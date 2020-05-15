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Новини Силовики
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16 мая возобновляет работу пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, - Госпогранслужба

16 мая возобновляет работу пункт пропуска

16 мая в полночь возобновится работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован также пеший переход.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В то же время гражданам следует учитывать, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной", - говорится в сообщении.

Напоминаем, на государственной границе Украины в настоящее время временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение. С 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

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Автор: 

Госпогранслужба (5971) граница (4764) Польша (8496) правоохранительные органы (2708) силовики (2513) пункт пропуска (801)


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Поляки будут неограниченно пропускать, им срочно нужны заробитчане на сбор клубники, другие сельхоз работы
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15.05.2020 22:22 Відповісти
Ну шо пацаны,поехали.
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15.05.2020 22:24 Відповісти
 
 