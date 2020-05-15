Регіональні прокуратури попереджають, що звільнення 687 прокурорів, які не пройшли атестацію, призведе до гострого дефіциту співробітників. ДОКУМЕНТ

За результатами перших двох етапів проходження атестації в органи регіональних прокуратур, 687 прокурорів підлягають звільненню.

Про це свідчать результати аналітичного вивчення проблемних питань, що виникали під час проведення атестації прокурорів, опубліковані на сторінці в мережі Facebook колишнім слідчим з особливо важливих справ ГПУ Галиною Климович, передає Цензор.НЕТ.

В Офіс Генерального прокурора звернулися регіональні прокурори з листами, в яких вони спрогнозували можливі проблеми кадрового наповнення прокуратур після звільнення прокурорів за результатами проведення двох етапів атестації.

Зазначається, що після звільнення прокурорів, протягом тривалого часу залишатиметься вакантною значна кількість посад прокурорів.

За прогнозами керівників регіональних прокуратур у цей період часу значно зросте навантаження на прокурорів, які успішно пройде атестацію і будуть назначені на посади, що негативно відобразиться на якості і ефективності виконання конституційних функцій прокуратури.

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