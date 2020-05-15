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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, 52 особи одужали, - ОДА

У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, 52 особи одужали, - ОДА

15 травня в Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Буковині сьогодні, 15 травня, офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 470 нових зразків. 52 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів", - написав чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2647 осіб.

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У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, 52 особи одужали, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19922)


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О,Черновицкая обл.-Дракула.Ой,боюсь,боюсь.
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15.05.2020 22:48 Відповісти
Когда начнут продавать пончики с какао?
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15.05.2020 22:54 Відповісти
По ли-2 в курсах, а то то шо моцарелла вааще не закрывалась-поди сфоткай в 2020,фсе работает,как и работало щас,до,и послсле? карантина,залiтай на фiлiжаночку кави...
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16.05.2020 05:56 Відповісти
47 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 470 Источник: https://censor.net/n3195935

все стабильно 10% от числа тестов. Яснопонятно.
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15.05.2020 23:51 Відповісти
 
 