Вітчизняні "апарати ШВЛ", які збирається закупити МОЗ, можуть бути вкрай небезпечними, - анестезіологи
Асоціація анестезіологів України звернулася з відкритим листом до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Лікарі стверджують, що спекуляції на темі ШВЛ небезпечні загрозою для життя українців і безглуздою тратою бюджетних коштів.
Текст листа оприлюднено на сайті Асоціації анестезіологів України, інформує Цензор.НЕТ.
"У розпал пандемії коронавірусу в Україні виник ажіотаж щодо закупівлі апаратів ШВЛ. До цього процесу залучена не лише держава, а і політики, підприємці, благодійники та волонтери. За більш ніж 2 місяці такої активності, нажаль, спостерігаються дуже небезпечні тенденції, що потенційно можуть негативно вплинути на якість надання медичної допомоги хворим та призвести до марної трати державних коштів", - сказано в листі.
В асоціації зазначають, що останнім часом намітилася тенденція, "коли багато" інженерів "розробляють і закликають до масового виробництва своїх винаходів, які нібито можуть замінити апарати ШВЛ".
"Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з "апаратів ШВЛ" на базі ручного дихального мішка "Амбу". Проте будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція мішком Амбу можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта із зупинкою дихання. Адекватна вентиляція пацієнта неможлива без наявності сучасних режимів з контролем за об’ємом або тиском та синхронізації апарату з пацієнтом", - заявляють в асоціації.
При цьому українські анестезіологи підкреслюють, що деякі з анонсованих як вітчизняні апарати ШВЛ не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції хворих і дійсно можуть бути вкрай небезпечними.
Анестезіологи вимагають враховувати їхню думку в ухваленні рішень про придбання ШВЛ і "припинити спекуляції на цій темі і безглузду витрату державних коштів".
Нагадаємо, 13 травня міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що держпідприємство "Новатор" з м. Хмельницький отримало дозвіл МОЗ на виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.
На думку колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, ці апарати можуть бути небезпечні для пацієнтів.
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Зря стараетесь, пецю всё равно не выберут
спочатку було враження -що апарати ШВЛ допомагають..
але не так давно Франція спростувала статистикою з лікарень-допомагають в 10 відсотках випадків пройти криз. а ле часто і шкоять при невмілом користванні.
Ще раз -сь ця уйня "апарат ШВЛ" -(мотор від соковижималки плюс ручна груша) -це не Апарат ШВЛ.
І за цей дозвіл хтось повинен буде відповісти у кримінальному порядку -порада родинам хворих відразу подавати в суд на МОЗ.
есть такие вещи, которые невозможно объяснить неспециалисту (мне и Вам и им), но которые крайне важны и для специалиста и для больного (в конечном результате)...
ну я понял так ! ))))
А так... умиляет эта лапка-крюк, которая давит... Это, господа, нечто!
а теперь посмотрите на эту самоделку которую хочет закупать Минздрав...
Вариант 2( реалистический). Степанов усьо прекрасно понимает.....Но!
точка.. все правильно
ну наивно же
В конце марта правительство РФ назначило завод «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для государственных и муниципальных медучреждений, а в апреле КРЭТ уже заключил контракты с больницами на поставку 8,7 тысяч аппаратов ИВЛ, которые производятся по программе импортозамещения.
В марте завод собирал по 10 аппаратов в сутки, а в апреле, благодаря масштабному госзаказу, стал собирать уже по 100 штук.
Сайт госзакупок выдал информацию о недавних закупках Уральского приборостроительного завода, который, как оказалось, закупает не что иное, как детали для аппаратов ИВЛ «Авента-М». Те самые, которые производит и продает.
даже трамповцы обосрались и выбрасывают это говно(за которое идиоты еще и денег отвалили русне) - родные поциентов потом слупят миллиарды за поджарку своих близких до состояния бифштекса)
не будь говном
купи говно...
будь патриотом
«Ми самостійно зробили редуктор до електродвигуна, який рухає важіль. Ми самостійно розробили конструкцію важеля з роликами і з поворотним механізмом. Ми самостійно написали програмне забезпечення», - зауважує директор підприємства, додаючи, що український апарат додатково обладнано пристроєм для зволоження й підігріву повітря. Інакше, за словами Свістунова, тривале використання пристрою для ШВЛ неможливе.
Чому ціна настільки вища? «Всі складники вартісні. Один датчик об'ємний кисневий коштує 160 швейцарських франків. В Україні після розмитнення такий датчик коштує, відповідно, 200 доларів», - розповідає керівник «Новатора». Додаючи, що завод продаватиме пристрій за собівартістю.https://www.slidstvo.info/news/aparat-shvl-vid-ukroboronpromu-israelskyy-ale-koshtue-vpolovynu-bilshe/ Апарат ШВЛ від «Укроборонпрому» нагадує ізраїльський, але коштує вполовину більше