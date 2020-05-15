Адвокат Стерненка Коломієць про підозру нападникам: схоже на фейк або спробу відмазати

Захисник одеського активіста Сергія Стерненка Віталій Коломієць здивований повідомленням СБУ про те, що померлого Кузнєцова нібито підозрюють у хуліганстві.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати тих, хто напали на Сергія. Якби дійсно були підозри, а не тільки папір, то має бути постанова про припинення провадження стосовно Кузнєцова згідно зі ст. 284 КПК у зв'язку зі смертю, а щодо Ісайкула постанова про оголошення в розшук . Ну і якщо вже Кузнєцову (той, який помер) "оголосили" підозру, що ж не намагалося СБУ його затримати?", - написав Коломієць.

Адвокат здивований тим, що дії нападників СБУ кваліфікувала як хуліганство.

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"Двоє за гроші включилися в серію нападів на Сергія, а слідство вважає, що вони це зробили за мотивами "явної неповаги до суспільства"?" - додав він.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він повинен з'явитися в понеділок, 18 травня, о 9 ранку.