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На ​​заседании коллегии Гостаможслужбы были уволены 50% руководителей таможен, - Минфин

На ​​заседании коллегии Гостаможслужбы были уволены 50% руководителей таможен, - Минфин

Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также, руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения.

Во время заседания коллегии министр финансов обратился к присутствующим руководителям таможен:

"Я держу под личным контролем реализацию реформы таможни: у меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и из Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задачи. Сегодняшняя коллегия уже не про планы и задачи, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены ", - подчеркнул Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко

Как отметил министр, это не последние кадровые ротации в таможнях. "Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и доброчестными сотрудниками", - заявил Марченко.

Автор: 

Минфин (3641) таможня (1872) Марченко Сергей (577) Государственная таможенная служба (640)


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Топ коментарі
+9
брату ермака опять работа- должностями торговать
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15.05.2020 21:32
+8
Шо, знов ?
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15.05.2020 21:28
+8
всегда !!!!!!!!!!!

"Тагавищи в первую очередь берем почту, телеграф и.... ТАМОЖНЮ !"
В.И.Ленин
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15.05.2020 21:41
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Шо, знов ?
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15.05.2020 21:28 Відповісти
всегда !!!!!!!!!!!

"Тагавищи в первую очередь берем почту, телеграф и.... ТАМОЖНЮ !"
В.И.Ленин
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15.05.2020 21:41 Відповісти
Тот же вопрос! Полгода назад Нефедов расказал об увольнении 80 процентов руководителей таможен. Теперь каждые полгода будут менять. Вместе с Кабмином.
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15.05.2020 21:44 Відповісти
а вы считаете что полгода на таможне это мало .... для себя, детей и внуков ?
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15.05.2020 21:48 Відповісти
В самый раз. Но наладить работу.....
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15.05.2020 21:55 Відповісти
знов зрада,надо было оставить?
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15.05.2020 21:52 Відповісти
Опля....сколько мест освободилось.теперь в Велюре будут проводить аукцион....жаль что нет 10 баков может и я устроился на таможню.кредит что ли взять....
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15.05.2020 21:28 Відповісти
Ну Ви ж не в "Кварталі 95" працюєте - у Вас немає шансів навіть за мільйон!
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15.05.2020 21:30 Відповісти
Так я не працюю там.один раз его посмотрел и понял что этот тупой юмор не для меня
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15.05.2020 21:33 Відповісти
велюровцы ...
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15.05.2020 21:36 Відповісти
То в нас теж "обнулєніє", як і на московії? Там ще прокурорських майже 50% атестацію не пройшло - є поле для діяльності! А у рюкзакова - взагалі не пахана цєліна
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15.05.2020 21:29 Відповісти
это как короновирус- один остался- всех заразит,
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15.05.2020 21:31 Відповісти
Ермак перепродал всё
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15.05.2020 21:32 Відповісти
Тасуй колоду, може випаде Джокер
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15.05.2020 21:32 Відповісти
ага ... жопер ...великий жопер
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15.05.2020 21:35 Відповісти
Вот такой:
На ​​заседании коллегии Гостаможслужбы были уволены 50% руководителей таможен, - Минфин - Цензор.НЕТ 9014
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15.05.2020 21:49 Відповісти
брату ермака опять работа- должностями торговать
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15.05.2020 21:32 Відповісти
деніска "працює" ...братуха "кришує" ...
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15.05.2020 21:34 Відповісти
тут и к гадалке не ходи, и так понятно, что кто-то из сотрудников квартала95 получит денежную должность на таможне, если конечно эту должность уже не продал брат дерьмака.
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15.05.2020 21:34 Відповісти
Мда-а,не сладко придется ЗЕ.Ведь в 95 Квартале уже никого свободного не осталось придется ему набирать руководителей таможен из Дизель-Шоу.
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15.05.2020 21:35 Відповісти
Звiльнять патрiотiв, яких особисто виховав i навчив Пэтро, а на iх мiсце призначать агентiв *******.
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15.05.2020 21:35 Відповісти
Ага, патрийотов типа коболева и вовка.
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15.05.2020 21:39 Відповісти
Класс! Так что теперь у оставшихся 50% будет и вдвойне откатов: + 50% за "того парня".
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15.05.2020 21:36 Відповісти
Коменти доставляють))
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15.05.2020 21:39 Відповісти
вот интересно когда они начнут менять правила (которые будут соблюдать) а не игроков?
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15.05.2020 21:42 Відповісти
шо, тяжкое наследство нефьодова или социальные лифты ще не всю жижу со дна вычерпали?
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15.05.2020 21:42 Відповісти
Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены Источник: https://censor.net/n3195927\\\\\\\\\\\

ого сколько ошибок в слове "расстреляны"....
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15.05.2020 21:46 Відповісти
Интересно с какой формулировкой уволят. Не "за згодою" ли сторон? А может отстранят на время, пока не поделяться схемами и потом их суд восстановит на должностях. Кажется такая схема работала и раньше. Ура..
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15.05.2020 21:49 Відповісти
наша таможня:
На ​​заседании коллегии Гостаможслужбы были уволены 50% руководителей таможен, - Минфин - Цензор.НЕТ 6517
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15.05.2020 21:50 Відповісти
Это рука Михо ?
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15.05.2020 21:52 Відповісти
А остальные 50,успели видать собрать нужные суммы для взятки?
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15.05.2020 21:59 Відповісти
ой, вэй !
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15.05.2020 22:00 Відповісти
Цыплят по осени считаю вот и посмотрим мы уже ничему не удивляемся, мы не верим и не обольщаемся
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15.05.2020 22:07 Відповісти
Поки не буде відеофіксації всіх дій митників заміна Петра на Павла нічого не дасть.Безконтрольність породжує безнаказанність
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15.05.2020 22:48 Відповісти
нужно понимать, что на 50% выросли поступления от таможни? аааааааааааааааа, нет? коронавирус? ****** на таможнееееееееее
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15.05.2020 23:23 Відповісти
На повышение пошли?
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15.05.2020 23:51 Відповісти
Марушевскую Юлю поставьте !
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16.05.2020 07:51 Відповісти
надеюсь все должности в таможнях согласовали с денисом ермаком!! Иначе А.Ермак останется без зарплаты!!
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16.05.2020 13:05 Відповісти
 
 