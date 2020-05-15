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У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, 52 особи одужали, - ОДА
15 травня в Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"На Буковині сьогодні, 15 травня, офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр досліджував 470 нових зразків. 52 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів", - написав чиновник.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2647 осіб.
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все стабильно 10% от числа тестов. Яснопонятно.