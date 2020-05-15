Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко
Столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. Під час карантину в Києві, як і в багатьох містах Європи, кількість велосипедистів значно збільшилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"Я читав, що, наприклад, Франція виплатить по 50 євро кожному, хто після завершення карантину пересяде на велосипед. Таким чином французька влада пропагує пересування на велосипедах замість використання авто. Загалом на програму підтримки велосипедистів країна виділить 20 млн євро. Це у Франції – я наголошу – державна програма, - сказав Кличко. - У Києві місто самостійно розвиває цей вид транспорту. І він стає дедалі популярнішим. Під час карантину кількість велосипедистів у столиці збільшилась у 2,5 раза", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в межах експерименту дозволено рух на велосипеді.
"Цього року ми продовжимо облаштування велосмуг та велопарковок. У центрі вони вже є на вулицях Ярославів Вал та Рейтарська. На вулицях, що капітально ремонтують, там, де дозволяють будівельні норми, обов’язково облаштовують велоінфраструктуру. Будують сьогодні веломережу на проспектах Степана Бандери та Любомира Гузара, вулицях Довбуша, Золотоворітській, Пушкінській", - сказав Кличко.
Також, за його словами, у столиці розширилася мережа прокату велосипедів Nextbike.
"Сьогодні в місті вже 305 локацій для прокату велосипедів. Цього літа обіцяють збільшити кількість велосипедів у пунктах прокату до 2 тисяч. І ми продовжимо робити Київ комфортним для велосипедистів. Я сам - велосипедист, тому розумію, наскільки це важливо", - підкреслив Кличко.
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а это тогда кто на лесапеде?
Наш Гетман.... - так что не надо....
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Гениально! ))) Киев. Ул. Рейтарская. Теперь так: велосипедные дорожки есть, но велосипедистов как не было, так и нет, зато прохода для пешеходов на тротуарах теперь тоже нет, парковок автомобилистам не хватает, антипарковочных столбиков и полусфер нет, эвакуаторов нет. Гениально, млять! )))))))))))))
Фото https://www.facebook.com/boris.tisenhausen?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/boris.tisenhausen?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]K-R Boris Tisenhausen
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обратное
Хотя - кого это ипт. Есть мода и понты и им, педаликам и прочей срани, насрать на логику - главное понты.
То с ********** носились теперь с велосипедистами носятся.
А суть одна - козлы.