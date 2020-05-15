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Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ

Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорили з послами країн "Великої сімки" (G7) можливості співпраці.

Про це повідомив Саакашвілі 15 травня на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію з послами великої 7-ки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку та обговорили можливості співпраці", - написав Саакашвілі

Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський

Автор: 

G-7 G7 (1031) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+18
Ещё портнова возьмите )))
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15.05.2020 14:24
+15
Ні один, ні другий не являються делегованими народом України.
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15.05.2020 14:31
+14
рекомендую почитать, узнать информацию, как Зеленский:
1. запускает в Украину российские компании
2. как тендера выигрывают свои люди и пилят миллиарды.

Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 4164 Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 7998
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15.05.2020 14:25
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Ещё портнова возьмите )))
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15.05.2020 14:24 Відповісти
кнур також хотів прийняти участь в он-лайн перемовинах ... але взнав, що то треба заплатити за інтерент та відмовився...
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15.05.2020 14:36 Відповісти
одному мне кажется, что Ермак как-то странно выглядит на фото?
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15.05.2020 15:03 Відповісти
Да, у него в жοπε рука Михо.
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15.05.2020 15:08 Відповісти
Похоже, что стать поменял.
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15.05.2020 19:03 Відповісти
За упокой дермака. Оминь.
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15.05.2020 14:24 Відповісти
Жаль не успел! Я бы с вами тоже рюмку дёрнул.
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15.05.2020 15:12 Відповісти
рекомендую почитать, узнать информацию, как Зеленский:
1. запускает в Украину российские компании
2. как тендера выигрывают свои люди и пилят миллиарды.

Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 4164 Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 7998
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15.05.2020 14:25 Відповісти
Галовний панимаеш, рехформатор, в курсі?
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15.05.2020 14:40 Відповісти
Путлер?
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15.05.2020 15:09 Відповісти
Охренеть. полностью сдались под внешнее управление. Ну Польше хоть десятки миллиардов списали и под сотню миллиардов влили.
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15.05.2020 14:25 Відповісти
Польше "влили" когда она вступила в ЕС, после 2004 года, а начала движение в 1989=15 лет. Двигалась не шаг вперед, два назад, а нормально. Если сифилисный клоун досидит весь срок, потом придут адекватные с мозгами, где то в 2040 можно ждать улучшений. Ты не доживешь...
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15.05.2020 14:48 Відповісти
***** ты в трауре, иди по известному сексуальному маршруту..И ник смени на сосун.
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15.05.2020 15:01 Відповісти
????что это было? ты вафлеглотка что то перепутала, не то нажала? глазенки закрываешь когда сосешь? аккуратней девка!
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15.05.2020 18:10 Відповісти
Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 6617
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15.05.2020 14:27 Відповісти
Ну все, досить вже. Віримо, можеш сісти!
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15.05.2020 14:46 Відповісти
В же і побрили. Навіть не буде за шо його з "реформ" витягати, хіба за причинне місце?
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15.05.2020 14:41 Відповісти
Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам - Цензор.НЕТ 5540
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15.05.2020 14:27 Відповісти
а заряжать воду реформами уже можно?
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15.05.2020 14:27 Відповісти
План на плані і планом поганяє, а віз і досі там.
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15.05.2020 14:28 Відповісти
а на фото рядом с Михуилом...Ермак??? не узнал ))))
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15.05.2020 14:29 Відповісти
он инкогнито......
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15.05.2020 14:33 Відповісти
Ні один, ні другий не являються делегованими народом України.
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15.05.2020 14:31 Відповісти
Прикопали дєрмака край дороги...
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15.05.2020 14:33 Відповісти
Два чумачечих реформиста
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15.05.2020 14:35 Відповісти
Ермак показал послам говорАщую абизянку, нюхающую кокаин.. послы в шоке!
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15.05.2020 14:36 Відповісти
Ги! Єрмак казав про проблеми з канцелярією, туалетним папером та підгузками для найвеличнішого в ОПі? Чи, нарешті, до зелених дійшло, що Ермак по посаді ніхто і озвучувати міжнародну позицію країни зовсім не має права (як і брати участь у Мінську) та вирішили замінити його на Міхо, віддавши останньому посаду з реформ? Тоді ця зустріч - передача справ від Єрмака до Міхо та показ останнього міжнародній спільноті в новій якості.
Спостерігаємо та насолоджуємось падінням у прірву
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15.05.2020 14:38 Відповісти
Эти люди не имеют никаких полномочий - ни от народа, ни от Верховной Рады.
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
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15.05.2020 14:39 Відповісти
***

Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ - Цензор.НЕТ 8447

...
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15.05.2020 14:41 Відповісти
А с братом Ермака согласовали?
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15.05.2020 14:42 Відповісти
Кто такой этот Ермак? Завканцелярией. Какого х... он что-то вообще обсуждает с послами?!
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15.05.2020 14:42 Відповісти
министр грусных влажных мечтаний и министр мелких взяток потраченых на ******* встретились в генделыке на троещине в противогонорейных масках, это прекрасно
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15.05.2020 14:43 Відповісти
Вообще довольно потешное зрелище видать:- обсуждать то,чего нет и в исполнении Саакашвили уж точно не может произойти. По банальной причине. Ентот "Набсовет"- общественная организация и может выдавать-СОВЕТЫ! А поскольку во все времена реальные руководители посылали советчиков извне-лесом,то и Карлсон будет летать.
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15.05.2020 14:45 Відповісти
Хорошее дело - перед послами (читай странами G7) отчитаться про планы нацсовета и полномочия Саакашвили. Не будет возможности впоследствии соскочить и дурнем прикинуться - как всем известный мародер со своими "невидимыми 144 реформами".
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15.05.2020 14:46 Відповісти
Треба розуміти, що дипломати цих країн знають у деталях біографію та уподобання Єрмака і Саакашвілі. Тому в цьому випадку співробітництво з Україною переведуть на більш нижчий рівень. Приклад: дії МВФ.
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15.05.2020 14:47 Відповісти
Все це чудово, але по-суті ці люди не є офіційними особами, а такими собі "зіцпрєдсєдатєлями"...
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15.05.2020 14:47 Відповісти
а почему без тети клавы, уборщицы?
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15.05.2020 14:50 Відповісти
Ну так у нас и Ульяна никогда министром здравохранения не была потому что взятку Гройсману не дала.
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15.05.2020 15:17 Відповісти
нові пригоди д'Єрмака та Карлсонішвілі
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15.05.2020 14:54 Відповісти
Саакашвілі і Єрмак обговорили з послами G7 співпрацю та плани Нацради з реформ - Цензор.НЕТ 4625
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15.05.2020 14:55 Відповісти
Вот когда дойдёт очередь до Михо, тогда и будут Лады!
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15.05.2020 15:05 Відповісти
А причём тут Ермак? Или его уж няней назначили при послах ?
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15.05.2020 15:04 Відповісти
"Саакашвили и Ермак обсудили" - про торговлю государственными должностями уже и Саакашвили забыл, обрадовавшись назначению на должность. А может после долгих торгов он купил эту должность?
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15.05.2020 15:16 Відповісти
Если бы на обсуждении были два брата-акробата, то ясно было бы, что речь шла и о назначениях.
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15.05.2020 15:19 Відповісти
Михаил молодец ! Только назначили, а он уже представителей G7 собрал и совещается. Раз собрались, значит уважают. Никто не увильнул и не нашёл причин отказаться. Это урок и пример тем, кто лжет и ворует у народа - с вами послы не сядут даже переговорить пару слов.
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15.05.2020 15:19 Відповісти
Это реклама для Михи. Очень показательно выражение Послы Ж7 куда входит и Япония. Кто верит, что Японию интересует Украина, чтобы тратить на нее время и деньги.
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15.05.2020 18:33 Відповісти
Жулька Капительман перед выборами тоже собирала зборища, в том числе с представителями ЕС, Послушали жульку и забыли, разошлись. Послы имеют полномочия, а какие полномочия имеют Ж2 (Саак и Ермак)?
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15.05.2020 18:41 Відповісти
Эти люди не имеют никаких полномочий - ни от народа, ни от Верховной Рады.
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
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15.05.2020 15:44 Відповісти
Ни Ермака, ни Саака народ на такие должности не выбирал, чтобы иметь полномочия говорить с послами!
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
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15.05.2020 18:38 Відповісти
Російський шпигун разом з Саакашвілі провели зустріч з європейськими послами....
______________________
Мабуть в мене щось з головою, бо це якесь божевілля відбувається
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15.05.2020 16:01 Відповісти
Грузинский уголовник Саакашвили уже рассказывает, что его неправильно поняли когда он ляпнул что с МВФ можно и не работать.

Не отвлекайся Михо, тебе еще с Оманом работать
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15.05.2020 17:18 Відповісти
молодцы, всё верно делают.
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15.05.2020 18:12 Відповісти
Послы выслушали и дипломатично "послали".
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15.05.2020 19:05 Відповісти
Показуха. Так ніяково за Україну.
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15.05.2020 19:14 Відповісти
Саакашвили по должности всего лишь консультант, но такое ощущение,что у нас появился второй президент.
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15.05.2020 19:29 Відповісти
Це тільки тиждень минув його на =посаді= ...
Почекайте ще трошки.
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16.05.2020 00:07 Відповісти
 
 