Ректор і проректор одного з харківських вишів попалися на хабарі 300 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали ректора й одного з проректорів харківського університету за одержання хабаря від приватного підприємця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські встановили, що ректор та проректор одного з харківських вишів вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 300 тисяч гривень за надання згоди на оренду приміщень університету. Посадовці вимагали перерахувати вказану суму на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду.

Сьогодні, 15 травня, проведено обшук в приміщенні університету. Встановлено, що квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор.

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На цей час ректора та проректора затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.