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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко

У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко

За добу ще 56 киян заразилися коронавірусом, серед них 10 дітей та 9 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 56 осіб. Серед них - 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померла одна особа. Загалом за цей час - 43 летальні випадки. На сьогодні в столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер столиці.

Серед захворілих 27 жінок віком від 21 до 78 років та 2 дівчинки 9 і 13 років. А також 19 чоловіків від 30 до 80 років і 8 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 11 осіб. Загалом коронавірус перемогли 200 мешканців столиці.

"З огляду на таку кількість хворих - ми маємо результати "відпочинку" киян на травневі свята. Компаніями на природі, компаніями в місті, недотримання дистанції та правил безпеки. А 10 хворих дітей на добу - це і дитячі майданчики, і повна недбалість батьків! Хоч ми і почали перший етап послаблення обмежень, відвідувати дитячі майданчики в місті заборонено! Я вже звертався: не відпускайте більш старших дітей одних гуляти, проводити час у великих компаніях однолітків. Ви відповідальні за здоров'я та безпеку своєї дитини!" - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 15 травня в столиці працюватиме понад 30 ринків, - КМДА

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Фотодоказательство того, что IQ может иметь отрицательную величину !

В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко - Цензор.НЕТ 1695
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15.05.2020 12:17
+4
И сколько в Беларуси зараженных на тысячу населения только по официальным данным?

"Шутка" из байнета:
- Как на беларуском будет короновирус?
- Пневмония.
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15.05.2020 12:20
+2
как можно угробить то, что некоторые талантливые свадебные фотографы и актеры комического жанра уже угробили за прошедший год
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15.05.2020 12:22
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Ваш карантин угробил экономику и не решил проблему вируса. Белорусь оказалась права
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15.05.2020 12:16 Відповісти
И сколько в Беларуси зараженных на тысячу населения только по официальным данным?

"Шутка" из байнета:
- Как на беларуском будет короновирус?
- Пневмония.
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15.05.2020 12:20 Відповісти
Гор трупов нет.
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15.05.2020 12:30 Відповісти
Да. Там все норм. Дезінформацію і паніку поширюють в основному ольгінські телеграм-канали і опозиційні змі я так розумію. Які хочуть хайпонуть на цій темі. Те як вони описують то таке враження що вже половина Білорусі вимерла. Там в них в статтях апокаліпсис описується 😂 а в реальності цього всього немає. І все доволі спокійно. Звичайно якщо дивитися тільки новини то в нас теж можна подумати що щось жахливе твориться
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15.05.2020 12:36 Відповісти
Очень доказательно!
А теперь расскажи - сколько я увидел человек на улице, когда выглянул в окно , в пределах километра, которые поверили твоему Лукашенко?
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15.05.2020 13:14 Відповісти
Так никто и не обещает горы трупов. 2-3% при соблюдении карантинных мероприятий, 5-7% - при их отсутствии. Тут больше вопрос мировоззрения, стоит ли работающая экономика тех 3% разницы между этими цифрами, или нет. Кому-то важны люди, кому-то экономика.
PS А горы трупов и спрятать всегда можно, чтобы не смущали людей своим видом. Много немцев в фашисткой Германии знали о существовании концлагерей? Ты сильно удивишься, но больше половины населения просто была не в курсе.
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15.05.2020 13:26 Відповісти
как можно угробить то, что некоторые талантливые свадебные фотографы и актеры комического жанра уже угробили за прошедший год
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15.05.2020 12:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/9/7247126/ Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.
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15.05.2020 12:32 Відповісти
Фотодоказательство того, что IQ может иметь отрицательную величину !

В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко - Цензор.НЕТ 1695
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15.05.2020 12:17 Відповісти
А медики как, тоже в песочницах заразилися?
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15.05.2020 12:23 Відповісти
Медики просто тестируются само больше. Начни тестировать поголовно бомжей и окажется что бомжи поголовно с короной. Или тестирую продавців всех. Все эти медики уверен в большинстве не имеют даже симптомов. Это все что надо знать о эпидемии.
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15.05.2020 12:40 Відповісти
Тогда начни рассказывать про Швейцарию, в которой тестировал до апреля месяца только больных с признаками пневмонии.
Расскажи, что всех покойников тестируют на короновирус.
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15.05.2020 13:16 Відповісти
Про покойников - сложный вопрос, спекулятивный. Человек был на последней стадии рака, безнадежный, но перед смертью сильно кашлял, тесты показали наличие коронавируса. В России и Беларуси смерть запишут на счет рака, в США и Германии - скажут виноват коронавирус, потому что не будь его, человек ещё бы хоть месяц, но протянул бы. Как-бы нельзя сказать, чтобы кто-то из них был неправ, правы каждый по своему.
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15.05.2020 13:32 Відповісти
Потому можно ориентироваться только по данным: выздоровевшие и погибшие, среди всех заразившихся...
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15.05.2020 14:36 Відповісти
Лучше это сравнить - с 3 марта по 14 мая от осложнений ковида суммарно умерло 456 человек. А ежедневно в стране только от ИБС умирают 787 человек, 222 человека умирают от рака и 225 человек умирают от болезней кровеносной системы, из-за туберкулеза и СПИД за один март умерло несколько тысяч.
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15.05.2020 14:59 Відповісти
 
 