth складається з:Центральної бази даних - ЦБД (адміністратор ДП "Електронне здоров'я");Електронних медичних інформаційних систем - МІС (системи, які дають змогу автоматизувати роботу медзакладів з ЦБД);
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15.05.2020 12:39 Відповісти
Ага, только с утра в 8:00 как включается эта система по Украине, то все падает. И ждут врачи по пол-часа и больше пока не заработает: сервер слабый наверно в Киеве. Пробовали больничный получить? Если компьютер будет работать, то быстро. А если нет, то ждите.
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15.05.2020 12:45 Відповісти
Повернувся рехвормоломщик - багато бла-бла-бла, і комфортне життя для себе .
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15.05.2020 12:39 Відповісти
Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 781
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15.05.2020 12:43 Відповісти
УРРРААА! Назад в януковичский Бандустан!!! Ну что за мрази, ужас!!!
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15.05.2020 12:48 Відповісти
Саакашвили предлагает Украине отказаться от кредитов МВФ. 😵
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15.05.2020 12:55 Відповісти
Можливо міхо десь наворувався так, шо може нас кредитувати замість мвф?!)
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15.05.2020 15:36 Відповісти
О не даремно Коли затвердили Саакашвілі і Ікеа відкрилася в України!
Бо при мародері знали що все одно украдуть
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15.05.2020 12:57 Відповісти
Безусловно.
Кто бы сомневался что одной из важнейших задач вашего режима является возвращение первичного звена в семашковский феодализм.
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15.05.2020 13:01 Відповісти
Семашковский "феодализм" был признан одной из лучших медсистем в мире наряду с системой Бисмарка, которая существует (естественно, в адаптированном к современным условиям виде) до сих пор в Германии. Так и нам нужно адаптировать и восстановить систему Семашко (как успешно сделали в Беларуси).
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15.05.2020 14:44 Відповісти
Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 369
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15.05.2020 13:06 Відповісти
Talking heads.
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15.05.2020 13:17 Відповісти
О, сейчас интернетчик со своим видением построит нам Систему здравоохреневания!
Ольшанский, хочешь, чтобы твои сервера сетупал и поддерживал какой нибудь врач?!
Займись своей работой лучше, где ты хоть что то соображаешь. И не лезь в политику со своими москальскими взглядами.
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15.05.2020 14:57 Відповісти
лафа з лєкарствами для опрідільонних катєгорій кінчиця?
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15.05.2020 15:19 Відповісти
Ну от, ще якесь ольшанське спливло за рахунок податків українців... Збирай чєкі! Бо фсьо вертатимеш взад після втечі зєльоного ідійота з кривого рогу!)))
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15.05.2020 15:29 Відповісти
Никуя себе! Оказывается у тов. Саакова еще есть и заместители!
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15.05.2020 16:00 Відповісти
Нехай говорять. Аби нічого не робили. Так безпечніше.
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15.05.2020 21:48 Відповісти
 
 