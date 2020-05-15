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Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем. ДОКУМЕНТ

Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем. ДОКУМЕНТ

Із 1339 прокурорів Генеральної прокуратури України лише 610 (45%) успішно пройшли переатестацію та були переведені в Офіс генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати аналітичного вивчення проблемних питань, що виникали під час проведення атестації прокурорів, опубліковані на сторінці в мережі Facebook колишнім слідчим з особливо важливих справ ГПУ Галиною Климович.

Атестація проходила в три етапи.

За результатами першого етапу атестації успішно пройшли тестування 795 прокурорів (59,4%), не пройшли - 192, а не з'явилися на тестування 95.

За результатами другого етапу атестації успішно пройшли тестування 769 прокурорів (57,4%), не пройшли - 24.

А за результатами проходження третього етапу атестації успішно пройшли співбесіду 610 прокурорів, не пройшли 154 і не прийшли на співбесіду - 5.

Таким чином, з 1339 прокурорів Генеральної прокуратури України лише 610 (45%) успішно пройшли переатестацію та були переведені в Офіс генерального прокурора.

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На підставі викладеного доручити відповідним самостійним структурним підрозділам Офісу генерального прокурора розробити орієнтовні критерії для оцінки доброчесності прокурора, яка б максимально відповідала об'єктивним критеріям і мінімізувала суб'єктивні оцінки при проходженні третього етапу атестації.

Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем 01

Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем 02
Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем 03
Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем 04
Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем 05
Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем 06
Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем 07

Автор: 

Климович (3) прокуратура (3665) прокурор (620) Переатестація (102) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+9
Прокурорами, прошедшими аттестацию, будет командовать Венедиктова, которая на аттестации провалилась. Иллюстрация к наблюдению Дарвина о том, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других умеет приспособиться.
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15.05.2020 16:14
+4
Мабудь,з генпрокурроші, (прости Господи),приклад беруть...
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15.05.2020 16:14
+4
А чому будуть кадрові проблеми, якщо вони вже є?
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15.05.2020 16:15
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Прокурорами, прошедшими аттестацию, будет командовать Венедиктова, которая на аттестации провалилась. Иллюстрация к наблюдению Дарвина о том, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других умеет приспособиться.
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15.05.2020 16:14 Відповісти
Не надо вертеть Дарвином, как цыган луною. Дарвин говорил о другом.
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15.05.2020 17:19 Відповісти
и шо ты пукнул нового..???
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15.05.2020 19:21 Відповісти
Мабудь,з генпрокурроші, (прости Господи),приклад беруть...
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15.05.2020 16:14 Відповісти
Какой поп, такой и приход.
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15.05.2020 18:44 Відповісти
А чому будуть кадрові проблеми, якщо вони вже є?
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15.05.2020 16:15 Відповісти
Еще и какие.
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15.05.2020 16:18 Відповісти
У нас все попытки качественного реформирования прокуратуры и судов с 2014 года разбивались о тупую нехватку кадров. Особенно после первой волны чистки. И брать некого. Те кандидаты, что приходят на конкурсы со стороны -- в большей массе просто необразованный хлам.
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15.05.2020 16:25 Відповісти
Проблема в том, шо без опыта работы в прокуратуре пройти тот конкурс невозможно априори. Системы ж стажирования кандидатов в самой прокуратуре нет. От и получается шо таки да, дефицит...
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15.05.2020 16:42 Відповісти
Они тестирование на знание законов не проходят. А каком опыте тогда можно говорить?
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15.05.2020 17:45 Відповісти
ОГПУ вернулось!!! С чем и поздравляем(с)!!!
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15.05.2020 16:18 Відповісти
А може навмисне провалили неугодних. Це ж клоун. Він в прокуратуру окрім ішаків нікого не бере.
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15.05.2020 16:18 Відповісти
Остальным просто денег нехватило
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15.05.2020 16:19 Відповісти
*прошли тестирование 795 прокуроров (59,4%), не прошли - 192, а не появились на тестирование 95.*
Боюсь спросить, а что случилось с остальными прокурорами?
795 - 59,4%
192 - 9,8%
95 - 4,8%
??? - 26%
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15.05.2020 16:20 Відповісти
Сидят на карантине, в обсерации.
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15.05.2020 18:46 Відповісти
..просочились через легкие на взнос грунты
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15.05.2020 19:23 Відповісти
Реклама - Зеленський обвів усіх навкруг пальця. Засунув пальця собі в сраку і обвів.
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15.05.2020 16:20 Відповісти
че несет то, дефицит прокуроров наступит, а они то ничего уже и нерешают, ахахаха5555, ща проблема наступит там оказывается сливки общества служили гении, а нет чтоб признаться что прокуратура ***** застряла в механизме коррупции и если новых свежих застосувать то механизм взорвется к ******
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15.05.2020 16:25 Відповісти
Сливки не сливки, но наследственнвя преемственность от батька до сына, в данном заведении процветала всегда.
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15.05.2020 16:36 Відповісти
ну то й не дивно. Чинуші у нас майже всі тупі в доску, не тільки прокурори. А тепер рахуйте що кроще? Тупий продажний прокурор, чи його відсутність. Відповідь для нормальної людини очевидна.
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15.05.2020 16:47 Відповісти
Там и так 1 или 2% работали. Остальные учавствовали в схемах.
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15.05.2020 16:48 Відповісти
Там и так 1 или 2% работали. Остальные учавствовали в схемах.
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15.05.2020 16:48 Відповісти
100% правды. Оставят схемы. Они ОПГ.
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15.05.2020 17:44 Відповісти
Бенядіктова одобряє! Тапєріча всє свої! В неї - папка, а в когось - бабкі!) Зільона мішпуха гуляє!!!)
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15.05.2020 17:03 Відповісти
1339 прокуроров, Карл! Законность в Украине надёжно защищена!!!
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15.05.2020 17:23 Відповісти
А она, вообще, есть?
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15.05.2020 18:49 Відповісти
Вместо выгнать - давайте оставим коррумпированное лайно. И все будет как и прежде. Вот просто скоты.
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15.05.2020 17:43 Відповісти
прокуратура- сплошь гнилое болото- знаю по совместной работе.. толпа никаких тупо-трусливо-никчемно-стяжительских бездельников (за очень редким исключением)..
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15.05.2020 19:26 Відповісти
че, некому будет на бизнес наезжать и выдавливать бабло в карманы генералов прокурорских?

ГОДНО. Дава, всех непрошедших - УВОЛИТЬ. И прошедших конкурс - ТОЖЕ УВОЛИТЬ.

ВСЕ отделы, кроме убойного - разогнать нахер. Потому что их "эффективность" - глубоко отрицательная.
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15.05.2020 20:27 Відповісти
Ті, що "пройшли" атестацію, нічим не кращі тих, що не пройшли.
Нормальних в системі прокурватури немає.
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18.05.2020 12:20 Відповісти
 
 