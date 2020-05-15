УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10074 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
27 231 52

Вітчизняні "апарати ШВЛ", які збирається закупити МОЗ, можуть бути вкрай небезпечними, - анестезіологи

Вітчизняні

Асоціація анестезіологів України звернулася з відкритим листом до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Лікарі стверджують, що спекуляції на темі ШВЛ небезпечні загрозою для життя українців і безглуздою тратою бюджетних коштів.

Текст листа оприлюднено на сайті Асоціації анестезіологів України, інформує Цензор.НЕТ.

"У розпал пандемії коронавірусу в Україні виник ажіотаж щодо закупівлі апаратів ШВЛ. До цього процесу залучена не лише держава, а і політики, підприємці, благодійники та волонтери. За більш ніж 2 місяці такої активності, нажаль, спостерігаються дуже небезпечні тенденції, що потенційно можуть негативно вплинути на якість надання медичної допомоги хворим та призвести до марної трати державних коштів", - сказано в листі.

В асоціації зазначають, що останнім часом намітилася тенденція, "коли багато" інженерів "розробляють і закликають до масового виробництва своїх винаходів, які нібито можуть замінити апарати ШВЛ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського

"Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з "апаратів ШВЛ" на базі ручного дихального мішка "Амбу". Проте будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція мішком Амбу можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта із зупинкою дихання. Адекватна вентиляція пацієнта неможлива без наявності сучасних режимів з контролем за об’ємом або тиском та синхронізації апарату з пацієнтом", - заявляють в асоціації.

При цьому українські анестезіологи підкреслюють, що деякі з анонсованих як вітчизняні апарати ШВЛ не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції хворих і дійсно можуть бути вкрай небезпечними.

Анестезіологи вимагають враховувати їхню думку в ухваленні рішень про придбання ШВЛ і "припинити спекуляції на цій темі і безглузду витрату державних коштів".

Нагадаємо, 13 травня міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що держпідприємство "Новатор" з м. Хмельницький отримало дозвіл МОЗ на виробництво апаратів штучної вентиляції легенів.

На думку колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, ці апарати можуть бути небезпечні для пацієнтів.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
а кого волнует их надежность и опасность? зебилам главное - откаты в карман
показати весь коментар
15.05.2020 16:04
+11
Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи - Цензор.НЕТ 6558
показати весь коментар
15.05.2020 16:28
+9
так в том-то и дело, что мешок Амбу - єто не аппарат ИВЛ, как его пітаются преподнести ньінешние зельоньіе прохвесиональі
показати весь коментар
15.05.2020 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кого волнует их надежность и опасность? зебилам главное - откаты в карман
показати весь коментар
15.05.2020 16:04 Відповісти
а ГлавЗебилу - возможность попиариться, прокукарекав в ролике что в Украине налажено производство ИВЛ и государство их закупает.
показати весь коментар
15.05.2020 16:26 Відповісти
Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи - Цензор.НЕТ 6558
показати весь коментар
15.05.2020 16:28 Відповісти
Подпись к фото: Петякантроп в теме про погоду тужится над высером про зеленского
показати весь коментар
16.05.2020 03:57 Відповісти
петякантропам главное - высрать про зебилов
Зря стараетесь, пецю всё равно не выберут
показати весь коментар
16.05.2020 04:00 Відповісти
Не мешайте зЕкоманде пилить Бабло
показати весь коментар
15.05.2020 16:04 Відповісти
Уже накопленная статистика разных стран, в том числе Украины показала, что роль ИВЛ в борьбе с ковид-19 сильно преувеличена. В разгар эпидемии в Нью -Йорке из 4х тысяч ИВЛ в сутки практически использовались 300-400. В Израиле на 3 тыс. аппаратов приходилось не более 200 подключенных. Посмотрите сводки нашего МОЗ. Из 2 тысяч ИВЛ в Украине используются максимум 150. Однако маховик панических закупок ИВЛ уже давно раскручен, самолеты развозят из Китая по всему миру остатки практически бесполезных заказов, а наши местные дельцы уже сообразили, что эту корову пора доить самим. Причем быстренько, пока ковид еще на слуху и бюджетные денежки на него имеются.
показати весь коментар
15.05.2020 17:26 Відповісти
епідемія нової хвороби .. ліків немає.. Всесвітня паніка
спочатку було враження -що апарати ШВЛ допомагають..

але не так давно Франція спростувала статистикою з лікарень-допомагають в 10 відсотках випадків пройти криз. а ле часто і шкоять при невмілом користванні.
Ще раз -сь ця уйня "апарат ШВЛ" -(мотор від соковижималки плюс ручна груша) -це не Апарат ШВЛ.
І за цей дозвіл хтось повинен буде відповісти у кримінальному порядку -порада родинам хворих відразу подавати в суд на МОЗ.
показати весь коментар
15.05.2020 20:11 Відповісти
А про хінін коли ми від лікарів нарешті почуємо?
показати весь коментар
15.05.2020 16:05 Відповісти
Заболевших анестезиологов к аппаратам ИВЛ не подключать, так и запишем.
показати весь коментар
15.05.2020 16:08 Відповісти
так в том-то и дело, что мешок Амбу - єто не аппарат ИВЛ, как его пітаются преподнести ньінешние зельоньіе прохвесиональі
показати весь коментар
15.05.2020 16:10 Відповісти
Кто пытается? И почему они зеленые? Конкретно назови. Может они со времен свиньи остались, всех махом не поменяешь.
показати весь коментар
15.05.2020 16:12 Відповісти
кто, ваш новый (уже третий) министр здравоохранения Степанов? ну-ну
показати весь коментар
15.05.2020 16:17 Відповісти
тебя к такому подключить, пусть вдувает а то воздух в голове застоялся
показати весь коментар
15.05.2020 16:11 Відповісти
Тебе то он из кишечника напрямую поступает.
показати весь коментар
15.05.2020 16:14 Відповісти
я ж про тебя говорю, у тебя видимо да )
показати весь коментар
15.05.2020 16:16 Відповісти
Уже знаю откуда они,кацам мусор надо спросить,а лохи еще и заплатят
показати весь коментар
15.05.2020 16:09 Відповісти
какая разніца? дайте їм 100 днів! а при Порохе шо, луччє було?
показати весь коментар
15.05.2020 16:09 Відповісти
Свинье еще все припомнят.
показати весь коментар
15.05.2020 16:10 Відповісти
как говорил ваш карлсон, если за 10 дней нет результата, то бай-бай
показати весь коментар
15.05.2020 16:12 Відповісти
правильнее называть его ослом, віслюком апокаліпсіса. можно шмарклей зельоной, нелохом, но в принципе можно и свиньей, если вам так хочется
показати весь коментар
15.05.2020 16:18 Відповісти
Я о владельце рошена, не строй из себя дурака.
показати весь коментар
15.05.2020 16:23 Відповісти
Угу! Рогатой.
показати весь коментар
15.05.2020 16:54 Відповісти
зеленым главное имитация бкрной деятельности и попил бабла, ну и ролик запилить сколько закуплено "аппаратов"
показати весь коментар
15.05.2020 16:09 Відповісти
Со свиньей или воной не путай.
показати весь коментар
15.05.2020 16:16 Відповісти
скажите честно, а лучше напишите что вы думаете про эту новость, только откровенно, что вы поняли из этой новости а потом поржем
показати весь коментар
15.05.2020 16:11 Відповісти
прежде чем в Минздраве что-то адресно закупать за госкошты - лучше бы сначала спросить что надо у узких специалистов (для кого это и закупается), чем у менеджера-консультанта по продаже-втюхиванию, (и потом затаривать склады вроде и нужными по названию апппаратами, но бессмысленными по применению)
есть такие вещи, которые невозможно объяснить неспециалисту (мне и Вам и им), но которые крайне важны и для специалиста и для больного (в конечном результате)...
ну я понял так ! ))))
показати весь коментар
15.05.2020 16:26 Відповісти
Ну в новости я аргументированных никаких обоснований не заметил. Типа что вот же протестирован нами в такой-то лаборатории предлагаемый к закупке такой-то аппарат ИВЛ. Ответственной комиссией экспертов была установлено что по таким то своим характеристикам данный аппарат несет такую то опасность. Выводы экспертной комиссии с подписями прилагаются. А так новость ни о чем. Мол де есть аппараты, которые МОГУТ нанести вред (а могут и не нанести). Только вот мы кормимся с рук импортеров медтехники посему на вот выгодно отечественное обгаживать без каких бы то ни было подтверждений, а проталкивать импортное. Я же могу и так себе подумать. Правда же. Не зря же к примеру дистрибьюторы лекарств по поликлиникам врачам денежку заносят. Можно выписать к примеру импортный препарат за условно 100 грн. в то же время когда есть в аптеках и выпускается отечественный с таким же активным веществом, но с другим названием за условно 20 грн. Так что покуда данная статья со словами данных экспертов мне лично ни о чем не сказала. По крайней мере о качестве отечественных ИВЛ.
показати весь коментар
15.05.2020 22:23 Відповісти
это чудо отечественных распильщиков бабла можно отправить на скорые и то при условии, что они имеют достаточный ресурс по автономности.
А так... умиляет эта лапка-крюк, которая давит... Это, господа, нечто!
показати весь коментар
15.05.2020 16:11 Відповісти
как и те пцр фуфло-тесты на коронавирус которые закупили зебилы
показати весь коментар
15.05.2020 16:12 Відповісти
даже в лохматые годы качали воздух меха, а не эта бутылка из под пива
показати весь коментар
15.05.2020 16:14 Відповісти
Вітчизняні "апарати ШВЛ", які збирається закупити МОЗ, можуть бути вкрай небезпечними, - анестезіологи - Цензор.НЕТ 4080
показати весь коментар
15.05.2020 18:11 Відповісти
вот как выглядит нормальный аппарат ИВЛ...
а теперь посмотрите на эту самоделку которую хочет закупать Минздрав...

Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи - Цензор.НЕТ 3312
показати весь коментар
15.05.2020 16:16 Відповісти
Ну как же? у нас все новейшее что ни выпускают - в 10-15 раз дешевле от иностранных "аналогов"(правда никто не спешит наши аналоги аналогов покупать, разве что с 20 ПТРК арабы возьмут да 30 танков за 10 лет тайцы возьмут)
показати весь коментар
15.05.2020 18:55 Відповісти
Вариант 1(оптимистический)-Степанов не может отличить мешок Амба( кружку Эсмарха) от ИВЛ.
Вариант 2( реалистический). Степанов усьо прекрасно понимает.....Но!
показати весь коментар
15.05.2020 16:19 Відповісти
Варіант 3. Степанов ніколи не чув про "мішок Амба"
показати весь коментар
15.05.2020 18:21 Відповісти
Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о приобретении ИВЛ и прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств... - цитата

точка.. все правильно
показати весь коментар
15.05.2020 16:21 Відповісти
Этож гениальное изобретение! Может и по роялю поиграть, как предшественники и единомышленники!
показати весь коментар
15.05.2020 16:24 Відповісти
Этот на картинке аппарат не ИВЛ ,а реанимационный типа Амбу.
показати весь коментар
15.05.2020 16:29 Відповісти
Дайте угадаю - "отечественный производитель" - как и с ПЦР-тестами, фирма зарегенная в квартире-бомжатнике с уставным капиталом 1000, в гараже клепающая "ИВЛ" из говна и палок?
показати весь коментар
15.05.2020 16:30 Відповісти
Конфисковали и емного облагородили насосы с шиномонтажей да и дело с концом.
показати весь коментар
15.05.2020 16:32 Відповісти
оптімальний варіант налагодити спільне виробництво ******** ШВЛ з західними компаніями в Україні що допоможе зберегти валюту та надасть робочі місця і таке потрібне медобладнання.
показати весь коментар
15.05.2020 16:37 Відповісти
ахаха, табачники в ужасе свалили, так медкомпании с радостью уже разбежались бежать и экономить нам валюту, ага
ну наивно же
показати весь коментар
15.05.2020 18:56 Відповісти
що поробиш,державників нема,є скоморохи.
показати весь коментар
18.05.2020 20:18 Відповісти
Ассоциация анестов должна использовать правильные формулировки. Мешок Абу не позволяет определить требуемый объем дыхания и плюс возможна баротравма.
показати весь коментар
15.05.2020 16:57 Відповісти
Ку - ку! Со среды, 13-го мая, Росздравнадзор временно остановил использование на территории Российской Федерации аппаратов для искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн «Ростех», из-за которых, собственно, произошли пожары в реанимациях московской и питерской больниц, в конечном итоге погубившим шесть человек. Однако, как выяснилось, к трагедиям на самом деле привело импортозамещение, благодаря которому российскому заводу пришлось чуть ли не подпольно покупать комплектующие в Китае, информируютросСМИ.
В конце марта правительство РФ назначило завод «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для государственных и муниципальных медучреждений, а в апреле КРЭТ уже заключил контракты с больницами на поставку 8,7 тысяч аппаратов ИВЛ, которые производятся по программе импортозамещения.
В марте завод собирал по 10 аппаратов в сутки, а в апреле, благодаря масштабному госзаказу, стал собирать уже по 100 штук.
Сайт госзакупок выдал информацию о недавних закупках Уральского приборостроительного завода, который, как оказалось, закупает не что иное, как детали для аппаратов ИВЛ «Авента-М». Те самые, которые производит и продает.
показати весь коментар
15.05.2020 17:03 Відповісти
Невзоров сказал шо заводик выпускал сначала детали для огнеметов и даже "Буратин", вот и по старой памяти хорошенечко прожарил ватников)))
даже трамповцы обосрались и выбрасывают это говно(за которое идиоты еще и денег отвалили русне) - родные поциентов потом слупят миллиарды за поджарку своих близких до состояния бифштекса)
показати весь коментар
15.05.2020 18:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI купи говно .Слепаков.

не будь говном
купи говно...
будь патриотом
показати весь коментар
15.05.2020 19:32 Відповісти
Кто бы сомневался в наших тупых коновалах... У них все опасно для жизни.
показати весь коментар
15.05.2020 22:46 Відповісти
Анестезиологи это КТО? Где письмо,кто подписал? Конечно караул,если восстанавливается какое то отечественное производство. Это же БЕЗ ОТКАТОВ,ПО ПРОГРАММЕ надо отдать уже запланированное к разворовывания. Как можно? В скорой что есть ИВЛ,за БАКСЫ? Нет. А как проводить КРАТКОВРЕМЕННУЮ реанимацию? НИКАК! Почему тогда ВОЙ этих БЕЗЛИЦЫХ "реаниматологов"( ассоциации? Никогда не слышал о их заявлениях,а о НЕ умении работать на ИВЛ и практическом отсутствии специалистов ЗНАЮ из первых рук) Так кто они,подписанты,сразу вступившие "в бой" против "гавна" отечественного и за импорт,конечно. Там деньги "не зря " потратят. Тем более ГОСденьги. Их уже "распределили",а тут не задача надо отдать "каким-то отечественным представителям . Ну как можно? И "ассоциация и гневные обличители из которых процента 2 работают на ИВЛ,остальные не видели их в глаза,"вдруг" истекают гневной тирадой.) Из за таких ********* в Украине и нет ни медоборудования ни его производства. Это пока НИЧЕГО не было,а если реально будет? Чем реанимировать будете,долбоебы ибо МНОГО ИВЛ не купят( да Вы придурки и работать на них НЕ умеете). Хотя тем торгашам,кто покупает от медицины за госденежки все равно это не люди -взяточники,воры косвенные убийцы миллионов. Но их это не волнует. Они просто на жизни украинцев зарабатывают. И только появляется проблемка( забирают кормушку тут появляется и ассоциация.
показати весь коментар
16.05.2020 04:49 Відповісти
Ну,конечно,на счетчиках газа и воды не заработать,а счетчики газа даже устанавливать отказываются.Зеленый ушлепок-скоморох продаст и страну и народ.Хотя такую терпильную нацию по-другому не определишь.Геи по жизни.
показати весь коментар
17.05.2020 12:11 Відповісти
Про деталі,він дорогий бо в ньому є імпортні складники - керівник «Новатора»
«Ми самостійно зробили редуктор до електродвигуна, який рухає важіль. Ми самостійно розробили конструкцію важеля з роликами і з поворотним механізмом. Ми самостійно написали програмне забезпечення», - зауважує директор підприємства, додаючи, що український апарат додатково обладнано пристроєм для зволоження й підігріву повітря. Інакше, за словами Свістунова, тривале використання пристрою для ШВЛ неможливе.
Чому ціна настільки вища? «Всі складники вартісні. Один датчик об'ємний кисневий коштує 160 швейцарських франків. В Україні після розмитнення такий датчик коштує, відповідно, 200 доларів», - розповідає керівник «Новатора». Додаючи, що завод продаватиме пристрій за собівартістю.https://www.slidstvo.info/news/aparat-shvl-vid-ukroboronpromu-israelskyy-ale-koshtue-vpolovynu-bilshe/ Апарат ШВЛ від «Укроборонпрому» нагадує ізраїльський, але коштує вполовину більше
показати весь коментар
18.05.2020 20:10 Відповісти
 
 