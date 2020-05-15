"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин. ВIДЕО
Довкола запрошення до участі в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" депутата зі "Слуги народу" Олександра Дубінського виник скандал.
Як передає Цензор.НЕТ, Дубінський у Фейсбуці написав: "Савік Шустер обі#рався, і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник на#бує кожну українську родину з допомогою в.o. міністра енергетики Буславець.
У студії залишилися самі підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику в світі".
Зі свого боку, один із журналістів каналу в кулуарах заявив, що Олександра Дубінського запрошували до участі в програмі по скайпу, оскільки в студії точно розрахована кількість людей, які можуть перебувати, згідно з правилами карантину. Він підкреслив, що порушувати карантинні правила ніхто не буде, оскільки відстань між гостями має бути не менше 1,5 метра. Він заявив, що інші учасники програми погодилися на участь у скайпі, проте "слуга народу" скайпу не захотів.
Також, за словами журналіста, програма готує офіційну позицію з цього питання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Представитель ДТЕК (Ахметова) заявил, что ДТЕК вложил 1,2 млрд. долларов в строительство солнечных и ветровых станций. У них сейчас мощьность 1 гигаватт. Нужно спихнуть этот гиговатт населению и предприятиям. Но
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн
Более дорогой зелёный тариф от Ахметова в 4 грн, оплатит конечно население. Ты, я и все мы.
Но мне нафиг не нужен Ахметов с его дорогой электрикой. И никому в Украине не нужна эта электроэнергия Ахметова по тарифу в 7 раз больше чем тариф от атомных станций.
Вот и вся арифметика.
Но денег у населения нет, а Ахметов настаивает на своём самом высоком зеленом тарифе в мире для населения и предприятий.
"- Ольга Буславець, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України;
- Юлія Тимошенко, Прем'єр-міністр України (2007-2010);
- Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України (2016-2019);
- Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);
- Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012);
- Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;
- Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
- Олександр Дубінський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";
- Карл Стурен, засновник і президент компанії "Віндкрафт Україна";
- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".
Вони говорять, а вирішує народ."
А коли дупа "ображається", то вона що робить? - Смердить.
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн
Відкриття Америки?
Его место возле параши
Для страны этой - гой.
Це говорливе чудо дивне схоже на персонажа Фукса з " Пригод капітана Врангеля"
У Шустера на ТРК Украина с участием Богуславец, был просто фарс где отрицали очевидное, которое проверяется на раз-два.