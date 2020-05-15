Понад 580 осіб повернулися в Україну зі Швейцарії, Таїланду, Німеччини, Азербайджану й Туреччини, - Держприкордонслужба
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 581 особу, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку та Анкари.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 пасажирських чартерних і спеціальних рейсів", - йдеться в повідомленні.
В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.
З-поміж прибулих громадян – 167 осіб погодилися та вибули на обсервацію. Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили під час паспортного контролю.
Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 16,2 тис. осіб.
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