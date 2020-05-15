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Новини
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"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин. ВIДЕО

Довкола запрошення до участі в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" депутата зі "Слуги народу" Олександра Дубінського виник скандал.

Як передає Цензор.НЕТ, Дубінський у Фейсбуці написав: "Савік Шустер обі#рався, і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник на#бує кожну українську родину з допомогою в.o. міністра енергетики Буславець.

У студії залишилися самі підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику в світі".

Зі свого боку, один із журналістів каналу в кулуарах заявив, що Олександра Дубінського запрошували до участі в програмі по скайпу, оскільки в студії точно розрахована кількість людей, які можуть перебувати, згідно з правилами карантину. Він підкреслив, що порушувати карантинні правила ніхто не буде, оскільки відстань між гостями має бути не менше 1,5 метра. Він заявив, що інші учасники програми погодилися на участь у скайпі, проте "слуга народу" скайпу не захотів.

Також, за словами журналіста, програма готує офіційну позицію з цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелена альтернатива?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять енергетичну галузь України

Автор: 

Шустер Савік (362) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+36
Бешеные должны сидеть в резервации.
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15.05.2020 22:58
+27
Мама Скайп не любит?
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15.05.2020 23:03
+25
Дубинский - говорящая жопа Каломойского. Своего мнения у него никогда не было, нет и не будет.... Пусть испражняется на Г+Г - его смотрят одни зе-лохи и зе-быдло....
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15.05.2020 23:13
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Давно Шуфрича не били, вот и понавылазило.
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15.05.2020 22:57 Відповісти
Бешеные должны сидеть в резервации.
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15.05.2020 22:58 Відповісти
Еп та.Шо евреи все сгоаорились?
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15.05.2020 22:59 Відповісти
І без Дубинського всі знають як зевлада зупиняє блоки АЕС. Краще би Дубинський розповів чому бубочка душить атомну енергетику.
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15.05.2020 23:02 Відповісти
Душат атомную энергетику, потому, что нужно куда то девать электроенегрию от солнечных электростанций, которые постоил Ахметов.
Представитель ДТЕК (Ахметова) заявил, что ДТЕК вложил 1,2 млрд. долларов в строительство солнечных и ветровых станций. У них сейчас мощьность 1 гигаватт. Нужно спихнуть этот гиговатт населению и предприятиям. Но
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн

Более дорогой зелёный тариф от Ахметова в 4 грн, оплатит конечно население. Ты, я и все мы.
Но мне нафиг не нужен Ахметов с его дорогой электрикой. И никому в Украине не нужна эта электроэнергия Ахметова по тарифу в 7 раз больше чем тариф от атомных станций.
Вот и вся арифметика.
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15.05.2020 23:38 Відповісти
А чего же вы молчите о Центроэнерго, как из прибыльной гос.организации бабломойский с дубынским и клованом сделали убыточную контору, которая должна более 300 млн. долларов? ахметка сволочь редкая, но не нужно забывать, что первый доить энергетический рынок страны стал бабломойский через клована и геруса, ахметка подключился потом. Все хороши зеленожопые, куда не глянь
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15.05.2020 23:54 Відповісти
Справедливости ради, зеленый тариф придумали ещё в 2017 году, когда Гройсман подписал новую стратегию в области энергетике. Тогда дали право бесконтрольно Ахметову стоить солнечные электростанции, пообещав ему выкупать его электроэнергию по 4 грн. за киловатт.час
Но денег у населения нет, а Ахметов настаивает на своём самом высоком зеленом тарифе в мире для населения и предприятий.
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16.05.2020 00:01 Відповісти
Зелений тариф придумали не в 2017, а ще при Янику - під фірму сонячних батарей братів Клюєвих...
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16.05.2020 01:00 Відповісти
А СКІЛЬКИ МЛРД ГРОШЕЙ БУЛО ВКЛАДЕНО НА ПОСТРОЙКУ АЕС,ЩОБ МАТИ ДЕШЕВШУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЮ,ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
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16.05.2020 01:59 Відповісти
Короче, пусть ахмет свою эту электроэнергия засунет себе в сраку!!!
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17.05.2020 20:11 Відповісти
Не нужна это понятно, но покупать по любому будете, так как вы на самом деле крепостные холопы,а ваши хозяева ( олигархи), вам слова не давали.
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18.05.2020 08:05 Відповісти
Мама Скайп не любит?
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15.05.2020 23:03 Відповісти
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16.05.2020 00:11 Відповісти
Зачем нам клоуны уже под завязку.Бутусова можно Послушать. Его слова долее привержены к аналитическому восприятии Информации и дает повод к Размышлению.
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15.05.2020 23:05 Відповісти
"В студии остались одни прикормленные негодяи," - возмутился прикормленный Беней негодяй Дубинский, обращаясь к прикормленному Ринатом негодяю Шустеру.
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15.05.2020 23:06 Відповісти
Тварь продажная эта Дубинский
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15.05.2020 23:08 Відповісти
Дубину не пустили, потому что он везде несет заразу и угрозу, где бы не появился. Никто не хотел заразиться.
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15.05.2020 23:10 Відповісти
Список приглашенных гостей на передачу к Шустеру:

"- Ольга Буславець, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України;

- Юлія Тимошенко, Прем'єр-міністр України (2007-2010);
- Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України (2014-2016);

- Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України (2016-2019);

- Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);

- Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012);

- Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

- Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

- Олександр Дубінський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";

- Карл Стурен, засновник і президент компанії "Віндкрафт Україна";

- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Вони говорять, а вирішує народ."
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15.05.2020 23:12 Відповісти
Ну я трохи дивився, так Бутусов якраз по скайпу був. Що Дубінському заважало???
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16.05.2020 01:01 Відповісти
Йому аби заколотити "бурю в стакані води" і лишній раз "пропіариться".
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16.05.2020 08:43 Відповісти
Дубинский - говорящая жопа Каломойского. Своего мнения у него никогда не было, нет и не будет.... Пусть испражняется на Г+Г - его смотрят одни зе-лохи и зе-быдло....
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15.05.2020 23:13 Відповісти
На жаль тільки, цих зе-лохів і за-бидла виявилось більш, ніж достатньо, щоб привести до монопольної влади антиукраїнську владу. І дубинський-бігус зробили величезний внесок в це, користуючись їх бездумною довірою.
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16.05.2020 00:26 Відповісти
Дупа каломойського образилася, що її - дупу - не пустили в пристойне місце...
А коли дупа "ображається", то вона що робить? - Смердить.
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18.05.2020 09:26 Відповісти
В Скайпе забанили.
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15.05.2020 23:16 Відповісти
Як гарно послали його на ***
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15.05.2020 23:19 Відповісти
Юлька уже там всё расклала по полочкам... назвала цены -
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн

Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн
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15.05.2020 23:19 Відповісти
ну і...?
Відкриття Америки?
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16.05.2020 00:07 Відповісти
73,22% цього не знають.
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16.05.2020 00:16 Відповісти
Дубинеску - громадянство ром, по народному циган.
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15.05.2020 23:24 Відповісти
Вперше чую, щоб цигани робили обрізання та носили пейси.
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16.05.2020 01:47 Відповісти
Нафіга він там потрібен.
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15.05.2020 23:24 Відповісти
Вопрос не в том, что он надо там или нет! Вопрос в том, что Шустер мразь или проститутка!
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15.05.2020 23:36 Відповісти
Не тільки там. Нафіга він потрібен взагалі. Хай до Чечетова сходить в гості...
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15.05.2020 23:37 Відповісти
Всі пофіг
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15.05.2020 23:26 Відповісти
Пан румун став токсичним.
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15.05.2020 23:41 Відповісти
Бородатая дурочка в ужасе? Почему когда вижу дубину, мне мерещится скабеева?
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15.05.2020 23:53 Відповісти
Зчепилися "українці".
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15.05.2020 23:58 Відповісти
ну здравствуй БЖК
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16.05.2020 00:05 Відповісти
Бонифаций строит из себя целку !
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16.05.2020 00:05 Відповісти
#йдиусраку!
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16.05.2020 00:05 Відповісти
Кучерявый хотел испражняться через душу прямо в студии
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16.05.2020 00:09 Відповісти
тамада: теперь пошел Мендельсон - встает мужик, идет. тамада: мужчина, куда вы пошли, вы что , Мендельсон? -- Да! --- В ЗАПИСИ пойдете!
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16.05.2020 00:15 Відповісти
разве можно эту падаль куда-то пускать??
Его место возле параши
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16.05.2020 00:19 Відповісти
Шавка Коломойского хотела укусить шавку Ахметова, ну и, как говорится, на здоровье. Однако укус не состоялся по причине того, что не подтвердился весь этот пиз#деж шавки Коломойского о предполагаемом разговоре в студии.
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16.05.2020 00:24 Відповісти
шустер - охметовская перхоть
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16.05.2020 01:11 Відповісти
Вот скажите, что более подошло бы "депутату дубинскому" - закончить как депутат Щербань или как депутат Чечёткин?
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16.05.2020 01:22 Відповісти
Як обоє рябоє.) Аби скоріше.
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16.05.2020 12:16 Відповісти
шустер гандон
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16.05.2020 01:47 Відповісти
Что один, что другой:
Для страны этой - гой.
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16.05.2020 01:56 Відповісти
имела жаба гадюку...
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16.05.2020 02:33 Відповісти
румына не пустили
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16.05.2020 07:33 Відповісти
Якщо домовились , що по скайпу , то треба не бути дібілом , а виконувати домовленість . Щого воно приперлось в студію ? - ніпанятно
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16.05.2020 07:36 Відповісти
Шустер подстилка Ахметова. Его шоу ноль. Ноль неудобных вопросов.
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16.05.2020 07:36 Відповісти
Если ты хотел что-то сказать, то почему скайп тебя не устроил? Шустер просто не любит мат. У него интеллигентная программа. Если бы дубинский начал выражаться, его на скайпе легче нейтрализовать. Я думаю, причина только в этом. Шустера после ляжко запугать скандалом сложно, просто он не хочет превращать свою программу в помойку. И правильно делает.
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16.05.2020 07:37 Відповісти
рязный ублюдок, ахметовский гной
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16.05.2020 09:21 Відповісти
в смысле шустер
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16.05.2020 09:22 Відповісти
А может все проще?Шоу оно и есть шоу.Без конфликта нельзя никак .Талькова как застрелили?А кто первый выступит.Вот Азиза и выступила.И Дубинский захотел к премьерам в ряд.Именно так это дерьмо и хотело пропиарится.Вот мне интересно,кого из СН можно слушать?Там же урод на уроде,идиот на идиоте.Еще такого не было,чтобы хотелось всех этих"слуг"закопать живьем в говне из города Ухань.Ну чтобы наверняка.Такое уже убожество...
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17.05.2020 14:16 Відповісти
У свинарнику його місце...
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16.05.2020 08:12 Відповісти
За що Ви так до благородних тварин?
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16.05.2020 08:47 Відповісти
Не пустили Дубинского.. И правильно сделали. Этот матюкливый представитель племени лжецов и циников не заслуживает никакого уважения. Он умеет только воровать и продавать ворованное.
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16.05.2020 08:52 Відповісти
Ну скільки же можна терпіти таких хамів.матерщинників в ЗМІ???. Ця продажна єврейська гнида завжди "відзначається" своєю грубістю.брехнею. Продажний поц.
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16.05.2020 08:58 Відповісти
Нехай щастить)
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16.05.2020 08:58 Відповісти
Опять евреи в Украине что-то не поделили )
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16.05.2020 09:16 Відповісти
Пройдисвітам, негідникам Дубінським, Бужанським немає що робити на ТВ ефірах в Україні. А Медведчуковсько-путінські ЗМІ треба заборонити в Україні як ворожі канали що фінансуються агресором і які загрожують державності суверенітету України.
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16.05.2020 10:03 Відповісти
Ага, и дышать одним воздухом с лживой и алчной бениной фекалией?
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16.05.2020 11:49 Відповісти
Що це за чорт цей Дупінський?
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16.05.2020 13:48 Відповісти
Бородатая жопа коломольского, снова врет
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17.05.2020 12:46 Відповісти
Зелёных мразей ,слуг олигархов -народ понял .Они ещё хуже порохоботов во главе с какао ,Они хуже рыганоидов с овощем и мертветчуком .
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17.05.2020 12:49 Відповісти
И правильно сделали! Гнать его в шею, это чмо!
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17.05.2020 14:21 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 2173
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17.05.2020 15:10 Відповісти
видно так там тебя 3,14...раса бениного хотят видеть.
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17.05.2020 15:23 Відповісти
Вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского возник скандал. Источник: https://censor.net/v3195937

Це говорливе чудо дивне схоже на персонажа Фукса з " Пригод капітана Врангеля"

"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 7618
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17.05.2020 15:30 Відповісти
Фукс з пригод капітана Врунгеля )
"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 2707
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17.05.2020 15:33 Відповісти
Зачем было идти на клоунаду, если на сайте Державного підприємства «Оператор ринку» https://www.youtube.com/redirect?stzid=Ugwam1WMgAxWvoF7g4B4AaABAg&event=comments&redir_token=ujgW_M8drG6IiQaFtGSMYggKZn98MTU4OTgwNzUxNEAxNTg5NzIxMTE0&q=https%3A%2F%2Fwww.oree.com.ua%2F https://www.oree.com.ua/ видны все актуальные Европейские и Украинские цены на електрику.
У Шустера на ТРК Украина с участием Богуславец, был просто фарс где отрицали очевидное, которое проверяется на раз-два.
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17.05.2020 16:16 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 9154
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17.05.2020 16:33 Відповісти
Савик,шлюха продажная.
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17.05.2020 16:44 Відповісти
Чим більше ці шакали перегризуть один одного тим краще буде народові України.
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17.05.2020 17:12 Відповісти
Посмотришь на это чмо и думаешь, откуда их взяли, заросший, вульгарный, ну прям настоящий бомж, который втесался в Раду...
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17.05.2020 20:25 Відповісти
дубінський рідка гнида,але тут я з ним згоден,що заради ахметівських сонячних гектарів вирубають аес.але тій підстилці коломойського нема більше віри.
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17.05.2020 22:25 Відповісти
Жаба трахнула гадюку (ахметка беню).
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18.05.2020 00:47 Відповісти
Как вы думаете расписка геруса фейк или правда? По вбросу после окончания оплаты 10 мая. Значит не заплатил, иначе не выбрасывали. Помню как Пальчевский передавал привет и напоминал про долг. Внимание вопрос. Может ли человек, отвечающий за стратегическое направление быть лохом? Ведь с него веревки можно вить. За паровоз на мизере, реально остановить станцию, по лёгкой просьбе. Во плять цирк. Но я в это не верю, наклеп. Наши чиновники в карты не шпилят. То что не умеют, это и так понятно
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18.05.2020 01:14 Відповісти
 
 