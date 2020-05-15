Міністр охорони здоров'я і головний санлікар мусять взяти на себе відповідальність за рішення щодо запуску громадського транспорту, - заступник голови МВС Геращенко

Запуск громадського транспорту в Україні в межах послаблення обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, є відповідальністю міністра охорони здоров'я Максима Степанова і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

""Головнокомандувачем" в питаннях боротьби з епідемією є не МВС, а МОЗ. Саме міністр охорони здоров'я і головний санлікар несуть відповідальність перед народом України за правильні управлінські рішення в справі боротьби з епідемією. Тому вони повинні взяти на себе відповідальність і сказати, чи можна запустити громадський транспорт, в якому обсязі", - сказав Геращенко.

"Наприклад, можна запускати його не в повному обсязі, а говорити про те, щоб він ходив частіше, але пасажири повинні бути тільки в масках, і тільки на сидячих місцях. У нас же громадський транспорт ходив, але з певними обмеженнями, за перепустками для працівників критичної інфраструктури і т.д. Тобто можна це робити поступово", - додав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 18 травня в'їзд вантажного транспорту до Києва буде обмежений через пікове навантаження на дороги, - Кличко

Заступник міністра підтвердив, що показники захворюваності і смертності від Covid-19 в Україні нижче в тому числі завдяки закриттю громадського транспорту. "Безумовно. Це пряма залежність. Насправді, що таке боротьба з епідемією методом карантину? Це обмеження кількісного контакту громадян між собою. Тобто якщо за день в Києві контактувало між собою 3 млн осіб 5 млн разів, то після закриття громадського транспорту і кафе кількість контактів скоротилася вдесятеро. Відповідно, можливість вірусу передатися повітряно-крапельним шляхом зійшла нанівець", - сказав він.

Коментуючи той факт, що в Києві безліч людей їздять в тролейбусах і автобусах без спецперепусток, Геращенко розповів, що всього було складено понад 10 тис. адміністративних протоколів про порушення карантинних заходів, зазначивши, що в Іспанії і Франції "кількість правопорушень вимірювалася сотнями тисяч". "І якщо порівняти, знову-таки, результати боротьби з епідемією там і тут за кількістю жертв і хворих, то Україна вийшла з хорошими показниками ... Більшість підприємців і громадян в Україні дотримувалися карантин. Абсолютна більшість", - сказав заступник міністра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА