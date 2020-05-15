МЗС РФ назвало "актом цензури" санкційну заборону в Україні соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники"

Міністерство закордонних справ Росії назвало рішення українського президента Володимира Зеленського продовжити заборону на російські сайти і соцмережі в Україні "актом цензури".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.

"Укотре українське керівництво продемонструвало на практиці, що не збирається переглядати дискримінаційну і протиправну політику щодо російських медіаресурсів", - сказано в повідомленні.

На думку російських дипломатів, заборона спрямована на "зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору".

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Крім того, російський МЗС назвав рішення Зеленського свавіллям і звинуватив Україну в тому, що на її території "журналістська діяльність давно пов'язана з ризиком для життя і свободи".

У зовнішньополітичному відомстві РФ стверджують, що "київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські інтернет-ресурси, зокрема соціальні мережі "ВКонтакте" і "Одноклассники".