УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10783 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
5 917 156

МЗС РФ назвало "актом цензури" санкційну заборону в Україні соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники"

МЗС РФ назвало

Міністерство закордонних справ Росії назвало рішення українського президента Володимира Зеленського продовжити заборону на російські сайти і соцмережі в Україні "актом цензури".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.

"Укотре українське керівництво продемонструвало на практиці, що не збирається переглядати дискримінаційну і протиправну політику щодо російських медіаресурсів", - сказано в повідомленні.

На думку російських дипломатів, заборона спрямована на "зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору".

Читайте також: Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко

Крім того, російський МЗС назвав рішення Зеленського свавіллям і звинуватив Україну в тому, що на її території "журналістська діяльність давно пов'язана з ризиком для життя і свободи".

У зовнішньополітичному відомстві РФ стверджують, що "київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські інтернет-ресурси, зокрема соціальні мережі "ВКонтакте" і "Одноклассники".

Автор: 

МЗС рф (958) соціальні мережі (1181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
МИД РФ назвал "актом цензуры" санкционный запрет в Украине соцсетей "Вконтакте" та "Одноклассники" - Цензор.НЕТ 9929
показати весь коментар
15.05.2020 21:46
+41
когда на улице перекрывают лопнувшую трубу с нечистотами - это акт элементарной безопасности.
ВК и ОК - это и есть труба с говном.
показати весь коментар
15.05.2020 21:30
+37
Ето говорят уроды которые заблокировали все украинские каналы и закрыли все украинские школы
показати весь коментар
15.05.2020 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ЯБВДЛ...
показати весь коментар
16.05.2020 09:41 Відповісти
Хочется напомнить рашистам ( что в боготворяемом ими СССР), во время войны ( которая кстати с началом их агрессии против Украины и у нас тоже идет уже 7 й год) под угрозой расстрела конфисковывали все радиоприемники ( с телевизорами , планшетами, интернетом, компьютерами и мобильными телефонами тогда был "напряг"). Да и нынешняя наследница дел ефрейтора Ади, ( по расширению жизненного пространства) тоже не гнушается такой цезурой, ( что мама не горюй) , а украинские запреты на их фоне это сущая мелочь. ( особенно если учесть что в Украине 70% СМИ это рупор "пятой колонны" Кремля.
показати весь коментар
15.05.2020 22:21 Відповісти
це акт охайності... - не можна їсти лайно бо захворієш...
показати весь коментар
15.05.2020 22:34 Відповісти
елементарна огида
показати весь коментар
15.05.2020 23:31 Відповісти
а теперь хай кацабы введут ответные санкции...против "Страна.уа"...и 112 и ньюс ван...
показати весь коментар
15.05.2020 22:39 Відповісти
вот чтобы ещё на этого дебила Президент санкции наложил...бо это дно:
https://www.obozrevatel.com/society/sivoho-obvinil-ukrainskuyu-armiyu-v-maroderstve-na-donbasse.htm
показати весь коментар
15.05.2020 22:46 Відповісти
Все правильно - цензура и есть. Ведь сайты не заблочены. а лишь запрещен доступ к ним с украинских ай-пи.
показати весь коментар
15.05.2020 22:49 Відповісти
Та і х*р з ними
Чи не сайти.
показати весь коментар
15.05.2020 22:50 Відповісти
И это хорошо сработало,вы даже не представляете сколько народу слезло с этих кацапских помоек,по началу барахтались по ВПН,а потом один за другим перешли на другие соц сети,и это факт.
показати весь коментар
16.05.2020 13:52 Відповісти
Министерство иностранных дел России назвало решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине "актом цензуры" Источник: https://censor.net/n3195926

МИД РФ назвал "актом цензуры" санкционный запрет в Украине соцсетей "Вконтакте" та "Одноклассники" - Цензор.НЕТ 9019
показати весь коментар
15.05.2020 22:49 Відповісти
Если фашистско - нацистский путинский режим бесится от запрета их сетей и каналов, значит мы правильно всё сделали.Значит путинская пропаганда и доступ к нашим персональным данным перекрыты,хотя бы частично....
показати весь коментар
15.05.2020 22:49 Відповісти
Цензура это когда запрещают правду! А когда запрещают ложь то это здравый смысл.
показати весь коментар
15.05.2020 22:54 Відповісти
То ложь у каждого своя. Такие же лгуны как РФ и исковеркали понятие правды.
показати весь коментар
16.05.2020 02:59 Відповісти
РАССЕЯ!!!!! КОГДА ТЫ ВО ГЛАВЕ МАШКИ_ АЛКОГОЛИЧКИ И ЛАВРУШКИ ЛОШАДИ ПОЗЕЛЕНЕЕШЬ ОТ ЗОСТИ, КАК ВЫ ТВАРИ ПРОДАЖНЫЕ ДОСТАЛИ ВЕСЬ МИР СО СВОЕЙ ВОНЬЮ!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.05.2020 23:01 Відповісти
"МИД РФ назвал "актом цензуры" - причем половым, в извращенной форме!
показати весь коментар
15.05.2020 23:05 Відповісти
Министерство иносраных дел РФ пусть идет...идет ...и идет . Далеко идет...
показати весь коментар
15.05.2020 23:07 Відповісти
ааа, у повелителей куриньіх мозгов недовольство. там только русские курицьі "а рассия не бедная. а посмоти на мой дом, как я живу." и показьівает деревянньік крашенньій дом. умора.
показати весь коментар
15.05.2020 23:08 Відповісти
А как они называют запрет в России интернет-ресурсов censor.net.ua, glavnoe.ua, Kasparov.ru, graniru.org и многих других?
показати весь коментар
15.05.2020 23:12 Відповісти
нас-рать в толпе и больше всех возмущаться - это по кацапски !
показати весь коментар
15.05.2020 23:21 Відповісти
бред.
показати весь коментар
16.05.2020 00:14 Відповісти
ну правильно, сколько можно передавать через ОК и ВК, сифилис и гонорею?
показати весь коментар
15.05.2020 23:22 Відповісти
Соцсети на хлеб не намажешь! Главное чтобы у людей было что кушать!
показати весь коментар
15.05.2020 23:36 Відповісти
То нехай скаржаться на таку русофобську дискримінацію.
Двері відповідних установ відчинені для них.

МЗС РФ назвав "актом цензури" санкційну заборону в Україні соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники" - Цензор.НЕТ 3298
показати весь коментар
16.05.2020 01:54 Відповісти
Не смішили б з цим "блокуванням".
Все працює як і працювало.
показати весь коментар
16.05.2020 05:04 Відповісти
Серьезно? Без ВПН?)))
показати весь коментар
16.05.2020 05:15 Відповісти
Цілком.
Просто ставиться оновлений "Яндекс" і все. В мене це працює вже років три-чотири. Хоча відверто кажучи якось пофіг на всі "соцсєті".
показати весь коментар
16.05.2020 05:29 Відповісти
А нормальні українці просто з принципу не користувались би ніяким кацапо-ординським яндексом, є Google, ніяким мейл.сру, вкантактікє та аднаглазікє, тьфу, є нормальні заміни та альтернативи всьому цьому гебешному лайну. Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
показати весь коментар
16.05.2020 10:54 Відповісти
У перші місяці після блокування яндексу деякі таксисти користувалися яндекс-навігатором через VPN. Доводилося їм пояснювати що вони є добровільними "маячками" для кацапів (технічні деталі опускаю), а в разі якщо цей гаджет використовується ще й для голосового зв'язку, смс плюс оператор мтс/водкафон - то вони зливають кацапам не лише своє місцезнаходження.
показати весь коментар
16.05.2020 11:07 Відповісти
Переважна більшість "чайників" не знає що налаштуваннями їхньої винди давно керують sputnik.mail.ru, guard.mail.ru, не кажучи вже про касперського та інших агентів.
Кілька років тому guard.mail.ru влетів до мого компа через якийсь сумнівний дистрибутив, так видалити його було непросто. Треба або завантажити винду з іншого носія, або скористатися unlocker. "Чайники" зазвичай не бачать системних каталогів та файлів і не знають що сидить в їхніх компах.
показати весь коментар
16.05.2020 11:22 Відповісти
Касперський - це взагалі гебешне лайно, що перегружає та тормозить роботу. Хто з нормальнихх його зараз ставить?
У Windows зараз є свій нормальный встроєний антивірус, що вже декілька років відмінно працю, нічого більше ставити не потрібно.
Якщо Windows нормальний, ліцензійний, ніяких антивірусів більше не потрібно. Це вже зовсім потрібно бути не сповна розуму, щоб користуватися гебешним касперським, чи яндексом, чи мейл.Сру,вкантактікє, чи іншим лайном.
показати весь коментар
16.05.2020 11:32 Відповісти
Трапляються цілком нормальні "чайники" старшого покоління, яким хтось колись інсталював винду, софт, налаштування і вони гадки не мають що і як працює. А дехто, виходячи на пенсію, забирав собі робочий ноут з корпоративними налаштуваннями, де траплялися не лише залишки Касперського, але й залишки корпоративних шпигунських програм типу "Стах@новец". Воно поза корпоративною групою не працює, але факт є фактом.
показати весь коментар
16.05.2020 11:38 Відповісти
>>Якщо Windows нормальний, ліцензійний, <<
... то все одно залишається проблемка, про яку навіть не всі фахівці знають.
Чесний український юзер хоче встановити оновлення з сайту Майкрософта. При цьому явно або автоматично обирається те чи інше "дзеркало" для завантаження. І територіально юзери Уанету редиректяться на австрійське дзеркало. А там добряче шарудять кацапи. Системні оновлення мають правильний розмір, правильні контрольні суми, правильно (з точки зору MS) функціонують, але... !
показати весь коментар
16.05.2020 11:48 Відповісти
Вот поэтому и введена эта блокировка))) Без ВПН он не работает))) Он встроен сразу в него) Вы же даже не понимаете, как это работает и какие цели это преследует))) Если вам что то кажется глупым и не понятным, это совсем не значит, что это так оно и есть, просто уровень вашего интеллектуального развития не позволяет вам осознать всю картину происходящего)
показати весь коментар
16.05.2020 20:07 Відповісти
А пусть бы даже и с VPN. Сегодня этим любой школьник пользуется на раз-два.
показати весь коментар
16.05.2020 09:31 Відповісти
Блочили не от школьников, а от контенгента за 50. У школьников комуникация с кацапами сводится к компьютерным онлайн играм, на как правило абсолютно ананимной основе. Эту комуникацию они без проблем реализуют через внутриигровые месенджеры в которых никто за пределы обсуждения внутриигровых событий не выходит. А от у контенгента за 50, в кацапии хренова контингента для общения в виде горы родичей с однокашниками . Это обстоятельство в сочетании с совковым воспитанием в детстве, побуждает их в ходе полит-дискусий в даных соцсетях к поиску компромисов и подсознательным попыткам сглаживать углы. И от именно этот контенчент действительно по сей день имеет определенные трудности с включением VPN, хотя это уже не больше 10% от тех шо были 3 года назад.
показати весь коментар
16.05.2020 10:34 Відповісти
А я навіть відчув задоволення що мене у 2014 забанили на колись інтернаціональних форумах (які хостилися в кацапстані): музичних (в тому числі Beatles.ru), автомобільних і радіотехнічних.
Більшість українців, литовців, поляків etc або самі пішли звідти, або також забанені. Ті що залишилися - відверта вата. За винятком одного відчайдушного харків'янина (патріота, волонера) який так елегантно тролить кацапів на автофорумі що кацапи самі цього не розуміють і щоразу демонструють свою тупість.
показати весь коментар
16.05.2020 10:55 Відповісти
Тролить кацапов на их территории, это еще то удовольствие))) А если еще и правильно это делать, то они бывают очень откровенными)
показати весь коментар
16.05.2020 20:18 Відповісти
Якось я взяв відеоролик Вадима Дубовського (Далекобійника), приляпав іншу заставку і з лівого екаунта привітав кацапів здається з 23.02. Кацапи, не відкривши відео, поставили кілька лайків. І потім згаданий харків'янин написав "мужики, хоч один з вас дивився те відео?"
Ото був ржач.
показати весь коментар
16.05.2020 20:39 Відповісти
Я их сейчас по победобесию гоняю))) Изучают период 39-41-й))) По http://doc20vek.ru/node/1397 Докладу молотова от 31 октября 1939 г , по https://history.wikireading.ru/146755?yrwinfo=1589583141732712-1670676029366257671700295-production-app-host-vla-web-yp-244 Переговорам гитлера с молотовым и по https://history.wikireading.ru/45954 Ультиматуму сталина гитлеру по присоединении к тройственному союзу ))) Там почти от каждой цитаты у них мозг закипает)) Особенно про "миролюбивость" совка)))
показати весь коментар
16.05.2020 21:39 Відповісти
Це все одно що вночі присвітувати ліхтариком щоби навмисно вступити у гівно.
показати весь коментар
16.05.2020 13:00 Відповісти
Росія - гамно . Насрати на росію .
показати весь коментар
16.05.2020 07:39 Відповісти
прозорий натяк нашому зеленому лайну. Так, а що думає з цього приводу Зелене Лайно з Банкової???
показати весь коментар
16.05.2020 08:03 Відповісти
Какой бы он не был,-но это очень хороший акт!
показати весь коментар
16.05.2020 08:41 Відповісти
Брехню і антиукраїнську пропаганду вони називають альтернативними точками зору. Сидіть в своєму болоті і не квакайте.
показати весь коментар
16.05.2020 09:39 Відповісти
Плювати на думку московитів.
показати весь коментар
16.05.2020 10:48 Відповісти
Нормальні українці просто з принципу не користувались би ніяким кацапо-ординським яндексом, є Google, ніяким мейл.сру, вкантактікє та аднаглазікє, тьфу, є нормальні заміни та альтернативи всьому цьому гебешному лайну.

Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
показати весь коментар
16.05.2020 10:56 Відповісти
конченые.циничные мрази.
В УКРАИНСКОМ Крыму нет ни одного украинского канала,так же как и по всей нарасоссии.
показати весь коментар
16.05.2020 11:05 Відповісти
Досі актуальним є вірш "русского американця" Владимира Друка "Граждане ночи":
Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси".
показати весь коментар
16.05.2020 11:30 Відповісти
Отличная новость !! дави российскую ложь и пропаганду в зародыше!!
показати весь коментар
16.05.2020 13:07 Відповісти
До речі Цензор.нет давно, давно в росії заблокований та заборонений як екстремістський.
показати весь коментар
16.05.2020 13:53 Відповісти
"На этом всё закончится. Гибнущий лидер познает истину Оперы."
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0+AjkD6iOBU=
показати весь коментар
16.05.2020 19:52 Відповісти
"На этом всё закончится. Гибнущий лидер познает истину Оперы."
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0
+AjkD6iOBU=
показати весь коментар
16.05.2020 19:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 