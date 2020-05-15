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Новини Ринок землі
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Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді. СПИСОК

Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді. СПИСОК

До Конституційного суду України надійшло подання народних депутатів про конституційність закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікацій та правового моніторингу Конституційного суду.

"14 травня 2020 року в Конституційний суд України надійшло конституційне подання 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення "від 31 березня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Автори клопотання просять суд визнати оспорюваний закон таким, що не відповідає Конституції України.

Під текстом подання стоять 54 підписи, хоча в повідомленні відділу комунікацій сказано про 53 осіб, що звернулися. Останнім підписався депутат СН Олександр Дубінський.

Крім нього, підписи під поданням поставили всі 44 депутати "Опозиційної платформи - За життя", член групи "За майбутнє" Яценко, виключений із фракції "Слуга народу" Поляков, позафракційний Деркач та інші.

Нагадаємо, перше подання про визнання закону про ринок землі неконституційним надійшло в КС 4 травня. Його подали 48 народних депутатів.

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб із максимальним володінням в одних руках 100 га.

Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді 01Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді 02
Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді 03
Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді 04
Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді 05
Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді 06
Дубінський, Поляков, Яценко і депутати від ОПЗЖ хочуть скасувати закон про ринок землі в Конституційному Суді 07

Автор: 

Деркач Андрій (151) КС (1427) Яценко Антон (96) Деркач Олександр (56) Дубінський Олександр (491) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+13
Не ссы, Абрамович, Рабинович, Дубинский и Новинский отстоят права украинцев !!!
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15.05.2020 17:47
+11
а ***** твоё какого мнения на сей счёт ?

Такого же, как и его кум Медведчук ?
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15.05.2020 17:56
+10
А Йуля где в списках ?
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15.05.2020 17:44
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В Одессе это нормально. Китайца только зря из списка вычеркнули
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15.05.2020 21:08 Відповісти
На жаль, лише Опоблок послідовно захищає українську землю від розпродажу. Так звані патріоти виявилися запроданцями. Які проголосували за розпродаж України.
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15.05.2020 22:47 Відповісти
Рыгам плевать на нас и нашу землю, они защищают интересы кацапских оккупантов. которые в случае очередного захвата части Украины не хотят иметь проблемы с иностранными корпорациями. Кстати рыги тоже собирались запускать дерибан земли, просто времени или голосов не хватило. И банды зельцмана- вальцмана или картавого вакарчука считать патриотами могут только идиоты. А вот националисты действительно последовательно выступают против дерибана земли и остатков госсобственности.
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16.05.2020 00:24 Відповісти
Тот неловкий момент когда поддерживаешь ватное жоппоблоковское гуано, аж самому противно. Но лучше так, чем отдать нашу землю на разграбление инородцам и олигархам.
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16.05.2020 00:27 Відповісти
Дубинский, даже перед походом в туалет звонит Коломойскому за разрешением.
Яркий пример шестерки олигарха.
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16.05.2020 01:00 Відповісти
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