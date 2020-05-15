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Новини
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"Зелена альтернатива?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять енергетичну галузь України

Сьогодні, 15 травня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", що виходить у прямому ефірі каналу "Україна", говоритимуть про те, в якому стані зараз перебуває енергетична галузь України, та чи є майбутнє у "зеленої" енергетики?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У студії токшоу з’ясовуватимуть, чи загрожує нам Чорнобиль-2 через зношеність енергоблоків на українських АЕС. А також шукатимуть відповіді, чи дійсно у нас одні з найвищих цін на електроенергію в Європі?

Гостями випуску стануть Ольга Буславець, виконуючий обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля України; Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010); Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019); Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020); Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012); Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї; Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП; Олександр Дубінський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ"; Карл Стурен, засновник і президент компанії "Віндкрафт Україна"; Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Автор: 

Шустер Савік (362) енергетика (2572) сонячна енергетика (292)


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Топ коментарі
+9
https://censor.net/user/52374

Зелена альтернатива вже рік знищує Україну."Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9219
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15.05.2020 16:00
+7
Зелена альтернатива вже рік знищує Україну.
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15.05.2020 15:58
+7
Рудий чорт.
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15.05.2020 15:59
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Хто господар каналу, на якому Шустер проводить свої шоу?
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15.05.2020 15:58 Відповісти
Рудий чорт.
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15.05.2020 15:59 Відповісти
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9912
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15.05.2020 16:06 Відповісти
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 907залишайся дома
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15.05.2020 16:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zcgHC3XB31U

Кумовство, коррупция, зеленский
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15.05.2020 16:03 Відповісти
Зелена альтернатива вже рік знищує Україну.
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15.05.2020 15:58 Відповісти
https://censor.net/user/52374

Зелена альтернатива вже рік знищує Україну."Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9219
показати весь коментар
15.05.2020 16:00 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



1. осталась неделя до подачи документов в Международный Морской трибунал по Керченской протоке
2. сегодня истек срок по продлению Украиной российских санкций
3. сегодня Радой провален закон про оборонные закупки для ВСУ.

Клоун г*вна в рот набрал и молчит. Комментировать надо?
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15.05.2020 16:01 Відповісти
https://twitter.com/Vlrina_wi
https://twitter.com/Vlrina_wi

Vіrina

@Vlrina_wi

·https://twitter.com/Vlrina_wi/status/1261257894084988928 1 ч

"Інсайт" від знайомого режисера. ICTV більше не бере документальні стрічки "патріотичного напрямку", бо вони "не толерантні" до "наших сусідів". З вересня знімають цілий ряд патріотичних програм. Замість них будуть йти програми "толерантні до сусідів" з-за "поребрика".
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15.05.2020 16:05 Відповісти
власники каналів олігархи їх цікавлять тільки гроші тим паче з приходом нової влади держполітика змінилася на протилежну. ось і вилазить...
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15.05.2020 16:45 Відповісти
Шустер бабки берет, к нему ходить нормальным людям западло.
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15.05.2020 16:04 Відповісти
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9771
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15.05.2020 16:05 Відповісти
Зеленый тариф повесить на бытовые нужды владельцев и сотрудников зеленых производителей электроэнергии.
И тема закроется сама собой.
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15.05.2020 16:06 Відповісти
Ага. попробуй повесь. Они не дураки. Свои предприятия строят возле АЕС, а не ветряных мельниц. Альтернативой может быть только отрезать их от общеукраинской сети и пускай сами тянут провода к своим потребителям которые согласятся у них купить свет в 10 раз дороже рыночной цены. Правда у них електричество только в солнечную и ветренную погоду, но то такое. Зеленая енергетика на то и зеленая, чтобы ложиться и просыпаться как в деревне с петухами.
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15.05.2020 16:17 Відповісти
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 5634
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15.05.2020 16:07 Відповісти
Савик уже откровенно троллит зеленую плесень=)
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15.05.2020 16:08 Відповісти
будут объяснять холопам , как хорошо что у них есть ринат , которому люди из своих карманов на зелёный тариф , должны заплатить и помочь прикупить ещё пару вилл во Франции , яхту метров на 300 ну или там звезду футбола в шахтёр
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15.05.2020 16:10 Відповісти
*Зеленая енергетика* в Украине ето как перевести сейчас весь пассажирский транспорт на автомобили Тесла. А потом удивляться почему и технологии в стране якобы есть, а в стране полная жопа и все ходят без штанов
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15.05.2020 16:14 Відповісти
Справжня "зелена енергетика", з собівартістю 0,04 юаня/квт. ГЕС "Три ріки" збудована держкорпораціями КНР в 2012 р., встановленою потужністю тотожною 22 реакторам "тисячникам", річним виробництвом електроенергії на рівні всієї ОЕС України.
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 2653
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15.05.2020 16:19 Відповісти
Государство покупает у производителя "зелёную" э/э по 5грн/квтч, а продаёт промышленности/населению по 2грн/квтч. (цифры примерные). То есть, доплачивает. Для того, чтобы поддержать каждого "зелёного" производителя и помочь ему "отбить" затраты на покупку или строительство зелёной электростанции. Задумка хорошая, однако через некоторое время доплату надо убирать, потому, что производитель уже "отбил" затраты и получает свою, считай, дармовую энергию от солнца и ветра. Однако многие производители "зелёной" э/э умудрились доказать необходимость платить им льготы бесконечно, выворачивают из бюджета деньги и хотят продолжать в том же духе.
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15.05.2020 16:23 Відповісти
Что тут обсуждать: зелёная энергетика это хорошо.Есть деньги в казне-есть зелёная энергетика .Нет денег в казне-нет зелёной энергетики .Вот разборка на тему "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег-это было бы шоу, это была бы коррида.
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15.05.2020 16:25 Відповісти
Гудок гудіти буде?
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15.05.2020 20:11 Відповісти
Будут как обычно Йуля и бойко, у них, похоже, абонемент проплачен наперёд, мля😡
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15.05.2020 21:05 Відповісти
 
 