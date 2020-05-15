Результати розслідування загибелі двох воїнів під час планових занять у районі ООС будуть передані Тарану та Зеленському, - Хомчак

У Збройних силах України проводиться розслідування за фактом загибелі двох військовослужбовців під час навчань у зоні проведення операції Об'єднаних сил 13 травня.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, за останній місяць збільшилася кількість випадків загибелі військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема, в Силах спеціальних операцій, під час виконання не бойових завдань із відсічі російсько-окупаційним військам у районі проведення операції Об’єднаних сил, а в ході занять із бойової підготовки. Так, 13 травня ми вкотре зазнали болісної та непоправної втрати висококваліфікованих та вмотивованих військовослужбовців зі складу підрозділів ССпО", - заявив Хомчак.

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"На цей час мною віддані всі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке має встановити причини та передумови трагедії. За результатами якого керівництвом ЗС України на своєму рівні будуть ухвалені всі необхідні рішення. Також на ім’я Міністра оборони та Верховного Головнокомандувача ЗС України будуть подані обґрунтовані доповіді та пропозиції для ухвалення ними відповідних рішень", - зазначається в заяві головнокомандувача ЗСУ.

Хомчак висловив співчуття рідним та близьким загиблих і наголосив, що людське життя є найвищою цінністю, і головне завдання командирів і начальників усіх рівнів - його збереження.

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"Для нас усіх важливо зберегти життя кожного воїна і не допустити в подальшому повторення подібних трагічних випадків, тим більше не на полі бою... Керівництво Збройних Сил України закликає всіх за будь-яких обставин принципово дотримуватися заходів безпеки, а командирів і начальників забезпечити та вимагати їх нього виконання", - підкреслив Хомчак.

Як повідомлялося, в середу, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє військовослужбовців. Загинув заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Супріган, а також сержант Сил спеціального призначення Дмитро Кузьменко.