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Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці", "Нафтогазі" і "Укрпошті"

Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в

Необхідно провести повний аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці" та інших державних корпораціях.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Право на владу", пише Лівий берег.

На думку Юлії Тимошенко, протягом року необхідно провести повний аудит усіх корупційних оборудок у державних корпораціях - НАК "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта", Національний банк і закрити всі злочинні схеми, через які державний бюджет втрачає мільярди гривень.

"За рік країна могла би бути без топкорупції, яка сьогодні процвітає. Тому що те, що ми зараз вивернули у тимчасовій слідчій комісії, стало підтвердженням слів ексміністра Ігоря Уманського, що схеми з ухилення від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, всіх податків на митниці процвітають. Від п'яти до десяти мільярдів гривень країна щорічно недоотримує", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, за інформацією Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24 філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.

Автор: 

аудит (566) корупція (4671) Нафтогаз (4405) Тимошенко (4697) Укрзалізниця (6811)


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Топ коментарі
+17
Як же Порошенковці бояться Юлю,як кацапи Бандеру))
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15.05.2020 15:51
+13
лучший премьер-министр за всю историю Украины
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15.05.2020 16:01
+12
І головне, що ніякого сватовства.Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4212
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15.05.2020 15:56
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И у себя не збудь!
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15.05.2020 15:48 Відповісти
лучший премьер-министр за всю историю Украины
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15.05.2020 16:01 Відповісти
При ней у тебя еще потенция была?
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15.05.2020 16:02 Відповісти
кому про шо, а удмурду о главном
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15.05.2020 16:03 Відповісти
О "лучшем премьере" всех времен и народов это ты своим дебилам соратникам-голосовальщикам втирай. А я жил при ней и могу составить свое мнение.
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15.05.2020 16:12 Відповісти
Ты, Толян, не жил никогда и никогда жить не будешь. У тебя на это просто нет ума и руки из жопы. Ведь правда?
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15.05.2020 16:28 Відповісти
Если эта мысль оправдает жалкое существование нищего зебуина и хоть немного снимет ана*ьную боль от обещаний твоего выбора,то разрешаю тебе,жека,заблуждаться дальше
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Да Жулька молодец! Столько лет на плаву! Во время премьерства брала кредитов 1 млрд. В месяц! Наверное до смерти носить в раду будут)))
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15.05.2020 16:15 Відповісти
Какой "на плаву" ? В оппозиции - это наплаву? И три года тюрьмы - тоже "на плаву"? 59 лет - политик - в расцвете сил! Сколько же здесь ненавистников Украины! Зеленых ли, пороховских, или с "братских" стран - неважно!
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15.05.2020 17:07 Відповісти
То есть юля это и есть Украина?
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15.05.2020 17:09 Відповісти
Только так и без иронии! А Витя с Петей и Вовой меня в этом убедили за 9 лет! Кто этого не понял за 9 лет... просто промолчу.
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15.05.2020 17:16 Відповісти
Что то вспомнилось рыло,с бешенством ватки,орущее,,путииин призидеент мииирааа!". К чему бы это? Может потому,что оно уверено,что есть путин-есть россия,нет путина-нет россии?
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15.05.2020 17:24 Відповісти
Тебе в Мордовии какая разница сколько здесь ненависти???
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15.05.2020 18:37 Відповісти
По мнению Юлии Тимошенко, в течение года необходимо провести полный аудит всех коррупционных сделок Источник: https://censor.net/n3195834

Хорошо бы Юля пояснила зачем же нужен аудит, если сделки уже коррупционные. Надо просто заняться ими зеленым НАБУ и ГБР. Не, ну если можно немножко заработать на самом аудите, тогда другое дело. Или просто напомнить о себе, любимой
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15.05.2020 17:38 Відповісти
оп-ля, хто тут рейдерить

https://twitter.com/KsSolod

https://twitter.com/KsSolod kris solod https://twitter.com/KsSolod @KsSolod https://twitter.com/KsSolod/status/1260919972672548865 23 ч

Вже була інфа, що від 8.05 вже відбувається рейдерське захоплення всіх відомчих лікарень Укрзалізниці? Це тягнеться вже більше місяця під виглядом "аудиту".
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15.05.2020 15:48 Відповісти
...включите старушке микрофон...
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 235
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15.05.2020 15:50 Відповісти
На фоне масок это смотрится еще смешнее)))
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15.05.2020 15:51 Відповісти
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15.05.2020 15:52 Відповісти
Гот ЮВТ дрыхла,теперь проснулась.Тормоз Украины вместе с бандой матершинника Дубинского.
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15.05.2020 15:50 Відповісти
Вона не "дрихла", а відкрито рік тому підтримала "новьіє ліца" і Голобородьку. Зара їй просто соромно, що вона навесні 2019-го поставила не на того: замість скакуна-лідера вклалася у віслючка... А коли розгледіла, що замість Голобородьки на трон сів Голохвастов, то потрошку починає подавати голос. Але "клятий Порох" для неї досі наче червона тряпка для бика... Тож вона шукає альтернативу, бо піарить себе вже пізно. Якось так, на мою думку
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15.05.2020 16:16 Відповісти
Як же Порошенковці бояться Юлю,як кацапи Бандеру))
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15.05.2020 15:51 Відповісти
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 1131
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15.05.2020 15:52 Відповісти
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 8378
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15.05.2020 15:55 Відповісти
Чього сі її бояцця?!) Як любили Бандеру, так й досі любимо!))) А юля тут до чього?!
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15.05.2020 16:00 Відповісти
Мячты косасосов . Рейтинг бабушки спасать как то надо,вот и выдумывают всякую откровенную хрень.
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15.05.2020 16:04 Відповісти
все боимся,шоб новый газконтракт не подписала с москалями
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15.05.2020 17:26 Відповісти
Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці", "Нафтогазі" і "Укрпошті" - Цензор.НЕТ 7753
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15.05.2020 18:00 Відповісти
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4725
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15.05.2020 15:51 Відповісти
Все Шо предлагает вонЯ это пиар, пар и еще раз пиар. Помните как она в кабмин раскладушку пёрла, типа там диванов нету (когда ее премьером назначили)?
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15.05.2020 15:53 Відповісти
Жаль,что поклонники Тимошенко ничего не помнят. Только лозунги-агитки.
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15.05.2020 17:57 Відповісти
Прыгучий мальчуган! Как Вова Зеленский! Что за флаг? Часом не мордовский? Продолжай, работать надо!
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15.05.2020 19:54 Відповісти
Ты не писатель шуток для 95 квартала? Стиль очень похожий-дебилкуватый.
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15.05.2020 23:25 Відповісти
Не угадал! Не нравится мне 95 квартал и никогда не нравился. Впрочем, как и ты - эмигрант!
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16.05.2020 06:04 Відповісти
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4526
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15.05.2020 15:53 Відповісти
Лицо обезображенное "интелектом"
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15.05.2020 15:56 Відповісти
Кстати, Ли Куан Ю своих друзей посадил исключительно на высокие должности
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15.05.2020 17:02 Відповісти
Эту падаль стоит посадить по настоящему.
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15.05.2020 15:54 Відповісти
В прибыльных гос. компаниях надо проводить аудит, а в гос. компании "Укрнафта", которую при Зе опять захватил Беня и загнал ее в убытки, не надо?

ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2019 года получила 363,832 млн чистого убытка против 4 млрд 725,968 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net/n3157049
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15.05.2020 15:55 Відповісти
І головне, що ніякого сватовства.Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4212
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15.05.2020 15:56 Відповісти
аудит... коррупционных ...сделок ??? это что-то новенькое ? ))))
а чего не наказать за коррупционные сделки? или отменить их к бениной маме???
так хочется поучаствовать? да? )))))))
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15.05.2020 15:56 Відповісти
Вася, заткни свои куцые мыслишки и не пытайся учить юристов Тимошенко! Лучше поучи соседских детишек, если сумеешь!
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15.05.2020 17:10 Відповісти
Жора, ведите себя прилично...
и где я спрашивал Вашего совета?
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15.05.2020 17:48 Відповісти
Ну вот казалось бы, что плохого предложила ЮВТ! Ведь провести аудит всех оборуток - это ж нормальное явление , и все мы должны быть в этом заинтересованы. Но пррохоботы заплевали ядом всю ветку.

Т е порошенко против коррупциии якобы, но ничего расследовать нельзя. То же самое касаемо и Майдана , захвата Крыма и части Донбасса- виноват путен и янык - точка. А остальные?

Вот и получается топтание на месте и гасла от выборов до выборов.
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15.05.2020 15:58 Відповісти
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 9574
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15.05.2020 16:00 Відповісти
А разве свиноботы и воноботы не заодно?
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15.05.2020 16:01 Відповісти
Никто тебе методичку поправлять не собирается, свинособака)
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15.05.2020 17:06 Відповісти
Все эти аудиты сразу же выходят на их шоколадных хозяев.
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15.05.2020 16:04 Відповісти
Начнем с "оранжевой принцессы". Откель и за что она получила 5.5 млн американских денег? Сама Жулька ничего объяснять не собирается
Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці", "Нафтогазі" і "Укрпошті" - Цензор.НЕТ 8090
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15.05.2020 16:18 Відповісти
не 5,5, а 11.

Ещё 5,5 пришло через Сирожу Власенко
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15.05.2020 17:04 Відповісти
Читай зарубіжну пресу, Фроле https://www.dw.com/uk/tymoshenko-otrymala-miliony-vid-yurydychnoi-firmy-skadden-nyt/a-53392978
З метою уникнення судового переслідування з боку експрем'єрки України Юлії Тимошенко нью-йоркська юридична фірма Skadden заплатила їй та її адвокату 11 мільйонів доларів, пише The New York Times.
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15.05.2020 17:10 Відповісти
Skadden не ответила на многочисленные запросы о комментарии к своим адвокатам и представителям по связям с общественностью, включая электронное письмо, содержащее подробный список вопросов об урегулировании.А теперь дикларация ю.Тимошенко. Читай, защитник "нищих"

https://public.nazk.gov.ua/declaration/4ad68bc6-3049-467f-9891-024fefcf0464
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15.05.2020 17:34 Відповісти
Зрозумiло, що таку гидоту могли придумати тльки в кремлi, а Ю ii озвучила. Всi бачили, як Пэтро, особисто, вiдрубав руки на Майданi останньому корупцiонеровi.
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15.05.2020 16:01 Відповісти
У Центральній виборчій комісії нарахували собі зарплати за квітень у розмірі 200-300 тисяч гривень попри передбачені законом обмеження на час карантину.
Джерело: голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Верховної Ради Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") у https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2564552610464573 Facebook , https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026169-u-cvk-narahuvali-sobi-zarplati-po-200300-tisac-komitet-radi-cekae-poasnen.html Укрінформ
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15.05.2020 16:03 Відповісти
если вернуть все эти деньги то можно отказаться от кредитов
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15.05.2020 16:05 Відповісти
Лучше по юлиной лучшей в мире газовой сделке с ****** аудит провести- на сколько юля на**ала каждого украинца.
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15.05.2020 16:06 Відповісти
Все уже проведено - газпром на винний. Решту питайте в Бойків-Януковичів, які з 10 року і до свого кінця добровільно відмовлялися від вимог за пунктами контракту і арбітража.
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15.05.2020 17:13 Відповісти
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 5964
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15.05.2020 16:13 Відповісти
Укрзалінзиця? Хм. Сєря Лєщєнко зайорзав. Цікаво його побачити в робі, як він строєм з усіма іншими топ-корупціонерами крокує в табірну їдальню
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15.05.2020 16:17 Відповісти
О,проснулся. Получил ц/у как отгавкиваться за неголосование юли с рыгами и зажиддя за антиКАЛОмойский закон? Или еще придумывают,как отмазать бенину консерву?
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15.05.2020 16:27 Відповісти
В Раді тільки Юля за Україну, всі інші - крадуни і шпигуни.
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15.05.2020 16:30 Відповісти
Все? Не густо...
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15.05.2020 16:40 Відповісти
Коррупция, дорогуша,это не схемы и даже не люди,коррупция это законы,что касается таможни - это ставки сборов,пока будут бешеные поборы за перемещение товаров коррупция на таможне будет всегда и при всех президентах.
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15.05.2020 16:21 Відповісти
Юля для України зробила більше, ніж усі політики разом узяті, і не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, янек це довів. І ще зробить.
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15.05.2020 16:25 Відповісти
Не хочется верующим портить праздник,но кроме надоевших агиток,что нибудь еще есть? Судя по рейтингу безсмысленные фантастические лозунги уже работают плохо.
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15.05.2020 16:53 Відповісти
Жуля ще на все вкрала. Аудит вона хоче...Іди внуків глядіти...
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15.05.2020 16:40 Відповісти
Громкий вой жулькодрочеров такой забавный, сижу ухахатываюсь !!! И сразу идет перевод стрелок "бойцов" бахини на Порошенко. Причем здесь он, когда разговор идет о вашей жопатой валькирии? Какая -то синхронная любовь кремлевских ушлепков и жулькиных адептов к постоянному пререводов всех разговоров на Порошенко. Это просто какой то комплекс неполноценности этих ущербных.
Да никто не против аудита, пусть делают, а не воняют по углам, но ваша тимошенница только орет и киздит все время, но ни хрена не делает. И цель у нее одна, как бы вы тут не орали и не проклинали всех- это власть и корыто, и все! Продолжайте изголяться дальше!жулька можети выдаст вам по тысяче))))))) когда-нибудь, может быть.... если ***** разрешит ей
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15.05.2020 22:21 Відповісти
Правильно, Юля. Пора с еврейскими ворюгами разобраться конкретно и жёстко. Всех вывести на чистую воду и пересажать.
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15.05.2020 16:42 Відповісти
Йой, то це сірожа лещенко може залишитись без бутерброда з ікрою?
Ай-ай-ай Юліє Володимирівно, сірожа "включить скунса", і тоді Грінпіс на вуха встане!
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15.05.2020 16:42 Відповісти
Я ХЗ його мать. Заходжу у своє відділення укрпошти і таке відчуття, що попав в роки так 80-ті прошлого віку. 54037, Миколаїв. Думаю таких "багатих" укрпоштових відділень просто вал валом.
З дівчатами слово за слово і починаєш розуміти, що таке працювати в тій сфері. Як вони там працюють та живуть, ХЗ!? ЗП реально мізер.
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15.05.2020 16:43 Відповісти
Уявляю ,як буде верещати на 24 каналі ( де він підробляє журналістом ) "заслужений залізничник " Сєрьожа Лєщєнко ,
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15.05.2020 17:15 Відповісти
А с себя баба юля не хочет начать !!!! У этой жюли приусадебный участок с частным пляжем. Закон о 50 метровой прибрежной зоне нарушен, может пора сдвигать забор !
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15.05.2020 17:19 Відповісти
Проводите аудиты и как можно чаще , нужно изобличать коррупцию и схематозы . Пофиг кто это анонсирует. Тема правильная воровали и воруют все власти и ЗЕ не исключение .
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15.05.2020 17:30 Відповісти
Треба не аудит проводити, а ревізію. Аудит не фіксує злочини, а лише встановлює достовірний баланс та фінансові показники підприємства.
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15.05.2020 22:40 Відповісти
Юлепоклонники вобще ничем не удивили-на неудобные для их прынцесы вопросы жалуются и банят. Из ответов только лозунги,на которые у всех уже аллергия. Наелся народ в Украине сладких лживых речей с надрывом плохой актрисы. Вам и вашей патронессе только вниз.
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15.05.2020 23:34 Відповісти
 
 