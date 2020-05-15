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Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19
Європейський парламент 547 голосами "за" підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з економічними наслідками пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Результати голосування в п'ятницю в Брюсселі були оголошені в рамках пленарного засідання Європарламенту. Проти проголосувало 93 депутати з 687, які взяли участь у голосуванні.
Більшість депутатів проголосували дистанційно через обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.
Тепер пропозицію Єврокомісії ще має затвердити Рада ЄС.
Топ коментарі
+7 кацахол
показати весь коментар15.05.2020 19:11
+5 Valeriy Valeriy
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+4 olele
показати весь коментар15.05.2020 19:11
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на самом деле коронавирус победить несложно
как говорил один прохфесор
- нужно просто перестать платить деньги