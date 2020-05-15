Україна не отримала допомоги від Великої Британії і США в рамках Будапештського меморандуму і досі чекає на неї, - Резніков

Українська влада чекає на допомогу Великої Британії і США, підписи лідерів яких стоять під Будапештським меморандумом.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я знаю, що Леонід Кучма кілька разів порушував питання окупованого Криму, але російська сторона реагує на це дуже різко, аж до того, що встає з-за столу переговорів. Але я точно знаю, що в "нормандському форматі" і міністр закордонних справ України, і політичні радники порушують цю тему, вона звучить на рівні лідерів. Дійсно, потрібно працювати для того, щоб створити такий кримський майданчик, який був би не мінським, а, наприклад, кишинівським чи брюссельським - але все одно без допомоги західних партнерів нам не обійтися", - сказав Резніков.

Від нагадав, що саме Кучма підписав так званий великий договір із Росією, який "вона порушила".

"А другий документ - так званий Будапештський меморандум, в якому в обмін на відмову від ядерного статусу нам обіцяли недоторканність і захист. Росія також порушила його, а від Великої Британії і США ми не отримали очевидної допомоги і досі її чекаємо. Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму - Франція і Китай. Цікаво, що президент Франції Франсуа Міттеран при підписанні сказав тоді Леоніду Кучмі: "Молодий чоловіче, вас все одно обдурять". На жаль, так і сталося, тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати", - зазначив Резніков.

Нагадуємо, Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Сам меморандум було підписано лідерами України, США, Росії та Великої Британії. Договір про дружбу між Україною і Росією було підписано в 1997 році.