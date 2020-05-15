Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує поширювати неправдиву і перекручену інформацію з метою дискредитації Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"7 травня ц.р. у н.п. Саханка стався вибух сховища боєприпасів через порушення заходів безпеки, внаслідок якого загинув один російський найманець та шестеро отримали важкі поранення. Крім того, осколками мін було поранено восьмеро цивільних осіб, які перебували поза межами території зберігання боєприпасів. Разом з тим, російські пропагандисти використали зазначену подію для розповсюдження фейкових повідомлень, що нібито причиною вибуху став артилерійський обстріл з боку підрозділів Об’єднаних сил із озброєння, забороненого Мінськими угодами", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, окупанти намагалися приховати дійсні причини події для запобігання зростанню рівня невдоволення місцевого населення перебуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Сходу України.

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