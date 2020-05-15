УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11396 відвідувачів онлайн
Новини ДТП
3 994 5

На Київщині через задимлення сталася низка ДТП за участю понад 10 автомобілів, - "Укравтодор"

У Київській області на трасі Київ - Чоп у напрямку столиці через задимлення сталася низка ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укравтодор".

"Сьогодні вранці, 15 травня, в селі Небелиця Макарівського району сталася низка ДТП за участю понад 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення. З п'яти ДТП дві – з постраждалими (на щастя, всі живі), інші 3 – без постраждалих. Рух у напрямку Києва через це був ускладнений", - повідомив "Укравтодор".

На Київщині через задимлення сталася низка ДТП за участю понад 10 автомобілів, - Укравтодор 01

Причиною задимлення називають пожежі в екосистемах, викликані підпалами.

Також дивіться: На пішохідному переході в Києві чоловіка збили відразу два автомобілі: постраждалий у важкому стані. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4464) Укравтодор (1200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дык бубочка заявил, что дождь уже все очаги ликвидировал, а авакян получил премию за мужество и спасение людей на пожаре!
показати весь коментар
15.05.2020 13:32 Відповісти
Вчера целый день дождь хреначил.
Сегодня утром - роса, вся земля мокрая.
Какие пожары, в каких экосистемах?
Шо его можно подпалить при такой погде?
показати весь коментар
15.05.2020 13:35 Відповісти
Холод,Дожди ,зелень.Предпосылок для пожаров -О.Украина в чёрной полосе мусорской преступности.
показати весь коментар
15.05.2020 13:36 Відповісти
Причина ДТП не "задимлення", а не соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.
показати весь коментар
15.05.2020 13:55 Відповісти
Причина не в задымлении, а в том что дебилы за рулём дистанцию не держат, жмутся друг к другу как гомики.
показати весь коментар
15.05.2020 14:00 Відповісти
 
 