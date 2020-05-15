Україна має співпрацювати з МВФ, поки не з'явиться можливість обійтися без його допомоги, - Саакашвілі
Будь-які спроби вийти з програми МВФ зараз відповідатимуть лише цілям ворогів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі.
"Деякі люди не зовсім зрозуміли, якою є моя позиція щодо МВФ. Я багато разів казав, що зараз в України немає альтернативи хорошій співпраці, оскільки особливо під час кризи Україні потрібні гроші, і більше того, МВФ відіграв важливу роль у просуванні деяких необхідних реформ", - зазначив Саакашвілі.
За його словами, він за посилення зв'язків, які сприяють реалізації програми реформ в Україні.
"Стратегічно, як це зробила Грузія під час мого президентства, ми маємо дійти до моменту, коли допомога МВФ більше не потрібна, оскільки в нас будуть здорові фінанси і наша власна програма радикальних реформ", - наголосив Саакашвілі.
"Будь-які спроби вийти з програми МВФ зараз відповідатимуть лише цілям ворогів України", - підсумував він.
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Він же там ще байки травив,як відмовився від співпраці з МВФ в Грузії."Я, свого часу, у Грузії, відмовився від послуг МВФ і я думаю, що Україна сильна потенційно, щоб від цього відмовитися», - заявив він.https://hromadske.ua/posts/********-dostatno-silna-shob-vidmovitisya-vid-spivpraci-z-mvf-saakashvili
Але він про це вже давненько бреше. https://blogs.pravda.com.ua/authors/gerashchenko/56c232b380865/ Антон Геращенко Кто и зачем подставил Михаила Саакашвили с МВФ? 15 лютого 2016
Ага, бум знать...
Ти це найвеличнішому сказав? Ти нагадав йому ЧОМУ саме МВФ припинив програму співробітництва з Україною при "уряді професіоналів" на чолі з самокатчиком, яка працювала при "клятому Пороху"? Чи може Міхо надасть особисті гарантії того, що закон про банки ("антіколомойський") не буде оскаржений та скасований в системі нинішнього правосуддя?
Первым претендентом на роль объекта особого внимания Вашингтона является Игорь Коломойский. Об этом свидетельствует не только настоятельное требование МВФ о принятии Украиной "антиколомойского" закона (который должен сделать невозможным возвращение Приватбанка прежним владельцам), но и продолжающееся рассмотрение в Канцлерском суде штата Делавэр дела "Приватбанк против Коломойского и Ко", где ответчики обвиняются в мошенничестве с целью завладения активами в США.
Недавно Коломойский сам пошел на обострение отношений с Вашингтоном. Его медиаресурсы развернули информационную войну одновременно против США и против Украины, выступив заодно с ОПЗЖ и беглым премьером Азаровым. Совместными усилиями они распространили фейк о "секретных биолабораториях США в Украине". В частности, 24 апреля информагентство Коломойского УНИАН опубликовало большой материал под заглавием "Журналисты узнали, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США". А 27 апреля телеканал Коломойского "1+1" выпустил целую передачу под названием "Американские биологические лаборатории в Украине".
Как и следовало ожидать, этот выпад Коломойского не остался незамеченным в посольстве США, и о скандальной телепередаче узнали в Вашингтоне. 6 мая представитель Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что "1+1" повторил российский фейк об американских биолабораториях. "Вопрос с украинским телеканалом "1+1", владельцем которого является олигарх Коломойский, - сказал Кент. - Они повторили российскую дезинформацию относительно лабораторий".
На вопрос о том, выразил ли Госдепартамент свое "фе" по этому поводу непосредственно украинским властям, Кент ответил уклончиво. Но похоже, на Банковой все же почувствовали "волшебный пендель". Потому что 8 мая СБУ официально выступила с призывом "не распространять ложную информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий". "Такие публикации, без ссылок на факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но, на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе", - заявила СБУ.
Коломойский, кстати, оказался не из храбрых и продолжить свою войну побоялся. Видео скандальной передачи на "1+1" уже недоступно, а https://tsn.ua/video/video-novini/amerikanski-biologichni-laboratoriyi-v-********-sekretni-materiali.html рассказ об этой передаче на сайте "1+1" исчез
Судя по этим заявлениям, США поставили Зеленскому два табу: Коломойский и Кремль. И если свидетельством отречения от Коломойского должно стать принятие "антиколомойского" закона, то с отречением от Кремля сложнее. Как бы не пришлось Зеленскому распрощаться с Ермаком. Слишком уж постарался Ермак создать себе имидж проводника российских интересов.
Можно предположить, что в Вашингтоне уже сейчас неплохо осведомлены о возможных подозрительных связях между лицами в украинской власти и российскими спецслужбами. И выяснение подробностей будет одной из важных задач Дейтона на посту посла.
Ответ, в частности, в том, что Зеленскому очень нужны деньги, особенно сейчас. А Вашингтон располагает двумя внушительными финансовыми рычагами.
Первый рычаг - это МВФ. По сведениям из разных источников, именно США настояли на урезании помощи Украине со стороны МВФ и других международных финансовых организаций.
Второй рычаг - это гипотетическая помощь Украине непосредственно от США. Еще 6 апреля Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили возможность получения Украиной от США, как об этом сообщил сайт Зеленского, "кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров".
И эта просьба до сих пор стоит в Вашингтоне на паузе. Пока Зеленский был уверен в $10 млрд от МВФ и других международных финансовых организаций, кредитные гарантии от США имели важное, но не решающее значение. А сейчас они превращаются чуть ли не в вопрос жизни и смерти.
Кредитные гарантии США позволяют занимать доллары на внешних рынках по очень низким процентным ставкам. Напомним, что США трижды предоставляли Украине кредитные гарантии - в 2014, 2015 и 2016 гг. Каждый раз на $1 млрд. И сейчас тоже могут дать. Может быть, на $1 млрд. Или, не исключено, сразу на $3 млрд. Или же не дадут вообще. Смотря по поведению Зеленского.
: https://www.dsnews.ua/politics/rychag-s-garantiey-kakie-tabu-postavili-ssha-zelenskomu-12052020220000 Юрий Вишневский https://www.dsnews.ua/politics/rychag-s-garantiey-kakie-tabu-postavili-ssha-zelenskomu-12052020220000
Сколько вэсишь, дарагой?
142 кг
Хадыть можэш? -Да. Тогда ухады!)))
Ты не можешь, что-ли, сложить 2 и 2? Порошенко - вор и мародёр, ВВП растёт, уЗеленские честные и потому ВВП падает...
- И в этом нет противоречия: реформы могут вызывать спад экономики в начале.
розумний, аж страшно
ну и шо??