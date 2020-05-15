По факту нарушения санитарных норм в киевском интернате, в результате чего возникла вспышка коронавируса, начато расследование, - Нацполиция

По факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве проводится досудебное расследование в связи с выявлением коронавируса у воспитанников и персонала,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации столичной полиции.

"В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Ялынковой после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения", - сказано в сообщении полиции.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас на месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану учреждения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека.

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