Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ
20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти в збройні сили РФ, що є військовим злочином.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційному зведенні МінТОТ.
"14 травня у Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якої було відзначено, що 20 травня очікується перша планова відправка призовників до збройних сил держави-окупанта. Призовна кампанія триватиме до 15 липня", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що призов населення окупованої території в армію є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.
Водночас МінТОТ повідомили, що у цілому інтенсивність військових навчань підрозділів російського окупаційного контингенту минулого тижня дещо знизилася внаслідок підготовки до заходів у контексті святкування 9 травня. Однак планові заходи не припинилися.
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Графиня и гуси. Свердержава и Амударья, кто поймёт это странный альянс?
"Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой мою тельняшку просолил
И я живу у самого восхода." Чья-то мать- запутинка узнает про славное море- священный Байкал..
Завтра в армию иду - заберут в Абхазию,
может быть последний раз на тебя залазею...
Кавказ меня манит
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Путин- не обманет!
А то бы попали в НАТО и офицеры стучались бы в их комнату,прежде чем войти.Ну как такое можно допустить.
Порох опять будет делать работу за эту мразину - чтоб прозвучало осуждение х.уйла по этому поводу в эфире.