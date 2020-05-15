Україна має співпрацювати з МВФ, поки не з'явиться можливість обійтися без його допомоги, - Саакашвілі

Будь-які спроби вийти з програми МВФ зараз відповідатимуть лише цілям ворогів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі.

"Деякі люди не зовсім зрозуміли, якою є моя позиція щодо МВФ. Я багато разів казав, що зараз в України немає альтернативи хорошій співпраці, оскільки особливо під час кризи Україні потрібні гроші, і більше того, МВФ відіграв важливу роль у просуванні деяких необхідних реформ", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, він за посилення зв'язків, які сприяють реалізації програми реформ в Україні.

"Стратегічно, як це зробила Грузія під час мого президентства, ми маємо дійти до моменту, коли допомога МВФ більше не потрібна, оскільки в нас будуть здорові фінанси і наша власна програма радикальних реформ", - наголосив Саакашвілі.

"Будь-які спроби вийти з програми МВФ зараз відповідатимуть лише цілям ворогів України", - підсумував він.

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