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СБУ повідомила про підозру в хуліганстві двом особам, які напали на Стерненка в 2018 році

СБУ повідомила про підозру в хуліганстві двом особам, які напали на Стерненка в 2018 році

Служба безпеки України повідомила про підозру в хуліганських діях двом особам, які напали на активіста Сергія Стерненка в Одесі в 2018 році.

"Підозри висунуто за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії)", - сказали Інтерфакс-Україна в спецслужбі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що СБУ викликала Стерненка для вручення підозри.

Також читайте: У справі Стерненка є інший підтекст, гадаю, намагаються реалізувати мотив помсти, - Рябошапка

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.\

Автор: 

замах (545) СБУ (12758) Стерненко (384)


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Топ коментарі
+44
Стерненко молодець.Гарний хлопчина.
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15.05.2020 15:21
+43
Т.е. если кто-то будет поджидать с битами работника СБУ, прокуратуры, полиции и попытается его убить, то его привлекут за хулиганку?
Я правильно понимаю логику СБУ?
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15.05.2020 15:23
+31
чудовий хлопчина. він зараз як лакмус для нової влади і суспільства вцілому
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15.05.2020 15:33
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Стерненко давно бы сидел если бы за год не раскрутил себя сам. Бросить за решетку блогера с 40 к подписчиками куда тяжелее, чем парня с пакетом кефира и молока. Ваши мировозрения и суждения безусловно важны, но куда важнее зарегистрироваться на его странице и этим парню помочь
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15.05.2020 17:57 Відповісти
************ це підслідність доблестної бакланівської сЕбЕу? цією підозрою можете зелепоцівському лохторату сраки попідтирати. Любий адвокат розвалить цю справу.на раз два!.
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15.05.2020 19:01 Відповісти
Патріотам завжди було кепсько. Порошенкова влада вбивала. Ця - ще більше.
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16.05.2020 07:41 Відповісти
Сколько не задавал вопрос,ответ так и не получил.Стерненко нож у них отобрал или он был при нем? Экспертиза ножа была,был ли он признан холодным оружием или нет?
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15.05.2020 19:17 Відповісти
Да чего ты врешь? Если бы нож Стерненко был признан холодным оружием, думаешь, его не закрыли бы?
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15.05.2020 20:15 Відповісти
Вы когда читаете,смысл понимаете,или просто буквы знакомые видите? В школу ходили,или букварь в туалете на самокрутки выкурили? Что такое вопросительный знак знаете,и как отличить вопрос от утверждения?
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15.05.2020 20:33 Відповісти
Что тебе не понятно в написанном мною выше? Могу объяснить более внятно, как для первого класса.
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15.05.2020 20:49 Відповісти
Слушаю внимательно,объясняйте.
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15.05.2020 22:48 Відповісти
Замість замаху на вбивство вирішили оголосити ***********.
Наступним кроком буде оголошення Стерненку перевищення меж самооборони
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15.05.2020 19:45 Відповісти
Не канает. Кримінальний кодекс України Стаття 36. 5.ч. Необхідна оборона:
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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15.05.2020 21:34 Відповісти
Млять! Мозгов у ваты - ноль. Стерненко, что сам ходил и искал на кого бы напасть? Вы - идиоты?! Или он все же защищал свою жизнь, как мог от нападения нескольких кацев.
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15.05.2020 19:47 Відповісти
Взагалі Стерненку якщо щось і світить - то максимум ст.118 ("Вбивство при перевищенні меж самооборони") або навіть ст.124 ("Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця") по обох статтях максимальне покарання це 2 чи 3 роки обмеження (навіть не позбавлення) волі. А оскільки подія відбулася вже давно, то його навіть у найгіршому випадку мають звільнити за перевищенням строків давності (ст. 49)
Але він має наполягати на ст.36 п.5 "Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
бо нікому не потрібна зайва судимість.
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15.05.2020 20:15 Відповісти
Почитайте для начала Кримінальний кодекс України Стаття 36. Необхідна оборона ч. 5:
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Есть вопросы? У меня есть. К Венедиктовой и ее кураторам из наРФии!
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15.05.2020 20:34 Відповісти
так там нема сенсу його тягати по судах бо хоч так хоч так його прийдеться випускать.
Хіба що ціль в своєму лайні вимазати
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15.05.2020 21:00 Відповісти
Когда народ не разбирается в деталях, сенс есть всегда ему лапшу вешать.
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15.05.2020 21:36 Відповісти
Для кацапов и зебтльной ваты важен сам факт судебного процесса и обвинительного приговора украинскому патриоту который посмел защищать себя и свою страну. И они постараются выжать максимум из этого, как выжимают из одесского барбекю 2мая.
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15.05.2020 22:56 Відповісти
ну це і є їхня єдина мета. Але відбудеться пук в лужу
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16.05.2020 13:15 Відповісти
Кто не знает Стерненко. Лучше https://www.youtube.com/watch?v=jmcwRAn-_xY&list=LLe8wEeHKUJEkiUd4WgGXv3Q&index=23&t=0s посмотреть объяснения его самого .
Лукаш, а Кива, Портнов та Шарій горять.
Как спелись https://www.youtube.com/watch?v=ZQgW6vtoCWo рашистские СМИ и Венедиктова с Аваковым .
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15.05.2020 20:28 Відповісти
Я не видел https://www.youtube.com/watch?v=QYnuEihG6U0 это видео https://www.youtube.com/watch?v=QYnuEihG6U0 раньше, но как по мне , лучше самому увидеть и решить на чьей ты стороне. Особенно интересен в размышлениях пока что нынешний президент Украины.
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15.05.2020 20:57 Відповісти
Хулиганство ?!!! Ага амбалы с ножами, которые приехали с других городов, четыре часа его караулили , кинулись убивать конкретно его...но им не обломилось - это хулиганство. А его самооборона - преднамеренное убийство... Короче они иду по беспределу потому что нет им никакого намёка, шо так нельзя.
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15.05.2020 21:55 Відповісти
СБУшники гандони. ********* без прив'язки до одеських мусорів хотять знову спихнути аваківським мусорам. І головне,потрібно озброюватись і бути готовим діяти на містах,бо наперсточна влада ще при ПОПу х.йловські методи запроваджувала,а ці взагалі знахабніли.Як мінімум партії Петушарія і зажопників не повинно існувати взагалі.Війна є війна.
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15.05.2020 22:07 Відповісти
Кто ведёт следствие, сами понимаете под чьим влиянием и скудава
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15.05.2020 23:07 Відповісти
кончается карантин- начинается революция.
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15.05.2020 23:55 Відповісти
Якщо намагаються вбити патріота - то це ***********. Якщо хтось сказав криве слово на "слугу" - то це теракт.
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16.05.2020 07:37 Відповісти
Хулиганстве? Это же ОПГ!
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16.05.2020 08:23 Відповісти
Мертвецу вручили пидозру! РЖУ НЕ МАГУ!!! Давай за превышение его уже.
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16.05.2020 08:46 Відповісти
с ножем та пістолетами - дуже легко пофулюганили, еге ж... Наступного разу мабуть буде обвинувачення у *********** навіть якщо прийдуть з гранатометами та базуками )))
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20.05.2020 09:30 Відповісти
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