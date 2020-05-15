Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов

Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Степанов розповів, що вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень, зокрема Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже отримав на це близько 19 млн грн.

"Я триматиму питання доплат лікарям на контролі, допоки свої надбавки за таку важку та відповідальну роботу не одержить останній лікар, що бореться з коронавірусом", – зазначив Володимир Зеленський.

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