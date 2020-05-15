Наша мета - притягнути РФ до відповідальності за порушення, вчинені в ході агресії проти України, - Кулеба
Пріоритетом для Міністерства закордонних справ України є встановлення справедливості та притягнення винних у порушенні міжнародного права до відповідальності.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час віртуальної зустрічі з юридичними радниками, що представляють інтереси України в міжнародних процесах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"У міністерстві змінився міністр і значною мірою - юридична команда, але наша мета залишається незмінною - притягнути Росію до міжнародної юридичної відповідальності за всі порушення міжнародного права, вчинені нею в ході агресії проти України. Ми тісно працюватимемо з юридичними радниками, і наша спільна перемога буде також перемогою міжнародного права загалом", - зазначив глава МЗС.
Юридичні радники та команда міністерства детально обговорили стан усіх спорів між Україною та Російською Федерацією та визначили стратегію і тактику подальшої роботи.
Особливу увагу учасники приділили справі щодо затримання у листопаді 2018 року українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів та меморандуму, який Україна має подати на розгляд Арбітражного трибуналу вже до кінця наступного тижня.
"Боротьба України на юридичному фронті триває, а справи, які веде МЗС України переходять у вирішальну стадію. Юридичні радники України та команда Міністерства закордонних справ докладуть усіх зусиль для їхнього успішного завершення та реалізації інших елементів стратегії юридичного захисту", - запевнили в МЗС.
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А что, сам по себе факт агрессии - это вещь, не подлежащая осуждения и не влекущая за собой ответственности? Вы где-нибудь видели, чтобы АГРЕССИЮ осуществляли без нарушений прав?
- финансовый и моральный ущерб Украине
- финансовый и моральный ущерб бизнесменам , пострадавшим от агрессии раши ( ведь не только в лугандоне пострадал бизнес , а и в Украине и зарубежные инвесторы)
- финансовый и моральный ущерб ДОМОГОСПОДАРСТВАМ ( разрушение недвижимости, гибель скота, домашних животных: фермерских посевов)
- ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ С ТЮРЕМНЫМИ СРОКАМИ ЗА ГИБЕЛЬ УКРАИНЦЕВ И ДРУГИХ ГРАЖДАН , выплата морального и материального ущерба семьям
- и т д
А лезет в украинские дела по работе.
Ну...и по скудости ума..
https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4&list=TLPQMTUwNTIwMjBgrWPRmh28SQ&index=12 https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4
Достаточно интресное интервью
https://youtu.be/joIAOYwK4Po
Да, уроды конченные Зебильные???