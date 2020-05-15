За тиждень кількість хворих на COVID-19 в ОРЛО збільшилася на 90%, в ОРДО - на 25%, в окупованому Криму - на 38%, - МінТОТ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначає, що на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України - і на Донбасі, і в Криму - спостерігається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення захворювання COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформаційній зведенні МінТОТ.

Як повідомили у відомстві, станом на 14 травня 2020 року російські окупаційні адміністрації оприлюднили такі відомості про захворюваність:

в окупованому Криму - 245 підтверджених випадків (летальних – 4, одужали – 84, у різних режимах медичного нагляду – понад 1700),

у Севастополі – 132 (летальних – 2, одужали – 57, у різних режимах медичного нагляду – понад 1500 осіб),

ТОТ ДО - 214 (летальних – 5, одужали – 29, у різних режимах медичного нагляду – близько 9 тис. осіб),

ТОТ ЛО - 308 (летальних – 1, одужали - 53, у різних режимах медичного нагляду – понад 5 тис. осіб).

Протягом тижня на ТОТ АР Крим кількість інфікованих, за даними окупаційної "влади", збільшилася на 38%.

З 12 травня у тимчасово окупованому Криму введено "масочний режим", режим "підвищеної готовності" продовжено до 31 травня на тлі певних послаблень для господарських суб’єктів.

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13 травня було зафіксовано сплеск захворюваності у Сакській районній лікарні, яку через наявність інфекції 10 травня перетворено на обсерватор: виявлено 23 нових випадки за добу, у тому числі захворіло 15 медиків.

За даними окупаційної адміністрації, під час травневих свят зафіксовано істотне падіння пасажиропотоку, порівняно з минулим роком. Зокрема, у перші 10 днів травня кількість пасажирів в аеропорту "Сімферополь" знизилася у 14 разів. Втім, продовжують фіксуватися випадки завезення коронавірусу з Росії, при чому – не тільки через аеропорт. Зокрема, 14 травня інфекцію виявлено у залізничника, який прибув потягом з Ростову-на-Дону.

Впродовж тижня на ТОТ АР Крим фіксувалася нерівномірна картина шпиталізації громадян через службу швидкої допомоги. Так, 10 травня зафіксовано 4 виклики з підозрою на пневмонію (3 особи шпиталізовано) та 79 з симптомами ГРВІ (29 шпиталізовано, у т.ч. – 12 з підозрою на коронавірус). При цьому 12 травня був 31 виклик з підозрою на пневмонію (30 осіб шпиталізовано) і 93 виклики з симптомами ГРВІ (35 осіб шпиталізовано, у т.ч. – 22 з підозрою на коронавірус).

В окупованому Севастополі режим самоізоляції громадян продовжено до 17 травня, режим "підвищеної готовності" - до 31 травня. Водночас у місті 9 та 13 травня відбувалися масові заходи, що створює небезпеку поширення вірусу.

11 травня "очільник" російської окупаційної "влади" у м. Севастополь М.Развожаєв заявив, що жоден з хворих на коронавірус не підключений до апаратів ШВЛ. Водночас стало відомо, що для лікувальних закладів міста напередодні надійшли 10 апаратів ШВЛ (виробник - "Уральський приладобудівельний завод"), аналогічних тим, які раніше спричиняли пожежі у лікарнях РФ (9 травня у Москві, загинула 1 особа; 12 травня у Санкт-Петербурзі, загинуло 5 осіб). У період, коли триватиме вивчення причин загоряння, ШВЛ уральської зборки використовувати не будуть.

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Відсутність адекватного контролю над приїжджими з Росії, а також приховування випадків захворювання в окупаційних військових контингентах свідчать про свідоме спотворення і заниження цифр "офіційної статистики".

За наявними ознаками, найбільш складна ситуація з епідемією залишається на ТОТ ЛО. У період з 5 по 14 травня кількість інфікованих "офіційно" збільшилась на 90%. Водночас характер оприлюднення "офіційних даних" свідчить про наявність маніпуляцій і браку тестів. Відомості подаються нерівномірно і з перервами на кілька днів.

Незважаючи на заяви підконтрольної Росії окупаційної адміністрації про контроль над поширенням захворювання, Луганську міську дитячу лікарню №1 реорганізовують під заклад для прийому осіб, які контактували з хворими на коронавірус, інфекційне відділення лікарні №15 (смт Ювілейне, м. Луганськ) вже заповнене хворими на 100%. За наявною інформацією, станом на 12 травня у м. Довжанськ помер лікар, хворий на коронавірус, однак окупаційна адміністрація цей випадок приховує.

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Водночас, у МінТОТ зазначили, що на тлі часткових послаблень карантину, які здійснюються з пропагандистською метою, зберігається режим суворої ізоляції для мешканців міст Алчевськ, Перевальськ, Первомайськ та Довжанськ. До переліку населених пунктів з суворою самоізоляцією додано селище Сентяківка (колиш. Фрунзе, Слов’яносербський район). При цьому 13 травня у м. Алчевськ відбувся мітинг підприємців, які вимагають скасування жорсткого карантину, адже повністю втратили заробіток.

На ТОТ Донецької області протягом тижня кількість визнаних фактів захворювання збільшилася на 25%.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання було зафіксовано 9 травня - 24 ще 15 нових хворих визнали 12 травня. У той же час тенденція до приховування летальних випадків на ТОТ Донецької області триває.

"За наявною інформацією, 7 травня зафіксовано сплеск захворювання на COVID-19 серед медичного персоналу лікарні у м. Докучаєвськ. 8 травня одна з медичних сестер гінекологічного відділення померла, однак у її діагнозі зроблено запис "двостороння пневмонія" без згадки про коронавірус. Лікарню переведено на обмежений режим роботи, працівникам і пацієнтам суворо заборонено повідомляти будь-які дані, 8 травня у них тимчасово вилучались телефони для недопущення поширення відомостей про реальний стан".