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Новини
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Наша мета - притягнути РФ до відповідальності за порушення, вчинені в ході агресії проти України, - Кулеба

Наша мета - притягнути РФ до відповідальності за порушення, вчинені в ході агресії проти України, - Кулеба

Пріоритетом для Міністерства закордонних справ України є встановлення справедливості та притягнення винних у порушенні міжнародного права до відповідальності.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час віртуальної зустрічі з юридичними радниками, що представляють інтереси України в міжнародних процесах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У міністерстві змінився міністр і значною мірою - юридична команда, але наша мета залишається незмінною - притягнути Росію до міжнародної юридичної відповідальності за всі порушення міжнародного права, вчинені нею в ході агресії проти України. Ми тісно працюватимемо з юридичними радниками, і наша спільна перемога буде також перемогою міжнародного права загалом", - зазначив глава МЗС.

Юридичні радники та команда міністерства детально обговорили стан усіх спорів між Україною та Російською Федерацією та визначили стратегію і тактику подальшої роботи.

Особливу увагу учасники приділили справі щодо затримання у листопаді 2018 року українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів та меморандуму, який Україна має подати на розгляд Арбітражного трибуналу вже до кінця наступного тижня.

"Боротьба України на юридичному фронті триває, а справи, які веде МЗС України переходять у вирішальну стадію. Юридичні радники України та команда Міністерства закордонних справ докладуть усіх зусиль для їхнього успішного завершення та реалізації інших елементів стратегії юридичного захисту", - запевнили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправила в суд Гааги відомості про злочини РФ проти власності українців у Криму, - прокуратура АРК

Автор: 

Гаага (314) МЗС (4106) росія (64846) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Охреневаю от фразеологии наших политиков. "привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины"
А что, сам по себе факт агрессии - это вещь, не подлежащая осуждения и не влекущая за собой ответственности? Вы где-нибудь видели, чтобы АГРЕССИЮ осуществляли без нарушений прав?
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15.05.2020 21:26
+4
Нарушения? А може злочини?
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15.05.2020 21:36
+4
Раша должна оплатить
- финансовый и моральный ущерб Украине
- финансовый и моральный ущерб бизнесменам , пострадавшим от агрессии раши ( ведь не только в лугандоне пострадал бизнес , а и в Украине и зарубежные инвесторы)
- финансовый и моральный ущерб ДОМОГОСПОДАРСТВАМ ( разрушение недвижимости, гибель скота, домашних животных: фермерских посевов)
- ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ С ТЮРЕМНЫМИ СРОКАМИ ЗА ГИБЕЛЬ УКРАИНЦЕВ И ДРУГИХ ГРАЖДАН , выплата морального и материального ущерба семьям
- и т д
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15.05.2020 22:18
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И что вы сделали,кроме как пердеть в диван и кричать введите санкции кацам,а мы попозже?
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15.05.2020 21:21 Відповісти
Бу га га .чем можно привлечь страну у которой право вето в оон.если лишить её этим правом ,тогда можно пытаться.а так пользы от этого как сифилитику от аспирина
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15.05.2020 21:24 Відповісти
виртуальная встреча, фейкг\овый главный сношатель, виртуальные санкции и ноты протеста для пипифаксу - госдеп едет в гости перенимать ценный опыт и люто завидует
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15.05.2020 21:25 Відповісти
Охреневаю от фразеологии наших политиков. "привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины"
А что, сам по себе факт агрессии - это вещь, не подлежащая осуждения и не влекущая за собой ответственности? Вы где-нибудь видели, чтобы АГРЕССИЮ осуществляли без нарушений прав?
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15.05.2020 21:26 Відповісти
Нарушения? А може злочини?
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15.05.2020 21:36 Відповісти
Особое внимание участники уделили делу о задержании в ноябре 2018 украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей и меморандума, которое Украина должна подать на рассмотрение Арбитражного трибунала уже к концу следующей недели. - эту работу юристы Порошенко выполнили ,задержанные суда Рабсея вернул именно по решению суда
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15.05.2020 22:11 Відповісти
кстати там серьезные последствия имеются.... Азовское море признано международными водами, а не внутренними между Украиной и расеей, на чем настаивала последняя..... а это значит, что туда, при желании, могут зайти, в том числе, и американские военные суда....
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15.05.2020 22:16 Відповісти
Раша должна оплатить
- финансовый и моральный ущерб Украине
- финансовый и моральный ущерб бизнесменам , пострадавшим от агрессии раши ( ведь не только в лугандоне пострадал бизнес , а и в Украине и зарубежные инвесторы)
- финансовый и моральный ущерб ДОМОГОСПОДАРСТВАМ ( разрушение недвижимости, гибель скота, домашних животных: фермерских посевов)
- ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ С ТЮРЕМНЫМИ СРОКАМИ ЗА ГИБЕЛЬ УКРАИНЦЕВ И ДРУГИХ ГРАЖДАН , выплата морального и материального ущерба семьям
- и т д
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15.05.2020 22:18 Відповісти
Ваше дело - СИДЕТЬ В КАНАДЕ И НЕ ЛЕЗЬТЬ В УКРАИНСКИЕ ДЕЛА
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15.05.2020 22:42 Відповісти
Оно на параше сидит.
А лезет в украинские дела по работе.
Ну...и по скудости ума..
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15.05.2020 22:50 Відповісти
Кто бы говорил. Еще недавно вы прикрывались словацким флагом.
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15.05.2020 23:03 Відповісти
Я не прикрываюсь флагом. Я работаю и живу в Словакии . Сейчас решаю вопросы в Украине
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15.05.2020 23:05 Відповісти
ее просто выкинули из страны как и прочих заробитчан на время пандемии
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16.05.2020 05:26 Відповісти
у кацапа истерика....., посмотрите интервью Ромы Цимбалюка по этому поводу:
https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4&list=TLPQMTUwNTIwMjBgrWPRmh28SQ&index=12 https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4
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15.05.2020 22:19 Відповісти
О, як. Так ось для чого єрмак вижив з роботи Зеркаль. "Для их успешного завершения и реализации других элементов стратегии юридической защиты". Питання. Для якої країни успішними?
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15.05.2020 22:22 Відповісти
Пани Чайка , специально для вас об американской мечте
Достаточно интресное интервью
https://youtu.be/joIAOYwK4Po
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15.05.2020 22:44 Відповісти
Странное изречение. А разве сама агрессия изначально не является нарушением международных норм, договоров между странами и т.д.
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15.05.2020 22:24 Відповісти
неа, вон американцы постоянно кого то бомбят и ничего
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16.05.2020 05:27 Відповісти
і для цього знімаються санкції з уйопків???
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15.05.2020 22:36 Відповісти
Цель есть, но мы костьми ляжем, чтоб её никогда не достичь!
Да, уроды конченные Зебильные???
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15.05.2020 22:47 Відповісти
А як вже давно всім відомо, "притягнути до відповідальності" можна лише переможених...
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16.05.2020 00:50 Відповісти
Т.е. если бы агрессию осуществляли без нарушений, например без запрещенных мин, без убийств гражданских, то претензий к Раше у них не было бы?
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16.05.2020 01:35 Відповісти
В устах ЗЕ-ПАРедательской банды это звучит как - НАША ЦЕЛЬ-КОММУНИЗМ ! Совдепия КГБешная жила с этим лозунгом 70 лет , а папа Кулебкин служил ему в совдеповскоКГБешном МИД .
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16.05.2020 12:45 Відповісти
А не лучше бы посоветовать своему хозяину - НЕлохе не снимать санкции с внучки Муссолини , реальная злободневная задача , а не заявлять о невыполнимой для ЗЕбанды на сегодня задаче ?
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16.05.2020 12:49 Відповісти
 
 