Від 18 травня Кабмін регулюватиме ціни на деякі продукти і групи товарів

Уряд від понеділка, 18 травня і до кінця дії карантину регулюватиме ціни на товари протиепідемічного призначення і на товари, що мають соціальне значення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Постанову про регулювання цін на час карантину уряд ухвалив ще 22 квітня, нагадали в Держслужбі. Її було опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 8 травня і вона набирає чинності через 10 днів після оприлюднення, 18 травня.

Під державне регулювання підпадають такі продукти: гречка, цукор, пшеничне борошно, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, масло і вода.

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З цього дня продавці зобов'язані декларувати зростання ціни на 5% і більше. При підвищенні цін у межах 5-10%, нову ціну можна встановлювати не раніше, ніж через 3 дні. Зрости на 10-15% ціна може тільки через 2 тижні після попереднього декларування, а більш ніж на 15% - тільки через місяць після декларування.