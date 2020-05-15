На Київщині через задимлення сталася низка ДТП за участю понад 10 автомобілів, - "Укравтодор"
У Київській області на трасі Київ - Чоп у напрямку столиці через задимлення сталася низка ДТП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укравтодор".
"Сьогодні вранці, 15 травня, в селі Небелиця Макарівського району сталася низка ДТП за участю понад 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення. З п'яти ДТП дві – з постраждалими (на щастя, всі живі), інші 3 – без постраждалих. Рух у напрямку Києва через це був ускладнений", - повідомив "Укравтодор".
Причиною задимлення називають пожежі в екосистемах, викликані підпалами.
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Сегодня утром - роса, вся земля мокрая.
Какие пожары, в каких экосистемах?
Шо его можно подпалить при такой погде?