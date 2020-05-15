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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті: 81 хворий, з них 53 вихованки та 28 працівників, - Кличко. ВIДЕО

У Києві зафіксовано спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві нове вогнище захворювання на коронавірусну хворобу. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток сьогодні підтвердили захворювання у 81 людини", - розповів Кличко.

"Там спочатку виявили хвору жінку-робітницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям і персоналу закладу. Загалом протестували 182 людини.

За результатами тестів - хворих 81 особа:

- 53 вихованки віком від 7 до 35 років

- 26 жінок і двоє чоловіків з персоналу інтернату", - додав мер Києва.

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"У лікарні столиці госпіталізували 3 пацієнтів з числа персоналу. Інша частина персоналу - на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Інфіковані вихованки закладу в задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті", - додав Кличко.

"Як з'ясували, вірус занесла одна жінка - молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють в закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує. Зараз Дарницький будинок-інтернат для дівчаток - повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи щодо посиленої дезінфекції та медичне обстеження. На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліція", - розповів мер столиці.

"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців і персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, 2 міські установи для престарілих та 4 спеціалізовані заклади для жінок і чоловіків", - додав Кличко.

Також дивіться: Кличко показав, як Київ готується до відновлення роботи метро. ВIДЕО

Автор: 

діти (5035) карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) інтернат (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Как многие в Украине считают,короновирус -фейк,только туча врачей уже скончалась.
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15.05.2020 15:47
+9
да нет, миша. фейком вирус считают немногие. а вот меры реагирования на это несчастьечко очевидно фантастически несоразмерны. и это требует объяснения.
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15.05.2020 15:53
+9
Трехэтажное здание за высоким забором на опушке леса.
Где еще должны были проводить регулярное тестирование?
Правильно, на Печерске, в ВР и кабмине!
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15.05.2020 15:54
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тим часом під ковідною завісою

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Вже була інфа, що від 8.05 вже відбувається рейдерське захоплення всіх відомчих лікарень Укрзалізниці? Це тягнеться вже більше місяця під виглядом "аудиту".

В Киеве вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников, - Кличко - Цензор.НЕТ 3176
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15.05.2020 15:47 Відповісти
Как многие в Украине считают,короновирус -фейк,только туча врачей уже скончалась.
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15.05.2020 15:47 Відповісти
да нет, миша. фейком вирус считают немногие. а вот меры реагирования на это несчастьечко очевидно фантастически несоразмерны. и это требует объяснения.
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15.05.2020 15:53 Відповісти
А для медиків міри такі, що їх постійно інфікують.
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15.05.2020 16:03 Відповісти
при чрезмерных мерах всегда так: большие планы, которые кончаются тихим пуком. сил просто не хватает на все грандиозные задумки.
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15.05.2020 17:12 Відповісти
Поєдатєль, а ти тримаєш карантин?
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15.05.2020 22:05 Відповісти
за жабры
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15.05.2020 22:11 Відповісти
Тримайся!
Бо вже -
дуже поганий цей вірус! Б'є по всім системах організму.
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15.05.2020 22:13 Відповісти
сказки для разгона истерии.
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15.05.2020 22:19 Відповісти
ммм, похоже вы прав.
но ведь высрали же немцы "в среднем 1 носитель заражает чет 1.5 человека", а тут - в 60 раз больше одна заразила.... так шо власть конечно , но наверное в основном немного правильно делает

Дубинский вообще бесновался что нам ****** , а теперь вроде как ругает карантин. совок тупой, хотя палится вроде не так часто(если не смотреть материалы его врагов о нем, конечно)
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15.05.2020 18:25 Відповісти
завтыкал ссылку дать - как раз про нагнетание ужаса

https://site.ua/mikola.melnik/28241-faktor-strahu/
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15.05.2020 18:45 Відповісти
Вже інфіковані 3500 лікарів. Що робить ваш Степанов на посаді міністра?
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15.05.2020 15:55 Відповісти
Чекає, коли вони самі понаписують заяви про звільнення.
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15.05.2020 15:58 Відповісти
і не будуть вимагати 300 відсоткових надбавок
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15.05.2020 16:44 Відповісти
Та багато хто понаписував заради вигоди
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15.05.2020 21:55 Відповісти
crsльки з них реально хворіє! до одного ця статистика без реальної картинки! бо відчуваю я що 99 відсотків зовсім не хворіють з тих медиків які ніби інфіковані! все це п..здьож без реальних даних!
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15.05.2020 18:31 Відповісти
А що це як не фейк пандемія? І яка це "куча врачей" діабетиків по 60 років які навіть не контактували з хворими? Враховуючи що в Україні врачів і медперсоналу сотні тисяч то не дивно що за місяць хтось помирає з них і без корони. Фейкпандемія як була так і буде фейковою.
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15.05.2020 16:28 Відповісти
Туча врачей це скільки?
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15.05.2020 21:52 Відповісти
И сколько умерли?????в этом учереждении???
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15.05.2020 21:54 Відповісти
Я переболел им. Где-то в легкой форме . 3-4 недели борьбы организма за легкие
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15.05.2020 23:33 Відповісти
В Киеве вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников, - Кличко - Цензор.НЕТ 4407
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15.05.2020 15:47 Відповісти
Кто бы сомневался, мы будем ипать мозги на ровном месте, но просто пропустим наиболее критические точки.
Мы будем давать супер отчеты и советы всему миру, но у нас не хватает мозгов обратить свое вЯликое внимание на экономику, быт простых людей.
Мы будем думать о бизнесе олигархов, своем личном бизнесе, но в наш скудный ум не прийдет идея, что все наше вЯличие строится на благополучии народа.
Мы *** мрази, всплывшее д.рьмо, возомнили, что мы величью своей затмеваем горы. Но как были дерьмом, так и остаемся)

Все, что необходимо знать о власти!
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15.05.2020 15:49 Відповісти
Детский дом-интернат для детей с психическими и физическими недостатками.
https://kiev.vgorode.ua/reference/detskye_doma/60025-darnytskyi-detskyi-dom-ynternat Елочная улица 58/60
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15.05.2020 15:49 Відповісти
окончатєльнойє рєшенійє каліцького вопроса
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15.05.2020 15:54 Відповісти
Не хотілося б так думати, та в нашіх реаліях іноших думок не маю також.
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15.05.2020 15:59 Відповісти
Трехэтажное здание за высоким забором на опушке леса.
Где еще должны были проводить регулярное тестирование?
Правильно, на Печерске, в ВР и кабмине!
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15.05.2020 15:54 Відповісти
Это после Италии и после Швеции, министр которой заявил, что ситуация могла бы выглядеть гораздо лучше, если бы не упустили несколько интернатов.
Эти ублюдки в нашем минздраве даже на чужих ошибках не способны учиться.
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15.05.2020 16:02 Відповісти
81 заболевших или инфицированных? Это две большие разницы.
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15.05.2020 16:02 Відповісти
Сто процентів для статистики! Не заболівші, а просто позитивні тести. Навіть не сумніваюся, що це все фейк.
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15.05.2020 16:30 Відповісти
Говорят, есть маленькая ложь, есть большая ложь, и есть статистика. А есть еще медицинская статистика - ложь в квадрате.
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15.05.2020 18:52 Відповісти
Да, и пишут на др. сайтах, что дети болеют бессимптомно.
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15.05.2020 18:53 Відповісти
Ситуация классическая. Аналогичная на острове исландия. 50% переболели уже есть антитела 50% вирус не пристает.Из 50% переболевших 90% бессимптомно 9% прочихались 0,5% средние и тяжелые. Вот и весь карнавал 19
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15.05.2020 16:03 Відповісти
А что делать остальным 50%? Надеяться и ждать?!
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15.05.2020 16:11 Відповісти
Может, есть антитела к другой короне, которые защищают от этой. Как коровья оспа - от натуральной, например.
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15.05.2020 16:19 Відповісти
Чего ждать? Кушай витамины, не кури не пей и занимайся спортом) а фейкпандемия пристань только к онкодольным которые перенесли 10-15 операций. А ну ещё к сердечниками 70 летним с давлениям 200 на 100. Очень коварный вирус может даже прийти к человеку после смерти. Обычно он поражает уже трупов
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Это Вам легко сказать! Не пей! Вам хорошо, Изя, вы не пьёте, у вас рак!
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15.05.2020 17:48 Відповісти
ты еврей? в нью-йорке гора трупов молодых с инсультами - вирус типо сворачивает кровь вроде как и нигеры отключаются.
хотя может и фейк, давно уже не натыкался на это сообщ.
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15.05.2020 18:29 Відповісти
две горы трупов разлагаются прям в парке? а еще где горы трупов?
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15.05.2020 18:33 Відповісти
Пока Вы тут смеетесь, уже 4 горы, вон посмотрите в окно...А вообще удивительно, как это сидит чел с мужским вроде ником (Борис Козлов) и постит хрень, панику разводит. Три копейки зарабатывает? Мразь.
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15.05.2020 19:42 Відповісти
Iceland
Incidence rate: 528,06 per 100,000 people
Переболело там чуть более 0,5% населения.
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15.05.2020 16:29 Відповісти
0,5% чи 50% - яка різниця що для зебілів що для мордовців?
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15.05.2020 21:30 Відповісти
Квалификация медперсонала. Даже у себя, *****, не смогла заподозрить. А вы говорите-вовремя выявить, принять меры...Кругом дебилы и неучи, включая сами знаете кого!
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15.05.2020 16:09 Відповісти
;Молодша медсестра;- це санітарка. Миє підлогу, унітази.
Так що про ;дебілів та неучів; ти трохи того... В калюжу пукнув.
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15.05.2020 16:15 Відповісти
нєє. Санітарки це санітарки, а медсестри повинні мати хоч якісь уявлення про хвороби та міри перестороги
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15.05.2020 21:32 Відповісти
а, якщо немає проявів?
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15.05.2020 22:08 Відповісти
масочний режим для того і є щоб не роздумувати чи є прояви чи ні.
А ще мають бути хоча б зачатки відповідальності.
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16.05.2020 13:26 Відповісти
ну ви серйозно? - прийшла медсестра, яка є носієм вірусу але з маскою на обличчі - і вона нікого не заразить завдяки тій масці?
маю великий сумнів. Тут може врятувати лише тестування перед роботою. Але де ті швидкі тести? - їх ніде в світі ще немає.
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16.05.2020 16:28 Відповісти
по-перше, тестування перед роботою
по-друге, особиста відповідальність - занедужала - сиди вдома
по-третє, ви бачили як носять ті маски навіть самі медпрацівники?

Те, що заражають людей самі медпрацівники - багато говорить про рівень нашої медицини.
Як про рівень знань, самодисциплини та відповідальності співробітників так і рівень організації всієї системи починаючи з міністерства
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18.05.2020 08:03 Відповісти
Мля, а как можно заподозрить то, что протекает бессимптомно?
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15.05.2020 16:45 Відповісти
Похоже, калек назначили носителями коронавируса и станут усиленно радеть об их здоровьице. Вот Индия в 2017 году вроде отказалась от вакцин дядюшки гейтса после того, как побочных эффектов, в результате которых тысячи детей стали инвалидами. Информации море, ссылки ищите в открытом доступе, кто хочет.
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15.05.2020 19:03 Відповісти
Из серии "ты суслика видишь? Нет. А он есть".
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15.05.2020 19:43 Відповісти
Ну - всё ! пропал Кличко ! ща ему зеля каак передаст пламенный от привет от себя, от прокуатуры и ментуры, от СБУ, от ДДТ и ЦСКА,
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15.05.2020 16:53 Відповісти
Завтра Виталя с трудом находя на бумажке знакомые буквы, озвучит новые данные "победы" над коронавирусом.
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15.05.2020 17:10 Відповісти
Это что, издевательство? 53 заболевших воспитанницы - да там кашель должен стоять похлеще, чем в инфекционной больнице, при зараженном-то персонале.
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15.05.2020 17:44 Відповісти
А сколько людей персонал интерната успел заразить киевлян ? А когда начнуть в киеве переодически тестировать персонал супермаркетов ?
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15.05.2020 17:45 Відповісти
Кассиры сидят в шлемах больше для устрашения покупателей, мол, хвороба зверствует и есть угроза жЫзни.
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15.05.2020 18:58 Відповісти
ті шоломи що я бачив - цілком дієві. В таких навіть в лікарнях медперсонал працює (але не в наших)
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15.05.2020 21:33 Відповісти
Дети в интернате абсолютно беззащитны. Их могут начать лечить экспериментальными "лекарствами", тестировать на калеках "вакцины" с наночипами и прочие делать гадости.
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15.05.2020 18:57 Відповісти
а что Лена, лучше молча смотреть, как калики умирают ? или попитаться что-то делать?
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15.05.2020 22:09 Відповісти
- 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет

что это за дом , где 35 летние воспитаницы ?
или это дом с душевнобольными ?
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15.05.2020 19:11 Відповісти
не нужно вводить людей в заблуждение. никакой вспышки нет!!!!!!!!!!!!!!!!! просто, проверили и выявили. таких и подобных заведений тысячи и если все проверить то оуеем усе. а если не проверять то и больных у нас будет меньше чем в других странах чем и успшено занимаються наши ЗЕПРАВИТЕЛИ. тоесть, рекорд в Украине 9000 тестов в сутки когда в ухане 11 миллионов за 10 дней то есть по 1 миллиону в сутки. о чем еще можно говорить. главное ОСВОИТЬ 67 МИЛЛИАРДОВ на КОВИД
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15.05.2020 19:38 Відповісти
Есть у меня подозрение, что проверяли их не просто от балды, а была вспышка ОРЗ. Ну не тестируют у нас просто "на всякий случай"
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15.05.2020 22:28 Відповісти
Общаги, интернаты, казармы - что, непонятно что проверять нужно?
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15.05.2020 19:43 Відповісти
та хоч би лікарів, робітників транспорту та супермаркетів перевіряли б
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15.05.2020 21:34 Відповісти
та хоч би тих на Цензорі, що тут всякі глупості пишуть - перевірити!
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15.05.2020 22:10 Відповісти
Всем полезным идиотам, что отрицают наличие вирусной инфекции ковид и утверждают, что это мировой заговор необходимо вместо масок надевать на ипальники намордники, чтобы не гавкали всякую дичь.
Быстрее выйдем из пандемии
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15.05.2020 20:21 Відповісти
Дуже цікаво, як вони вирахували "козла отпущенія" - медсестру, винну в зараженнях..
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15.05.2020 21:37 Відповісти
меншої посади в інтернаті просто не було виявлено
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15.05.2020 22:12 Відповісти
Козу отпущенія
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15.05.2020 22:12 Відповісти
Більш цікаве інше.
Згідно з відомими даними хвороба протікає місяць до одужання.
В Києві на 15 травня 43 смерті і 200 одужавших
на 15 квітня - 601 заражений.
То що з рештою 601-200-43 = 358 людьми?
Де вони? Вдома чи на кладовищі?
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15.05.2020 21:41 Відповісти
Математика - наука наук -одно яблоко и еще одно яблоко будет два яблока, ни больше и не меньше.Главное, чтобы это были яблоки , а не что то другое - например апельсин и яблоко не могут дать два яблока и т.д. А вы ТАКИМИ цифрами оперируете, просто жуть!
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15.05.2020 22:15 Відповісти
Превратились в зомбі, ходють по уліцам і охотются на коронабєсовУ Києві спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті: 81 хворий, з них 53 вихованки та 28 працівників, - Кличко - Цензор.НЕТ 1296
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15.05.2020 22:19 Відповісти
Все еще болеют? Не?

Или они должны ровно за месяц определиться к мертвым или живым? Не определились - в морг...
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15.05.2020 22:25 Відповісти
в усьому світі якщо на 10-11 день не помер, то через місяць виписують.
Чому у нас не так?
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16.05.2020 13:17 Відповісти
Шо, прям отключают ИВЛ и выписують? Да шо вы говорите...
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18.05.2020 00:51 Відповісти
Нє. В усьому світі хворіють місяць, а у нас - півроку
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18.05.2020 06:44 Відповісти
Чет у меня все более укрепляющееся подозрение, что у нас много где вспышки. Только правительству все равно и нужно запускать экономику. Даже если посмотреть на стату, то снижения заболеваемости особо не видно.
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15.05.2020 22:23 Відповісти
Зелені скоти залякали всю країну, потім частково це визнали. Заборона на прогулянки парками, дезинфекція вулиць, маски, рукавиці, риття сотні могил, похорони людей в мішках. Продовжувати можна і далі. Як можна їм вірити?
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15.05.2020 22:50 Відповісти
коронавирусом заражены в раза 4 больше людей, чем в официальной статистике. Просто медицина наша уже не одно дно провалила и физически не в состоянии выявлять коронавирус, как в развитых странах, хотя в развитых странах тоже в разы больше зараженных - это их медики и политики говорят, а тогда, что у нас происходит на деле, то это наверное хуже Чернобыля катастрофа!
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16.05.2020 05:44 Відповісти
 
 