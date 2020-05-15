УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10547 відвідувачів онлайн
Новини
9 931 61

Від 18 травня Кабмін регулюватиме ціни на деякі продукти і групи товарів

Від 18 травня Кабмін регулюватиме ціни на деякі продукти і групи товарів

Уряд від понеділка, 18 травня і до кінця дії карантину регулюватиме ціни на товари протиепідемічного призначення і на товари, що мають соціальне значення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Постанову про регулювання цін на час карантину уряд ухвалив ще 22 квітня, нагадали в Держслужбі. Її було опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 8 травня і вона набирає чинності через 10 днів після оприлюднення, 18 травня.

Під державне регулювання підпадають такі продукти: гречка, цукор, пшеничне борошно, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, масло і вода.

Читайте також: Дефіциту продуктів в Україні немає, зростання цін на більшість товарів не зафіксовано, - Петрашко

З цього дня продавці зобов'язані декларувати зростання ціни на 5% і більше. При підвищенні цін у межах 5-10%, нову ціну можна встановлювати не раніше, ніж через 3 дні. Зрости на 10-15% ціна може тільки через 2 тижні після попереднього декларування, а більш ніж на 15% - тільки через місяць після декларування.

Автор: 

Кабмін (14057) продукти (1126) ціни (3898) регулювання (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Ну вот и сказочке конец. Кто не верил в грядущий дефицит продовольствия?
показати весь коментар
15.05.2020 20:54
+8
Зашибись. Цены на електроенергию они не могут регулировать а на яйца и сахар будут контролировать. Не проще одного Ахметова отправить к дидам, и сразу разрешится сотня проблем?
показати весь коментар
15.05.2020 21:00
+8
ручне управління економікою - це величезний крок вперед
вперед до Януковича
показати весь коментар
15.05.2020 21:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот и сказочке конец. Кто не верил в грядущий дефицит продовольствия?
показати весь коментар
15.05.2020 20:54 Відповісти
73,22% цього хотіли.
Бо вони ж живуть не в Україні, а в внутрішній Малороссіі.
Сьогодні, на базарі, чув від малого, років 12 : «Мама, смотрі, а вот помідори по сорок РУБЛЄЙ !»
показати весь коментар
15.05.2020 21:02 Відповісти
на базарах всі кажуть рублі. Таким чином, легко відрізнити базарних людей від інших.
показати весь коментар
15.05.2020 21:06 Відповісти
Под шумок карантина продукты вывезли ? Откуда дефицит ? Если у населения денег нет?
показати весь коментар
15.05.2020 21:11 Відповісти
зелупа еще в декабре продал стратегические запасы зерна.
зележопые не ожидали коронавируса, и полагали, что никто не заметит - а там и следующий урожай.
но зележопые - лузеры, которые обсираются всегда и везде, обсираются в самой выигрышной ситуации! - и они обосрались и здесь...

теперь - либо голод, либо карточная система.
показати весь коментар
15.05.2020 21:27 Відповісти
С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 5229
показати весь коментар
15.05.2020 22:03 Відповісти
Куда подходить за талонами на продукты???? Хочу быть первым пока зебилоидов не набежало!
показати весь коментар
15.05.2020 21:03 Відповісти
соя ,кацапа,зеленой не бывает...если она ,конешна вызревшая,а не как у вас
показати весь коментар
15.05.2020 21:08 Відповісти
Гыга, ты ж вроде не идиот, а человек при памяти. Вспомни: эти идиоты точно то же писали пару месяцев назад, нагоняя истерию дефицита. И что? А то, что сидят теперь многие долбни на мешках гречки и соли дома, туалетной бумаги при свободном наличии этих товаров в магазинах.
показати весь коментар
15.05.2020 21:11 Відповісти
пусть луше гречу со спецбумагой закупают и по домам сидят,чем вот так

С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 1763
показати весь коментар
15.05.2020 21:14 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2020 21:16 Відповісти
гыга пжалуста.. кусай на здоровье С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 5266
показати весь коментар
15.05.2020 22:24 Відповісти
у вас во ржеве та же история,что и с помидорами .вечнозеленые

Від 18 травня Кабмін регулюватиме ціни на деякі продукти і групи товарів - Цензор.НЕТ 7770
показати весь коментар
16.05.2020 08:33 Відповісти
зебилы должны находиться в постоянном депресняке.
у вас, лузеров, такая судьба.
показати весь коментар
15.05.2020 21:29 Відповісти
Скоро ты ягель жрать будешь, алениха. И то если на парашу слинять успеешь
показати весь коментар
16.05.2020 03:07 Відповісти
«Как у нас тут рассказывают вокруг: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще! Это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» ‒ спрашивает Лукашенко.
показати весь коментар
15.05.2020 21:15 Відповісти
Популізм на тлі вірусної диктатури.
показати весь коментар
15.05.2020 20:55 Відповісти
Началось,новая армия взяточников-проверяльщиков вступает в бой с малым торговым бизнесом.
показати весь коментар
15.05.2020 20:57 Відповісти
ну нікуя себе "проснулися" ...
показати весь коментар
15.05.2020 20:58 Відповісти
...Типология политиков, как и типология людей в целом, разделяется на три психотипа.
Один психотип, из-за которого многие страдают, я называю «психотипом авосьщизма». Это от знаменитого русского «авось». Такой психотип все проблемы и опасности сглаживает философией из одной мысли - «Авось пронесет».
«Какая-то эпидемия, где-то в Китае? Да у них там экзотическая кухня. А мы ребята крепкие, нас не зацепит…» Однако зацепило, и неслабо.
Но второму психотипу в такой ситуации комфортно. Он во всем выступает за свинцовый порядок, требует чрезвычайного положения в стране, предлагает усилить меры наблюдения за обществом, объявлять всех, кто вокруг нас, вражеским окружением. И объяснять населению, что ему можно делать, а чего нельзя.
Тоже выход, но без рационального и положительного результата.
Наконец, третий тип, для которого характерно слово vigilance. В переводе на русский - «бдительность», «наблюдательность». А это уже психотип тех людей, которые имеют, как говорят психологи, большую когнитивную сложность, которые видят разные варианты явлений и событий. И в этих стратегиях мы уже видим, что они начинают говорить другим языком.
Попробуйте посмотреть выступление Ангелы Меркель или королевы Великобритании. Они говорят не про экономику, а про людей и с людьми. А это есть абсолютно другая ценностная установка. Причем она лишена какого бы то ни было популизма.
Такие разговоры с обществом в трудные времена дают ему силы и вдохновение. А это необходимо государству, попавшему в трудное положение, чтобы сделать невозможное - одновременно бороться с коронавирусом и ослабить экономический шок, который может превратить жизнь в нескончаемую драму.
Поэтому мы видим по рецептам различных стран, какую долю они бросают на то, чтобы поддержать каждого человека. Потому что они поддерживают не экономику, не бизнес, не те или иные компании независимо от их масштаба. Их поддержка носит антропологический характер. А это значит, что в центре всех действий власти в демократической стране стоит человек. А уже из этого базового условия как раз и вырастает сильное государство. - Александр Асмолов
показати весь коментар
15.05.2020 20:58 Відповісти
Зашибись. Цены на електроенергию они не могут регулировать а на яйца и сахар будут контролировать. Не проще одного Ахметова отправить к дидам, и сразу разрешится сотня проблем?
показати весь коментар
15.05.2020 21:00 Відповісти
разом з зе кодлом бажано.
показати весь коментар
15.05.2020 21:01 Відповісти
Разом с тем кто с Ахметовым бюджет дербанил и контрабанду толкал. Я имею ввиду Мародера
показати весь коментар
15.05.2020 21:13 Відповісти
Факти можна?
показати весь коментар
15.05.2020 21:21 Відповісти
Ще батя його живий - Льонька-Рудий.
показати весь коментар
15.05.2020 21:20 Відповісти
Когда рынок сам собой устаканивается , пришло время кабмина пожинать победы ! ((
показати весь коментар
15.05.2020 21:00 Відповісти
ооооо! ручное регулирование - мечта зебыдла. они должны быть в восторге!
показати весь коментар
15.05.2020 21:00 Відповісти
Они будут в восторге, когда окажется, что пивасика в магазине нет или дают одну бутылку в сутки.
показати весь коментар
16.05.2020 03:30 Відповісти
Ручне керування економікою? Ню-ню... Траурні стрічки для малого та середнього бізнесу видавати будуть безкоштовно чи теж тре платити?
показати весь коментар
15.05.2020 21:00 Відповісти
Нужно судить предшественников отменивших гос. регулирование цен на товары, имеющие социальное значение.
показати весь коментар
15.05.2020 21:01 Відповісти
Ога. И за отмену продразверстки и трудодней тоже.

Гуляй рванина...
показати весь коментар
16.05.2020 03:29 Відповісти
Фуфло.Это не регуляци, а имитацияя.
показати весь коментар
15.05.2020 21:01 Відповісти
Это полная импотенция власти!
показати весь коментар
15.05.2020 21:03 Відповісти
ручне управління економікою - це величезний крок вперед
вперед до Януковича
показати весь коментар
15.05.2020 21:01 Відповісти
Плановая экономика, талоны, дефицит, не больше двух в одни руки, кто последний я за вами.
показати весь коментар
15.05.2020 21:01 Відповісти
Давай-давай ! Не зупиняйся !
С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 9022

С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 515

С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 8392
показати весь коментар
15.05.2020 21:03 Відповісти
Ох раритет,три пузыря водофки и 5 пачек курева,отстойнова и сырова...сушили,пи....
показати весь коментар
15.05.2020 21:36 Відповісти
Да не тяните резину...вводите талоны сразу...все одно к ним все придет..
показати весь коментар
15.05.2020 21:04 Відповісти
А где горох? Пердеть уже нечем...
показати весь коментар
15.05.2020 21:05 Відповісти
От Порошенко гад: Бубочці лише на рік грошей вистачило
показати весь коментар
15.05.2020 21:05 Відповісти
Проблема не только в Украине.
В Польше сильно подорожали продукты. Частично связано с ьем что злотый рухнул к Евро на 10% (а куча хавки импортная), ну и плюс частично остановились производства. Набор продуктов который я раньше покупал на семью стоил 150 зл, сейчас 200-210.
показати весь коментар
15.05.2020 21:57 Відповісти
Бензин 92-й по 19 гривень, долар по 26.7. Соєві вже рік вангують вхолосту про бензин по 30 і бакс по 50. )))
показати весь коментар
15.05.2020 22:00 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2020 22:24 Відповісти
Это правильный шаг - государство должно иметь ценовую политику. Потому что неизбежно следующее: "События предоставленные самим себе имеют тенденцию меняться от плохого к еще худшему"
показати весь коментар
15.05.2020 22:25 Відповісти
Это разве контроль? Это фикция, разрешение повышать цены каждые три дня на 5-10%!!! Совсем с дуба рухнули? Народ за идиотов держат!!!
показати весь коментар
16.05.2020 01:22 Відповісти
зеля начинает нести дешовые яйца
показати весь коментар
16.05.2020 02:11 Відповісти
А вот это называется "приехали".

Если государство начинает регулировать цены в магазинах, значит жопа не надвигается, а уже настала.
показати весь коментар
16.05.2020 03:27 Відповісти
А ничего что даже в США цены на основные группы продуктов, как и тарифов, регулируются и контролируются? Это одна из функций государства, оно должно защищать население от произвола и сговора олигархов. Иначе зачем тогда нужны чиновники, министры, сенаторы? А вот у нас как в диких странах, с дикой экономикой дикого капитализма, каждый делает что ему в голову взбредёт.
показати весь коментар
16.05.2020 07:32 Відповісти
Тада. И госдолг, госдолг у США какой...
показати весь коментар
16.05.2020 12:18 Відповісти
Та да, США бедная страна, по сравнению с Украиной просто нищая...)))
показати весь коментар
16.05.2020 19:10 Відповісти
Та да. И дело какраз в этих еле уловимых мелочах.

В США людям платят из-за вируса 3 штуки баксов, а в Украине дибилам год назад пообещали три штуки баксов, а теперь регулируют цены вместо этого.

Не надо сравнивать божий дар с яичницей и США с Украиной. Не будет тут, как в Сингапуре и в США по очень простой причине. И причина не отсутствующий Ли Куан Ю или Вашингтон, а присутствующее говно вместо граждан, не способное хоть что-то сделать нормально и добросовестно.
показати весь коментар
16.05.2020 19:46 Відповісти
"Государственное регулирование цен основывается на антитрестовских законах. Контроль за ценами осуществляется Антитрестовским управлением Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссией."
показати весь коментар
16.05.2020 07:34 Відповісти
Государственные органы осуществляют контроль за ценами во всех развитых странах Мира. В целом сфера контролируемого государством ценообразования составляет от 10 до 30% общего объема выпускаемой продукции.
показати весь коментар
16.05.2020 07:36 Відповісти
Кто тут пишет что это плохо? Читайте!!!!!!
Регулирование цен и тарифов в США и других странах https://studfile.net/preview/5012489/page:3/
показати весь коментар
16.05.2020 07:42 Відповісти
маленькие торговые точки открыли
теперь с супермаркетов перенесут добавят цену
при таком количестве современных супермаркетов
мелкие точки не нужны
привожу пример/хочу купить львовские сухие дрожжи
на рынке 18 грн отхожу 50 м. атб супермаркет
те же дрожжи 14 грн зачем мне такой бизнес /
и на рынке кричат дешевле не найдёте
лучше навести порядок
показати весь коментар
16.05.2020 12:55 Відповісти
конкуренция - отличная вещь, рынок уравнивает всех , без конкуренции будет унылый совок
показати весь коментар
16.05.2020 20:04 Відповісти
 
 