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Парасюк: "Прем'єр - сраний лобіст. Пане президенте, ви або займайтеся життям країни, або на вихід"

Парасюк:

Президент України Володимир Зеленський живе в бульбашці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Володимир Парасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Яким треба бути сліпим, щоб не бачити, що теперішній прем’єр - це просто сраний лобіст. Невигідна екологічна інспекція - знімаємо Фірсова. Треба продати за дуже дорого електроенергію - зупиняємо державні АЕС. Наступний крок який? Шахтар погано буде грати - вдягнемо всі інші команди в кандали? Це не уряд - це дно!" - заявив Парасюк.

"Пане Президенте! Ауууу...! Прокиньтесь! Це вже не жарти. Країна на межі глобальної кризи, а у вас в голові суцільна каша. Що це за самодурство і тупість? Пообкладали себе незрозумілими персонами і думаєте, що все ок? Не ок. Та повиганяйте всю цю наволоч, яка шепче на вуха, візьміть себе в руки і почніть керувати процесом. Нам не потрібно говорити про коронавірус і карантин, про нього нехай говорять лікарі. Також не треба няшних фотографій в інстаграмі і високих промов під суфлер. Ви або займайтеся життям країни, або на вихід. Станьте строгим і принциповим лідером. Бо зараз це все схоже на віслюка, якого водять на шнурку. Від ваших дій потирають руки тільки ті, хто цю країну недорозкрав або недорозірвав. Може вже досить? Ви вибачте, що я це кажу, але це правда! Наша держава - це не радянський колгосп. Ми - нація сильних і відважних людей, і саме такого нам потрібно президента. Чесно, це якесь прокляття! Знову те саме. Знову бульбашка, в якій президент живе своїм життям!" - пояснив Парасюк.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Нагадаємо, Фірсов очолював Держекоінспекцію з кінця 2019 р. 13 травня 2020 року він заявив, що його звільнили без пояснення причин. На його місце відразу ж призначили Андрія Мальованого.

Парасюк: Премєр - сраний лобіст. Пане президенте, ви або займайтеся життям країни, або на вихід 01

Автор: 

Зеленський (23642) енергетика (2572) атомна енергетика (507) Парасюк (191) Фірсов (122) альтернативна енергетика (845) Денис Шмигаль (4536)


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Топ коментарі
+55
Парасюк: "Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход" - Цензор.НЕТ 2832
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15.05.2020 14:08
+46
а ты знаешь что будучи депутатом Парасюк не афишируя много помогал детям и обездоленным семьям...?
Сейчас не знаю... - может и продолжает..
Покажи дворцы и дорогие авто Парасюка...
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15.05.2020 14:10
+42
зеленский сыкливый ЧМО...

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAW9n5deSw2FctoGYpdIOFezqS_x0SJlCyOn1PSGvGoSa4eEfGKJHrj7Tea1sOFbSe4UPY15BpF7R5S&hc_ref=ARRspWSOSgkOkfCoakplvboBl7WyusTRYqgeYq7UBUAVnMp7jaYsvjxxkrS1sVCZCtw&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4038983762808556&set=a.479663955407239&type=3 2 год ·

Президент 12 мая подписал Стратегию национальной безопасности, где главной угрозой названа агрессивная политика России! Да, такую стратегию подписал президент Польши Анджей Дуда: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.censor.net.ua%2Fnews%2F3194952%2Fprezident_polshi_duda_podpisal_strategiyu_natsionalnoyi_bezopasnosti_napravlennuyu_na_borbu_s_ugrozoyi%3Ffbclid%3DIwAR1wNEbuv_ku2f7-v0kjjWrEfxtA5bHtdiWjRJZokZjRbQIvfFCyFsvLxFI&h=AT3addRfmDg7JgnZC4Z6N6kic1QUkk_q02PynSU7XxNoaOiZArBjXUYzxmbV8W6Bb3UnDzHvz8d0ZkkSUl72l6OSoqbBpiMQ-lPFGasGbyv449emCtyPoDNeH6qKxNqfIHucyH1qflvm7-GtwlGA7fi6aAktbjKfOw https://m.censor.net.ua/…/prezident_polshi_duda_podpisal_st… А вот президент Зеленский продолжает нарушать закон о Национальной безопасности и не подписывает такую же украинскую Стратегию, чтобы не портить своих отношений с президентом РФ Путиным.
Хотя по закону это надо было сделать до 20 ноября 2019-го года! http://opk.com.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR24DrdqxgYGxZliprfqekwQveM32ALKpapx0xLeywpztEgR2eg9y5GkGbE http://opk.com.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D…/…

Уже более шести месяцев Зеленский срывает подписание Стратегии, потому что, скажем откровенно, боится Путина, боится называть вещи своими именами, боится признавать агрессию.
17 января 2020-го президент Зеленский провел совещание для обсуждения Стратегии нацбезопасности и заявил, что проект будет обсуждаться в течение недели, и после этого будет принят: https://www.president.gov.ua/news/rnbo-rozglyanula-proekt-strategiyi-nacionalnoyi-bezpeki-ukra-59321?fbclid=IwAR3cqhD7KhkkYQ0VZijzZ2csoPvtaDCVPpGe0wFTqTI2wTOr0IIBLi2M0D4 https://www.president.gov.ua/…/rnbo-rozglyanula-proekt-stra…
Прошло четыре месяца уже после этого обещания, а Стратегия все еще не подписана.
И отсутствие стратегии - еще более красноречивый сигнал российской угрозы, чем само по себе подписание документа.

Парасюк: "Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход" - Цензор.НЕТ 644
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15.05.2020 14:06
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снова пресловутый доллар по "8"...а сколько янык оставил в казне после бегства...?! ото вам была и "шара"...извольте смотреть на вещи реально...а начав войну в Украине пуйло и себе "вырыл яму"...а про нефть-то вообще эпично...
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15.05.2020 22:29 Відповісти
знаете ли..можно получать из рассеи бесплатно газ и электроэнергию...но стать "хведеральным округом"...хватит-было...а Украина -реально богатая страна...вот только прихлебал присосалось много...сами знаете о ком я...и о чём...
и ещё-а почему в рассею не стремятся ни Литва ни Латвия ни Эстония...ни Финляндия...и даже Белларусь от неё шарахается...?! а "привычка к шаре" лечится трудом и терпением...и борьбой с кацабами...
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15.05.2020 23:43 Відповісти
парасюк конечно неадекват, но здесь сказал правильно
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15.05.2020 21:39 Відповісти
Як можна було зробити стільки помилок у слові "*****"?
А взагалі, про ***** все дуже достовірно написано.
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15.05.2020 22:15 Відповісти
іміджмейкери йому просто невдалий образ придумали. )) А сам він трусло та пристосуванець, який годувався всю війну в каломойського. Отаких вибирає наш народ. ((
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15.05.2020 22:21 Відповісти
"..Вон, Bпполbт твой пришел, что то его давно не было..."..))
І це випірнуло нізвідки.. Сиділо сиділо, і вилізло.
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15.05.2020 22:19 Відповісти
сегодня на 112 канале пани королевская высказала готовность принять власть в стране и исправлять "ошибки режима Порошенко и нынешней власти"...
так что у пана Парасюка всё ещё впереди...реванша он точно не допустит...
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15.05.2020 22:25 Відповісти
Володя молодець все вірно сказав.
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15.05.2020 22:25 Відповісти
Парасюк совсем тупой?
Осел НЕ МОЖЕТ стать лидером и управлять государством ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, так как он ОСЕЛ!

И никакого смысла нет взывать к нему с этим ---ОНО НЕ СПОСОБНО, не умеет, не знает как, не имеет четких убеждений, знаний, опыта, кругозора, авторитета, ума и т.д.---это пустое сотрясание воздуха, с целью напомнить о себе. Раньше нужно было думать парасюку, когда топил против Пороха и этим привел во власть ничтожество, ссыкуна и малоросса!
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15.05.2020 23:02 Відповісти
он хочет искупить...
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15.05.2020 23:45 Відповісти
Пусть на фронт идет искупать...
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16.05.2020 01:38 Відповісти
100%
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15.05.2020 23:09 Відповісти
Парасюк уйло путинское. Клоун-фотограф. Может только нож в спину. Подойди ко мне спереди сцыкун
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15.05.2020 23:14 Відповісти
Судячи з того , скільки поналазило сюди прокацапських тварюк і який сморід вони підняли то можна впевнено сказати - Володя все ти правильно робив ..баш !!!
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15.05.2020 23:39 Відповісти
Що зробив Володя?
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16.05.2020 04:39 Відповісти
Ви напевно іноземець ? Вітаю ваше зацікавлення . Це геройський чоловік і перша ознака - пороаналізуйте як біситься всяка наволоч і кацапська і наші гниди також, лиш від його маленького коментаря.
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16.05.2020 12:47 Відповісти
Может вы до сих пор задницу моете в колодце, я этого не знаю.
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16.05.2020 13:59 Відповісти
Про - задніцу це на інший форум. Ваші сексуальні мрії мене не цікавлять.
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16.05.2020 16:05 Відповісти
секта всех сравнивает с барыгой и ревнует .Хотя ровнять их это как Х с пальцем .
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16.05.2020 22:42 Відповісти
Маладец. Сначала делает все, что бы к власти пришли маларосы, а потом что-то кому вещает.
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15.05.2020 23:46 Відповісти
Вова иди в мэры Киева , а то там одно говно прется , составь конкуренцию и наведи шороху .
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15.05.2020 23:49 Відповісти
Парасюк, твоє місце "у параші", чого ти висовуєшься? Хто першим вбивав майданівців? Де снайперська гвинтівка Пашинського? Для чого спиляли дерева на Інститутській? Далі.... по списку.
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16.05.2020 04:02 Відповісти
Прошел всего год и светотехник, бАрец с торговлей на крови, любитель дорогих тачек и самый большой прогульщик в ВР, раздуплися.
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16.05.2020 08:39 Відповісти
хтось його звідкись витяг , мож знов шухер намічається- це ж звізда безтолковщини
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16.05.2020 10:18 Відповісти
Странная формулировка: это все похоже на осла, которого водят на шнурке.Источник: https://censor.net/n3195806
Парасюк, а вам не кажется, что если следовать старой западной поговорке, то получается, что: Если что-то говорит, как осел, и делает, как осел, то это и ЕСТЬ - осел, а слово похоже уже не катит? Или... политкорректность обуяла!?
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16.05.2020 11:07 Відповісти
Парасюка поддерживаю!
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16.05.2020 11:56 Відповісти
Парасюк, братишка, против кого ты голосовал - я не спрашиваю. Я спрашиваю - "ЗА" кого ты голосовал?
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16.05.2020 12:45 Відповісти
А кто ОНО такое эта парашук?
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16.05.2020 13:27 Відповісти
Раніше треба було думати, коли проти Петі агітував.
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16.05.2020 13:47 Відповісти
Тем не менее Вовка стесняется напрямую сказать, что премьер - человек Ахметова.
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16.05.2020 14:03 Відповісти
вот так и тогда придет парасюк с кованным ботинком и даст всем по морде, можешь уже вова начинать- с ахметова, бени и остальных олигархов,, если бы не они, а это они разрабили, то страна и народ были бы где польша
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16.05.2020 14:06 Відповісти
Тучные стада парасюков проголосовали, как их Бенька накрутил. И только год спустя до этого стада начинает доходить, что их развели.
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16.05.2020 14:20 Відповісти
Парасюк хороший революціонер но не стратег..Його проблема в тому, що він нищив сили які щось творили.., не помічаючи і давши можливість возродитися силам які нічого не роблять для незалежності і могутньо ті держави..Які його самого і знищили..
Проблема України, що демократичні сили неможуть обеднатися і між собою ворогують..
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16.05.2020 14:44 Відповісти
на батька оце написати - віслюк! як же так можна? - таке писати нікуди не годиться
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16.05.2020 21:37 Відповісти
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