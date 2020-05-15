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Новини Газова війна
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Шмигаль вітає рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під правил газової директиви ЄС: Українська ГТС залишається надійним партнером Європи

Шмигаль вітає рішення Німеччини не виводити

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вітає рішення Федерального мережевого агентства ФРН відмовити у звільненні "Північного потоку-2" від правил оновленої Газової директиви Європейського Союзу.

Про це йдеться в заяві Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під вимог оновленої Газової директиви ЄС. Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії чи країни. Зі своєї сторони, Україна та наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи у питанні забезпечення транзиту енергоресурсів", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Раніше Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС

4 квітня минулого року Європарламент ухвалив оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять до союзу, в тому числі Nord Stream 2 ("Північний потік 2"). Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Для Nord Stream 2 це може означати те, що газопровід "Газпрому" можна буде завантажити тільки наполовину. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Автор: 

газопровід (1546) Газпром (3386) Німеччина (7309) Євросоюз (13300) Північний потік (2460) Денис Шмигаль (4536)


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Топ коментарі
+1
Говорите честно. Очень нужны деньги оккупанта.
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15.05.2020 12:40
+1
фото за апрель 2019 года.. У Пукина столько надежд на прекращение украинского газового транзита, на достройку "Северного Потока".. стока планов.. но нет!.. Господь дал знак!
Пипец тебе Вова Пукин!
Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы - Цензор.НЕТ 4238
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15.05.2020 12:42
+1
Всі раді і Шмигаль трошки...
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15.05.2020 12:45
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Говорите честно. Очень нужны деньги оккупанта.
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15.05.2020 12:40 Відповісти
Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы - Цензор.НЕТ 330
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15.05.2020 12:45 Відповісти
фото за апрель 2019 года.. У Пукина столько надежд на прекращение украинского газового транзита, на достройку "Северного Потока".. стока планов.. но нет!.. Господь дал знак!
Пипец тебе Вова Пукин!
Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы - Цензор.НЕТ 4238
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15.05.2020 12:42 Відповісти
в одном молодом но гордом государстве каждый пересичный свинопас является геополитиком и экспертом по углеводородам в одном лице
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15.05.2020 12:52 Відповісти
Россия это Пидороссия.. россяинин - это пидоросс.. и тут даже Пресвятая Углеводородица не поможет..
жрать с лопаты, сидеть на бутылке, быть крепостной скотиной и бухать по черному это духовные скрепы пидороссов.. Смерть Пидороссии!
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15.05.2020 13:11 Відповісти
Влучно. А ще в паРашці є свій фараон- Кабаєв Пу. А фараону без рабів ніяк)))
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15.05.2020 13:41 Відповісти
Не могу понять нах эта свистопляска вокруг СП2 ! Германия хочет всю генерацию производить из газа. Для этого им нужны оба потока. Штокмановского месторождения хватит на сотни лет. Без него никак.
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15.05.2020 12:43 Відповісти
Всі раді і Шмигаль трошки...
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15.05.2020 12:45 Відповісти
От "радість" то яка.
А нічого що цей газопровід все-таки буде добудовано?!
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15.05.2020 13:45 Відповісти
Может и будет добудовано... Вопрос в том: кем, когда, и что с ним делать?
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15.05.2020 14:53 Відповісти
А прокачку кацапского газа через Украину он тоже приветствует?
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15.05.2020 15:05 Відповісти
 
 