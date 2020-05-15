Порошенко про річницю декомунізації: Жодні реваншисти не зітруть історичну пам'ять українців

П'ять років тому в Україні було ухвалено закони про декомунізацію, які заклали міцну основу для повернення українців до власної історичної пам'яті.

Про це на сторінці у Facebook пише п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Так званий комуністичний інтернаціоналізм був технологією імперського впливу на Україну. Цьому конче треба було покласти край, особливо в умовах російської агресії. Ось чому п’ять років тому 15 травня 2015 року ми ухвалили закон про декомунізацію.

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Питання "какая разница" перед нашою командою ніколи не стояло. Ми чітко розуміли українську систему координат і бачили велику мету. Це дозволяло нам ухвалювати правильні стратегічні рішення. Такі як декомунізація. Такі як офіційне державне визнання воїнів УПА учасниками національно-визвольних змагань. Це теж сталося 15 травня 2015 року - важко повірити, що за 23 роки незалежності до нас ніхто не подбав про елементарну справедливість.

2014-19 роки стали вирішальними у подоланні амнезії і масовому поверненні українців до власної історичної пам’яті. Основу заклали міцну, жодні реваншисти-безбатченки цієї пам’яті не зітруть, хай як не стараються. Бо нам з вами - не однаково.

Слава Україні!" - написав Порошенко.