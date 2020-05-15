З 18 травня в'їзд вантажного транспорту до Києва буде обмежений через пікове навантаження на дороги, - Кличко

З понеділка, 18 травня, в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту в столицю буде обмежений. Обмеження діятимуть вранці - з 7:00 до 10:00. І ввечері - з 17:00 до 20:00.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запроваджували такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу. Отже, з 18 травня обмеження діятимуть вранці - з 7:00 до 10:00. Та ввечері - з 17:00 до 20:00", - повідомив Кличко.

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За його словами, це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги столиці. Суворе обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту.

"Ми поступово збільшуємо кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював в звичайному режимі. Але, хочу підкреслили: дотримання правил безпеки в ньому ніхто не відміняв! Бо, за словами медиків, понад 30 відсотків заражень відбуваються саме в громадському транспорті. – Коли люди не тримають дистанцію, не одягають маску та рукавички", - наголосив Кличко.