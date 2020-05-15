Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин
Члены Центральной избирательной комиссии выписали себе премии и отпускные в сумме 200-300 тысяч гривен. Их пригласили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства для объяснений.
Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "Слуги народа" Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.
"Немного в шоке от новости, члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир!" — написал он.
Безгин добавил, что депутатов "очень ждут" на заседании комитета. Имеется ввиду профильный комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства. В комментариях Безгин отметил, что ближайшее заседание комитета запланировано на среду, 20 мая. "Следующее заседание комитета в среду, на среду и приглашаем", — написал он.
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В счёт будущих заслуг?
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и от меня...чем (нет...каким хером занимается ЦИК в перерывах между выборами???) и за что им платят такие деньжищи???? и мат помощь (черт ее раздери!!!) в 200 000 грн ????
Согласно кзоту и законам разным, любой работник имеет право на:
1. подать заяву на пособие на здоровье - не чаще 1 раза в год.
2. подать заяву на матпомощь - хоть каждый месяц. Предоставляется при наличии свободных денег (формально - зарплатного фонда, например, от незаполненных штатных единиц, но можно и другие изыскать, если очень захотеть).
Решает, давать или не давать - руководитель предприятия/организации.
Они, собственно - руководители. Решили - себе давать. Имеют право.
А ты что, не подаёшь каждый месяц заявление на своём предприятии о необходимости предоставления тебе материальной помощи в размере 5 окладов? А хоть раз подавал? Т.е. ты даже своих прав не занешь... А чужие денежки - считаешь. Не стыдно?
подавал один раз, когда отца хоронил...
Всё остальное таки по закону.
Просто они сделали так, что ты даже закона и своих прав не знаешь. Не говоря уже о том, чтобы требовать исполнения закона или ненарушения своих прав - это вообще такая стыдобища и нарушение всех мыслимых норм "морали", что уже аж зубы сводит, когда пересічний украинец видит что-то у кого-то требующих. Как они посмели? Зачем толпятся? Зачем требуют? У работодателя своего требуют достойной оплаты труда? Ах они бесстыдники!!!
Дефицит реально работящих и квалифицированных кадров в нашей стране - не миф. Работящий и квалифицированный - не пропадёт нигде.
Тогда почему на Г+Г Шопена не играют?
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Впрочем, где оно, государство? Нет его.
Как и совести у чиновников, прокуроров, президента... И президента нет.
как можно верить такой власти - да никак
тюрьмывласть и бабки. Революции не произошло.
А нариду объявляют, что еще не известно что будет с пенсиями и соцвыплатами, так как бабла катастрофически не хватает!
А мудрый нарид облизывается и просит еще! Дайте им еще 100 дней!
И это еще они не стали клянчить кредиты МВФ в неограниченном количестве, выплату которых повесят на ваших пра пра пра пра внуков.....
"...Берут в любом количестве и со всех сторон!...."
К мандатам почтения нету....
Дааааа, революція 1917 була права, всіх чинуш під розстріл!
Напились крові народу, то потрібно напитись і крові членів ...!
Оновлена найвеличнішим ЦВК, в якій не залишилося жодного "ворожого" члена виписала собі премії по 200-300 тисяч гривень.
Кінець епохи бідності він такий.
Гріє душу зелефанам одне, що цих членів ЦВК призначав не Порошенко.)
Зробили себе разом. Ще раз.
Сегодня Украину грабят зеленые.
Они вышиванки особо не носят.
Сам преЗедент не носит значок с флагом Украины и даже к бойцам ВСУ ездит без опознавательных знаков.
Главное, что это не коррупция!