"А мені ця ідея подобається", - Богдан про висунення кандидатом на мери Києва
Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував чутки про можливу участь у виборах мера Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, на запитання журналіста НВ про те, чи буде він балотуватися на пост мера Києва, Богдан відповів: "А мені ця ідея подобається".
Напередодні колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram написав, що у фракції Слуга народу активно обговорюється можливе висунення Андрія Богдана на виборах мера Києва.
"Публічно це рішення не оголошено, але депутати, які спілкуються з колишнім главою Офісу президента, кажуть, що Богдану набридло сидіти на політичному карантині", - заявив він.
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