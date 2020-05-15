У 11 монахов УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали COVID-19, - ОГА

В Хмельницкой области обнаружили COVID-19 у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП).

Об этом во время брифинга сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Последняя информация, поступившая перед самым брифингом - в Хмельницкой области прибавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19. То есть это уже не 235 человек, как сообщалось утром, а 252. Хочу отметить, что среди этих 17 человек 11 - монахи монастыря в Городищах Шепетовского района, по три человека - из города Каменец-Подольского и Каменец-Подольского района. Все эти лица находятся в состоянии, позволяющем им лечиться амбулаторно", - отметил глава ОГА.

Габинет связывает увеличение случаев заболеваний в области с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней - с тех пор прошло две недели, что соответствует инкубационному периоду COVID-19.

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