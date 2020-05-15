Україна продовжила санкції проти російських соцмереж ще на 3 роки, - указ Зеленського

Україна на три роки продовжила санкції проти "ВКонтакте", "Однокласників", "Mail.ru", на рік - проти "Яндекса", "Лабораторії Касперського" і "Доктор Веб"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін у персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Так, ще на три роки встановлено термін санкцій для ТОВ "мейл.ру ГРУП" (Москва), ТОВ "мейл.ру Україна" (Київ), ТОВ "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ТОВ "В Контакті" (Київ) . Інтернет-провайдерам заборонено надавати користувачам доступ до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru), "Вконтакте" (www.vk.com) і "Однокласники" (www.ok.ru).

Також на три роки діють санкції проти АТ "ТВ" Центр", Товариство з обмеженою відповідальністю "Росбизнесконсалтинг"(РБК), автономної некомерційної організації "Редакція телеканалу Ради Федерації", що діють в АР Крим ТОВ "Півострів Крим", ТОВ "Вейв".

Передбачено блокування активів - тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним юридичній особі майном; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Найближчий рік діятимуть санкції проти АТ "Лабораторія Касперського" (Москва) і ТОВ "Лабораторія Касперського Україна" (Київ), ТОВ "Доктор Веб" (Москва) і ТОВ "Центр технічної підтримки" Доктор Веб "(Київ), ТОВ "Яндекс" (Москва) і ТОВ "Яндекс.Україна"(Київ).