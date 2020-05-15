УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9797 відвідувачів онлайн
Новини
7 697 38

Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении: "То ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз"

Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении:

Станислав Свириденко, представляющий интересы родственников погибшего при нападении на одесского активиста Сергея Стерненко Ивана Кузнецова, раскритиковал сообщение об объявлении умершему мужчине подозрения в хулиганстве.

Об этом Свириденко сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня официальное будет подтверждение, когда я увижу сообщение о подозрении. Я обратился к следователю и генеральному прокурору с просьбой ознакомиться с материалами дела", — сказал он.

"То, что они декларируют, что вручили Алесандру Исайкулу и Ивану Кузеецову (умер в ходе нападения. — Ред.) сообщение о подозрении – то ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз... Они в такой себя тупик загнали этими действиями", – добавил Свириденко.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ уведомила о подозрении в хулиганстве двух человек, которые напали на Стерненко в 2018 году

Адвокат раскритиковал заявление о объявлении подозрения умершему мужчине, сказав, что это не соответствует нормам закона.

Он также отметил, что следователи нарушают права другой стороны – Сергея Стерненко, когда вызывают его для проведения процессуальных действий, но не указывают, каких именно и в каком статусе.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте также: Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.

Автор: 

адвокат (935) СБУ (12808) хулиганство (233) Стерненко Сергей (384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Это не психоз. Это реванш. Вся мразота, которая 5 лет прятала ссаные триколоры под диванами, жаждет мести.
показати весь коментар
15.05.2020 20:22
+21
боты ватные пронумерованные дежурят
показати весь коментар
15.05.2020 20:12
+15
а что у тебя за флаг с вопросом...?
ты терпила хто?
показати весь коментар
15.05.2020 20:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
показати весь коментар
15.05.2020 20:10 Відповісти
боты ватные пронумерованные дежурят
показати весь коментар
15.05.2020 20:12 Відповісти
а что у тебя за флаг с вопросом...?
ты терпила хто?
показати весь коментар
15.05.2020 20:13 Відповісти
это беглый Исайкул
показати весь коментар
15.05.2020 20:15 Відповісти
Може навіть Кузнецов.
показати весь коментар
15.05.2020 20:27 Відповісти
Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель. Источник: https://censor.net/n3195909
-----
а "свідєтєль" скрился от правосудія за граніцей. Угадайтє за какой?
показати весь коментар
15.05.2020 20:27 Відповісти
Скоро будет уже никто.А так- это моя игрушка на Цензоре😂😂
показати весь коментар
15.05.2020 20:15 Відповісти
А ти не знаєш, де знаходиться країна "ЗнаковопрРоссия"?...
показати весь коментар
15.05.2020 20:49 Відповісти
пнх падаль кацапская
показати весь коментар
15.05.2020 21:21 Відповісти
даже если так, на него нападают двое, бьют по голове, надо было ждать пока добьют?
показати весь коментар
15.05.2020 21:40 Відповісти
шо, он не мастер спорта по легкой атлетике?
показати весь коментар
15.05.2020 21:44 Відповісти
А что в Украине соответствует нормам закона?
показати весь коментар
15.05.2020 20:14 Відповісти
Це не психоз, це новий чільник гедурукатури венедиктова!
показати весь коментар
15.05.2020 20:15 Відповісти
проКурваТура
показати весь коментар
15.05.2020 20:29 Відповісти
" Захищати себе заборонено " , так каже злочинна мусорська система , яка захищає тільки себе .
показати весь коментар
15.05.2020 20:15 Відповісти
_Не себе, а антинародно, антиукраїнську владу злочинців-олігархів. Час вже бодай трохи розуміти.
показати весь коментар
15.05.2020 20:30 Відповісти
*антинародну
показати весь коментар
15.05.2020 20:32 Відповісти
Это не психоз. Это реванш. Вся мразота, которая 5 лет прятала ссаные триколоры под диванами, жаждет мести.
показати весь коментар
15.05.2020 20:22 Відповісти
Чего это "жаждет"? Вылезли!
показати весь коментар
15.05.2020 20:31 Відповісти
Просто сейчас мощные профффесионалы рулят во всех сферах, а психоз и не компетентность у всех других.
показати весь коментар
15.05.2020 20:23 Відповісти
в юриспруденции мелочей нет,дальше будет видно в чем суть
показати весь коментар
15.05.2020 20:43 Відповісти
Кріпакам захищатися зай.
показати весь коментар
15.05.2020 20:43 Відповісти
ЗАСЬ!
показати весь коментар
15.05.2020 20:46 Відповісти
Спасибо! Не мог слово вспомнить, просто вылетело из головы.
показати весь коментар
15.05.2020 20:49 Відповісти
петушариятам, протновососам, жопоблочникам и кацапам при фамилии Стретенко сразу рвет днище.
показати весь коментар
15.05.2020 20:45 Відповісти
Когда Юрик Луценко объявил подозрение Сталину и Берии, то все думали, что это дно! Но внизу уже стучат с подозрениями из СБУ...
показати весь коментар
15.05.2020 21:04 Відповісти
Этот "адвокат" - это мусор времен Януковича. Сейчас этот черт Свириденко работает на гандона портнова. Если кто не понял - реванш идет полным ходом. Кульминация наступит в этом году.

Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении: "То ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз" - Цензор.НЕТ 5750
показати весь коментар
15.05.2020 21:14 Відповісти
у подохшей падали есть адвокат ?
а ублюдок не расскажет, что его подонок/подзащитный делал в тот день ?
показати весь коментар
15.05.2020 21:20 Відповісти
Чему удивляться, если почти половина прокуроров не прошли аттестацию. А о следователях, не замечающих разницу 20 см в росте подозреваемого, говорить нечего.
показати весь коментар
15.05.2020 21:21 Відповісти
якщо прохаваєм цей беспрєдєл то країні п-ц! ригня ***** вже бере реванш повним ходом.
показати весь коментар
15.05.2020 21:52 Відповісти
Это ЕДИНСТВЕННЫЙ беспредел и треш зеленого ублюдка??? каждый день зашквар, треш, зрада, коррупция, мародерство...
показати весь коментар
15.05.2020 23:20 Відповісти
Мразь РАШИСТСЬКУ вбивати мало їх треба на кіл садити. Адвокатів їх теж.
показати весь коментар
15.05.2020 23:02 Відповісти
Мразь РАШИСТСЬКУ вбивати мало їх треба на кіл садити. Адвокатів їх теж.
показати весь коментар
15.05.2020 23:03 Відповісти
А почему второй заграницей?Чего он боится приехать и рассказать на месте что случилось?
показати весь коментар
15.05.2020 23:12 Відповісти
А кто сказал, что второй за границей? Пограничники? Таможенники? Или Миграционная служба?
показати весь коментар
15.05.2020 23:50 Відповісти
По версии аблаката, мальчик ваня в два ночи собирал редкие породы жуков-навозников. В это время Стерненко, не разделявший его взгляды на колеоптерологию, вступив в конфликт и растоптал труды юноши. Не выдержав подобной психологической травмы, мальчик ваня назвал Стерненко хамом за что получил смертельное ранение. Попутно под руки Стерненко попал случайный прохожий, сторонник феноменологии Гуссерля, за что так же получил на орехи от разбушевавшегося Стерненко.
показати весь коментар
16.05.2020 09:11 Відповісти
 
 