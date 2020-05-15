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Новини Агресія Росії проти України
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Результати розслідування загибелі двох воїнів під час планових занять у районі ООС будуть передані Тарану та Зеленському, - Хомчак

Результати розслідування загибелі двох воїнів під час планових занять у районі ООС будуть передані Тарану та Зеленському, - Хомчак

У Збройних силах України проводиться розслідування за фактом загибелі двох військовослужбовців під час навчань у зоні проведення операції Об'єднаних сил 13 травня.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, за останній місяць збільшилася кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема, в Силах спеціальних операцій, під час виконання не бойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам у районі проведення операції Об’єднаних сил, а в ході занять із бойової підготовки. Так, 13 травня ми вкотре зазнали болісної та непоправної втрати висококваліфікованих та вмотивованих військовослужбовців зі складу підрозділів ССпО", - заявив Хомчак.

Також читайте: Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб

"На цей час мною віддані всі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке має встановити причини та передумови трагедії. За результатами якого керівництвом ЗС України на своєму рівні будуть ухвалені всі необхідні рішення. Також на ім’я Міністра оборони та Верховного Головнокомандувача ЗС України будуть подані обґрунтовані доповіді та пропозиції для ухвалення ними відповідних рішень", - зазначається в заяві головнокомандувача ЗСУ.

Хомчак висловив співчуття рідним та близьким загиблих і наголосив, що людське життя є найвищою цінністю, і головне завдання командирів і начальників усіх рівнів - його збереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант Сил спеціального призначення Дмитро Кузьменко загинув 13 травня в районі проведення ООС

"Для нас усіх важливо зберегти життя кожного воїна і не допустити в подальшому повторення подібних трагічних випадків, тим більше не на полі бою... Керівництво Збройних Сил України закликає всіх за будь-яких обставин принципово дотримуватися заходів безпеки, а командирів і начальників забезпечити та вимагати їх нього виконання", - підкреслив Хомчак.

Як повідомлялося, в середу, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє військовослужбовців. Загинув заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Супріган, а також сержант Сил спеціального призначення Дмитро Кузьменко.

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) смерть (6735) військовослужбовці (4691) втрати (4377) ССО (514) ЗСУ (7483) Хомчак (246)


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Топ коментарі
+10
Ну Тарану ладно, а Зеленський що там петрає? То ж не ноти для рояля!
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15.05.2020 12:24
+7
О! - главное, что бубачке, бубачке передадут.
Бубачка велик и мудр - бубачка сразу увидит, кто там виновник.

Думаю, что бубачка решит на всякий случай отдать сепарам еще больше территорий.
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15.05.2020 12:26
+6
Це той Хомчак який проігнорував загрозу створення котла?
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15.05.2020 12:33
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Ну Тарану ладно, а Зеленський що там петрає? То ж не ноти для рояля!
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15.05.2020 12:24 Відповісти
О! - главное, что бубачке, бубачке передадут.
Бубачка велик и мудр - бубачка сразу увидит, кто там виновник.

Думаю, что бубачка решит на всякий случай отдать сепарам еще больше территорий.
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15.05.2020 12:26 Відповісти
Это всеравно , что выбросить.
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15.05.2020 12:28 Відповісти
Зеленский не просто оправдал все мои ожидания, но даже превзошёл самые смелые из них ! Талантливый мальчик ....

Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1337
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15.05.2020 12:28 Відповісти
Це той Хомчак який проігнорував загрозу створення котла?
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15.05.2020 12:33 Відповісти
Це той Хомчак завдяки якому відбувся Ілловайський котел
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15.05.2020 13:00 Відповісти
І я про теж.
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15.05.2020 13:06 Відповісти
"Великий котловодець" "Верховному говнокомандувачу"! Що діється у цій країні?!
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15.05.2020 13:52 Відповісти
И нигде ни слова о том, что именно случилось.
Раньше вездесущие инсайдеры все знали, выкладывали информацию, фото, разгонялись комментарии самых экспертных экспертов.
Сегодня полная тишина...
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15.05.2020 12:35 Відповісти
И виноват был лично Верховный Главнокомандующий.
А сейчас ему только докладывают, что накосячили другие.
Зе Цезарь вне подозрений и не виноват ни в чем.
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15.05.2020 12:37 Відповісти
Так то при барыгах проклятых!
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15.05.2020 12:38 Відповісти
учения на воде..утонули вроде как Долго второго парня не могли найти а как именно то ли техника утонули или по другому пока информации нет
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15.05.2020 13:01 Відповісти
Беда.
Но раньше в подобных случаях в СМИ было нашествие "военных экспертов" всех мастей, от блохеров до бывших министоров обороны.
Крыли Муженко и Порошенко по несколько недель после этого, в комменты набегали сотни точно знающих, что только они виноваты.
Сейчас ШТИЛЬ.
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15.05.2020 13:06 Відповісти
Десантирование, с вертолета, на воду.
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15.05.2020 14:37 Відповісти
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15.05.2020 14:38 Відповісти
Удалено.
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15.05.2020 14:40 Відповісти
К сожалению, правила безопасности никто не отменял. Устав и охрана труда написаны кровью.
Горе родным и близким , а отцы-камандиры как всегда будут не причем.........
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15.05.2020 12:40 Відповісти
хомчак - Іловайський "мудрий",він з опитом... ((намалює що надо...
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15.05.2020 12:49 Відповісти
А навіщо Зеленському? Чи він уже і за прокуратуру?
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15.05.2020 16:05 Відповісти
десантирование с вертолёта на воду.
В бронежилетах и шлемах.
Уже был запрос на наличие нормативов к такому упражнению. Такого нет.
Теперь тупят перья и пытаются что-то придумать.
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15.05.2020 21:42 Відповісти
 
 