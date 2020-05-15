Україна продовжила санкції проти російських соцмереж ще на 3 роки, - указ Зеленського
Україна на три роки продовжила санкції проти "ВКонтакте", "Однокласників", "Mail.ru", на рік - проти "Яндекса", "Лабораторії Касперського" і "Доктор Веб"
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін у персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Так, ще на три роки встановлено термін санкцій для ТОВ "мейл.ру ГРУП" (Москва), ТОВ "мейл.ру Україна" (Київ), ТОВ "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ТОВ "В Контакті" (Київ) . Інтернет-провайдерам заборонено надавати користувачам доступ до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru), "Вконтакте" (www.vk.com) і "Однокласники" (www.ok.ru).
Також на три роки діють санкції проти АТ "ТВ" Центр", Товариство з обмеженою відповідальністю "Росбизнесконсалтинг"(РБК), автономної некомерційної організації "Редакція телеканалу Ради Федерації", що діють в АР Крим ТОВ "Півострів Крим", ТОВ "Вейв".
Передбачено блокування активів - тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним юридичній особі майном; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.
Найближчий рік діятимуть санкції проти АТ "Лабораторія Касперського" (Москва) і ТОВ "Лабораторія Касперського Україна" (Київ), ТОВ "Доктор Веб" (Москва) і ТОВ "Центр технічної підтримки" Доктор Веб "(Київ), ТОВ "Яндекс" (Москва) і ТОВ "Яндекс.Україна"(Київ).
Будь ласка, зачекайте...
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В останній раз користувалась соціальною мережею Вконтакте 26 квітня 2020 року.
А на хер мне нужны те предатели что свалили со своей страны?
Хоча... за цей рік переглянув таким макаром лише одне відео, https://horrorzone.ru/page/project-h-part-3-vardoger хоррор-короткометражку "Вардогер" аматорської студії MAD-FILMS (з Уралу, але начебто не ватка). Фільм тривалістю 13 хвилин у режимі HD завантажувався довго й нудно.
Тож нехай манкурти випробовують борошна, намагаючись дивитися улюблене *******
(і пару слів про фільм: тему зловісного привида-двійника розкрито непогано, але ТАК накосячити з деталями, логікою та поведінкою головної героїні... це треба вміти... https://vk.com/video48326076_456240124 Осьо він , якщо є бажання)
https://www.youtube.com/watch?v=pL8jtgC0N74
Сегодня планирую пересмотреть еще раз внимательно.
Рекомендую кто не видел.
На ютубі є ще три короткометражки MAD-FILMS. Ось цей (на 17 хвилин) рекомендую зацінити, зроблено доволі професійно й цеглогенеруюче. Окремий зачіт за пекельний інтер'єр та візуалізацію/озвучку демонів.
https://youtu.be/MqIDEzNJprQ "Project-H" Part 4: ILL-FATED NIGHT | A Short Horror Film
В ньому немає слова "петики".
Дело Барыги живет и побеждает! У нашего правительства IQ около 70-90. Это уровень престарелого прапорщика.
Вместо наступающей пропаганды свободного развития государства, как страус зарывают голову в песок...
и не транслируется ни одного укр. телеканала, даже «Малятко»?
Дело Барыги живет и побеждает! У нашего правительства IQ около 70-90. Это уровень престарелого прапорщика.
Вместо наступающей пропаганды свободного развития государства, как страус зарывают голову в песок...
Ясен перець, скористатися VPN може навіть імбецил. Але це не означає, що забороняти не треба. Користуватися VPN чи погидувати сміттєзвалищами - це справа сумління кожного окремого юзера. Проте офенсивний демарш на державному рівні все одно має відбутися.
Щодо "заговорят и выяснят" - я вас прошу... Ще з 2013 року в антиватних/проукраїнських групах і пабліках вх*якті (їх тоді було багато, згадати хоча б праволіберальний Orange) українці та більш-менш притомні росіяни спілкувалися, взаємодіяли, намагалися донести істину якомога більш широкій ґавдиторії на ерефії... І де результат, де оті "шини на красной площади"?
...
А тут є один феномен масового зомбування, типовий для кацапів: хоч вони ненавидітимуть ********* до всьору в портки, але все одно аргументація українців наштовхнеться на "хахлы! биндеры! нам крыш!.. тьху, крымнаш! гондурасы! р-р-ряяяя!!!" Це ірраціонально, але воно працює, сто чортів кашалотовій жабі в цицьку.
Якщо нова камарілья тверезо усвідомить, що північна лисичка вже поруч і що треба терміново "развенчивать культ", шельмувати попередника і радикально міняти політику - для нас це буде файно (у чек-листі "оттепели" мають бути: повернення Криму, припинення підтримки ОРДЛО, виведення їхтамнетів, мільярди репарацій та слинькослізне каяття).
Але до влади може прорватися ще впоротіша і агресивніша банда. Наприклад, відморожена мілітарна верхівка з ідеями а-ля Жиріновський ("атомную бомбу на Киев", "сжечь биндер напалмом", "всех хохлов на Колыму"... ну ви зрозуміли).
Ось лише тоді вони прозріють. Самостійно - ні.
Но нужно помогать и нам самим себе. Просвещать народ, чтобы научился думать!
И, в хороших условиях самоорганизвции сознательных людей, они появляются.
Также сняты санкции с людей, которые имеют отношение к организации незаконных выборов на оккупированном Донбассе
15:42 https://112.ua/sitemap/2020/2020-05-15 15.05.2020
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Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении некоторых антироссийских санкций, но при этом часть из них была снята. Об этом говорится в документе https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 № 184/2020 , который опубликован на сайте главы государства.
Среди лиц, с которых сняли санкции, числится внучка итальянского политического деятеля Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини. Она в ноябре 2018 года была наблюдателем на "выборах" в так называемых ЛДНР. Также ограничительные меры сняты с девяти физических лиц, среди которых пятеро - члены "избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, решение СНБО, которое подписал президент, восстанавливает доступ российского программного обеспечения к украинским бизнес-структурам и государственным органам.
Новости по теме: https://112.ua/obshchestvo/zelenskiy-prodlil-zapret-na-vkontakte-i-odnoklassniki-536082.html Зеленский продлил запрет на "Вконтакте" и "Одноклассники"
Из санкционного списка убрали российского производителя корпоративной информационной системы "Парус". А в итоге санкции отменены против девяти компаний этой группы. Данное программное обеспечение используется для управления госорганами, органами местного самоуправления и корпорациями.
Также вне санкций теперь три компании в IT-сфере с российскими корнями: "Сапран Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО". В целом санкции сняты с 12 компаний.
Была бы альтернатива в ФБ никто бы в ОК не заходил...
Посмотрите любую нашу группу по радио,по компам и увидите ,что число участников 3 тыс. против более 40тыс.....где практически онлайн поучаешь ответ на заданный вопрос. Мое хобби ,как любое другое,не даёт материальных благ.,но зато не стоит вопрос,чем заняться.....Да,мне 71 и с паяльником я" дружу" 57 лет..
Сподіваюсь, що мої висловленя не є зрадою.
https://www.facebook.com/groups/258299574591960/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL Радиолюбитель
https://www.facebook.com/groups/1632721720354671/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL Радиолюбитель-программист или просто паяем))
https://www.facebook.com/groups/radiostorage/?notif_id=1556304235663076¬if_t=group_r2j_approved&ref=notif Радиоэлектроника и схемотехника, схемы и статьи
https://www.facebook.com/groups/184179268806304/ Радиоэлектроника от А до Я. Схемы, идеи, ремонт, справочные данные и .т.д.
https://www.facebook.com/groups/scythelectro/?notif_id=1530357124264277¬if_t=group_added_to_group Scythian Electro - IoT, embedded system, programming in Ukraine
Кстати, я ушел с группы "Радиолюбители Украины" из-за частых полит дискуссий и нападок на участников группы.Да,я в этих дискуссиях участия не принимал. Считаю это не допустимо в тех. группах. Да и эфир превратили в помойную яму...что на 80ке,а особенно на 40ке -КОШМАР..Хорошо,что ТЛГ участки свободны от этого мусора....
Удачи.
И что означает соцсети ********** на 3 года посадили, а яндекс на год? Неужто по УДО выпустят? Но пипл уже так к ВПН прилип, что они и не заметят.
Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0+AjkD6iOBU=
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0
+AjkD6iOBU=