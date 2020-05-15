Наша мета - притягнути РФ до відповідальності за порушення, вчинені в ході агресії проти України, - Кулеба

Пріоритетом для Міністерства закордонних справ України є встановлення справедливості та притягнення винних у порушенні міжнародного права до відповідальності.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час віртуальної зустрічі з юридичними радниками, що представляють інтереси України в міжнародних процесах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У міністерстві змінився міністр і значною мірою - юридична команда, але наша мета залишається незмінною - притягнути Росію до міжнародної юридичної відповідальності за всі порушення міжнародного права, вчинені нею в ході агресії проти України. Ми тісно працюватимемо з юридичними радниками, і наша спільна перемога буде також перемогою міжнародного права загалом", - зазначив глава МЗС.

Юридичні радники та команда міністерства детально обговорили стан усіх спорів між Україною та Російською Федерацією та визначили стратегію і тактику подальшої роботи.

Особливу увагу учасники приділили справі щодо затримання у листопаді 2018 року українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів та меморандуму, який Україна має подати на розгляд Арбітражного трибуналу вже до кінця наступного тижня.

"Боротьба України на юридичному фронті триває, а справи, які веде МЗС України переходять у вирішальну стадію. Юридичні радники України та команда Міністерства закордонних справ докладуть усіх зусиль для їхнього успішного завершення та реалізації інших елементів стратегії юридичного захисту", - запевнили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправила в суд Гааги відомості про злочини РФ проти власності українців у Криму, - прокуратура АРК