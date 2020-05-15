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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Оріховим: двох українських воїнів поранено, - пресцентр

Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Оріховим: двох українських воїнів поранено, - пресцентр

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських підрозділів, унаслідок чого поранено двох українських воїнів.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. У відповідь на такі підступні та злочинні дії підрозділи Об’єднаних сил для придушення ворожого вогню використали штатне озброєння. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Оріховим: двох українських воїнів поранено, - пресцентр 01

Автор: 

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почти по Ремарку - на Восточном фронте без перемен...
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15.05.2020 16:29 Відповісти
Не наемники, а военнослужащие 1 и 2 армейских корпусов РФ. Не нужно подыгрывать российской пропаганде.
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15.05.2020 16:38 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Убей русского.

Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Оріховим: двох українських воїнів поранено, - пресцентр - Цензор.НЕТ 729
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15.05.2020 17:47 Відповісти
 
 