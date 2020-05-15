Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ

20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти в збройні сили РФ, що є військовим злочином.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційному зведенні МінТОТ.

"14 травня у Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якої було відзначено, що 20 травня очікується перша планова відправка призовників до збройних сил держави-окупанта. Призовна кампанія триватиме до 15 липня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що призов населення окупованої території в армію є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.

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Водночас МінТОТ повідомили, що у цілому інтенсивність військових навчань підрозділів російського окупаційного контингенту минулого тижня дещо знизилася внаслідок підготовки до заходів у контексті святкування 9 травня. Однак планові заходи не припинилися.