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По факту нарушения санитарных норм в киевском интернате, в результате чего возникла вспышка коронавируса, начато расследование, - Нацполиция

По факту нарушения санитарных норм в киевском интернате, в результате чего возникла вспышка коронавируса, начато расследование, - Нацполиция

По факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве проводится досудебное расследование в связи с выявлением коронавируса у воспитанников и персонала,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке  отдел коммуникации столичной полиции.

"В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Ялынковой после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения", - сказано в сообщении полиции.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас на месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану учреждения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (18172) Киев (19455) интернат (65) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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А против руководства министерства, которое до сих пор не выдало распоряжение о постоянном мониторинге ситуации в интернатах, слабо открыть дело?
В доме престарелых тоже был такой случай и умалчивается, чем все закончилось.
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15.05.2020 19:34 Відповісти
Полностью избежать такого практически невозможно, как и точно установить кто там кого заразил, Две сотни человек в одном здании а полной изоляции конечно же не было.
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15.05.2020 19:39 Відповісти
вирус, в отличие от мзды, передается от громадянина к громадянину совершенно бесплатно
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15.05.2020 19:44 Відповісти
Сюр какой-то. Нарушение санитарных норм... Каких нафиг норм? Их Ляшко придумал, как и свою посаду?
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15.05.2020 21:51 Відповісти
 
 