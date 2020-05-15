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Новини Коронавірус і карантин
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Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов

Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов

Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Степанов розповів, що вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень, зокрема Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже отримав на це близько 19 млн грн.

"Я триматиму питання доплат лікарям на контролі, допоки свої надбавки за таку важку та відповідальну роботу не одержить останній лікар, що бореться з коронавірусом", – зазначив Володимир Зеленський.

Також читайте: МОЗ пропонує підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня, - Степанов

Автор: 

Зеленський (23642) карантин (18172) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) зарплата (2236) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
А позавчера врал о уже 18 областях. Хотя бы запоминал что врет, а то как-то весело получается.
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15.05.2020 13:20
+4
ТК "Прямой" голосование он-лайн: Оценка итогов работы Зеленского за год
Положительно - 8% Отрицательно- 92%
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15.05.2020 13:24
+2
Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6491
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15.05.2020 13:31
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прошло уже 2 месяца - по зеленому как то(зебильному) - и даже не везде - но не чего - народ оценит вашу власть - прикольно))
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15.05.2020 13:19 Відповісти
ТК "Прямой" голосование он-лайн: Оценка итогов работы Зеленского за год
Положительно - 8% Отрицательно- 92%
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15.05.2020 13:24 Відповісти
Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6491
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15.05.2020 13:31 Відповісти
Кругом одни "клятi порохоботи" Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1105
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15.05.2020 14:13 Відповісти
А позавчера врал о уже 18 областях. Хотя бы запоминал что врет, а то как-то весело получается.
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15.05.2020 13:20 Відповісти
18+12=25 ,Ти що рахувати розучився?!
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15.05.2020 13:25 Відповісти
Ну да.
Сколько будет 2+2?
Сколько надо столько и запишем.
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15.05.2020 13:28 Відповісти
На завтра Мішя сракашвіллі падґатовіцца панімаєш,і тібє скажєт,5 в крайнем случає 6 но не -3-4 ,тошна!
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15.05.2020 13:44 Відповісти
Типа 6 областей отобрали деньги у медиков обратно?
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15.05.2020 13:25 Відповісти
Степанов! А где 66 млрд. грн. который как бы выделил президент Зе-ский еще в апреле месяце?
Потерялись или совравши?
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15.05.2020 13:20 Відповісти
Вопрос риторический.
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15.05.2020 13:24 Відповісти
аааа, ща под стол упал, вчера еще лежал в больнице задержка не то что за коронавирус а на месяц обычной зарплаты, правда больница не инфекция
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15.05.2020 13:22 Відповісти
Зато о себе и своих не забыли

Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2398
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15.05.2020 13:23 Відповісти
Это тоже "врачи", тоже "работают" в условиях подлого COVID-19
или как там: служил Гаврила в Избиркоме, Гаврила Избиркому верен был
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15.05.2020 14:42 Відповісти
"Степанов розповів, що вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом."- така сама невидима як і вірус!
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15.05.2020 13:24 Відповісти
за март (а уже середина мая) и в марте еще не все знали что это больные коронавирусом и оформляли их как больных пневмонией (тем более тестировались единицы)...а "скорая" так вообще в марте еще не числилась в списках на "доплату" ибо работали в обычном режиме с минимальными средствами защиты...и не имели права даже подозревать этот диагноз у перевозимых в больничку (без тестов)...
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15.05.2020 13:27 Відповісти
Включили турборежим. Глядишь к ноябрю все остальные области тоже получат.
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15.05.2020 15:56 Відповісти
 
 