СБУ повідомила про підозру в хуліганстві двом особам, які напали на Стерненка в 2018 році
Служба безпеки України повідомила про підозру в хуліганських діях двом особам, які напали на активіста Сергія Стерненка в Одесі в 2018 році.
"Підозри висунуто за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії)", - сказали Інтерфакс-Україна в спецслужбі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося, що СБУ викликала Стерненка для вручення підозри.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.\
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Наступним кроком буде оголошення Стерненку перевищення меж самооборони
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Але він має наполягати на ст.36 п.5 "Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
бо нікому не потрібна зайва судимість.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Есть вопросы? У меня есть. К Венедиктовой и ее кураторам из наРФии!
Хіба що ціль в своєму лайні вимазати
Лукаш, а Кива, Портнов та Шарій горять.
Как спелись https://www.youtube.com/watch?v=ZQgW6vtoCWo рашистские СМИ и Венедиктова с Аваковым .