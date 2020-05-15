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Новини Хабарники
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Ректор і проректор одного з харківських вишів попалися на хабарі 300 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали ректора й одного з проректорів харківського університету за одержання хабаря від приватного підприємця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Ректор і проректор одного з харківських вишів попалися на хабарі 300 тис. грн, - Нацполіція 01

Поліцейські встановили, що ректор та проректор одного з харківських вишів вимагали від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 300 тисяч гривень за надання згоди на оренду приміщень університету. Посадовці вимагали перерахувати вказану суму на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду.

Сьогодні, 15 травня, проведено обшук в приміщенні університету. Встановлено, що квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор.

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На цей час ректора та проректора затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Автор: 

хабар (4686) виш (544) силовики (2512) Харків (5546)


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Всего то.Не дают будущему члену укр.правительства наконец то должность занять.
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15.05.2020 16:48 Відповісти
А шо робити бідним ректорам. Сесія дистанційно. Гуртожитки порожні. Кого стригти? Де ті золоті жнива?
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15.05.2020 16:58 Відповісти
Під заставу,чи на поруки?
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15.05.2020 16:58 Відповісти
много их сидит.... ну отдадут следакам и судьям то с чем попали .... а мы вернем им зарплату за вынужденное безделие и еще моральный ущерб выставят
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15.05.2020 17:30 Відповісти
А в чём собственно преступление? Ректор что, с пистолетом стоял у кассы, когда предприниматель перечислял деньги? Бред. Любой тупой адвокат его отмажет. А суд признает великим благотворительным благодетелем! Авакянские ******** опять обосрались...
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15.05.2020 17:31 Відповісти
ни о чем.
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15.05.2020 17:42 Відповісти
Спорим, что не сядут?
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15.05.2020 22:40 Відповісти
Клетчатые одеяла им выдали?
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16.05.2020 01:17 Відповісти
Вы бы в Богомольца еще заглянули, вот там всё серьёзно.
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16.05.2020 08:59 Відповісти
 
 