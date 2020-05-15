МЗС РФ назвало "актом цензури" санкційну заборону в Україні соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники"
Міністерство закордонних справ Росії назвало рішення українського президента Володимира Зеленського продовжити заборону на російські сайти і соцмережі в Україні "актом цензури".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.
"Укотре українське керівництво продемонструвало на практиці, що не збирається переглядати дискримінаційну і протиправну політику щодо російських медіаресурсів", - сказано в повідомленні.
На думку російських дипломатів, заборона спрямована на "зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору".
Крім того, російський МЗС назвав рішення Зеленського свавіллям і звинуватив Україну в тому, що на її території "журналістська діяльність давно пов'язана з ризиком для життя і свободи".
У зовнішньополітичному відомстві РФ стверджують, що "київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ".
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські інтернет-ресурси, зокрема соціальні мережі "ВКонтакте" і "Одноклассники".
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Чи не сайти.
Двері відповідних установ відчинені для них.
Все працює як і працювало.
Просто ставиться оновлений "Яндекс" і все. В мене це працює вже років три-чотири. Хоча відверто кажучи якось пофіг на всі "соцсєті".
Кілька років тому guard.mail.ru влетів до мого компа через якийсь сумнівний дистрибутив, так видалити його було непросто. Треба або завантажити винду з іншого носія, або скористатися unlocker. "Чайники" зазвичай не бачать системних каталогів та файлів і не знають що сидить в їхніх компах.
У Windows зараз є свій нормальный встроєний антивірус, що вже декілька років відмінно працю, нічого більше ставити не потрібно.
Якщо Windows нормальний, ліцензійний, ніяких антивірусів більше не потрібно. Це вже зовсім потрібно бути не сповна розуму, щоб користуватися гебешним касперським, чи яндексом, чи мейл.Сру,вкантактікє, чи іншим лайном.
... то все одно залишається проблемка, про яку навіть не всі фахівці знають.
Чесний український юзер хоче встановити оновлення з сайту Майкрософта. При цьому явно або автоматично обирається те чи інше "дзеркало" для завантаження. І територіально юзери Уанету редиректяться на австрійське дзеркало. А там добряче шарудять кацапи. Системні оновлення мають правильний розмір, правильні контрольні суми, правильно (з точки зору MS) функціонують, але... !
Більшість українців, литовців, поляків etc або самі пішли звідти, або також забанені. Ті що залишилися - відверта вата. За винятком одного відчайдушного харків'янина (патріота, волонера) який так елегантно тролить кацапів на автофорумі що кацапи самі цього не розуміють і щоразу демонструють свою тупість.
Ото був ржач.
Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
В УКРАИНСКОМ Крыму нет ни одного украинского канала,так же как и по всей нарасоссии.
Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси".
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0+AjkD6iOBU=
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0
+AjkD6iOBU=