Кількість загиблих від COVID-19 вимірювалася б не сотнями, а тисячами, якби метро не закрили, - Геращенко

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що якби метрополітен досі залишався відкритим, то загиблих від коронавірусу рахували б не сотнями, а на тисячами.

Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"Якби ми не закрили метро, то, боюся, кількість загиблих вимірювалася б не сотнями, а тисячами. Тому що громадський транспорт, ресторани, бари і кафе - це ті місця, де люди дуже часто контактують між собою. І загроза вірусу нікуди не поділася", - зазначив заступник голови МВС.

За словами Геращенка, Україна не може і далі "закривати економіку".

"На довгі роки, а може бути, і назавжди, зміниться ставлення громадян до контактів один з одним. Бачите, ми з вами вже не вітаємося за руку, близькі люди між собою обмежили контакти. Наприклад, ті ж офіціанти обслуговуватимуть людей в масках, кухарі працюватимуть у масках, тому що в закладах громадського харчування, в торгівлі кожен такий контакт може закінчуватися передачею вірусу", - наголосив заступник міністра.

Геращенко ще раз зазначив, що вірус нікуди не зник. Буде і друга, і третя хвиля вірусу. Просто з часом людство обов'язково винайде вакцину і ліки, які дозволять легше переносити цю інфекцію.

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