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Адвокат Стерненка Коломієць про підозру нападникам: схоже на фейк або спробу відмазати

Адвокат Стерненка Коломієць про підозру нападникам: схоже на фейк або спробу відмазати

Захисник одеського активіста Сергія Стерненка Віталій Коломієць здивований повідомленням СБУ про те, що померлого Кузнєцова нібито підозрюють у хуліганстві.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати тих, хто напали на Сергія. Якби дійсно були підозри, а не тільки папір, то має бути постанова про припинення провадження стосовно Кузнєцова згідно зі ст. 284 КПК у зв'язку зі смертю, а щодо Ісайкула постанова про оголошення в розшук . Ну і якщо вже Кузнєцову (той, який помер) "оголосили" підозру, що ж не намагалося СБУ його затримати?", - написав Коломієць.

Адвокат здивований тим, що дії нападників СБУ кваліфікувала як хуліганство.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру в хуліганстві двом особам, які напали на Стерненка в 2018 році

"Двоє за гроші включилися в серію нападів на Сергія, а слідство вважає, що вони це зробили за мотивами "явної неповаги до суспільства"?" - додав він.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. У спецслужбу він повинен з'явитися в понеділок, 18 травня, о 9 ранку.

Адвокат Стерненка Коломієць про підозру нападникам: схоже на фейк або спробу відмазати 01

Автор: 

СБУ (12758) хуліганство (233) Стерненко (384) Віталій Коломієць (4)


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Топ коментарі
+14
Похоже на антиукраинскую власть, а не фэйк.
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15.05.2020 16:57
+12
Вот не надо тут постить брехню. По наркоте - это фейк. Уркаган это интересно. Юрист, умный хлопец но уже лепят уркагана. Это как с отцом Юща, запустили фейк, что его отец в концлагере пристрастился к хорошему кофе, потому что помагал немцам. История полностью лживая, но запустили её в сеть и теперь об этом говорят как о само собой достоверном факте. Так и с наркотой, мусора не оригинальны, наркота это обычная причина для дискредитации и обвинения, но на Стерненка дело развалилось, так как очень топорно сработано. Но таким, как мурзик, шарий сказал и он конечно верит.
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15.05.2020 17:47
+10
Да никто его убить не хотел, обычные бандитские разборки. Стерненко еще в 2014-ом был членом одесской ОПГ которая занималась крышеванием наркоторговли и проституток. Вступил в правый сектор чтобы легче было отжимать этот бизнес у одесских рыгоаналов. Естественно это им не понравилось и они начали его пугать понемногу. Во время очередного такого дела Стерненко как опытный уркаган зарезал одного из пугающих. Из правого сектора к тому времени его давно выгнали как узнали чем он занимается. А Стерненко как понял что убил безоружного хоть и нападавшего на него понял что ему светит реальный срок сразу стал типа проукраинским активистом. И на этой теме сейчас пытаеться выехать. Вот краткая история.
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15.05.2020 17:14
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Похоже на антиукраинскую власть, а не фэйк.
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15.05.2020 16:57 Відповісти
Что этот Стерненко сделал, напомните, почему его убить хотят?
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15.05.2020 16:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FE2EqUMbpDg
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15.05.2020 17:05 Відповісти
брав участь в загоні русні в будинок профспілок 02.05.14, де вони результативно самопідсмажились.
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15.05.2020 17:12 Відповісти
Надінька тоже, припоминается, на фронте воевала и в майке с тризубом плевалась в кацапских вертухаев....

Если этот Стерненко уже в ноябре 2019 года рассказывал, что Порошенко - чёрт, а Зеленский - не чёрт, то патриотизм там, имхо, для антуража.
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15.05.2020 17:26 Відповісти
народ всякий буває...
Кажуть, що навіть деякі янголятка мають хвоста... А, буває, дідьків хвостатих з рилами видають за янголів... Буває - комбіновано; як ото беня в 2014-му: не допустив "весну.сру"; але одразу пішов віджимати навіть в самого рінаха (зугрес). Вже не кажучи про Укртатнафту, Укртранснафту, Укрнафту, Дніпроавіа, Центренерго, тощо - з яких качав бабло...
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15.05.2020 18:30 Відповісти
та я ж і кажу, шо з цього янголятка хтось вже почав чергового мессію ліпити
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15.05.2020 18:35 Відповісти
Всеж лучше чем с Сивохи миротворец...
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16.05.2020 01:23 Відповісти
Да никто его убить не хотел, обычные бандитские разборки. Стерненко еще в 2014-ом был членом одесской ОПГ которая занималась крышеванием наркоторговли и проституток. Вступил в правый сектор чтобы легче было отжимать этот бизнес у одесских рыгоаналов. Естественно это им не понравилось и они начали его пугать понемногу. Во время очередного такого дела Стерненко как опытный уркаган зарезал одного из пугающих. Из правого сектора к тому времени его давно выгнали как узнали чем он занимается. А Стерненко как понял что убил безоружного хоть и нападавшего на него понял что ему светит реальный срок сразу стал типа проукраинским активистом. И на этой теме сейчас пытаеться выехать. Вот краткая история.
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15.05.2020 17:14 Відповісти
Это понос из-под Дермака или прямо из московитских болот?
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15.05.2020 17:21 Відповісти
Это тонкий стёб. Как следствие многие зебилы этого не поняли и с удовольствием лайкнули.
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15.05.2020 19:10 Відповісти
Это не просто стеб. Я это где-то уже слышал. То ли шмарий, то ли г+г...
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15.05.2020 19:13 Відповісти
Я это только так могу воспринимать. Это не выдерживает ни какой критики. Чтоб это серьёзно воспринимать нужно быть ну очень ограниченным...
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15.05.2020 19:20 Відповісти
причем на видео Стерненко четко сказал, что нож его. А свидетель на этом же видео сказал Стерненко: "Я видел как один(друг Стерненко) побежал за одним, а Стерененко за другим". Если это не "умышленное убийство в состоянии аффекта", тогда что это!?
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15.05.2020 17:28 Відповісти
Эму помогли неравнодушные задежать очередных нападающих на него, чтоб сдать ментам. Не более. Опыт уже имеется.
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15.05.2020 19:22 Відповісти
Я стесняюсь спросить, а друг Стерненко, что якобы побежал за вторым, это был испанский диспетчер Карлос о котором все говорят, но никто не видел?
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15.05.2020 23:54 Відповісти
Вот не надо тут постить брехню. По наркоте - это фейк. Уркаган это интересно. Юрист, умный хлопец но уже лепят уркагана. Это как с отцом Юща, запустили фейк, что его отец в концлагере пристрастился к хорошему кофе, потому что помагал немцам. История полностью лживая, но запустили её в сеть и теперь об этом говорят как о само собой достоверном факте. Так и с наркотой, мусора не оригинальны, наркота это обычная причина для дискредитации и обвинения, но на Стерненка дело развалилось, так как очень топорно сработано. Но таким, как мурзик, шарий сказал и он конечно верит.
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15.05.2020 17:47 Відповісти
Але ця версія якось надто логічно співвідноситься як із самими "нападами", так із невідомими джерелами доходу офіційно безробітного Стерненка, так і з результатами експертизи, що каже нібито Стерненко декілька разів бив одного із "нападників" першим, вже лежачого і своїм ножем.
А от версія "Стерненко патріот, тому на нього і напали, а все решта фейк і брехня тому що він патріот" не витримує жодної критики.
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15.05.2020 18:13 Відповісти
Бред, можно всё дело разобрать по полочкам, но не буду. Людей, которые верят шарию, портнову, рыгам и клоунам я не в состоянии переубедить. Думайте как хотите, мне пiхуй.
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15.05.2020 19:32 Відповісти
Был руководителем ПС в Одессе.
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15.05.2020 17:40 Відповісти
Ну, молодец, что тут сказать? Или нет?
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15.05.2020 23:56 Відповісти
Хочет Независимой правовой Украины... Для путиноидов и колаборантов это преступление.
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15.05.2020 18:23 Відповісти
Обоссал бюстик *****.
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15.05.2020 17:05 Відповісти
акуєнние спеціалісти патамушта...
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15.05.2020 17:07 Відповісти
_Ты деяния сознательных врагов Украины, путлеровских шнырей, принимаешь за неумелые действия некомпетентных чиновников. Но не надо.
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15.05.2020 17:13 Відповісти
так а нахрена этот Стерненко голосовал на выборах президента за сознательных врагов Украины и ********** шнырей ?
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15.05.2020 17:16 Відповісти
_Зачем Вовик сбрил усы наверное надо спрашивать у самого Вовика, а не у случайного прохожего. Не?
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15.05.2020 17:23 Відповісти
ну ты же, не зная реальной картины, уже записал вовика в жертву политики,

а там реально может быть простые пацанячьи разборки
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15.05.2020 17:32 Відповісти
Стерненко голосовал за зе? Звиздешь.
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15.05.2020 17:49 Відповісти
я с ним в кабинке рядом не стоял,

но Пороха он продолжает обсирать и сейчас
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15.05.2020 17:52 Відповісти
Если он не за Пороха, то не значит шо за клоуна. Это трудно понять, но для некоторых людей они оба недостойны. Хотя как по мне, если выбирать из этих двух, то лох в подметки Пороху не годится.
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15.05.2020 17:56 Відповісти
Да, мне трудно понять, как можно в ноябре 2019 года после отдачи Цемаха, отступления украинских войск и назначения всего квартала на гос должности заявлять, что у него нет претензий к Зеленскому и называть Порошенко чёртом.
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15.05.2020 18:05 Відповісти
тебе там хорошо видно? сильно отступили?? ты в бинокль смотришь или в пердимонокль??? с дивана хорошо видно, похоже!
на фронте как было говно при потрохе, такое же и сейчас! хотя, намесили наших в котлах как раз при потрохе!!!
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15.05.2020 20:21 Відповісти
ваших намесили много,

аж в Пскове лежат и в Бурятии
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15.05.2020 20:26 Відповісти
в КОТЛАХ, ДЕ БИЛ, намесили наших защитников Украины! большинство погибших - добровольцы были, не ВСУ! а вот ТВОИ козломордые как раз из Тамбова или еще откуда то! мразь ты!
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15.05.2020 22:02 Відповісти
Ты у Белецкого спроси, почему он из Иловайска вывел "Азов" перед окружением,

а потом у Гришина спроси, почему у него претензии не к Белецкому, а к параду
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15.05.2020 22:13 Відповісти
Я,власне,нічиїх порад не потребую.Я просто висказав свою думку.От і все.
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15.05.2020 17:27 Відповісти
у нас генпрокурор-самый юридический юрист.
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15.05.2020 17:21 Відповісти
похоже на фейк или попытку отмазать (с)

как и "криминальные" дела на этого "активиста". Делают жертву режима. Тех кого хотели упрятать в тюрьму, тех упрятали по надуманным причинам и держат до сих пор.
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15.05.2020 17:53 Відповісти
реально лепят очередного мессию
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15.05.2020 18:16 Відповісти
РАБ НЕ МАЄ ПРАВА НА ЗАХИСТ .
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15.05.2020 19:39 Відповісти
https://youtu.be/QYnuEihG6U0 Що казали президент Зеленський та три генпрокурора про справу Стерненка. СПЕЦВИПУСК

Адвокат Стерненка Коломієць про підозру нападникам: схоже на фейк або спробу відмазати - Цензор.НЕТ 8354
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15.05.2020 19:50 Відповісти
я ЗА Стерненко!

но если мы хотим жить в правовом государстве, то после убийства любого человека должен быть суд! и на суде уже должны обелить невиновного! а иначе не бывает в цивилизованных странах... вот только наши суды - это отдельная тема для беседы, как и МВД, и прокуратура, и СБУ((((
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15.05.2020 20:18 Відповісти
Дело давно закрыто, а тут вдруг кто то решил денежку отработать, не получится...
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16.05.2020 01:25 Відповісти
пока не будет решения суда - могут долго открывать и закрывать( таков закон
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16.05.2020 16:18 Відповісти
Наше слідство може так наслідити, що і сам чорт не зрозуміє, хто прав, а хто неправ. По принципу- як вітер подує.
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15.05.2020 21:45 Відповісти
 
 