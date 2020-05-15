Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці", "Нафтогазі" і "Укрпошті"
Необхідно провести повний аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці" та інших державних корпораціях.
Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Право на владу", пише Лівий берег.
На думку Юлії Тимошенко, протягом року необхідно провести повний аудит усіх корупційних оборудок у державних корпораціях - НАК "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта", Національний банк і закрити всі злочинні схеми, через які державний бюджет втрачає мільярди гривень.
"За рік країна могла би бути без топкорупції, яка сьогодні процвітає. Тому що те, що ми зараз вивернули у тимчасовій слідчій комісії, стало підтвердженням слів ексміністра Ігоря Уманського, що схеми з ухилення від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, всіх податків на митниці процвітають. Від п'яти до десяти мільярдів гривень країна щорічно недоотримує", - сказала Тимошенко.
Нагадаємо, за інформацією Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24 філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.
Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.
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Хорошо бы Юля пояснила зачем же нужен аудит, если сделки уже коррупционные. Надо просто заняться ими зеленым НАБУ и ГБР. Не, ну если можно немножко заработать на самом аудите, тогда другое дело. Или просто напомнить о себе, любимой
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Вже була інфа, що від 8.05 вже відбувається рейдерське захоплення всіх відомчих лікарень Укрзалізниці? Це тягнеться вже більше місяця під виглядом "аудиту".
ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2019 года получила 363,832 млн чистого убытка против 4 млрд 725,968 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2018 года.
Источник: https://biz.censor.net/n3157049
а чего не наказать за коррупционные сделки? или отменить их к бениной маме???
так хочется поучаствовать? да? )))))))
и где я спрашивал Вашего совета?
Т е порошенко против коррупциии якобы, но ничего расследовать нельзя. То же самое касаемо и Майдана , захвата Крыма и части Донбасса- виноват путен и янык - точка. А остальные?
Вот и получается топтание на месте и гасла от выборов до выборов.
Ещё 5,5 пришло через Сирожу Власенко
З метою уникнення судового переслідування з боку експрем'єрки України Юлії Тимошенко нью-йоркська юридична фірма Skadden заплатила їй та її адвокату 11 мільйонів доларів, пише The New York Times.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/4ad68bc6-3049-467f-9891-024fefcf0464
Джерело: голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Верховної Ради Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") у https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2564552610464573 Facebook , https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026169-u-cvk-narahuvali-sobi-zarplati-po-200300-tisac-komitet-radi-cekae-poasnen.html Укрінформ
Да никто не против аудита, пусть делают, а не воняют по углам, но ваша тимошенница только орет и киздит все время, но ни хрена не делает. И цель у нее одна, как бы вы тут не орали и не проклинали всех- это власть и корыто, и все! Продолжайте изголяться дальше!жулька можети выдаст вам по тысяче))))))) когда-нибудь, может быть.... если ***** разрешит ей
Ай-ай-ай Юліє Володимирівно, сірожа "включить скунса", і тоді Грінпіс на вуха встане!
З дівчатами слово за слово і починаєш розуміти, що таке працювати в тій сфері. Як вони там працюють та живуть, ХЗ!? ЗП реально мізер.