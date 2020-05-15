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Новини Агресія Росії проти України
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На сході України - сплеск порушень припинення вогню, ситуація абсолютно неприпустима, - спецпредставниця ОБСЄ Грау

На сході України - сплеск порушень припинення вогню, ситуація абсолютно неприпустима, - спецпредставниця ОБСЄ Грау

За останні 3 тижні на Донбасі стався сплеск порушень припинень вогню і різко зросла кількість жертв серед цивільного населення, зокрема дітей.

Про це заявила після засідання ТКГ 14 травня Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Хайді Грау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Грау зазначає, що нинішній розвиток ситуації з безпекою в зоні конфлікту на Донбасі викликає занепокоєння.

"За останні три тижні з часу нашої попередньої зустрічі спостерігався сплеск порушень припинення вогню. Кількість жертв серед цивільного населення, зокрема дітей, також різко зросла, так само як і масштаби руйнування цивільної інфраструктури та майна", -  заявила вона.

Грау наголосила, що такий розвиток подій абсолютно неприпустимий. "Я наполегливо закликаю підписантів Мінських угод після рішень саміту "нормандської четвірки" в Парижі докласти всіх зусиль для того, щоб домовитися і підтвердити всеосяжне і стійке припинення вогню", - сказала вона.

Читайте також: У цивільного населення має бути можливість перетинати лінію розмежування на Донбасі, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Грау зазначила, що також неприпустимо будь-яким чином обмежувати доступ СММ ОБСЄ, яка, відповідно до її мандату, охоплює всю територію України, зокрема з метою моніторингу та перевірки дотримання припинення вогню.

Під час обговорення в робочій підгрупі з безпеки координатор закликала сторони проявити максимальну стриманість, щоб стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту.

Крім того, підгрупа обговорила питання, що стосуються визначення додаткових ділянок розведення сил і техніки, а також розробки і реалізації оновленого плану розмінування.

Політична підгрупа розглянула аспекти, пов'язані з "особливим статусом деяких районів Донецької та Луганської областей України і реалізацією "формули Штайнмайера", як передбачено Мінськими угодами".

Робоча підгрупа з гуманітарних питань обговорила питання підготовки наступного взаємного звільнення утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом, а також питання одночасного відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на лінії зіткнення.

Економічна робоча підгрупа розглянула нагальні питання водопостачання через лінію зіткнення.

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+11
И ниодной конкретики...Опять слепое ОБСЕ
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15.05.2020 16:36
+11
Ваша обеспокоенность уже никого не обеспокаивает . Гаранты хреновы .
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15.05.2020 16:37
+3
Хайди Грау что реально думала что попочленцы по домам разойдутся ?

Может она еще и в ихтамнетов верит которые по пути зашли в военторг ?
Велосипедист открывает терретории и как говорится - свято место пусто не бывает !!!
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15.05.2020 16:37
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И ниодной конкретики...Опять слепое ОБСЕ
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15.05.2020 16:36 Відповісти
Путе пальчиком грозя,
в джипе рассекая,
миссия ОБСья -
миссия слепая.
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15.05.2020 16:43 Відповісти
Ваша обеспокоенность уже никого не обеспокаивает . Гаранты хреновы .
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15.05.2020 16:37 Відповісти
Хайди Грау что реально думала что попочленцы по домам разойдутся ?

Может она еще и в ихтамнетов верит которые по пути зашли в военторг ?
Велосипедист открывает терретории и как говорится - свято место пусто не бывает !!!
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15.05.2020 16:37 Відповісти
Шахты закрывают , "кормильцы" в окопы идут . Скоро отменят карантин , приедут "на Украину" за пенсией .
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15.05.2020 16:40 Відповісти
Всем на них насрать, зачем эта оранизация вообще существует?
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15.05.2020 16:38 Відповісти
ничесе... никогда ж такого не было...и вот опять...а-я-яй (фсе! доклад окончен)
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15.05.2020 16:39 Відповісти
"Недопустимая ситуация" началась год назад...
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15.05.2020 16:39 Відповісти
6 лет назад, 6 лет...
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15.05.2020 16:41 Відповісти
Когда Яныка сбросили и с братишками Вас рассорили, а потом гад Порох войну начал?
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15.05.2020 16:47 Відповісти
разве кацапы на Украину напали не 6 лет назад...?
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15.05.2020 16:59 Відповісти
Шо-то петик сразу скис... Из новеньких, шо ли?
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15.05.2020 17:58 Відповісти
...если это про руснявую вату - то согласен...
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15.05.2020 16:48 Відповісти
Все знают: надо просто перестать стрелять.
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15.05.2020 16:41 Відповісти
Так тож российские террористы по Украине деньпабеды отмечали . А после снятия карантина , - сваих дидов за пенсиями и колбасой будут клетчатыми сумками наряжать . ((
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15.05.2020 16:42 Відповісти
Клевета, Бубочка в глазах Путлера увидел желание закончить войну, это просто постреливают.
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15.05.2020 16:46 Відповісти
ну и что удивительного.. Козак поехал в Германию к Меркель.. Нужно стрелять больше. Для путиноидной РФерии, это обычная тактика. Как будто когда то было иначе. В определенных кругах это называется "переговоры с позиции силы".
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15.05.2020 17:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1261288111394426881 29 мин

Вовочка, опять стреляют по "зоне разведения" в которую ты принес "...мир и счастье" Тебя таки развели
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15.05.2020 17:07 Відповісти
Ребята, в чем проблема? Надо просто перестать стрелять.(с)
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15.05.2020 17:33 Відповісти
развод зели оказался разводом
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15.05.2020 17:33 Відповісти
Шо-то петик сразу скис... Из новеньких, шо ли?
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15.05.2020 18:00 Відповісти
А шо она вообще сказала? Кто понял?
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15.05.2020 19:35 Відповісти
Отак взяла, і сміливо, можна навіть сказати героїчно, виразила свою стурбованність!
Ай-ай-ай - а хто ж це такий робить? Може йому пальчиком пригрозити, чи навіть в куточок поставити?
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15.05.2020 20:26 Відповісти
Схоже ця ОБСЄ своєю імпотенцією заразила і нашу владу.
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15.05.2020 21:33 Відповісти
Глубокая озабоченность 90-го уровня?
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16.05.2020 01:06 Відповісти
 
 