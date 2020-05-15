"Зелена альтернатива?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять енергетичну галузь України
Сьогодні, 15 травня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", що виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть про те, в якому стані зараз перебуває енергетична галузь України, та чи є майбутнє у "зеленої" енергетики?
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У студії токшоу з’ясовуватимуть, чи загрожує нам Чорнобиль-2 через зношеність енергоблоків на українських АЕС. А також шукатимуть відповіді, чи дійсно у нас одні з найвищих цін на електроенергію в Європі?
Гостями випуску стануть Ольга Буславець, виконуючий обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля України; Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010); Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019); Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020); Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012); Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї; Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП; Олександр Дубінський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ"; Карл Стурен, засновник і президент компанії "Віндкрафт Україна"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кумовство, коррупция, зеленский
Зелена альтернатива вже рік знищує Україну.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13
1. осталась неделя до подачи документов в Международный Морской трибунал по Керченской протоке
2. сегодня истек срок по продлению Украиной российских санкций
3. сегодня Радой провален закон про оборонные закупки для ВСУ.
Клоун г*вна в рот набрал и молчит. Комментировать надо?
https://twitter.com/Vlrina_wi
Vіrina
@Vlrina_wi
·https://twitter.com/Vlrina_wi/status/1261257894084988928 1 ч
"Інсайт" від знайомого режисера. ICTV більше не бере документальні стрічки "патріотичного напрямку", бо вони "не толерантні" до "наших сусідів". З вересня знімають цілий ряд патріотичних програм. Замість них будуть йти програми "толерантні до сусідів" з-за "поребрика".
И тема закроется сама собой.