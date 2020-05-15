Податкову треба реформувати. Бізнес не хоче повертатися в часи Клименка-Захарченка, - Верланов
На думку ексглави Державної податкової служби Сергія Верланова, реформи в цій сфері потрібно продовжувати, і вони мають бути незворотними.
Реформа податкової має тривати, незважаючи на те, хто буде керівником відомства, розповів ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов у своєму відеоблозі на YouTube, передає Гордон.
"Перш за все, це ухвалення закону про Бюро фінансових розслідувань або про спеціальний орган, який має займатися фінансовими розслідуваннями, який є компактним, невеликим, аналітичним, але в той самий час спроможним, це питання є надактуальним, необхідно зробити це негайно. Я закликаю всі політичні сили об'єднатися навколо цього питання", – заявив Верланов.
Він вважає, що необхідно створити єдину юридичну особу для ДПС та ліквідувати всі регіональні юридичні особи.
"Це зменшення рівнів керівництва і узалежненості місцевих органів від регіональної влади, регіональних еліт", – пояснив колишній глава ДПС.
Ще одним важливим аспектом він назвав автоматичне відшкодування ПДВ і системи моніторингу ризиків.
"Ця реформа має продовжуватися, ми маємо укріплювати її і робити кращою, і забезпечувати відшкодування ПДВ нашим експортерам, які фактично створюють додану вартість для України. Більше того, я вважаю, що необхідно подивитися на можливість градації ПДВ для різних категорій платників по ризиках. Для найменш ризикових підприємств цей цикл має бути таким, як у Європі – не більше 15–30 днів в українських реаліях. Якщо є ризиковані галузі, непрямі контракти, тоді можна робити це в тому таймлайні, який є на сьогоднішній день, тобто два місяці. І третя категорія – суперризикові, по яких можна продовжити перевірки і до трьох місяців, як в Італії", – підкреслив ексглава податкової.
Верланов вважає, що профільний комітет Ради і Мінфін могли б узятися за розроблення такої системи.
Наступною реформою він назвав зміну аудиту, відбір компаній для якого зараз відбувається напівавтоматично. Ексглава ДПС вважає цю систему застарілою і наполягає на необхідності запровадити повністю автоматичний відбір.
"Із 300 тис. активних підприємств необхідно відібрати 5 тис. – стільки аудитів реально може бути зроблено за рік, – сказав він. – Необхідно напрацювати таку систему критеріїв, яка буде аналізувати великий масив даних, як мінімум 200–300 критеріїв. У провідних країнах світу система ризик-менеджменту аналізує близько 600–1000 критеріїв для відбору підприємств для аудиту. І така система має запрацювати в Україні вже цього року".
Колишній голова податкової зазначив, що під час роботи у ДПС він разом із казначейством США та Європейським союзом зробив напрацювання для реалізації такої системи і готовий включитися в цю роботу зараз.
Верланов підкреслив, що реформи треба продовжувати, і вони повинні бути незворотними, для цього необхідно створювати правильні інституції – єдину юридичну особу, конкурси та держконтракти. Він вважає, що така вимога бізнесу, який не хоче повернути методів роботи посадовців часів експрезидента Віктора Януковича – тодішнього глави Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка і ексглави державної податкової служби Віталія Захарченка.
"На жаль, за останній час деякі з цих інституційних речей було поставлено під ризики. На моє переконання, це тимчасове явище, і скоро Україна повернеться знову на шлях реформ і буде відповідати високим критеріям, встановленим в Угоді про асоціацію з Євросоюзом, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, а найголовніше – буде відповідати реальному запиту українського бізнесу, який не хоче повертатися на машині часу в часи Клименка – Захарченка", – резюмував він.
Верланов був звільнений Кабміном з посади голови Державної податкової служби 24 квітня. Глава ДПС стверджував, що ніяких підстав для його звільнення не було. Він назвав своє звільнення політичним і припустив, що "воно відбулося в інтересах представників колишніх еліт, які були остаточно виключені з різних податкових схем".
На відставці Верланова, а також глави митної служби Максима Нефьодова наполягав Ігор Уманський, який близько місяця обіймав посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля. Він, зокрема, стверджував, що ДПС за Верланова влаштовувала "корупційні скручування з ПДВ", що призводило до щомісячних втрат держбюджету на суму до 5 млрд грн.
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Верланова до Кабінету Міністрів і Державну податкову службу України, він оскаржує своє звільнення.
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Вопрос: как шибко умный реформатор Верланов этого не замечал и сколько за это имел?
"...За год президентства Владимира Зеленского более 30 человек, работающих ранее в "Студии Квартал 95", а также дочерних организациях, или сотрудничавшие ранее с главой государства либо его окружением, получили государственные должности.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.
При этом знакомые или коллеги Зеленского и его окружения до назначений чаще всего не имели опыта работы на аналогичных должностях. Лишь немногие занимались чем-то в подобной сфере, однако, как сообщается, именно за время пребывания на должности Владимира Зеленского они получили значительный толчок в карьере.
"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину", однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", - сообщают в КИУ.
При этом, хотя сейчас речь идет о назначении 30 человек из окружения, реальная цифра может оказаться еще больше.
"Следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодность для выполнения поставленных задач", - считает председатель КИУ Кошель.
Также в Комитете избирателей Украины опубликовали полный список указанных лиц.
Работают в Офисе президента: Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) - Руководитель Офиса президентаСергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президентаЮрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса президентаСергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президентаИрина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - руководитель департамента информационной политики Офиса президента
В органах безопасности: Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - глава Службы безопасности УкраиныСергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны УкраиныВладислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель главы СБУАлександр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах: Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - глава Государственного агентства Украины по вопросам киноСергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления деламиТатьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещанияЮлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанкаИрина Копайгора (по данным СМИ, является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственный уполномоченный Антимонопольного комитета УкраиныАлександр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи со "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины: Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента Ермака) Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") -Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт")Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95")Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95")Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады УкраиныНиколай Стефанчук (брат Р. Стефанчука) Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским)Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качуры предоставляла услуги "Студии Квартал 95")Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом")Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала")Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха") Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со "Студией Квартал 95")