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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ

Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ

20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти в збройні сили РФ, що є військовим злочином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційному зведенні МінТОТ.

"14 травня у Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якої було відзначено, що 20 травня очікується перша планова відправка призовників до збройних сил держави-окупанта. Призовна кампанія триватиме до 15 липня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що призов населення окупованої території в армію є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму

Водночас МінТОТ повідомили, що у цілому інтенсивність військових навчань підрозділів російського окупаційного контингенту минулого тижня дещо знизилася внаслідок підготовки до заходів у контексті святкування 9 травня. Однак планові заходи не припинилися.

Автор: 

Крим (14122) призов (431) росія (64846) Міністерство з питань окупованих територій (450)


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Топ коментарі
+14
С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7045
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15.05.2020 14:08
+9
не пишите муйню какое это преступление, бабушка с дедушкой сходили на референдум а внучок едет до белых медведей что еще надо все супер
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15.05.2020 14:23
+7
Крымским предателям посвящается:


Завтра в армию иду - заберут в Абхазию,
может быть последний раз на тебя залазею...
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15.05.2020 14:22
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С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7045
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15.05.2020 14:08 Відповісти
Практически всегда первый коммент самый тупой. Чем быстрее он опубликован (менее 1 минуты) тем глупее. Графиня и гуси. Свердержава и Амударья, кто поймёт это странный альянс?
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15.05.2020 14:37 Відповісти
Аму-Дарья имеет прямое отношение к Сверхдержаве. Это к Московии она никакого отношения не имеет, потому как вся мокша и мурома заканчиваются до Урала.
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15.05.2020 14:52 Відповісти
Лайфхак. Запрещено рекрутировать на оккупированной территории, говорим, что территория не оккупирована, в "воссоединена" и проводим призыв пушечного мяса
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15.05.2020 14:11 Відповісти
Що хотіли, те і отримали.
С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9775
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15.05.2020 14:13 Відповісти
на Курилы их, в Находку и на южный берег моря Лаптевых
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15.05.2020 14:21 Відповісти
В Чечню- на бутилку! Дочекалися родной говени ???
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15.05.2020 15:07 Відповісти
Зато письма какие будут!
"Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой мою тельняшку просолил
И я живу у самого восхода." Чья-то мать- запутинка узнает про славное море- священный Байкал..
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15.05.2020 16:06 Відповісти
пойдут на бутылки
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15.05.2020 14:15 Відповісти
После дембеля-в обязательном порядке.
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15.05.2020 14:32 Відповісти
..со словами-Дагестан-это круто!
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15.05.2020 14:50 Відповісти
_В комплекте с паспортом моржовии идёт гроб для вашего сына/мужа/отца/брата. Вчера, сегодня, завтра... всегда. Добро пожаловать и расстрел на месте за побег из рая.
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15.05.2020 14:15 Відповісти
Узбережжя моря Лаптєвих нічим не гірше )))
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15.05.2020 14:17 Відповісти
А на морі лаптєвих на пляжах пісок чи галька?
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15.05.2020 15:09 Відповісти
не видно під снігом )
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15.05.2020 15:39 Відповісти
Да хоть а Габон . Хотя тамошних горилл жалко
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15.05.2020 14:19 Відповісти
Крымским предателям посвящается:


Завтра в армию иду - заберут в Абхазию,
может быть последний раз на тебя залазею...
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15.05.2020 14:22 Відповісти
Я в Чечню служить иду
Кавказ меня манит
Верить Путину клянусь
Путин- не обманет!
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15.05.2020 15:11 Відповісти
не пишите муйню какое это преступление, бабушка с дедушкой сходили на референдум а внучок едет до белых медведей что еще надо все супер
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15.05.2020 14:23 Відповісти
Там ватної молоді ще більше чим на Dumbасі!
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15.05.2020 15:12 Відповісти
Побачать свою Говень у всій красі,від Чукотки до Таймиру))
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15.05.2020 14:23 Відповісти
Одночасно до кримчан почнуть приходити "похоронки" від російської армії. Це ті камені, про вони мріяли у 2014 році.
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15.05.2020 14:31 Відповісти
Зате ж не підуть до НАТЬІ.
Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3639
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15.05.2020 14:51 Відповісти
Вот мне абсолютно похрен. Они к этому абсолютно готовы и рады. Тамженашилюди никогда ими не были в подавляющем большинстве. Кто в этом виноват это другой вопрос. А сейчас это практически самые преданые фуйлу кацапы. Это его гвардия. Они с радостью поедут хоть в Сирию хоть в Чечню. Без малейшего угрызения совести.Даже знаю через ватных крымских родственников сирийского заробитчанина, как его назвали эти родственники, абсолютно не смущаясь, а с завистью смотревших на купленный им после заробитков подержаный Санта Фэ.Наши оттуда уехали. Татарам ехать некуда.Они заложники ситуации.
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15.05.2020 15:07 Відповісти
А почему Татарам ехать некуда?
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15.05.2020 20:56 Відповісти
теперь гробы с Чукотки и китайской границы этим придуркам придут.
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15.05.2020 15:33 Відповісти
Вот повезло,познакомяться с братьями славянами...в Бурятии.
А то бы попали в НАТО и офицеры стучались бы в их комнату,прежде чем войти.Ну как такое можно допустить.
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15.05.2020 15:03 Відповісти
Вот ето повезло дебилам. Нюхнут полной грудью всю разейскую дыру. И в жопе не меньше дыра будет от посиделок на бутылках
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15.05.2020 15:06 Відповісти
на ************-китайскую границу служить ***** если бы ехали и на Чукотку! это ж выродки той мразоты, что шли под лозунгами Гоблина за руэSSкиий мирЬ на ************** референдум.
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15.05.2020 15:31 Відповісти
Их лучше бы в подводники , но в североморск , на АПЛ , - шоб и на бутылке посидели и от морской воды не отвыкали , и тёплый Украинский климат всегда помнили . ))
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15.05.2020 16:20 Відповісти
В сибирь !!!!
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15.05.2020 17:22 Відповісти
Наш говнокомандующий даже не подозревает, что есть такое понятие как "военное преступление".
Порох опять будет делать работу за эту мразину - чтоб прозвучало осуждение х.уйла по этому поводу в эфире.
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15.05.2020 19:08 Відповісти
Я так понял, что для вас всех, служба в армии хуже каторги.
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15.05.2020 20:58 Відповісти
 
 