Понад 580 осіб повернулися в Україну зі Швейцарії, Таїланду, Німеччини, Азербайджану й Туреччини, - Держприкордонслужба

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 581 особу, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку та Анкари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 пасажирських чартерних і спеціальних рейсів", - йдеться в повідомленні.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

З-поміж прибулих громадян – 167 осіб погодилися та вибули на обсервацію. Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 16,2 тис. осіб.

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