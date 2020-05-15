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Україна має співпрацювати з МВФ, поки не з'явиться можливість обійтися без його допомоги, - Саакашвілі

Україна має співпрацювати з МВФ, поки не з'явиться можливість обійтися без його допомоги, - Саакашвілі

Будь-які спроби вийти з програми МВФ зараз відповідатимуть лише цілям ворогів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі.

"Деякі люди не зовсім зрозуміли, якою є моя позиція щодо МВФ. Я багато разів казав, що зараз в України немає альтернативи хорошій співпраці, оскільки особливо під час кризи Україні потрібні гроші, і більше того, МВФ відіграв важливу роль у просуванні деяких необхідних реформ", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, він за посилення зв'язків, які сприяють реалізації програми реформ в Україні.

"Стратегічно, як це зробила Грузія під час мого президентства, ми маємо дійти до моменту, коли допомога МВФ більше не потрібна, оскільки в нас будуть здорові фінанси і наша власна програма радикальних реформ", - наголосив Саакашвілі.

"Будь-які спроби вийти з програми МВФ зараз відповідатимуть лише цілям ворогів України", - підсумував він.

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Автор: 

МВФ (3067) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+15
Голобородьку ето би нє понравілось!
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15.05.2020 14:49
+11
У зелектората возникнет когнитивный диссонанс - часть из них против МВФ, часть - за, часть против Саакашвили, часть - за... в виде чего эти подмножества пересекутся?
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15.05.2020 14:51
+9
вот что значит жить на крыше - Миша чувствует малейшее изменение направления политического ветра
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15.05.2020 14:50
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Украина должна сотрудничать с МВФ, пока не появится возможность обойтись без его помощи, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4402
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15.05.2020 14:49 Відповісти
Голобородьку ето би нє понравілось!
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15.05.2020 14:49 Відповісти
А президент Голобородько против.
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15.05.2020 19:07 Відповісти
Пока жив Ахметов и его *зеленые тарифы* Украина не сможет жить без ежегодной помощи от МВФ.
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15.05.2020 14:50 Відповісти
С зелеными тарифами - не все так просто, на мой взгляд. Да, конечно Ахметов наживается и все такое. Но с другой стороны - он внедряет передовые технологии. И для обслуживания этих установок нужны специалисты. Это в свою очередь подтолкнет вузы таких специалистов обучать, то есть, заставит нашу науку находится, если не на острие атаки, то по крайней мере держать себя в тонусе. А это - очень положительный момент
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15.05.2020 15:12 Відповісти
Какие вузы? Какие к черту специалисты? Какие технологии? Ето технологии средневековья. Украина не имеет с етих *технонологий* ничего кроме убытков. Ахметов не платит налоги ни завозя оборудование из Китая ни специалистов оттуда же, которые обслуживают и устанавливают ето оборудование. Мы только платим деньги Ахметову а он собирает сливки. Ета коррупционная схема была придумана ее при Януковоще и продолжена Парашенком, таким же рыгоаналом. У анс пенсионеры с голоду дохнут на пенсию меньше прожиточного минимума, врачи получают по $100 зарплаты, армия с голой жопой собирает по складам ржавую советскую рухлядь и отправляет на фронт, а мы клянчим каждый год подачки от МВФ чтобы все отдать Ахметову, который покупает в Еваропе королевские замки. Ето Северная Корея а не развитая страна
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15.05.2020 15:21 Відповісти
В этом вопросе я свое мнение не навязываю, но с твоим - не согласен. Вот пример из жизни, как это работает. Мразь Колесников (бывший рыг, на выборах его прокатили) построил в Запорожье завод по производству солнечных батарей, или кремния для солнечных батарей (точно не помню). Но тема у него не пошла, вроде из-за китайцев, типа у них дешевле. Но, програмер с этого завода потом получил предложение из Арабских Эмиратов. Они там у себя построили такой же завод и им нужны были специалисты для наладки. Вот примерно так - работает эта схема. То есть, в любом случае, развивая эти вещи - у нас будут специалисты по их обслуживанию. а не развивая - наши специалисты так и будут мучить уголь. Так что - без паники - прогресс и деньги - это близнецы -братья - ну, как половинки одной жопы - всегда вместе.
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16.05.2020 01:10 Відповісти
А чего только Ахметов?
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15.05.2020 16:10 Відповісти
вот что значит жить на крыше - Миша чувствует малейшее изменение направления политического ветра
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15.05.2020 14:50 Відповісти
мища, давай до свидания...
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15.05.2020 14:51 Відповісти
У зелектората возникнет когнитивный диссонанс - часть из них против МВФ, часть - за, часть против Саакашвили, часть - за... в виде чего эти подмножества пересекутся?
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15.05.2020 14:51 Відповісти
Так аякже ! Якщо одна частина Саака -за співробітництво,інша-проти.
Він же там ще байки травив,як відмовився від співпраці з МВФ в Грузії."Я, свого часу, у Грузії, відмовився від послуг МВФ і я думаю, що Україна сильна потенційно, щоб від цього відмовитися», - заявив він.https://hromadske.ua/posts/********-dostatno-silna-shob-vidmovitisya-vid-spivpraci-z-mvf-saakashvili
Але він про це вже давненько бреше. https://blogs.pravda.com.ua/authors/gerashchenko/56c232b380865/ Антон Геращенко Кто и зачем подставил Михаила Саакашвили с МВФ? 15 лютого 2016
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15.05.2020 15:38 Відповісти
Ещё разбиваются на подмножества - одни слышали, что Саакашвили за МВФ и не слышали, что - против, а другие - наоборот...
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15.05.2020 16:09 Відповісти
Ключевое слово: потенційно.
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15.05.2020 19:17 Відповісти
Какая глубокая мысль...
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15.05.2020 14:51 Відповісти
Чтобы никто не подумал, что олигархам сейчас начнут руки выкручивать.
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15.05.2020 15:00 Відповісти
Для кого цікаві словаї особи,яку ніхто не обирав?
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15.05.2020 14:55 Відповісти
Для саакобілів і зебілів.
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15.05.2020 23:47 Відповісти
Україна здобуде економічну незалежність від МВФ лише тоді, коли почне виготовляти і продавати готову продукцію з високою залишковою вартістю. До того часу вона буде на кредитній голці, братиме кредити лише щоб заплатити за минулі кредити, одночасно зливаючи "міжнародним парнтерам" останні українські інтереси, при цьому залишаючись лише джерелом дешевої сировини, доступної робочої сили і ринком збуту для європейських товарів.
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15.05.2020 14:56 Відповісти
"виготовляти і продавати готову продукцію з високою залишковою вартістю" - це ти - касап? гугл транслейт в тебе заглючив?
Ага, бум знать...
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15.05.2020 15:05 Відповісти
Даже я запнулся на "залишковою", а беларуский - не украинский...
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15.05.2020 16:11 Відповісти
там правильно - "доданою вартістю".
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15.05.2020 19:00 Відповісти
По-беларуски - дадатковая вартасць...
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15.05.2020 23:39 Відповісти
Ну, если не трогать олигархов и коррупционеров, то должна ещё как работать.
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15.05.2020 14:57 Відповісти
И потом скажут :он занимал-пусть он и отдает.
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15.05.2020 14:57 Відповісти
"Любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины" Источник: https://censor.net/n3195817

Ти це найвеличнішому сказав? Ти нагадав йому ЧОМУ саме МВФ припинив програму співробітництва з Україною при "уряді професіоналів" на чолі з самокатчиком, яка працювала при "клятому Пороху"? Чи може Міхо надасть особисті гарантії того, що закон про банки ("антіколомойський") не буде оскаржений та скасований в системі нинішнього правосуддя?
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15.05.2020 14:59 Відповісти
Кредитные гарантии США сейчас превращаются для Банковой чуть ли не в вопрос жизни и смерти. Но у Вашингтона есть свои условия
Первым претендентом на роль объекта особого внимания Вашингтона является Игорь Коломойский. Об этом свидетельствует не только настоятельное требование МВФ о принятии Украиной "антиколомойского" закона (который должен сделать невозможным возвращение Приватбанка прежним владельцам), но и продолжающееся рассмотрение в Канцлерском суде штата Делавэр дела "Приватбанк против Коломойского и Ко", где ответчики обвиняются в мошенничестве с целью завладения активами в США.
Недавно Коломойский сам пошел на обострение отношений с Вашингтоном. Его медиаресурсы развернули информационную войну одновременно против США и против Украины, выступив заодно с ОПЗЖ и беглым премьером Азаровым. Совместными усилиями они распространили фейк о "секретных биолабораториях США в Украине". В частности, 24 апреля информагентство Коломойского УНИАН опубликовало большой материал под заглавием "Журналисты узнали, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США". А 27 апреля телеканал Коломойского "1+1" выпустил целую передачу под названием "Американские биологические лаборатории в Украине".
Как и следовало ожидать, этот выпад Коломойского не остался незамеченным в посольстве США, и о скандальной телепередаче узнали в Вашингтоне. 6 мая представитель Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что "1+1" повторил российский фейк об американских биолабораториях. "Вопрос с украинским телеканалом "1+1", владельцем которого является олигарх Коломойский, - сказал Кент. - Они повторили российскую дезинформацию относительно лабораторий".
На вопрос о том, выразил ли Госдепартамент свое "фе" по этому поводу непосредственно украинским властям, Кент ответил уклончиво. Но похоже, на Банковой все же почувствовали "волшебный пендель". Потому что 8 мая СБУ официально выступила с призывом "не распространять ложную информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий". "Такие публикации, без ссылок на факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но, на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе", - заявила СБУ.
Коломойский, кстати, оказался не из храбрых и продолжить свою войну побоялся. Видео скандальной передачи на "1+1" уже недоступно, а https://tsn.ua/video/video-novini/amerikanski-biologichni-laboratoriyi-v-********-sekretni-materiali.html рассказ об этой передаче на сайте "1+1" исчез
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15.05.2020 14:59 Відповісти
Еще один потенциальный объект пристального внимания Вашингтона - руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Правда, рекрутинговыми шалостями братьев Ермаков американцы пока еще не сильно возмутились. Но вот рассказы Ермака о планах провести 25 октября выборы в ОРДЛО уже достали. "Перед тем как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над своей международной границей", - https://ukrainian.voanews.com/a/donbas-vybory-komentar-derzhdepu/5408876.html заявил Кент.
Судя по этим заявлениям, США поставили Зеленскому два табу: Коломойский и Кремль. И если свидетельством отречения от Коломойского должно стать принятие "антиколомойского" закона, то с отречением от Кремля сложнее. Как бы не пришлось Зеленскому распрощаться с Ермаком. Слишком уж постарался Ермак создать себе имидж проводника российских интересов.
Можно предположить, что в Вашингтоне уже сейчас неплохо осведомлены о возможных подозрительных связях между лицами в украинской власти и российскими спецслужбами. И выяснение подробностей будет одной из важных задач Дейтона на посту посла.
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15.05.2020 15:00 Відповісти
Однако тут может возникнуть вопрос, а почему Банковая вообще должна обращать внимание на реакцию Вашингтона. Какие, собственно, есть у Вашингтона рычаги влияния на Киев.
Ответ, в частности, в том, что Зеленскому очень нужны деньги, особенно сейчас. А Вашингтон располагает двумя внушительными финансовыми рычагами.
Первый рычаг - это МВФ. По сведениям из разных источников, именно США настояли на урезании помощи Украине со стороны МВФ и других международных финансовых организаций.
Второй рычаг - это гипотетическая помощь Украине непосредственно от США. Еще 6 апреля Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили возможность получения Украиной от США, как об этом сообщил сайт Зеленского, "кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров".
И эта просьба до сих пор стоит в Вашингтоне на паузе. Пока Зеленский был уверен в $10 млрд от МВФ и других международных финансовых организаций, кредитные гарантии от США имели важное, но не решающее значение. А сейчас они превращаются чуть ли не в вопрос жизни и смерти.
Кредитные гарантии США позволяют занимать доллары на внешних рынках по очень низким процентным ставкам. Напомним, что США трижды предоставляли Украине кредитные гарантии - в 2014, 2015 и 2016 гг. Каждый раз на $1 млрд. И сейчас тоже могут дать. Может быть, на $1 млрд. Или, не исключено, сразу на $3 млрд. Или же не дадут вообще. Смотря по поведению Зеленского.

: https://www.dsnews.ua/politics/rychag-s-garantiey-kakie-tabu-postavili-ssha-zelenskomu-12052020220000 Юрий Вишневский https://www.dsnews.ua/politics/rychag-s-garantiey-kakie-tabu-postavili-ssha-zelenskomu-12052020220000
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15.05.2020 15:02 Відповісти
Вот потому и говорю - смотрите пропагандистские передачи паРаши, чтобы знать - откуда Г+Г "правду" вёдрами носит...
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15.05.2020 16:17 Відповісти
капитан очевидность, мля.
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15.05.2020 14:59 Відповісти
Миша решил быть изгнанным вместе с Ишаком.
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15.05.2020 15:00 Відповісти
Тоже чужеземец - грузин.
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15.05.2020 15:01 Відповісти
Карлсон по реформам почав свої мантри.
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15.05.2020 15:01 Відповісти
Мне понравился чей-то комент ниже.
Сколько вэсишь, дарагой?
142 кг
Хадыть можэш? -Да. Тогда ухады!)))
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15.05.2020 15:05 Відповісти
Нiякий МВФ нам не потрiбен. Украiну знову порятуе Пэтро за своi грошi.
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15.05.2020 15:05 Відповісти
У Ахметова больше в 10 раз,славянин рад их пожертвовать своей стране
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15.05.2020 15:09 Відповісти
Думаешь кармилец данбаса сможет и всю Украину прокормить?
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15.05.2020 15:19 Відповісти
Лахта, он не за свои спасал Украину, а за уворованные у Украины, потому и рос ВВП...
Ты не можешь, что-ли, сложить 2 и 2? Порошенко - вор и мародёр, ВВП растёт, уЗеленские честные и потому ВВП падает...
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15.05.2020 16:21 Відповісти
- Порошенко - вор и мародёр, ВВП растёт, уЗеленские честные и потому ВВП падает...
- И в этом нет противоречия: реформы могут вызывать спад экономики в начале.
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15.05.2020 19:21 Відповісти
Так это Порошенко не касается, он просто так воровал и мародёрил и не было агрессии паРаши?
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15.05.2020 23:42 Відповісти
Не вижу связи со сказанным мной.
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16.05.2020 07:04 Відповісти
Год назад разговоры совсем другие были .
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15.05.2020 15:06 Відповісти
Хватит уже этого грузинского болтуна и генератора шума делать ньюсмейкером, надоел
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15.05.2020 15:08 Відповісти
Ниче себе светлая голова! Такое выяснить! Шо сотрудничество с МВФ не нужно будет когда страна сможет жить на свои деньги. Вот же могут если хотють!
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15.05.2020 15:09 Відповісти
Україна має співпрацювати з МВФ, поки не з'явиться можливість обійтися без його допомоги, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 650
розумний, аж страшно
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15.05.2020 15:55 Відповісти
Дайте ему возможность подержать за горло розумного.
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15.05.2020 19:10 Відповісти
Черт возьми, гениально. Мы ждали эту реформу.
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15.05.2020 15:12 Відповісти
Уже стойкое впечатление, что миха не соображает даже за "свои"реформы в Грузии...
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15.05.2020 15:42 Відповісти
Ми самі знаємо, що потрібно, а що Ви особисто робите, щоб прийшли гроші і їх не вкрала молода зелена команді і їх слуги?
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15.05.2020 15:47 Відповісти
Спрятать эти деньги в офшорах.
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15.05.2020 19:13 Відповісти
та да. белое будет белым, пока будет белым. сонце будет восходить на востоке, пока будет восходить на востоке.... саака - гений!
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15.05.2020 15:58 Відповісти
А скажи нам, гордый горный кОзел, ты для чего в Украину своего подельника с погонялом "Гоча" из Турции вызвал? Бабло МВФ в Оман выводить?
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15.05.2020 16:08 Відповісти
Украине надо научится жить по средствам. Мало зарабатываешь - мало кушаешь. А не бегать всю жизнь к соседу мойше и целовать ему сапоги за пару шекелей.
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15.05.2020 16:25 Відповісти
он за

ну и шо??
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15.05.2020 16:54 Відповісти
Всё правильно сказал.
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15.05.2020 18:16 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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15.05.2020 22:33 Відповісти
 
 