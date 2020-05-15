Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин

Члены Центральной избирательной комиссии выписали себе премии и отпускные в сумме 200-300 тысяч гривен. Их пригласили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства для объяснений.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "Слуги народа" Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного в шоке от новости, члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир!" — написал он.

Безгин добавил, что депутатов "очень ждут" на заседании комитета. Имеется ввиду профильный комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства. В комментариях Безгин отметил, что ближайшее заседание комитета запланировано на среду, 20 мая. "Следующее заседание комитета в среду, на среду и приглашаем", — написал он.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО