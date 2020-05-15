Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці", "Нафтогазі" і "Укрпошті"

Необхідно провести повний аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці" та інших державних корпораціях.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Право на владу", пише Лівий берег.

На думку Юлії Тимошенко, протягом року необхідно провести повний аудит усіх корупційних оборудок у державних корпораціях - НАК "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта", Національний банк і закрити всі злочинні схеми, через які державний бюджет втрачає мільярди гривень.

"За рік країна могла би бути без топкорупції, яка сьогодні процвітає. Тому що те, що ми зараз вивернули у тимчасовій слідчій комісії, стало підтвердженням слів ексміністра Ігоря Уманського, що схеми з ухилення від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, всіх податків на митниці процвітають. Від п'яти до десяти мільярдів гривень країна щорічно недоотримує", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, за інформацією Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24 філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.