У Києві спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті: 81 хворий, з них 53 вихованки та 28 працівників, - Кличко. ВIДЕО

У Києві зафіксовано спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві нове вогнище захворювання на коронавірусну хворобу. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток сьогодні підтвердили захворювання у 81 людини", - розповів Кличко.

"Там спочатку виявили хвору жінку-робітницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям і персоналу закладу. Загалом протестували 182 людини.

За результатами тестів - хворих 81 особа:

- 53 вихованки віком від 7 до 35 років

- 26 жінок і двоє чоловіків з персоналу інтернату", - додав мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривати ТРЦ поки що небезпечно, це питання епідеміологічної ситуації, - КМДА

"У лікарні столиці госпіталізували 3 пацієнтів з числа персоналу. Інша частина персоналу - на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Інфіковані вихованки закладу в задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті", - додав Кличко.

"Як з'ясували, вірус занесла одна жінка - молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють в закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує. Зараз Дарницький будинок-інтернат для дівчаток - повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи щодо посиленої дезінфекції та медичне обстеження. На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліція", - розповів мер столиці.

"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців і персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, 2 міські установи для престарілих та 4 спеціалізовані заклади для жінок і чоловіків", - додав Кличко.

Також дивіться: Кличко показав, як Київ готується до відновлення роботи метро. ВIДЕО