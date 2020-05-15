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Зеленський присвоїв звання генерал-майора начальнику інституту авіації та ППО університету ім. Черняховського Тюріну
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Віталія Тюріну - начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України ім. І.Черняховського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Тюріну Віталію Вікторовичу - начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського", - сказано в указі глави держави від 15 травня.
Топ коментарі
+6 Лео Кот
показати весь коментар15.05.2020 19:45 Відповісти Посилання
+5 5 копійок
показати весь коментар15.05.2020 19:48 Відповісти Посилання
+3 Петр Слободян #470386
показати весь коментар15.05.2020 19:42 Відповісти Посилання
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Опять у тебя упоротого, понос выливается.
Упоротое гуано ИгорокЛ, уже стал главным начальником по аттестации личного состава ВСУ.
Теперь представим его убогое мнение, если он так говорит про известных и заслуженных людей.
А что будет стоить его мнение про командиров рот-батальонов?
Упоротое гуано Игорок. тебе реально надо заткнуться. Это уже явный перегиб в сторону шизофрении и мании величия. А ты себя считаешь безгрешным и великим специалистом.
Однако очень туповат ты для этого.
ты наверно в его команде работаешь
Только вдумайтесь....
Украина страна возможностей - США сосать...
недоделанный говнокомандующий, уклонист
от мобилизации имеет присваивать звания..
ПТУшник присвоїв звання професора. Санітарка присвоїла звання зав. відділенням.
Про кількість кораблів (не катерів!) на одного адмірала взагалі мовчу
Факт)))))