У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко

За добу ще 56 киян заразилися коронавірусом, серед них 10 дітей та 9 медиків.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 56 осіб. Серед них - 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померла одна особа. Загалом за цей час - 43 летальні випадки. На сьогодні в столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - розповів мер столиці.

Серед захворілих 27 жінок віком від 21 до 78 років та 2 дівчинки 9 і 13 років. А також 19 чоловіків від 30 до 80 років і 8 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 11 осіб. Загалом коронавірус перемогли 200 мешканців столиці.

"З огляду на таку кількість хворих - ми маємо результати "відпочинку" киян на травневі свята. Компаніями на природі, компаніями в місті, недотримання дистанції та правил безпеки. А 10 хворих дітей на добу - це і дитячі майданчики, і повна недбалість батьків! Хоч ми і почали перший етап послаблення обмежень, відвідувати дитячі майданчики в місті заборонено! Я вже звертався: не відпускайте більш старших дітей одних гуляти, проводити час у великих компаніях однолітків. Ви відповідальні за здоров'я та безпеку своєї дитини!" - наголосив Кличко.

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