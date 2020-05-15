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Новини Коронавирус и карантин
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У 11 монахов УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали COVID-19, - ОГА

У 11 монахов УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали COVID-19, - ОГА

В Хмельницкой области обнаружили COVID-19 у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП).

Об этом во время брифинга сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Последняя информация, поступившая перед самым брифингом - в Хмельницкой области прибавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19. То есть это уже не 235 человек, как сообщалось утром, а 252. Хочу отметить, что среди этих 17 человек 11 - монахи монастыря в Городищах Шепетовского района, по три человека - из города Каменец-Подольского и Каменец-Подольского района. Все эти лица находятся в состоянии, позволяющем им лечиться амбулаторно", - отметил глава ОГА.

Габинет связывает увеличение случаев заболеваний в области с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней - с тех пор прошло две недели, что соответствует инкубационному периоду COVID-19.

Также читайте: В области подтверждено 183 случая коронавируса, - Хмельницкая ОГА

Автор: 

карантин (18172) монастырь (42) ОГА (1629) УПЦ МП (1208) Хмельнитчина (914) Габинет Дмитрий (6) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+7
А говорили половым путем не передается... И тут сбрехали...
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15.05.2020 17:24
+5
А представители религиозных общин ( читай МП) просит власть снять карантинный запрет на посещение служб в храмах. Это же бактериологические диверсанты путинского ГРУ.
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15.05.2020 17:07
+4
У этих другой глав.пацан. Который с копытами и рогами.
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15.05.2020 17:06
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Божья кара .
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15.05.2020 17:03 Відповісти
Ты верующий ?
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15.05.2020 17:14 Відповісти
...и тебе не советую . Всё в голове , а не в церкви .
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15.05.2020 17:16 Відповісти
В голове много чего. И у каждого свое. Если ты за Бога расписываешься, будучи неверующим, то это вызывает недоумение. А советов не прошу и сам не раздаю. Взрослые все, сами разум имеют.
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15.05.2020 17:22 Відповісти
Вера только в церкви ? Многие туда ходят как в баню : за неделю (месяц, год) замарались , на выходных отмылись . Это вера ?
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15.05.2020 17:32 Відповісти
Вера только в церкви ?

Как по мне - церковники это как парторг во времена СССР... Правая рука власти.
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15.05.2020 18:42 Відповісти
верить нужно в душе!!а не целовать попа в жопу и носить дань
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15.05.2020 19:24 Відповісти
Нельзя сказать , что я не верю . Стараюсь не беспокоить ЕГО своими глупыми проблемами . Надеюсь , он это ценит .
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15.05.2020 17:39 Відповісти
та і х...й з ними.
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15.05.2020 17:04 Відповісти
Пасхальні свята тривають !!)))
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15.05.2020 17:04 Відповісти
Что-то главный пацан на самом верху свою пехоту не бережёт.. Плохой генерал.
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15.05.2020 17:05 Відповісти
У этих другой глав.пацан. Который с копытами и рогами.
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15.05.2020 17:06 Відповісти
У этих другой глав.пацан.

У этих и у тех дурь в голове...
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15.05.2020 18:43 Відповісти
А представители религиозных общин ( читай МП) просит власть снять карантинный запрет на посещение служб в храмах. Это же бактериологические диверсанты путинского ГРУ.
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15.05.2020 17:07 Відповісти
Померла одна монашка з Головчинського монастиря (РПЦ-МП), і мужик, що шастав в той монастир... Ну, це було місяць тому... Але той монастир - досі на карантині. Нікого не впускаюь/випускають.
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15.05.2020 17:08 Відповісти
Мабуть мужик "неправильно" "поклони бив" і "не так", "не туди", і "не той" "термометр" вставляв монашкам...
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15.05.2020 17:40 Відповісти
Кандидаты в бес.смертный полк
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15.05.2020 17:09 Відповісти
Бесмертный поп на палке
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15.05.2020 17:53 Відповісти
Сегодня был на двух рынках в двух разных городах, на одном... на входе меряют температуру, но при измерении мне... даже не досмотрела на показания пирометра, сказала проходить, женщина на входе, на втором вообще не измеряют, где показаний заболеваемости намного больше по городу, продавцы маски поснимали и дышат свежим воздухом, распространяя вирусы вокруг, а у них еще Пасха виновата))
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15.05.2020 17:09 Відповісти
Что ты забыл на этих двух рынках в двух разных городах ?
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15.05.2020 17:12 Відповісти
Если вам уж так интересно, мои личные проблемы, то фильтр нужен для скважины.
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15.05.2020 17:18 Відповісти
Интернет тебе в помощь . Привезут к дому . Сколько ты потратил , посещая рынки в двух разных городах ?
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15.05.2020 17:23 Відповісти
Всю Украину обыскал по инету, но есть тут свои технические особенности, вы уж простите, не буду вам все вам писать, что нет таких, какой мне нужно, нашел кстати на рынке, что сделают индивидуально под заказ, такое тоже бывает, что не все в инете можно найти.
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15.05.2020 17:37 Відповісти
Бывает .
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15.05.2020 17:42 Відповісти
Сегодня был на двух рынках в двух разных городах

Меньше телевизор смотрите, больше доверяйте здравому смыслу- типа- кому это выгодно?
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15.05.2020 18:45 Відповісти
Може повиздихають
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15.05.2020 17:12 Відповісти
Взаимно.
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15.05.2020 17:31 Відповісти
До офісу *********** направте їх на лікування.Там якраз один чорт роказував,шо дуже онуфрія поважає. Ну так от і нехай тепер цілує їх в сраку.
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15.05.2020 17:12 Відповісти
У 11 монахов УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксировали COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 4899
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15.05.2020 17:17 Відповісти
А говорили половым путем не передается... И тут сбрехали...
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15.05.2020 17:24 Відповісти
Интересно , почему нет информации по Святогорской лавре , ведь было много фото несоблюдения карантина на Пасхальных богослужениях . Прошло 25 дней . Неужели всё обошлось ?
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15.05.2020 17:30 Відповісти
Сівохо засекретив інформацію.
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15.05.2020 17:45 Відповісти
Думаю , що сивоха там , як лисий до перукарні .
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15.05.2020 17:58 Відповісти
А хто? Може Трофімов?
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15.05.2020 18:26 Відповісти
Не знаю . Але якась інфа звідтіля має бути . Треба почекати . Можна знайти в інеті місцевих блогерів але достовірність під питанням .
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15.05.2020 18:40 Відповісти
Можна пошукать в твітері karachunMedia
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15.05.2020 18:52 Відповісти
Прошло 25 дней . Неужели всё обошлось ?

А как это в Белоруссии все обошлось и в Швеции? Не задумывались?
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15.05.2020 18:47 Відповісти
Обошлось. Вчера было сообщение на Цензоре, что только одна заболевшая, да и та приехала много позже Пасхи.В монастыре ни одного больного.
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15.05.2020 20:06 Відповісти
А попи ці виявилися з ворожого Україні окупаційного московського ( МП) які не додержуються карантину. ! А Бог не теля він бачить і звідтіля. Та і не дивно що Бог цю сатанинську секту - шельму таким чином мітить!
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15.05.2020 18:49 Відповісти
Похоже на работу украинских спецслужб. Происходит примерно такой процесс: молодые люди, зараженные коронавирусом, протекающим у них бессимптомно или в легкой форме, посылаются специально в храмы МП и стараются там заразить как можно больше священников, контактируя с ними.
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15.05.2020 20:11 Відповісти
Нелыкувати!!!! Незаважати Небесам!!
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18.05.2020 16:31 Відповісти
 
 