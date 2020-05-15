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Новини
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Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко

Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко

Столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста. Під час карантину в Києві, як і в багатьох містах Європи, кількість велосипедистів значно збільшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Я читав, що, наприклад, Франція виплатить по 50 євро кожному, хто після завершення карантину пересяде на велосипед. Таким чином французька влада пропагує пересування на велосипедах замість використання авто. Загалом на програму підтримки велосипедистів країна виділить 20 млн євро. Це у Франції – я наголошу – державна програма, - сказав Кличко. - У Києві місто самостійно розвиває цей вид транспорту. І він стає дедалі популярнішим. Під час карантину кількість велосипедистів у столиці збільшилась у 2,5 раза", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві – майже 100 км. Ще 17 км - загальна довжина смуг громадського транспорту, де в межах експерименту дозволено рух на велосипеді.

"Цього року ми продовжимо облаштування велосмуг та велопарковок. У центрі вони вже є на вулицях Ярославів Вал та Рейтарська. На вулицях, що капітально ремонтують, там, де дозволяють будівельні норми, обов’язково облаштовують велоінфраструктуру. Будують сьогодні веломережу на проспектах Степана Бандери та Любомира Гузара, вулицях Довбуша, Золотоворітській, Пушкінській", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко

Також, за його словами, у столиці розширилася мережа прокату велосипедів Nextbike.

"Сьогодні в місті вже 305 локацій для прокату велосипедів. Цього літа обіцяють збільшити кількість велосипедів у пунктах прокату до 2 тисяч. І ми продовжимо робити Київ комфортним для велосипедистів. Я сам - велосипедист, тому розумію, наскільки це важливо", - підкреслив Кличко.

Автор: 

Київ (19400) Кличко (3505) велосипедисти (122)


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Топ коментарі
+5
...когда уже можно будет пожелать счастливого пути зелепузым?
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 9874
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15.05.2020 12:40
+5
Кличко реально передвигается лисапетом, Зеленый ссыкун бронированными членовозами!
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15.05.2020 12:43
+5
Когда же мы увидим нашего 73% президента на велодорожке в Киеве да не на новеньком БТР, а на лисапеде как в пропаганд-ой листовке, извините логотипе
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 6247
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15.05.2020 12:48
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...когда уже можно будет пожелать счастливого пути зелепузым?
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 9874
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15.05.2020 12:40 Відповісти
Лісапетом проїдеш всюди. Навіть через забор, перекинувши його туди. Маю досвід.
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15.05.2020 12:42 Відповісти
Кличко реально передвигается лисапетом, Зеленый ссыкун бронированными членовозами!
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15.05.2020 12:43 Відповісти
да ладно вам...
а это тогда кто на лесапеде?
Наш Гетман.... - так что не надо....

Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 1457
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15.05.2020 12:45 Відповісти
...ему есть с кого брать пример
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 3463
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15.05.2020 12:47 Відповісти
Кинчика про "Слугу народ" насмотрелся. ? Это же не Зеленский, а Голобородько
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15.05.2020 12:55 Відповісти
Когда же мы увидим нашего 73% президента на велодорожке в Киеве да не на новеньком БТР, а на лисапеде как в пропаганд-ой листовке, извините логотипе
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 6247
показати весь коментар
15.05.2020 12:48 Відповісти
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 3353
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15.05.2020 12:53 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]C%2CP-R Sergey Naumovich


https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1507267176119646?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=%2CO%2CP-R 12 мин. ·

Гениально! ))) Киев. Ул. Рейтарская. Теперь так: велосипедные дорожки есть, но велосипедистов как не было, так и нет, зато прохода для пешеходов на тротуарах теперь тоже нет, парковок автомобилистам не хватает, антипарковочных столбиков и полусфер нет, эвакуаторов нет. Гениально, млять! )))))))))))))

Фото https://www.facebook.com/boris.tisenhausen?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/boris.tisenhausen?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]K-R Boris Tisenhausen
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 6467
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15.05.2020 12:49 Відповісти
Я таки не пойму почему водятлы не запарковали эту велодорожку. Наверное где-то рядом ошиваются менты с эвакуатором.
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15.05.2020 13:04 Відповісти
Так на фото и пешеходов нет, можно и тротуар убрать. И машины не едут, а стоят. Зачем там вообще дорога?
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15.05.2020 13:49 Відповісти
**
**Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 8051
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15.05.2020 12:55 Відповісти
"Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 4398Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 4398Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко"- пєдалік, а мозҐи не пробували розвивати?
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15.05.2020 13:15 Відповісти
Я сам - велосипедист, поэтому понимаю, насколько это важно", - подчеркнул Кличко.А некоторый персонаж из сериала похерил велик и перешел как попередники который сам же критиковал на кортеж с мерсов,хотя говорил
обратное
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15.05.2020 13:28 Відповісти
Для велосипедистов описаны правила дорожного движения. Какого фига ущемляют права большинства пешеходов рисуя велосипедные дорожки.
Хотя - кого это ипт. Есть мода и понты и им, педаликам и прочей срани, насрать на логику - главное понты.
То с ********** носились теперь с велосипедистами носятся.
А суть одна - козлы.
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15.05.2020 13:33 Відповісти
Интересно, а мосту Метро будет ли реконструкция и когда там появится велодорожка?
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15.05.2020 13:40 Відповісти
ЭКСПЕРЕМЕНТ КЛИЧКО ВЕЛОСИПЕД ПРОТИВ ТРОЛЕЙБУСА !)
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15.05.2020 13:58 Відповісти
 
 