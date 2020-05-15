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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
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За тиждень кількість хворих на COVID-19 в ОРЛО збільшилася на 90%, в ОРДО - на 25%, в окупованому Криму - на 38%, - МінТОТ

За тиждень кількість хворих на COVID-19 в ОРЛО збільшилася на 90%, в ОРДО - на 25%, в окупованому Криму - на 38%, - МінТОТ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначає, що на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України - і на Донбасі, і в Криму - спостерігається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційній зведенні МінТОТ.

Як повідомили у відомстві, станом на 14 травня 2020 року російські окупаційні адміністрації оприлюднили такі відомості про захворюваність:

  • в окупованому Криму - 245 підтверджених випадків (летальних – 4, одужали – 84, у різних режимах медичного нагляду – понад 1700),
  • у Севастополі – 132 (летальних – 2, одужали – 57, у різних режимах медичного нагляду – понад 1500 осіб),
  • ТОТ ДО - 214 (летальних – 5, одужали – 29, у різних режимах медичного нагляду – близько 9 тис. осіб),
  • ТОТ ЛО - 308 (летальних – 1, одужали - 53, у різних режимах медичного нагляду – понад 5 тис. осіб).

Протягом тижня на ТОТ АР Крим кількість інфікованих, за даними окупаційної "влади", збільшилася на 38%.

З 12 травня у тимчасово окупованому Криму введено "масочний режим", режим "підвищеної готовності" продовжено до 31 травня на тлі певних послаблень для господарських суб’єктів.

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13 травня було зафіксовано сплеск захворюваності у Сакській районній лікарні, яку через наявність інфекції 10 травня перетворено на обсерватор: виявлено 23 нових випадки за добу, у тому числі захворіло 15 медиків.

За даними окупаційної адміністрації, під час травневих свят зафіксовано істотне падіння пасажиропотоку, порівняно з минулим роком. Зокрема, у перші 10 днів травня кількість пасажирів в аеропорту "Сімферополь" знизилася у 14 разів. Втім, продовжують фіксуватися випадки завезення коронавірусу з Росії, при чому – не тільки через аеропорт. Зокрема, 14 травня інфекцію виявлено у залізничника, який прибув потягом з Ростову-на-Дону.

Впродовж тижня на ТОТ АР Крим фіксувалася нерівномірна картина шпиталізації громадян через службу швидкої допомоги. Так, 10 травня зафіксовано 4 виклики з підозрою на пневмонію (3 особи шпиталізовано) та 79 з симптомами ГРВІ (29 шпиталізовано, у т.ч. – 12 з підозрою на коронавірус). При цьому 12 травня був 31 виклик з підозрою на пневмонію (30 осіб шпиталізовано) і 93 виклики з симптомами ГРВІ (35 осіб шпиталізовано, у т.ч. – 22 з підозрою на коронавірус).

В окупованому Севастополі режим самоізоляції громадян продовжено до 17 травня, режим "підвищеної готовності" - до 31 травня. Водночас у місті 9 та 13 травня відбувалися масові заходи, що створює небезпеку поширення вірусу.

11 травня "очільник" російської окупаційної "влади" у м. Севастополь М.Развожаєв заявив, що жоден з хворих на коронавірус не підключений до апаратів ШВЛ. Водночас стало відомо, що для лікувальних закладів міста напередодні надійшли 10 апаратів ШВЛ (виробник - "Уральський приладобудівельний завод"), аналогічних тим, які раніше спричиняли пожежі у лікарнях РФ (9 травня у Москві, загинула 1 особа; 12 травня у Санкт-Петербурзі, загинуло 5 осіб). У період, коли триватиме вивчення причин загоряння, ШВЛ уральської зборки використовувати не будуть.

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Відсутність адекватного контролю над приїжджими з Росії, а також приховування випадків захворювання в окупаційних військових контингентах свідчать про свідоме спотворення і заниження цифр "офіційної статистики".

За наявними ознаками, найбільш складна ситуація з епідемією залишається на ТОТ ЛО. У період з 5 по 14 травня кількість інфікованих "офіційно" збільшилась на 90%. Водночас характер оприлюднення "офіційних даних" свідчить про наявність маніпуляцій і браку тестів. Відомості подаються нерівномірно і з перервами на кілька днів.

Незважаючи на заяви підконтрольної Росії окупаційної адміністрації про контроль над поширенням захворювання, Луганську міську дитячу лікарню №1 реорганізовують під заклад для прийому осіб, які контактували з хворими на коронавірус, інфекційне відділення лікарні №15 (смт Ювілейне, м. Луганськ) вже заповнене хворими на 100%. За наявною інформацією, станом на 12 травня у м. Довжанськ помер лікар, хворий на коронавірус, однак окупаційна адміністрація цей випадок приховує.

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Водночас, у МінТОТ зазначили, що на тлі часткових послаблень карантину, які здійснюються з пропагандистською метою, зберігається режим суворої ізоляції для мешканців міст Алчевськ, Перевальськ, Первомайськ та Довжанськ. До переліку населених пунктів з суворою самоізоляцією додано селище Сентяківка (колиш. Фрунзе, Слов’яносербський район). При цьому 13 травня у м. Алчевськ відбувся мітинг підприємців, які вимагають скасування жорсткого карантину, адже повністю втратили заробіток.

На ТОТ Донецької області протягом тижня кількість визнаних фактів захворювання збільшилася на 25%.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання було зафіксовано 9 травня - 24 ще 15 нових хворих визнали 12 травня. У той же час тенденція до приховування летальних випадків на ТОТ Донецької області триває.

"За наявною інформацією, 7 травня зафіксовано сплеск захворювання на COVID-19 серед медичного персоналу лікарні у м. Докучаєвськ. 8 травня одна з медичних сестер гінекологічного відділення померла, однак у її діагнозі зроблено запис "двостороння пневмонія" без згадки про коронавірус. Лікарню переведено на обмежений режим роботи, працівникам і пацієнтам суворо заборонено повідомляти будь-які дані, 8 травня у них тимчасово вилучались телефони для недопущення поширення відомостей про реальний стан".

Автор: 

карантин (18172) Крим (14122) пожежа (4310) Донбас (22354) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
говорил с пацаном лежал который в плену был, то что с ним там делали это пиндец, у меня глаз дергался два дня, слушать разговоры про там же наши люди нехочу, кто хотел тот уехал, там трактором надо давить там людей нет, там мразота резкая, там все перекопать надо артой, просьба новости про ордло давайте только в том случае если смерть от ковид достигла 100%
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15.05.2020 15:06
+5
выражаю глубокую озабоченность полный пофигизм
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15.05.2020 15:04
+3
Кульки, курва, чорні їм потрібні?
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15.05.2020 14:55
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За неделю количество заболевших COVID-19 в ОРЛО увеличилось на 90%, ОРДО на 25%, в оккупированном Крыму на 38%, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6933
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15.05.2020 14:51 Відповісти
Кульки, курва, чорні їм потрібні?
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15.05.2020 14:55 Відповісти
Хорошо ідьом.(С)
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15.05.2020 14:57 Відповісти
выражаю глубокую озабоченность полный пофигизм
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15.05.2020 15:04 Відповісти
А це тільки початок захворювання на короновірус серед сепарів. Виявляється, що у Криму лише десять бригад для боротьби з короновірусом та лікарі отримують 12,5 тис рублів (5000 грн).
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15.05.2020 15:04 Відповісти
надо Шмыгулю в Крым и лугандон 300% медикам заплатить, может показатели улучшаться...
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15.05.2020 15:06 Відповісти
говорил с пацаном лежал который в плену был, то что с ним там делали это пиндец, у меня глаз дергался два дня, слушать разговоры про там же наши люди нехочу, кто хотел тот уехал, там трактором надо давить там людей нет, там мразота резкая, там все перекопать надо артой, просьба новости про ордло давайте только в том случае если смерть от ковид достигла 100%
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15.05.2020 15:06 Відповісти
Частина з тих, хто приїхав теж є лайном.
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15.05.2020 15:09 Відповісти
Дуже багато нормальних там,майже всі мої знайомі
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15.05.2020 18:55 Відповісти
как они их подвтерждают там ? кто им тесты поставляет?
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15.05.2020 15:06 Відповісти
Кацапы тесты завезли.
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16.05.2020 01:20 Відповісти
вообще удивительно, что там какое-то тестирование делается.
наверно исключительно за счет самих больных
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15.05.2020 15:38 Відповісти
"Да пёс с ними!" (с)
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15.05.2020 16:25 Відповісти
Шо за ОРЛО и ОРДО?? ОРДЛО-Хуйло правильно. Это зона отчуждения позорных дамбасов - зашкваренных предателей родины.
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15.05.2020 22:52 Відповісти
 
 