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Правоохранители задержали в центре Львова пьяного бездомного с винтовкой. ФОТО

Патруль "Муниципальной охраны" задержал на ул. Сербской в ​​центре Львова мужчину с ружьем с прицелом. Судя по опубликованным фото, речь идет о довольно дорогой пневматической винтовке. По предварительным данным, задержанный является бездомным, который где-то взял эту винтовку.

"Патруль муниципальной стражи заметил подозрительного мужчину, который неадекватно вел себя. Проведя поверхностный осмотр патрульные обнаружили оружие - ружье с прицелом ", - сообщил администратор "Горячей линии города Львова" в Facebook,  передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал ZAXID.NET начальник управления безопасности города Юрий Диль, около 15:15 в центре города муниципалы заметили мужчину в нетрезвом состоянии, который нес сумку для оружия.

"Ему около 50 лет. Этот человек уже много раз встречался муниципалам, когда распивал алкогольные напитки в центре города. Его забирали в наш социальный центр, однако он оттуда постоянно убегал. Называет себя Евгением, но мы этого точно не знаем, потому что у него никогда нет при себе документов. Когда сегодня патруль заметил, что он снова пьян, еще и имеет при себе сумку в которой носят оружие, то попросили его открыть ее. Он это без возражений сделал", - рассказал Юрий Диль.

Когда патруль увидел, что у мужчины в сумке оружие, то на место вызвали полицию. Мужчину доставили в отделение полиции, чтобы там установить его личность и проверить имеет ли он разрешение на ношение и хранение этого оружия.

В полиции нам рассказали, что оружие, которое нес человек не является боевым, это пневматическая винтовка с прицелом, а на нее не нужно иметь никаких разрешений. По информации ZAXID.NET у мужчины вместе с ружьем были при себе документы на оружие, в том числе чеки из магазина.

Правоохранители уже установили личность мужчины и составили на него админпротокол за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии. Он заплатит 136 грн штрафа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое подростков в Ирпене забили до смерти бездомного мужчину, - Нацполиция

Правоохранители задержали в центре Львова пьяного бездомного с винтовкой 01
Правоохранители задержали в центре Львова пьяного бездомного с винтовкой 02

Автор: 

Львов (3069) оружие (7460) бездомные (22)


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Топ коментарі
+6
Что за времена настали? В булочную без гранаты не выйдешь и побомжевать без ствола не дадут.
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15.05.2020 19:33
+6
Шо, реально ничего больше нельзя сделать? Коты ж не виноваты в том, шо они хышники.....Мой Мойша пр.летом из леса нам аж троих кроленят притащил, живых. Я их в клетку определил, а как подросли - выпустил.
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15.05.2020 19:50
+5
Купил/нашел(еле ушел), хотел отдать, но не успели догнать.
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15.05.2020 19:13
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І що за воздушка, хто марку знає?
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15.05.2020 19:07 Відповісти
похож на турецкий Hatsan 125 (пневматика). Хорошая игрушка класса магнум, но не более.
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15.05.2020 19:19 Відповісти
В Хатсане 125 нет ничего хорошего кроме мощности.. обычный ведробой, не более
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15.05.2020 20:11 Відповісти
Та яка різниця ,якась з дешевого ряду.Найбільш схоже на Beeman.
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15.05.2020 19:24 Відповісти
Что это Муниципальная охрана? Это местная полиция? Так такую хотят иметь сепары в ОРДЛО, им разрешат?
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15.05.2020 19:09 Відповісти
Ну, в США вся полиция - муниципальная охрана.
И если мы хотим в полиции иметь порядок, а не ОПГ имени Авакова, то должны тоже к этому стремиться.
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15.05.2020 19:23 Відповісти
Не вся. Есть еще полиция штата.
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15.05.2020 19:31 Відповісти
Ну, я ее тоже отношу к региональной.
А есть еще ФБР, которая работает по всей стране и ведет дела, которыми местной полиции, вообще, заниматься запрещено, типо наркота и прочее, чем очень любит интересоваться украинская полиция.
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15.05.2020 19:38 Відповісти
А дорожная, ж/дорожная, финансовая, пенетенциарная. В Италии так, кроме муниципальной.
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15.05.2020 19:46 Відповісти
Муниципальная - патруль.
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15.05.2020 19:48 Відповісти
Дешевая воздушка из Walmart кал. 5,6мм с 50 метров пробивает строительную каску. Проверено.
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15.05.2020 19:11 Відповісти
Треба собі пружину тюнінгову замовити. Котів від кліток з кроликами відганяти.
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15.05.2020 19:37 Відповісти
Не вздумай. Покалечишь котов. Это в лучшем случае.
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15.05.2020 19:40 Відповісти
Вони кроленят витягають. Так що не дивлячись на те що я реально обожнюю котів- не шкода.
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15.05.2020 19:43 Відповісти
Шо, реально ничего больше нельзя сделать? Коты ж не виноваты в том, шо они хышники.....Мой Мойша пр.летом из леса нам аж троих кроленят притащил, живых. Я их в клетку определил, а как подросли - выпустил.
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15.05.2020 19:50 Відповісти
А що з ними зробиш? Вулиця людна, в кожного по коту, а то й троє-четверо. У мене самого троє. Але мої не лізуть. Вони й мишей не ловлять.
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15.05.2020 19:56 Відповісти
Сам, значит, виноват. Воспитал бездельников, которые даже свою территорию не охраняют. Ну, раз ничего не поделаешь, то хоть не пульками в них стреляй, а резинками. И соседей предупреди, шо раз их коты у тебя безобразничают, то будешь с хулиганами бороться соответствующими методами. А то подстрелишь чьего-либо хвостатого бандюгу, а к тебе какая-то старушка с сокирою придет, за котика мстить.
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15.05.2020 20:05 Відповісти
Куди їм захищати? Старому 14 років, він тільки їсть і спить. А молодому рік, він стерилізований. Тому тільки гратися.
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15.05.2020 20:24 Відповісти
А собаці 15. Повністю глуха і теж тільки їсти й спати. А нову, поки жива ця, заводити не хочу. Та й не буде вже такої...
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15.05.2020 20:25 Відповісти
Стерилизация на территориальность котов не влияет. Мойша тоже того...чик-чик. Но всех конкурентов на миль 5 в округе застроил. Даже с соседским доберманом пытался территорию поделить, но не сошлись они в понятиях, пришлось нам с соседом их растаскивать.
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15.05.2020 20:30 Відповісти
Значить характером не вийшов. Здоровезна така тушка, пуфиками грається. Але агресії нуль.
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15.05.2020 20:32 Відповісти
Купил/нашел(еле ушел), хотел отдать, но не успели догнать.
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15.05.2020 19:13 Відповісти
теперь авакян все убийства за 5 лет, на него повесит.
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15.05.2020 19:14 Відповісти
до чего ж агенты кремля вконец обнаглели - стали маскироваться под нормальных, порядочных украинцев
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15.05.2020 19:16 Відповісти
Пневмат.
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15.05.2020 19:20 Відповісти
лион киллер его внук из клана ханурей класс алканафтов
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15.05.2020 19:24 Відповісти
Правоохранители задержали в центре Львова пьяного бездомного с винтовкой - Цензор.НЕТ 4862

...
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15.05.2020 19:41 Відповісти
Что за времена настали? В булочную без гранаты не выйдешь и побомжевать без ствола не дадут.
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15.05.2020 19:33 Відповісти
.....Єднаємося, браття, в цю лиху годину,
Нехай ворог знає ми за Україну.
Богу душу нашу віддамо єдину,
За нашую землю Священну Україну....
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15.05.2020 19:33 Відповісти
так а как прожить на свалке без гвинтовки..??
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15.05.2020 19:44 Відповісти
Недешёвая вещь....
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15.05.2020 19:49 Відповісти
Всьо! Всьо! Пневматику під заборону!
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15.05.2020 19:50 Відповісти
Где набирают таких дебилов в полицию и муниципальную стражжжу? Эти дауны не в состоянии отличить воздушку от боевого оружия..
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15.05.2020 20:21 Відповісти
Бомж з дробовиком
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15.05.2020 20:22 Відповісти
На ровном месте до**ались до честного человека!!!
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15.05.2020 21:08 Відповісти
У нас в Львові навіть безхатьки озброєні!
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15.05.2020 21:22 Відповісти
У вас у Львові є кафе в центрі міста, де на вході стоїть перевдягнений в ретрообмундирування солдат з гвинтівкою старого зразка для створення своєрідного враження. То що таке?
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16.05.2020 01:52 Відповісти
Це "Криївка"Я був там,дуже смачно годують.Відвідайте.
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16.05.2020 07:41 Відповісти
Собирался пострелять голубей на чердаках. Бульончик пролетел мимо сегодня. Еще настреляет и друганов накормит под 100 грамм шмурдяка.
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15.05.2020 21:57 Відповісти
Обычный пневмат) а шуму будто АГС 17 нашли
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15.05.2020 22:17 Відповісти
 
 