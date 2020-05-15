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Новини Допомога Україні
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Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19

Європейський парламент 547 голосами "за" підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з економічними наслідками пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Результати голосування в п'ятницю в Брюсселі були оголошені в рамках пленарного засідання Європарламенту. Проти проголосувало 93 депутати з 687, які взяли участь у голосуванні.

Більшість депутатів проголосували дистанційно через обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.

Тепер пропозицію Єврокомісії ще має затвердити Рада ЄС.

Читайте також: Європарламент розглядатиме виділення допомоги низці країн, зокрема €1,2 млрд Україні, за прискореною процедурою

Автор: 

Європарламент (1041) допомога (8276) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Розікрадуть.
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15.05.2020 19:11
+5
Слуги народа поедут оздоравливаться на Мальдивы и Багамы за эти деньги.
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15.05.2020 19:10
+4
Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19 - Цензор.НЕТ 105
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15.05.2020 19:11
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Правила форума Рада форумчан
Слуги народа поедут оздоравливаться на Мальдивы и Багамы за эти деньги.
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15.05.2020 19:10 Відповісти
Розікрадуть.
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15.05.2020 19:11 Відповісти
Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19 - Цензор.НЕТ 105
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15.05.2020 19:11 Відповісти
А шо в Украине был КОВИД??? Впервые слышу...То что весь бюджет под этим соусом сп**дили слышал, а вот про сам КОВИД...
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15.05.2020 19:14 Відповісти
Я бы посоветовал не давать эти деньги этой власти. своруют. Вон, уже и Михо своего подельника по выводу и обналичиванию ворованных денег в тёмные банки Востока и офшор Омана в Украину притащил. Ну, этого, как его, аааа, Григория (Гечо) Харцилава, он же собственно никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид.
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15.05.2020 19:16 Відповісти
теперь главное, чтобы гроши попали в надежные и честные руки, а не были потрачены на каких то там громадян
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15.05.2020 19:18 Відповісти
ну все, теперь ожидайте вспышки справа, вспышки слева.
на самом деле коронавирус победить несложно
как говорил один прохфесор
- нужно просто перестать платить деньги
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15.05.2020 19:20 Відповісти
Интересно , єто петя подсуєтился или всё - таки Европарламент порешал для Украины ? )) .
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15.05.2020 19:25 Відповісти
Gde eti troli s Olgino sto govorili sto EC vsio ,net deneg?Net slov? 1 milard evro pomoc dlia EC eto meloc
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15.05.2020 19:28 Відповісти
..оце заживем...- тики недовго..
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15.05.2020 19:40 Відповісти
Чудова новина ! Дякуємо парламентарям ЄС !
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15.05.2020 19:49 Відповісти
На 10% накупят китайского дерьма и снова клянчить будут
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15.05.2020 19:51 Відповісти
Сумма небольшая, поэтому разгон второй волны коровьего сифилиса 19 ждем на неделе.
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15.05.2020 20:01 Відповісти
 
 