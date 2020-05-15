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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР

Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує поширювати неправдиву і перекручену інформацію з метою дискредитації Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"7 травня ц.р. у н.п. Саханка стався вибух сховища боєприпасів через порушення заходів безпеки, внаслідок якого загинув один російський найманець та шестеро отримали важкі поранення. Крім того, осколками мін було поранено восьмеро цивільних осіб, які перебували поза межами території зберігання боєприпасів. Разом з тим, російські пропагандисти використали зазначену подію для розповсюдження фейкових повідомлень, що нібито причиною вибуху став артилерійський обстріл з боку підрозділів Об’єднаних сил із озброєння, забороненого Мінськими угодами", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, окупанти намагалися приховати дійсні причини події для запобігання зростанню рівня невдоволення місцевого населення перебуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Сходу України.

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Автор: 

вибух (4433) Міноборони (7289) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+24
Смерть кацарылым
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15.05.2020 12:56
+22
Короновирус свирепствует однако..
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15.05.2020 12:55
+11
ОТЛИЧНАЯ новость в конце не совсем трудовой недели!
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15.05.2020 13:02
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Короновирус свирепствует однако..
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15.05.2020 12:55 Відповісти
Смерть кацарылым
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15.05.2020 12:56 Відповісти
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 9515
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15.05.2020 14:03 Відповісти
ДС Крысенко - фамилия автора звучит!
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15.05.2020 14:43 Відповісти
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 5602
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15.05.2020 14:48 Відповісти
О! Вже і неардельлуганці обявились.
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15.05.2020 15:03 Відповісти
Ну, якщо враховувать, що до початку ХІХ століття по Луганщині ховрахи свистіли, сайгаки з тарпанами бігали і зрідка ногайці кочували, з якими козаки торгували і воювали, то вислів "с древнейших времён" виглядить доволі смішно...
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15.05.2020 16:47 Відповісти
Хлопок.
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15.05.2020 13:32 Відповісти
шо за склад такой хилый? то же мне...скла-ад взорвался....пособолезновать не кому))))
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15.05.2020 12:57 Відповісти
ОТЛИЧНАЯ новость в конце не совсем трудовой недели!
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15.05.2020 13:02 Відповісти
Київська хунта фулюганить.
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15.05.2020 13:02 Відповісти
Символично 7 мая Германия подписала акт о капитуляции ( хотя до сих пор идут споры о 8,9). 75 лет одноко,ЮБИЛЕЙНЫЙ салют ни кто не отменял.
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15.05.2020 13:03 Відповісти
сварщик?
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15.05.2020 13:04 Відповісти
Могут повторить?
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15.05.2020 13:05 Відповісти
Пріятная новость...
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15.05.2020 13:08 Відповісти
ССО ЗСУ попереджає паління у складських приміщеннях небезпечно для життя !!!
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15.05.2020 13:14 Відповісти
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 7918
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15.05.2020 13:17 Відповісти
мимо сепарского склада,
без подарка не хожу!
то гранату им подкину,
то тризубец покажу!
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15.05.2020 13:18 Відповісти
Добре , синку , добре !
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15.05.2020 13:18 Відповісти
Складские проворовались и сами взорвали склад. Требую от "властей" лугандонии разобраться и наказать вредителей. На подвал их, и пытать, пытать ,пытать....А потом публично повесить человек 200-300 для устрашения....
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15.05.2020 13:31 Відповісти
Командира марской пехотной бригады расстрелять. Зама по тылу - на подвал на 15 лет. Местных холуев - на органы.
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15.05.2020 14:27 Відповісти
Он просто взорвался.
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15.05.2020 13:37 Відповісти
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 7593
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15.05.2020 13:51 Відповісти
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 2860
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15.05.2020 13:57 Відповісти
Єнот звірствує...
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15.05.2020 14:02 Відповісти
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 6317

2006 Рашист Доронин -"Черный день" Посапокалиптика ********* о домбабве и Крыме
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15.05.2020 14:04 Відповісти
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 2844
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15.05.2020 14:50 Відповісти
О, а от і наш герой-розбишака.
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15.05.2020 16:37 Відповісти
При пороху такого не було
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15.05.2020 23:43 Відповісти
 
 