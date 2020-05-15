Парасюк: "Прем'єр - сраний лобіст. Пане президенте, ви або займайтеся життям країни, або на вихід"

Президент України Володимир Зеленський живе в бульбашці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Володимир Парасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Яким треба бути сліпим, щоб не бачити, що теперішній прем’єр - це просто сраний лобіст. Невигідна екологічна інспекція - знімаємо Фірсова. Треба продати за дуже дорого електроенергію - зупиняємо державні АЕС. Наступний крок який? Шахтар погано буде грати - вдягнемо всі інші команди в кандали? Це не уряд - це дно!" - заявив Парасюк.

"Пане Президенте! Ауууу...! Прокиньтесь! Це вже не жарти. Країна на межі глобальної кризи, а у вас в голові суцільна каша. Що це за самодурство і тупість? Пообкладали себе незрозумілими персонами і думаєте, що все ок? Не ок. Та повиганяйте всю цю наволоч, яка шепче на вуха, візьміть себе в руки і почніть керувати процесом. Нам не потрібно говорити про коронавірус і карантин, про нього нехай говорять лікарі. Також не треба няшних фотографій в інстаграмі і високих промов під суфлер. Ви або займайтеся життям країни, або на вихід. Станьте строгим і принциповим лідером. Бо зараз це все схоже на віслюка, якого водять на шнурку. Від ваших дій потирають руки тільки ті, хто цю країну недорозкрав або недорозірвав. Може вже досить? Ви вибачте, що я це кажу, але це правда! Наша держава - це не радянський колгосп. Ми - нація сильних і відважних людей, і саме такого нам потрібно президента. Чесно, це якесь прокляття! Знову те саме. Знову бульбашка, в якій президент живе своїм життям!" - пояснив Парасюк.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Нагадаємо, Фірсов очолював Держекоінспекцію з кінця 2019 р. 13 травня 2020 року він заявив, що його звільнили без пояснення причин. На його місце відразу ж призначили Андрія Мальованого.