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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість загиблих від COVID-19 вимірювалася б не сотнями, а тисячами, якби метро не закрили, - Геращенко

Кількість загиблих від COVID-19 вимірювалася б не сотнями, а тисячами, якби метро не закрили, - Геращенко

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що якби метрополітен досі залишався відкритим, то загиблих від коронавірусу рахували б не сотнями, а на тисячами.

Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"Якби ми не закрили метро, то, боюся, кількість загиблих вимірювалася б не сотнями, а тисячами. Тому що громадський транспорт, ресторани, бари і кафе - це ті місця, де люди дуже часто контактують між собою. І загроза вірусу нікуди не поділася", - зазначив заступник голови МВС.

За словами Геращенка, Україна не може і далі "закривати економіку".

"На довгі роки, а може бути, і назавжди, зміниться ставлення громадян до контактів один з одним. Бачите, ми з вами вже не вітаємося за руку, близькі люди між собою обмежили контакти. Наприклад, ті ж офіціанти обслуговуватимуть людей в масках, кухарі працюватимуть у масках, тому що в закладах громадського харчування, в торгівлі кожен такий контакт може закінчуватися передачею вірусу", - наголосив заступник міністра.

Геращенко ще раз зазначив, що вірус нікуди не зник. Буде і друга, і третя хвиля вірусу. Просто з часом людство обов'язково винайде вакцину і ліки, які дозволять легше переносити цю інфекцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко показав, як Київ готується до відновлення роботи метро. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1413) Геращенко Антон (935) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
ойц, гАнтошка хєращенка намалювався, фахівець в усіх питаннях - від військових до медичних.
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15.05.2020 15:14
+12
Если будем заниматься домыслами, то у меня есть все основания утверждать, что если бы Зеленский не свозил всех украинцев эшелонами из за границы без прохождения в карантине, то Украина вообще обойтись без всеобщего карантина и больных были бы единицы, а не тысячи!!!
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15.05.2020 15:15
+10
Если бы, наверное, может быть? У вас есть научное подтверждение ваших маразмов или опять пшик, как с парками. Нигде в мире не ограничивали работу общественного транспорта. Только на короткое время в Израиле и то всем пайки принесли домой, каждой семье, набор из необходимых продуктов.
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15.05.2020 15:13
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А ты на всех поминках бы тарелки вылизывал.
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15.05.2020 15:12 Відповісти
лучшая благодарность для повара когда:
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8222
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15.05.2020 15:13 Відповісти
Да, в маске ему это повторить будет сложно.
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15.05.2020 15:38 Відповісти
Единственная в мире страна, закрывшая метро
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15.05.2020 15:13 Відповісти
Правильно сказал Геращенко. Если бы не карантин, не закрытие метро понятно, что заразилось бы и умерло больше людей. Конечно,тут речи не идет о финансовых потерях.Но в Украине с финансами и без эпидемии было не очень и еще до карантина началось резкое падение промышленности и экономики.
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15.05.2020 15:18 Відповісти
Она не сдержала себя, открыла прелестный ротик и испортила прекрасную фигурку и дорогой купальник.
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15.05.2020 15:19 Відповісти
Наиболее загруженные по годовому пассажиропотоку метросистемы мира:
￼1. Пекинский метрополитен 3660 млн (2016) - 1-й в Азии
2. Токийский метрополитен 3616 млн (2016) - 2-й в Азии
￼3. Шанхайский метрополитен 3401 млн (2016) - 3-й в Азии
4. Сеульский метрополитен 2856 млн (2016)] - 4-й в Азии
￼5. Метрополитен Гуанчжоу 2568 млн (2016) (включая Фошаньский метрополитен) - 5-й в Азии
￼6. Московский метрополитен 2500 млн (2018) - 1-й в Европе, 1-й вне Азии.
7. Нью-Йоркский метрополитен 1757 млн (2016) - 1-й в Северной Америке
8. Метрополитен Мехико 1605 млн (2016) - 2-й в Северной Америке, 1-й в Латинской Америке
9. Гонконгский метрополитен 1586 млн (2016)
￼10.Парижский метрополитен 1519 млн (2016) - 2-й в Европе (без учёта линий RER)
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15.05.2020 15:24 Відповісти
Потому что в Щвейцарии его просто не существует,как его закрыть?
Поэто му и дохнут в Италии как мухи.
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15.05.2020 15:24 Відповісти
Естественно, в Италии везде сплошное метро, особенно в Бергамо.
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15.05.2020 15:44 Відповісти
На долгие годы, а может быть, и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом... Источник: https://censor.net/n3195824

Значит, точно, для разобщения людей.
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15.05.2020 15:53 Відповісти
Статистика Беларуси, где даже стадионы открыты

Беларусь

Подтверждено

26 772

+947

Выздоровело

8 168

Летальные исходы

151
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15.05.2020 15:13 Відповісти
В Беларуси население в 5 раз меньшее.
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15.05.2020 15:20 Відповісти
Население в Минске 2 миллиона, как в Киеве без приезжих, и транспорт и метро там никто не закрывал. И никакого "всплеска" ковид там нет.
Можете посмотреть для ликбеза https://youtu.be/C5f0Ic8w7Dk , тут во второй половине о ситуации в Минске.
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15.05.2020 15:31 Відповісти
В Киеве 4 млн. без приезжих.
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15.05.2020 18:34 Відповісти
Еще раз для особо " одаренных" - в Минске меньше заболевших и умерших не потому что там не было карантина, а потому что там населения меньше.
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15.05.2020 22:13 Відповісти
Статистика с Баларуси-смешно.С Зимбабвэ тоже будет?
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15.05.2020 15:20 Відповісти
В Польше?

Работа метро в Варшаве не будет прекращаться, однако весь общественный транспорт в городе с 23 марта переходит в режим работы выходного дня.
Об этом в эфиреhttps://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-rafal-trzaskowski-2003/7zpqds4 Onet.pl сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
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15.05.2020 15:22 Відповісти
хватит гнать пургу. Посмотри белорусские сайты. Хартия 97. Там уже не меньше сотни тысяч зараженных и пару тысяч мёртвых
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15.05.2020 15:21 Відповісти
Всегда и везде власть преукрашивает. а оппозиция сознательно сгущает краски. Иначе она существовать не может.
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15.05.2020 15:48 Відповісти
Красивыми статданными всегда славился Совок...
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15.05.2020 15:25 Відповісти
Если бы, наверное, может быть? У вас есть научное подтверждение ваших маразмов или опять пшик, как с парками. Нигде в мире не ограничивали работу общественного транспорта. Только на короткое время в Израиле и то всем пайки принесли домой, каждой семье, набор из необходимых продуктов.
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15.05.2020 15:13 Відповісти
ойц, гАнтошка хєращенка намалювався, фахівець в усіх питаннях - від військових до медичних.
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15.05.2020 15:14 Відповісти
Судя по его комментам по разным вопроса - самовлюбленная, самоуверенная и достаточно дремучая личность.
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15.05.2020 15:36 Відповісти
Если будем заниматься домыслами, то у меня есть все основания утверждать, что если бы Зеленский не свозил всех украинцев эшелонами из за границы без прохождения в карантине, то Украина вообще обойтись без всеобщего карантина и больных были бы единицы, а не тысячи!!!
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15.05.2020 15:15 Відповісти
у нас не так много экскаваторов, чтоб вырыть все те рвы и ямы, куда их надо было бы сбросить и засыпать известью, если пойти по Вашему предложению.
Ибо другого варианта как-то нет - как оставить в других странах граждан Украины? Расстрельные команды на границе?
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15.05.2020 15:29 Відповісти
Чукча не читатель?! "... без прохождения в карантине".
Что мешало, организовать карантин для приезжающих?! Предвидя ответ, сразу парирую: аренда нескольких отелей - это дешевле, чем останавливать экономику всей страны!!!
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15.05.2020 15:32 Відповісти
Не скромничай: Пиши квадрильонами.
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15.05.2020 15:16 Відповісти
С Геращенко такой же аналитик, как с Зеленского президент
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15.05.2020 15:17 Відповісти
Владимир Александрович всех нас спас. Если бы не его мудрость, тут бы уже пустыня была.
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15.05.2020 15:20 Відповісти
Так и туберкулез бродит...
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15.05.2020 15:21 Відповісти
И Трипер не спит
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15.05.2020 15:25 Відповісти
у "земельну" ніч так і сталося б чотири сотні ублюдків відразу б скинули "корону" ...
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15.05.2020 15:25 Відповісти
Расскажи европейцам и Трампу, шо они такие дурные не в курсе.
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15.05.2020 15:27 Відповісти
А "обоснование" какое подробное и убедительное! И очень лаконичное. Люблю такую манеру изъясняться. Не откажу себе в удовольствии привести полный текст "аргументации": "то, боюсь".
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15.05.2020 15:33 Відповісти
МИЛИАРДАМИ Антоша МИЛИАРДАМИ
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15.05.2020 15:34 Відповісти
Геращенко как всегда в своём репертуаре. А куда бы люди ездили, если всё закрыли и остановили?
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15.05.2020 15:42 Відповісти
"Славная" пара штатных говорящих голов - Геращенко и Шкиряк всегда в одном репертуаре.
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15.05.2020 15:53 Відповісти
Не понимаю... Есть хорошие инфекционисты-эпидимиологи, почему у них не спросить!?... Нах слушать человека который с этим не связан?!...
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15.05.2020 15:51 Відповісти
самое прикольное, закрыли на карантин, лохторат орет правящие козлы, нафига карантин.

не закрыли бы, был бы масовый падеж лохторатского скота, кричали бы, почему не закрыли на карантин, посадить правителей)))))
лохобыдлу не угодишь))))))
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15.05.2020 15:54 Відповісти
Брехня.
В метро прекрасная вентиляция. Любой чих немедленно уносится воздушным потоком.
А вот автобусы, маршрутки и проч. - идеальные места для распространения инфекции. Там нет никакой вентиляции вообще.
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15.05.2020 16:00 Відповісти
Есть спецы, и они действительно есть, и не пи..здите, что нет докторов ибо они корумпированы! Конечно никто за малую таньгу никто не хочет работать, и да!, работают за "левак"! Простите, но менталитет у Нас такой!... Начните рассказывать, "клятва Гиппократа"))).. да хоть почитайте её для начала! Ну, то такое, я к чему, каждый должен заниматься своим делом!!!!... А то, за последний год, ну просто полный п.. издец, что, происходит...
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15.05.2020 16:00 Відповісти
Этот шкет поёт в точности то что блеет ВОЗ: про "волны вируса" и проч.
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15.05.2020 16:01 Відповісти
Кількість загиблих від COVID-19 вимірювалася б не сотнями, а тисячами, якби метро не закрили, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9776
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15.05.2020 16:07 Відповісти
Не Украина, а оккупационная администрация, состоящая из зелёных жуков-вонючек.
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15.05.2020 16:10 Відповісти
Идиот...
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы ТЕСТЫ ПРОВОДИЛИ ПОВСЕМЕСТНО и КАЧЕСТВЕННО.

А так:
- он же-ж уже помер - зачем проводить тест на?
- у вас нет температуры - зачем вам тест?
- у вас температуры? Купите тест в аптек и проверьте!
- вы настаиваете на тестировании? Ну так у нас только бракованные тесты от Зе... Все равно результат будет 50х50
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15.05.2020 16:29 Відповісти
Если все делать грамотно, то и рестораны можно было бы не закрывать, а поскольку все через известное место, то у нас и врачи тысячами болеют, и не всех больных выявляют, и оправдываются, расписываясь в своей несостоятельности... #ЙДУНАВИ
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15.05.2020 16:43 Відповісти
Так вот почему такое большое количество умерших во всем мире они просто метро не закрывали на карантин. Вот только экономики у нас уже нет, от слова совсем. Теперь даже подумать боюсь, что дальше будет.
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15.05.2020 16:47 Відповісти
Правильно сказал.
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15.05.2020 18:10 Відповісти
Да закрыть легче всего."Какая разница "умрут от вируса или от голода.Надо наладить безопасную работу как во всем мире.Я просидел 2 месяца дома.Дал вам время как вы просили.Шо вы сделали за это время? Не смогли даже привести 70 тысяч защ.костюмов из Китая.Зато в Эпицентр пожалуйста и Велюр с супермаркетами и ломбардами пусть грабят украинцев.Много тестов и ИВЛ произвели.Много открыли отделений для больных? Только многотысячные зарплаты для себя любимых выбивать можете.
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15.05.2020 20:50 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли 4,6 мільйони людей, 300 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли за більш як два місяці карантину понад 17 тисяч, померли 470. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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15.05.2020 22:38 Відповісти
Да, чипировать вас будут! С июня будут бригады ходить по квартирам и вживлять чип анально. Анально потому, что чип надо вживлять туда, где находятся мозги.
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15.05.2020 22:50 Відповісти
А скот вообще перестал в вирус веровать - мычит, что это фсе заговор и подстава с целью продать маски и гречку.
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15.05.2020 22:48 Відповісти
 
 