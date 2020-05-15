Адвокат Стерненка Коломієць про підозру нападникам: схоже на фейк або спробу відмазати
Захисник одеського активіста Сергія Стерненка Віталій Коломієць здивований повідомленням СБУ про те, що померлого Кузнєцова нібито підозрюють у хуліганстві.
Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати тих, хто напали на Сергія. Якби дійсно були підозри, а не тільки папір, то має бути постанова про припинення провадження стосовно Кузнєцова згідно зі ст. 284 КПК у зв'язку зі смертю, а щодо Ісайкула постанова про оголошення в розшук . Ну і якщо вже Кузнєцову (той, який помер) "оголосили" підозру, що ж не намагалося СБУ його затримати?", - написав Коломієць.
Адвокат здивований тим, що дії нападників СБУ кваліфікувала як хуліганство.
"Двоє за гроші включилися в серію нападів на Сергія, а слідство вважає, що вони це зробили за мотивами "явної неповаги до суспільства"?" - додав він.
Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він повинен з'явитися в понеділок, 18 травня, о 9 ранку.
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Если этот Стерненко уже в ноябре 2019 года рассказывал, что Порошенко - чёрт, а Зеленский - не чёрт, то патриотизм там, имхо, для антуража.
Кажуть, що навіть деякі янголятка мають хвоста... А, буває, дідьків хвостатих з рилами видають за янголів... Буває - комбіновано; як ото беня в 2014-му: не допустив "весну.сру"; але одразу пішов віджимати навіть в самого рінаха (зугрес). Вже не кажучи про Укртатнафту, Укртранснафту, Укрнафту, Дніпроавіа, Центренерго, тощо - з яких качав бабло...
А от версія "Стерненко патріот, тому на нього і напали, а все решта фейк і брехня тому що він патріот" не витримує жодної критики.
а там реально может быть простые пацанячьи разборки
но Пороха он продолжает обсирать и сейчас
на фронте как было говно при потрохе, такое же и сейчас! хотя, намесили наших в котлах как раз при потрохе!!!
аж в Пскове лежат и в Бурятии
а потом у Гришина спроси, почему у него претензии не к Белецкому, а к параду
как и "криминальные" дела на этого "активиста". Делают жертву режима. Тех кого хотели упрятать в тюрьму, тех упрятали по надуманным причинам и держат до сих пор.
но если мы хотим жить в правовом государстве, то после убийства любого человека должен быть суд! и на суде уже должны обелить невиновного! а иначе не бывает в цивилизованных странах... вот только наши суды - это отдельная тема для беседы, как и МВД, и прокуратура, и СБУ((((