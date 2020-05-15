У Києві спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті: 81 хворий, з них 53 вихованки та 28 працівників, - Кличко. ВIДЕО
У Києві зафіксовано спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті.
Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"У Києві нове вогнище захворювання на коронавірусну хворобу. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток сьогодні підтвердили захворювання у 81 людини", - розповів Кличко.
"Там спочатку виявили хвору жінку-робітницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям і персоналу закладу. Загалом протестували 182 людини.
За результатами тестів - хворих 81 особа:
- 53 вихованки віком від 7 до 35 років
- 26 жінок і двоє чоловіків з персоналу інтернату", - додав мер Києва.
"У лікарні столиці госпіталізували 3 пацієнтів з числа персоналу. Інша частина персоналу - на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Інфіковані вихованки закладу в задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті", - додав Кличко.
"Як з'ясували, вірус занесла одна жінка - молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють в закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує. Зараз Дарницький будинок-інтернат для дівчаток - повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи щодо посиленої дезінфекції та медичне обстеження. На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліція", - розповів мер столиці.
"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців і персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, 2 міські установи для престарілих та 4 спеціалізовані заклади для жінок і чоловіків", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/KsSolod
https://twitter.com/KsSolod kris solod https://twitter.com/KsSolod @KsSolod https://twitter.com/KsSolod/status/1260919972672548865 23 ч
Вже була інфа, що від 8.05 вже відбувається рейдерське захоплення всіх відомчих лікарень Укрзалізниці? Це тягнеться вже більше місяця під виглядом "аудиту".
Бо вже -
дуже поганий цей вірус! Б'є по всім системах організму.
но ведь высрали же немцы "в среднем 1 носитель заражает чет 1.5 человека", а тут - в 60 раз больше одна заразила.... так шо власть конечно , но наверное в основном немного правильно делает
Дубинский вообще бесновался что нам ****** , а теперь вроде как ругает карантин. совок тупой, хотя палится вроде не так часто(если не смотреть материалы его врагов о нем, конечно)
https://site.ua/mikola.melnik/28241-faktor-strahu/
Мы будем давать супер отчеты и советы всему миру, но у нас не хватает мозгов обратить свое вЯликое внимание на экономику, быт простых людей.
Мы будем думать о бизнесе олигархов, своем личном бизнесе, но в наш скудный ум не прийдет идея, что все наше вЯличие строится на благополучии народа.
Мы *** мрази, всплывшее д.рьмо, возомнили, что мы величью своей затмеваем горы. Но как были дерьмом, так и остаемся)
Все, что необходимо знать о власти!
https://kiev.vgorode.ua/reference/detskye_doma/60025-darnytskyi-detskyi-dom-ynternat Елочная улица 58/60
Где еще должны были проводить регулярное тестирование?
Правильно, на Печерске, в ВР и кабмине!
Эти ублюдки в нашем минздраве даже на чужих ошибках не способны учиться.
хотя может и фейк, давно уже не натыкался на это сообщ.
Incidence rate: 528,06 per 100,000 people
Переболело там чуть более 0,5% населения.
Так що про ;дебілів та неучів; ти трохи того... В калюжу пукнув.
А ще мають бути хоча б зачатки відповідальності.
маю великий сумнів. Тут може врятувати лише тестування перед роботою. Але де ті швидкі тести? - їх ніде в світі ще немає.
по-друге, особиста відповідальність - занедужала - сиди вдома
по-третє, ви бачили як носять ті маски навіть самі медпрацівники?
Те, що заражають людей самі медпрацівники - багато говорить про рівень нашої медицини.
Як про рівень знань, самодисциплини та відповідальності співробітників так і рівень організації всієї системи починаючи з міністерства
что это за дом , где 35 летние воспитаницы ?
или это дом с душевнобольными ?
Быстрее выйдем из пандемии
Згідно з відомими даними хвороба протікає місяць до одужання.
В Києві на 15 травня 43 смерті і 200 одужавших
на 15 квітня - 601 заражений.
То що з рештою 601-200-43 = 358 людьми?
Де вони? Вдома чи на кладовищі?
Или они должны ровно за месяц определиться к мертвым или живым? Не определились - в морг...
Чому у нас не так?