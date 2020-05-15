Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорили з послами країн "Великої сімки" (G7) можливості співпраці.
Про це повідомив Саакашвілі 15 травня на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку та обговорили можливості співпраці", - написав Саакашвілі
Топ коментарі
+18 Mykola Vovk
показати весь коментар15.05.2020 14:24
+15 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар15.05.2020 14:31
+14 Alex Newman
показати весь коментар15.05.2020 14:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. запускает в Украину российские компании
2. как тендера выигрывают свои люди и пилят миллиарды.
Спостерігаємо та насолоджуємось падінням у прірву
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
...
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
______________________
Мабуть в мене щось з головою, бо це якесь божевілля відбувається
Не отвлекайся Михо, тебе еще с Оманом работать
Почекайте ще трошки.