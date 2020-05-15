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Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників. ДОКУМЕНТ

Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників. ДОКУМЕНТ

За результатами перших двох етапів проходження атестації в органи регіональних прокуратур, 687 прокурорів підлягають звільненню.

Про це свідчать результати аналітичного вивчення проблемних питань, що виникали під час проведення атестації прокурорів, опубліковані на сторінці в мережі Facebook колишнім слідчим з особливо важливих справ ГПУ Галиною Климович, передає Цензор.НЕТ.

В Офіс Генерального прокурора звернулися регіональні прокурори з листами, в яких вони спрогнозували можливі проблеми кадрового наповнення прокуратур після звільнення прокурорів за результатами проведення двох етапів атестації.

Зазначається, що після звільнення прокурорів, протягом тривалого часу залишатиметься вакантною значна кількість посад прокурорів.

За прогнозами керівників регіональних прокуратур у цей період часу значно зросте навантаження на прокурорів, які успішно пройде атестацію і будуть назначені на посади, що негативно відобразиться на якості і ефективності виконання конституційних функцій прокуратури.

Також читайте: Лише 45% прокурорів успішно пройшли атестацію в Офіс генпрокурора, що може призвести до кадрових проблем. ДОКУМЕНТ

Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 01
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 02
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 03
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 04
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 05
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 06
Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників 07

Автор: 

кадри (309) прокуратура (3665) звільнення (2663) прокурор (620)


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Топ коментарі
+12
дно если они не знают законов то как они могут работать??????????????
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15.05.2020 16:26
+10
Какое горе !!! Нет этих "честных" человеков , нет проблем .
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15.05.2020 16:25
+9
Замечательная логика. Я представляю себе прокурора, который приходит в клинику оперировать себе язву, на что ему отвечают: "Вы знаете, у нас хирургов, которые умеют делать операции, не убивая пациента, пока нет (ну не хватает кадров!), но мы специально для вас оставили того, у кого в прошлом году умерли все пациенты. Но резать он умеет, у него диплом есть! Ну как, ложитесь на стол?" Мне почему-то кажется, что, если мы оставляем коррумпированных сволочей в судебной системе (судебной, Карл!), мы должны согласиться и на то, что нас будут оперировать подобные вивисекторы.

PS: Мне это напоминает избрание президента в одной стране: "Вы знаете, у нас вообще нормальных и вменяемых людей нет, все опытные - казнокрады и сволочи, но есть незапятнанный клоун. Давайте его изберем - на худой конец?"
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15.05.2020 16:36
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Какое горе !!! Нет этих "честных" человеков , нет проблем .
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15.05.2020 16:25 Відповісти
В 2017 или 2018 году была информация, что в судах около 10% вакантных мест.
Где те честные, патриотичные, которые туда не пошли?
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15.05.2020 16:26 Відповісти
Работать тупо некому. У нас все попытки качественного реформирования прокуратуры и судов с 2014 года разбивались о тупую нехватку кадров. Особенно после первой волны чистки. И брать некого. Те кандидаты, что приходят на конкурсы со стороны -- в большей массе просто необразованный хлам.
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15.05.2020 16:27 Відповісти
А ещё у нас мало космонавтов. Пока не летаем. Хотя и обидно
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15.05.2020 16:31 Відповісти
По программе денацификации были уволены все чиновники, работавшие при Гитлере, однако вскорости большинство вернули, т.к. не нашлось такого огромного количества специалистов. ((c) ВКЛ_это_мы_01, посты 2014 - 2019 годов)
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15.05.2020 16:25 Відповісти
дно если они не знают законов то как они могут работать??????????????
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15.05.2020 16:26 Відповісти
Гоните коррупционеров в шею !!! Юристов валом молодых и еще не погрязщих в коррупционных схемах !!!
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15.05.2020 16:26 Відповісти
Оставшихся работать при свинье, то-бишь перекрасившихся сразу нафиг. Вернуть нормальных профессионалов.
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15.05.2020 16:27 Відповісти
свинья - это кто?
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Вопрос страшнее - Кто эти "нормальные" профессионалы?
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15.05.2020 16:42 Відповісти
95 кв. и их родствельники
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15.05.2020 16:46 Відповісти
Зерада до сих пор поёт мантры про профессионалов-патриотов и честных, в упор не замечая - кто попал в Слуги с их помощью в качестве честных и патриотов...
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15.05.2020 16:48 Відповісти
Выход есть. Существенно сократить функции прокуратуры, обсалютно вредные для общества
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15.05.2020 16:27 Відповісти
Хороша отмазка. Если уволить непрофессиональных врачей - не кому будет "лечить" больных
По моему проблема не в кадрах, а в кумовстве.
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15.05.2020 16:29 Відповісти
А - интересно... что бы случилось, если бы, в одночасье, всю (в полном смысле этого слова) эту прокурорскую мразь вышвирнуть с их бАгатых кабинетов на улицу ???
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15.05.2020 16:29 Відповісти
Региональные прокуратуры предупреждают, что увольнение 687 прокуроров, не прошедших аттестацию, приведет к острому дефициту сотрудников - Цензор.НЕТ 8340
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15.05.2020 16:48 Відповісти
т.е надо отменить саму аттестацию.???..ну деньги считать то они умеют? а шо там еще надо?
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15.05.2020 16:30 Відповісти
И сразу начинается шантаж. А какой тогда смысл в аттестациях?)
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15.05.2020 16:31 Відповісти
Региональные прокуратуры предупреждают, что увольнение 687 прокуроров, не прошедших аттестацию, приведет к острому дефициту сотрудников - Цензор.НЕТ 1947 https://censor.net/user/369726 Никакого смысла в ней и нет. Только повод уволить тех, кто мешает.
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Т.е при любой аттестации выгоняют лучших?)
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15.05.2020 17:11 Відповісти
Все, как всегда, при проведении переаттестации: выгнать тех, кто имеет собственную, неудобную, для руководства, точку зрения, тех, кто не прошел по блату, не стукачей и т. д. Останутся "сливки", "лучшие из лучших".
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15.05.2020 16:32 Відповісти
Четко, понятно и без сарказма. Забыли только одно - назначение на "теплые" места своих родственников и нужных людей
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15.05.2020 16:35 Відповісти
Региональные прокуратуры предупреждают, что увольнение 687 прокуроров, не прошедших аттестацию, приведет к острому дефициту сотрудников - Цензор.НЕТ 3239 https://censor.net/user/211128 Разобрался в сарказме? Это подразумевается в "и т. д."
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15.05.2020 16:40 Відповісти
Закон есть закон! Экзамены не сдал - права не получишь! Или можно по-другому?
Долбоебы, чему вы нас учите! Принимаете законы, сами ими же жопу вытираете, а после этого требуете от нас эти, обосранные вами же, законы выполнять?
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15.05.2020 16:32 Відповісти
Замечательная логика. Я представляю себе прокурора, который приходит в клинику оперировать себе язву, на что ему отвечают: "Вы знаете, у нас хирургов, которые умеют делать операции, не убивая пациента, пока нет (ну не хватает кадров!), но мы специально для вас оставили того, у кого в прошлом году умерли все пациенты. Но резать он умеет, у него диплом есть! Ну как, ложитесь на стол?" Мне почему-то кажется, что, если мы оставляем коррумпированных сволочей в судебной системе (судебной, Карл!), мы должны согласиться и на то, что нас будут оперировать подобные вивисекторы.

PS: Мне это напоминает избрание президента в одной стране: "Вы знаете, у нас вообще нормальных и вменяемых людей нет, все опытные - казнокрады и сволочи, но есть незапятнанный клоун. Давайте его изберем - на худой конец?"
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15.05.2020 16:36 Відповісти
вот на худой конец - и худой песец= тогда и делу---- венец
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15.05.2020 19:31 Відповісти
А кто аттестировал тех кто аттестирует ?
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15.05.2020 16:38 Відповісти
как там поживают бриллиантовые прокуроры, не кашляют...?
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15.05.2020 16:39 Відповісти
Семейные кланы ,кумовство и купленные дипломы с должностями . Неучи в нескольких поколениях в прокуратуре, если твой дедушка и папа с мамой прокуроры - кем будет ихний ребенок. Догадаться можно с одного раза. Их не увольнять , а судить нужно.
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15.05.2020 16:43 Відповісти
Дитина буде "Ірою Венедіктовою".
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15.05.2020 22:46 Відповісти
Где вы видели что бы "честный прокурор " судил нищего ? Того, у того у кого денег, просто нет , нет машины, нет родственников ? ..... Об этом им сами следаки сообщают... Представляю ...в Украине честный прокурор нищего судит ....ха-ха
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15.05.2020 16:44 Відповісти
А як може прокурор,який не пройшов атестацію,і далі працювати в прокуратурі? Вихід один- гнати в шию! А заодно і генпрокуроршу. Думається,що Харківська юридична академія запросто може перекрити любий некомплект.Теж мені,проблема...
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15.05.2020 16:45 Відповісти
Оно и без аттестации видно качество работы прокуратуры. Если машинист не имеет необходимых знаний для управления тепловозом, его никто не допустит до управления. Притом не важно хватает машинистов или нет. Тоже самое можно сказать о других профессиях, врачах, летчиках и т.д.. Если прокурор не знает законов Украины, не имеет необходимых знаний, опыта, ему нельзя доверять судьбы людей.
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15.05.2020 16:52 Відповісти
"15.05.20 16:22 Региональные прокуратуры предупреждают, что увольнение 687 прокуроров, не прошедших аттестацию, приведет к острому дефициту сотрудников. " ====

==== Можно набрать следующих 687 прокуроров ,так-же не прошедших аттестацию, какая разница, или эти уже "опытные"? .. )
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15.05.2020 16:57 Відповісти
Они все равно бездельники!!! и за безделье им нужно платить большие деньги!!!
а жулики подождут немного!! Может за это время сами поубиваются или отстрелят некоторых
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15.05.2020 16:58 Відповісти
пусть не переживают,работы в Польше навалом
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15.05.2020 17:18 Відповісти
..А нах тоді ті неуки !? ...Хай шурують на сільгоспроботи ..Там кадри потрібні !
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15.05.2020 18:02 Відповісти
"Региональные прокуратуры предупреждают, что увольнение 687 прокуроров, не прошедших аттестацию, приведет к острому дефициту сотрудников." - интересно, бриллиантовые прокуроры прошли аттестацию?
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15.05.2020 18:14 Відповісти
тих прокурорів які звернулись з листами потрібно за судити до ув'язнення з позбавленням права займати посади в адвокатурі в мвд сбу прокуратурі і тд пожиттево.....давай зараз рекетирів випустимо з тюрем бо вони хороші люди....це піпец а не країна,пропадає країна,вся прокуратура працює на фсб,тому що ціль фсб розвалити державу україна а прокураткра це робить,значить вони за одне
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15.05.2020 18:39 Відповісти
Это все сыны и дочки пристроенных и получившие Диплом не по уму , а за Деньги. Ничего не изменится. А кто вопит , тот кто не прошел Аттестацию и работает в прокуратуре, нет не Работает а зарабатывает деньги вышибая их из Других .
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15.05.2020 19:06 Відповісти
Семь лет мак не родил и голода не было.
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15.05.2020 19:15 Відповісти
Никакой катастрофы не вижу, скорей наоборот, государство сэкономит кучу бабла, можно временно назначить на свободные вакансии высокоразвитых приматов, которые обойдутся бюджету гораздо дешевле, гарантирую, прцент справедливых приговоров будет на много выше.
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15.05.2020 20:10 Відповісти
И шо? Молодых нормальных чесных юристов-полно.Обьявите вакансии и заполнят вмиг
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15.05.2020 20:43 Відповісти
А у вас там всю жизнь острый дефицит сотрудников т. к. вместо сотрудников у вас работают тупые имбецилы, устроенные туда по блату чтобы хапать взятки. И если их выкинут, то особой разницы в работе никто и не заметит, ибо они лишь жопой дырявой кресло полировали.
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15.05.2020 22:43 Відповісти
Попросіть Стерненка,він має юридичну освіту і гадаю у нього є знайомі юристи які навіть атестацію пройдуть. )
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15.05.2020 22:52 Відповісти
Чем меньше прокуроров, тем меньше бандитов окажется на свободе. Менты берут, а прокуроры с судьями выпускают.
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16.05.2020 00:07 Відповісти
Чи є прокурори, чи немає це один хрен. Хіба що бюджет доять. Так і з суддями і мусорами!
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16.05.2020 10:55 Відповісти
зато пополнятся ряды дворников.
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17.05.2020 09:14 Відповісти
А,наявність,цього Злочинного кодла, знищує залишки України
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18.05.2020 17:33 Відповісти
 
 