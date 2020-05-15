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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 580 осіб повернулися в Україну зі Швейцарії, Таїланду, Німеччини, Азербайджану й Туреччини, - Держприкордонслужба

Понад 580 осіб повернулися в Україну зі Швейцарії, Таїланду, Німеччини, Азербайджану й Туреччини, - Держприкордонслужба

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 581 особу, які прибули літаками з Женеви, Бангкока, Франкфурта, Баку та Анкари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"За минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 пасажирських чартерних і спеціальних рейсів", - йдеться в повідомленні.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

З-поміж прибулих громадян – 167 осіб погодилися та вибули на обсервацію. Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 16,2 тис. осіб.

Читайте також: 145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 68 - вилікувалися, 17 525 - звернулися по допомогу, - МЗС

Автор: 

Азербайджан (854) Німеччина (7312) Держприкордонслужба (5917) карантин (18172) Таїланд (132) Туреччина (3487) українці (2535) Швейцарія (859) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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15.05.2020 13:59 Відповісти
Это они зря
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15.05.2020 14:00 Відповісти
Хорошо бы их камнями забросать, как делали в Полтавской области.
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15.05.2020 14:18 Відповісти
Вымотались на чужбине по полной.
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15.05.2020 14:31 Відповісти
Если в Патае то да,весь хер в мозолях
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15.05.2020 14:50 Відповісти
 
 