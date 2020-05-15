"А мені ця ідея подобається", - Богдан про висунення кандидатом на мери Києва

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував чутки про можливу участь у виборах мера Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, на запитання журналіста НВ про те, чи буде він балотуватися на пост мера Києва, Богдан відповів: "А мені ця ідея подобається".

Напередодні колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram написав, що у фракції Слуга народу активно обговорюється можливе висунення Андрія Богдана на виборах мера Києва.

"Публічно це рішення не оголошено, але депутати, які спілкуються з колишнім главою Офісу президента, кажуть, що Богдану набридло сидіти на політичному карантині", - заявив він.