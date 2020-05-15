УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9976 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 306 16

Міністр охорони здоров'я і головний санлікар мусять взяти на себе відповідальність за рішення щодо запуску громадського транспорту, - заступник голови МВС Геращенко

Міністр охорони здоров'я і головний санлікар мусять взяти на себе відповідальність за рішення щодо запуску громадського транспорту, - заступник голови МВС Геращенко

Запуск громадського транспорту в Україні в межах послаблення обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, є відповідальністю міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

""Головнокомандувачем" в питаннях боротьби з епідемією є не МВС, а МОЗ. Саме міністр охорони здоров'я і головний санлікар несуть відповідальність перед народом України за правильні управлінські рішення в справі боротьби з епідемією. Тому вони повинні взяти на себе відповідальність і сказати, чи можна запустити громадський транспорт, в якому обсязі", - сказав Геращенко.

"Наприклад, можна запускати його не в повному обсязі, а говорити про те, щоб він ходив частіше, але пасажири повинні бути тільки в масках, і тільки на сидячих місцях. У нас же громадський транспорт ходив, але з певними обмеженнями, за перепустками для працівників критичної інфраструктури і т.д. Тобто можна це робити поступово", - додав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 18 травня в'їзд вантажного транспорту до Києва буде обмежений через пікове навантаження на дороги, - Кличко

Заступник міністра підтвердив, що показники захворюваності і смертності від Covid-19 в Україні нижче в тому числі завдяки закриттю громадського транспорту. "Безумовно. Це пряма залежність. Насправді, що таке боротьба з епідемією методом карантину? Це обмеження кількісного контакту громадян між собою. Тобто якщо за день в Києві контактувало між собою 3 млн осіб 5 млн разів, то після закриття громадського транспорту і кафе кількість контактів скоротилася вдесятеро. Відповідно, можливість вірусу передатися повітряно-крапельним шляхом зійшла нанівець", - сказав він.

Коментуючи той факт, що в Києві безліч людей їздять в тролейбусах і автобусах без спецперепусток, Геращенко розповів, що всього було складено понад 10 тис. адміністративних протоколів про порушення карантинних заходів, зазначивши, що в Іспанії і Франції "кількість правопорушень вимірювалася сотнями тисяч". "І якщо порівняти, знову-таки, результати боротьби з епідемією там і тут за кількістю жертв і хворих, то Україна вийшла з хорошими показниками ... Більшість підприємців і громадян в Україні дотримувалися карантин. Абсолютна більшість", - сказав заступник міністра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1388) Геращенко Антон (935) Степанов Максим (2196) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
За что обожаю Антошку? За то что он СВЕДУЩ во всех сферах нашей жизни.
Любой вопрос А.Геращенко прокомментирует.....
Медицина- МВД считает...........
Экономика- МВД посоветовало.....
Торговля- у МВД есть мнение........
Транспорт- МВД надеется.......... и т.д.)))))))
Никак страна не сможет без МВД............
показати весь коментар
15.05.2020 16:50
+1
Как при совке . Всеобщая вина . По улице надо чаще ходить . Народ расслабился и забил на карантин . Это плохо .
показати весь коментар
15.05.2020 16:48
+1
вот токо всегда антошка в сторонке
показати весь коментар
15.05.2020 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закусывать надо , ЗеКонарконавтиМинистр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1339Министр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 2129
показати весь коментар
15.05.2020 16:47 Відповісти
Как при совке . Всеобщая вина . По улице надо чаще ходить . Народ расслабился и забил на карантин . Это плохо .
показати весь коментар
15.05.2020 16:48 Відповісти
как же задолбали эти ублюдки
показати весь коментар
15.05.2020 16:49 Відповісти
Какие ? Те или другие ?
показати весь коментар
15.05.2020 16:50 Відповісти
-Согласен. Кожаные ублюдки задолбали.
показати весь коментар
15.05.2020 18:24 Відповісти
За что обожаю Антошку? За то что он СВЕДУЩ во всех сферах нашей жизни.
Любой вопрос А.Геращенко прокомментирует.....
Медицина- МВД считает...........
Экономика- МВД посоветовало.....
Торговля- у МВД есть мнение........
Транспорт- МВД надеется.......... и т.д.)))))))
Никак страна не сможет без МВД............
показати весь коментар
15.05.2020 16:50 Відповісти
вот токо всегда антошка в сторонке
показати весь коментар
15.05.2020 19:34 Відповісти
Він і жнець і на дуду грець.
показати весь коментар
15.05.2020 21:36 Відповісти
еще одна богодельня по пристраиванью тупых родственников, КАК врач может запретить, он может рекомендовать, например не жрать при диабете или не курить, хоть сегодняшние врачи для быдла это те еще спецюганы и их пахан должен страдать, тут беспределом пахнет, типа ты или запрети или разреши один хер виноватым будешь, всех с дем медсестры прошедьшим, скоро и к вам прийдут
показати весь коментар
15.05.2020 16:52 Відповісти
Поиск "КРАЙНИХ"... Так у нас же первый это президент, потом премьер.. а уж потом все остальные. Очередность не путайте...
показати весь коментар
15.05.2020 17:01 Відповісти
А Степанов и Ляшко такую ответственность на себя не возьмут наверное до той поры когда уже нечем будет платить им зарплату.
показати весь коментар
15.05.2020 17:05 Відповісти
Часникам с машиной и так насрать, а бедными слоями легко управлять. Сейчас всех грамотно по сортируют, вакцинируют (какой то шнягой стремной) А потом уже можно, хоть в ад с голой задницей.
показати весь коментар
15.05.2020 17:13 Відповісти
Поновлення роботи транспорта при дотриманні протиепідеміологічних заходів призведе до збільшення собівартості перевезень. Незадоволених буде багато - і перевізники, і пасажири, і муніціпальні бюджети зрештою. Цікаво, на думку Геращенка, МОЗ і за це має взяти відповідальність?
показати весь коментар
15.05.2020 17:42 Відповісти
Хто-небудь, аби не МВС
показати весь коментар
15.05.2020 21:38 Відповісти
https://khm.depo.ua/ukr/khm/na-khmelnichchini-znovu-zasvitilosya-smittya-lvivskogo-pokhodzhennya-202005151161453 На Хмельниччині знову "засвітилося" сміття львівського походження
Львівське сміття під Ізяславом знайшли і минулого місяця - перед Великоднем три вантажівки непотребу скинули у тому ж місці. Тоді сміття збиралися скинути у Старокостянтинові, але там проти цього запротестували місцеві мешканці. Відтак вантажівки простояли ніч у полі, під ранок зсипали непотріб біля Ізяслава і втекли назад до Львова.
показати весь коментар
15.05.2020 18:48 Відповісти
 
 